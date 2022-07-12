Единству русских и украинцев быть

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12 июля, вторник  |  Последнее обновление — 19:25  |  vz.ru
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Европа начала отбирать газ у самых слабых

Глобализация рынка газа имеет свои последствия Marcus Brandt/dpa/Global Look Press
Дефицит газа затронул не только Европу, но и другие, гораздо более далекие от России уголки планеты. Дошло до того, что крупнейшие поставщики просто отказываются выполнять контракты и поставлять газ заказчикам. Какие страны оказались наиболее пострадавшими и как это связано с поставками российского газа в Европу? Подробности...
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Индус во главе Британии для России хуже «премьера в купальнике»

Либеральный индуист Риши Сунак и леди в погонах Пенни Мордонт PA Images via Reuters
Во внутрипартийной борьбе британских консерваторов за кресло премьер-министра фаворитов всего двое – и это очень оригинальные кандидаты: индуист-миллионер Риши Сунак и первая женщина в кресле военного министра Великобритании Пенни Мордонт. В отличие от Бориса Джонсона, Сунак не в восторге от конфликта Лондона с Москвой, но «болеть» из России нужно не за него – и вот почему. Подробности...
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Спецоперация раскрыла планы биологических атак США против России

Добытые на Украине трофейные документы приобщат к «военно-биологическому досье» США Waltraud Grubitzsch/dpa/picture-alliance/ТАСС
Украинских солдат США готовили к выполнению боевых задач в условиях биологического заражения. Это стало известно в результате обследования попавших в плен военных ВСУ. Американцы тестировали на них гепатит и лихорадку Западного Нила. Кроме того, США и союзники по НАТО проводили на Украине эксперименты с конго-крымской лихорадкой и вирусом Эбола. Как эти опасные заболевания могли быть использованы против России? Подробности...
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Американские HIMARS на Украине стали оружием террора

Россия заявила в ООН об ответственности США за удар ВСУ в Новой Каховке EyePress News/Reuters
«ВСУ нанесли варварский удар по Новой Каховке» – так эксперты описывают атаку ВС Украины по одному из ключевых городов на северо-востоке от Херсона. Ракеты попали в склады со взрывоопасными удобрениями, в результате удара есть погибшие и множество раненых, в центре города зафиксированы масштабные разрушения. Для атаки ВСУ использовали не только данные американских спутников, но и поставленные США реактивные системы залпового огня HIMARS. Что ВС России могут этому противопоставить? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Единству русских и украинцев быть

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
Прошел всего год с публикации статьи Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Россия решительно возвращает то, что ей должно принадлежать по праву. Подробности...

Запад изолирует сам себя

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Министры иностранных дел Евросоюза, США, Австралии и Японии отправились в Индонезию, чтобы доказать факт изоляции России. На самом деле они лишь подтвердили, что сами находятся в изоляции. Подробности...
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Почему семье, любви и верности нужен праздник

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Семья – это фундамент не только общества, но и человеческого существования вообще. Стоит ли подчеркивать, что дважды два – четыре, здоровье лучше болезни, а человеческая жизнь начинается с семьи? В наши дни – стоит. Подробности...
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Индус в Британии – проблема для России

Зеленский отдал приказ отвоевать юг

Кто ссорит Россию и Израиль

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Толпа захватила органы государственной власти в Шри-Ланке

Крах действующей власти произошел в островном государстве Шри-Ланка. После нескольких месяцев политического и экономического кризиса взбунтовавшаяся толпа взяла штурмом резиденции президента и премьер-министра страны
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Синдзо Абэ расстреляли в спину

В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
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Ушедший в отставку Борис Джонсон прославился эпатажными фото

О своей отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вывел страну из Евросоюза и коронавирусной пандемии. Но британцы не смогли простить ему вечеринки вопреки жестким требованиям локдауна и многочисленные скандалы в правительстве. Также Джонсон оказался одним из самых ярких русофобов Европы, став фактически главным покровителем киевского режима
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как изменятся российско-британские отношения после отставки Бориса Джонсона?
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    Михаил Диунов

    Единству русских и украинцев быть

    Михаил Диунов
    кандидат исторических наук, публицист
    		12 июля 2022, 18:37

    Ровно год назад президент России Владимир Путин опубликовал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». Впервые на самом высоком государственном уровне было заявлено, что русские и украинцы – один народ, одно культурно-историческое и духовное пространство. Однако почти столетие после падения русской государственности в 1917 году продолжалось господство «разделительной» идеологии – последствия которой мы, собственно, и наблюдаем сейчас.

    Глава государства также написал о Новороссии, этом огромном русском регионе, который после 1917 года как будто перестал существовать, оставшись лишь в книгах и фильмах, посвященных временам борьбы с Османской империей за выход к Черному морю.

    Важность Новороссии для нашей истории сложно переоценить. Вплоть до того момента, как в причерноморских степях появились русские войска под командованием князя Потёмкина, эти земли назывались Диким полем. Там росли высокие травы, бегали звери и гулял вольный ветер. Люди в Диком поле не жили, потому что эти земли постоянно оказывались под ударом то турок, то крымских татар, то поляков.

    Крымское ханство вообще сделало главной особенностью своей экономики так называемое набеговое хозяйство, когда примерно раз в пять-семь лет крымцы отправлялись пограбить приграничные русские земли, уводя пленников для продажи в рабство, скот и ценное имущество.

    А ведь причерноморские степи – это плодороднейшая земля и мягкий климат, идеальные условия для ведения сельского хозяйства. Этот факт, а также потребность России в портах на Черном море, привели к тому, что к концу XVIII века северный берег Черного моря стал русской землей. Естественно, туда сразу же ринулись поселенцы, преимущественно из южных областей России. Так была заселена Новороссия. А на востоке от нее уже в XIX веке возник мощный промышленный Донбасско-Криворожский район.

    Фото: Salvatore Cavalli/Global Look Press

    После 1917 года все эти земли достались Украине, потому что так потребовали тамошние национал-коммунисты, весь «пролетарский интернационализм» которых заканчивался ровно там, где начинался спор – какую землю считать украинской. Попытка русского населения Донбасса войти в состав России была самым решительным образом пресечена Лениным в 1918 году. О Новороссии было приказано забыть, чтобы не обижать «украинских товарищей».

    Лишь спустя 96 лет, в 2014 году, восстание жителей Донбасса против гнета националистической власти Киева вернуло Новороссию в политический лексикон, а в 2021 году это географическое название было легитимизовано президентом России.

    Отметил Путин и тот факт, что хотя Россия постоянно обвиняется в проведении агрессивной политики, никто больше нас не стремился к налаживанию мирных отношений. Россия признала постсоветские границы, хотя, как заметил президент, должен был действовать принцип «уходите с тем, с чем пришли». Россия на протяжении десятилетий поддерживала украинскую экономику субсидированными ценами на энергоносители и платой за трафик сырья в Европу. Только на плате за газ мы оказали помощь Украине в размере более 82 млрд долларов. Москва пошла на такой шаг ради того, чтобы сохранить мир между соседями. Но, увы, Киеву это не впрок.

    Любой жест доброй воли современные украинские власти воспринимают как проявление слабости. Но вот прошел всего год – и ни о какой слабости в отношении Украины более никто не говорит. Россия решительно возвращает то, что ей должно принадлежать по праву. Две части одного народа должны жить в едином государстве. Даже если одна часть была одурманена националистической пропагандой. Отдавать часть нашего родного народа врагам на поругание и создание «АнтиРоссии» – это преступление.

    Именно об этом говорил Путин в 2021 году. 

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