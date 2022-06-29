Соседство с Россией ведет Прибалтику по порочному кругу

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29 июня, среда  |  Последнее обновление — 18:48  |  vz.ru
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Почему Запад бессилен отсечь российские нефтяные доходы

Запад хочет диктовать России, по какой цене продавать нефть Виталий Тимкив/РИА Новости
«Большая семерка» полагает, что сможет диктовать России, по какой цене ей продавать нефть на мировом рынке. В этом суть продвигаемой Западом идеи установить некую предельную цену на российскую нефть, чтобы лишить нашу страну многомиллиардных доходов. Почему осуществить это в реальности практически невозможно? Подробности...
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У Эрдогана выкупили расширение НАТО на север

С одной стороны, в качестве отступных Анкара получила всё. И в то же время – значительно меньше, чем просила REUTERS
Турция сенсационно сняла все свои претензии к Финляндии и Швеции и пообещала не блокировать их присоединение к НАТО, которое теперь оперативно оформят на саммите в первых числах июля. Формально уступить пришлось финнам и шведам, которые уже было потеряли надежду на быстрое вступление в альянс. Но разница между замахом и реальностью не в пользу Турции.  Подробности...
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Как Россия создала уникальную систему разведки

Памятник разведчику-нелегалу Исхаку Ахмерову и его супруге и соратнице Елене (Хелен Лауре Ахмеровой) в Подмосковье. В годы Великой Отечественной войны Исхак Ахмеров возглавлял советскую нелегальную резидентуру в США Владимир Гердо/ТАСС
Ровно 100 лет назад, 28 июня 1922 года в структуре ИНО (Иностранного отдела, то есть внешней разведки) ГПУ НКВД РСФСР было создано «закордонное отделение» – прообраз нелегальной разведки. Почему эта уникальная технология оказалась создана именно в России – и какое значение нелегалы имеют для нашей страны сегодня? Подробности...
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Британия хочет занять место США в роли главного врага России

Джонсон пытается сделать Британию основным врагом России, потеснив даже Штаты Matthias Schrader/AP/ТАСС
Ни дня не проходит без того, чтобы правительство Великобритании не выступило с очередной антироссийской инициативой или не высказалась бы о войне с РФ до полной победы над ней как минимум на территории Украины. Означает ли это, что в лице Британии мы теперь имеем врага даже более опасного, чем Соединенные Штаты?  Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Соседство с Россией ведет Прибалтику по порочному кругу

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Пока существует Россия, прибалтийские страны будут в ее силовом поле, даже если формально они уже стали частью политического пространства США и НАТО. Подробности...

Европа сдала курдов, сдаст и украинцев

Захар Прилепин
Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
Европа забывает и предает всех. Были курды, как борцы за свободу – и нет курдов, скормили Эрдогану. Послезавтра они так же разочаруются в украинцах и сольют их. И тут же начнут кривляться вокруг какого-нибудь очередного малого народа, неся этому народу бардак, позор, предательство и смерть. Подробности...
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Новороссия исправляет историческое недоразумение

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
На землях Новороссии сходились интересы империй. Политические игры привели этот знаковый для истории русской экспансии регион в состав другой страны. И сегодня у нас есть возможность разобраться с этим историческим недоразумением. Подробности...
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«План Маршалла» для Украины

Сказочный Бали Зеленского

США обещано «лето насилия»

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Сильные ливни в Крыму привели к паводкам и подтоплениям

В результате сильного ливня в Крыму река Салгир вышла из берегов и затопила пять поселков в Симферопольском районе. Так же подтопило и часть Симферополя. В ликвидации последствий задействованы сотни спасателей, введен режим ЧС. Из домов эвакуированы 42 человека
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Сотни поклонников пришли проститься с Юрием Шатуновым

На Троекуровском кладбище Москвы прощаются с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Сотни поклонников, близких и знакомых артиста выстроились в длинную очередь к траурному залу, пришедшие хором пели песни любимого певца. Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня
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Юбилейный праздник выпускников «Алые паруса» прошел в Петербурге

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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

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    Соседство с Россией ведет Прибалтику по порочному кругу

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    		29 июня 2022, 17:10

    Несмотря на то, что с момента распада СССР миновало уже больше 30 лет, Россия остается главным полюсом тяготения для всех республик, когда-то входивших в состав общего государства. Страны Прибалтики не являются исключением. Скорее, даже наоборот – в наибольшей степени показывают, насколько могущественным остается для них притяжение такого полюса силы, культуры и экономики, как Россия.

    Очередная провокация, которую устроили литовские власти вокруг Калининградского грузового транзита, – не просто исполнение указаний со стороны США, хотя и такое присутствует. В принципе, совершенно не важно, был ли у затеянной Вильнюсом рискованной неразберихи конкретный заказчик в Вашингтоне, Берлине или Лондоне.

    Значение имеет то, что намного масштабнее и сложнее: бывшие прибалтийские республики СССР пока не могут найти в международной политике другую точку опоры, кроме конфликта с Россией. И помогать в этом им, судя по всему, никто на Западе не собирается. Сейчас, когда формально независимое существование прибалтов продолжается уже больше трех десятилетий, это означает реальную проблему и вопрос: что делать в будущем?

