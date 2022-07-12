Ровно год назад президент России Владимир Путин опубликовал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». Впервые на самом высоком государственном уровне было заявлено, что русские и украинцы – один народ, одно культурно-историческое и духовное пространство. Однако почти столетие после падения русской государственности в 1917 году продолжалось господство «разделительной» идеологии – последствия которой мы, собственно, и наблюдаем сейчас.

Глава государства также написал о Новороссии, этом огромном русском регионе, который после 1917 года как будто перестал существовать, оставшись лишь в книгах и фильмах, посвященных временам борьбы с Османской империей за выход к Черному морю.

Важность Новороссии для нашей истории сложно переоценить. Вплоть до того момента, как в причерноморских степях появились русские войска под командованием князя Потёмкина, эти земли назывались Диким полем. Там росли высокие травы, бегали звери и гулял вольный ветер. Люди в Диком поле не жили, потому что эти земли постоянно оказывались под ударом то турок, то крымских татар, то поляков.

Крымское ханство вообще сделало главной особенностью своей экономики так называемое набеговое хозяйство, когда примерно раз в пять-семь лет крымцы отправлялись пограбить приграничные русские земли, уводя пленников для продажи в рабство, скот и ценное имущество.

А ведь причерноморские степи – это плодороднейшая земля и мягкий климат, идеальные условия для ведения сельского хозяйства. Этот факт, а также потребность России в портах на Черном море, привели к тому, что к концу XVIII века северный берег Черного моря стал русской землей. Естественно, туда сразу же ринулись поселенцы, преимущественно из южных областей России. Так была заселена Новороссия. А на востоке от нее уже в XIX веке возник мощный промышленный Донбасско-Криворожский район.

После 1917 года все эти земли достались Украине, потому что так потребовали тамошние национал-коммунисты, весь «пролетарский интернационализм» которых заканчивался ровно там, где начинался спор – какую землю считать украинской. Попытка русского населения Донбасса войти в состав России была самым решительным образом пресечена Лениным в 1918 году. О Новороссии было приказано забыть, чтобы не обижать «украинских товарищей».

Лишь спустя 96 лет, в 2014 году, восстание жителей Донбасса против гнета националистической власти Киева вернуло Новороссию в политический лексикон, а в 2021 году это географическое название было легитимизовано президентом России.

Отметил Путин и тот факт, что хотя Россия постоянно обвиняется в проведении агрессивной политики, никто больше нас не стремился к налаживанию мирных отношений. Россия признала постсоветские границы, хотя, как заметил президент, должен был действовать принцип «уходите с тем, с чем пришли». Россия на протяжении десятилетий поддерживала украинскую экономику субсидированными ценами на энергоносители и платой за трафик сырья в Европу. Только на плате за газ мы оказали помощь Украине в размере более 82 млрд долларов. Москва пошла на такой шаг ради того, чтобы сохранить мир между соседями. Но, увы, Киеву это не впрок.

Любой жест доброй воли современные украинские власти воспринимают как проявление слабости. Но вот прошел всего год – и ни о какой слабости в отношении Украины более никто не говорит. Россия решительно возвращает то, что ей должно принадлежать по праву. Две части одного народа должны жить в едином государстве. Даже если одна часть была одурманена националистической пропагандой. Отдавать часть нашего родного народа врагам на поругание и создание «АнтиРоссии» – это преступление.

Именно об этом говорил Путин в 2021 году.