    Вряд ли много у кого в России есть желание возвращать прямой контроль над этими территориями. И причина не в уважении к их суверенитету, он слишком мал для того, чтобы вызывать настолько сильные эмоции. В действительности прибалтийские земли как таковые России особенно не нужны.

    Более того, многих вполне устраивает их пребывание вне российского правового поля и в условиях, когда исполнение требований со стороны Брюсселя также смягчается периферийным положением трех республик. Это позволяло видеть их в качестве «хаба» между российским и европейским рынками, удобного места для отдыха и вообще тихой провинциальной гавани в двух шагах от российского центра. Давайте честно признаем, что именно в расчете на такую перспективу Москва всегда закрывала глаза на многое в положении прибалтийских соотечественников.

    Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global look Press

    Однако сейчас вероятность такого развития событий выглядит как наименее правдоподобная. Все три республики Прибалтики, а особенно Литва, ведут себя так, как будто действительно готовы стать добровольными жертвами глобальной игры, разворачивающейся по поводу способности Запада извлекать наибольшую ренту из мировой политики и экономики.

    При этом вероятность того, что США будут готовы пойти на уничтожение собственной цивилизации ради Латвии, Литвы и Эстонии, оценивается как крайне незначительная. Поэтому сложно объяснить действия литовских в данном случае властей ложным ощущением безнаказанности. Неизбежно возникают подозрения по поводу того, что поведение прибалтов является нерациональным и самоубийственным.

    Драматизм ситуации в том, что именно это стало для них единственной работающей опцией. В современных условиях ценность жизни отдельного маленького государства определяется не им самим, а более могущественными державами. Единственная ценность, которую представляют собой прибалтийские республики для США, – их геополитическое положение, позволяющее осуществлять тактические маневры в рамках большой дипломатической игры с Россией.

    Кстати говоря, скоро именно такую роль будет играть и Финляндия, лишившаяся по воле своих политиков нейтрального статуса. А это значит, что все эти страны продолжают движение по порочному кругу, все больше приобретающему очертания воронки, затягивающей их в катастрофу.

    Это было бы невозможно, окажись сами страны Прибалтики способны выйти из зависимости от России, махнуть на нее рукой, построить стену на границе и навсегда забыть о существовании великого восточного соседа. Следует заметить, однако, что такой способ существования для них также оказался невозможен. Россия продолжает притягивать своих соседей, поскольку она такая огромная, располагает великой культурой и крупной экономикой. Таковы география, обеспеченность природными ресурсами и история, которые невозможно изменить ни одним политическим решением.

    Все это делает, по выражению одного американского сенатора, Таллин пригородом Санкт-Петербурга, а все три прибалтийские республики держит в российском силовом поле, даже если формально они уже давно стали частью политического пространства США и Западной Европы в рамках НАТО и Европейского союза. Тем более что их несчастные и глубоко провинциальные политические деятели не особенно способны сами думать о хитрых внешнеполитических решениях.

    На всем окружающем нас пространстве единственная страна, которая не должна подчинять соседству с Россией доминирующую часть своей внешней политики, – это Монголия. Она действительно находится в уникальном положении, поскольку граничит только с двумя великими державами – Россией и Китаем, у которых, кроме всего прочего, между собой дружественные отношения. Это позволяет Монголии быть буфером в самом хорошем смысле этого геополитического понятия – играть на противоречиях нет никакого смысла, а «большие» соседи всегда между собой договорятся. Тем более что отсутствие выхода к морю делает Монголию логистически недоступной для противников Москвы и Пекина. А значит, лишает даже самых отчаянных авантюристов, если бы такие нашлись в степи, надежды улететь, прицепившись к шасси американского самолета.

    Прибалтика таким буфером быть не может – она граничит только с одной великой державой. С другой стороны – остальная Европа, которая сама не вполне самостоятельна во внешнеполитических вопросах. И поэтому три прибалтийские республики неизбежно строят всю свою внешнюю политику на попытках отторжения от России и борьбы с ней, как бы забавно это ни выглядело. Единственное, что может избавить их от пребывания в российском силовом поле, – это исчезновение самой России, в вероятности чего США и Западная Европа постоянно убеждают политиков и население Латвии, Литвы и Эстонии. Но до тех пор, пока Россия такая, какая она есть, а это будет всегда, у них нет ни одного шанса на то, чтобы получить от нее подлинную независимость. Значит, решать проблему предстоит именно нам.

    Что должна делать в этой связи Россия? В первую очередь, видимо, понимать неизбежность выбора между простым и сложным решениями. Первое состоит в установлении на определенном этапе прямого контроля над политическими системами прибалтийских республик. Это исторически знакомый нам способ обеспечить собственную безопасность и прямой контакт с теми странами, у которых за душой есть что-то, кроме необходимости эксплуатировать антироссийские сантименты.

    И мы не можем сейчас исключать того, что в процессе масштабной перестройки всего мирового порядка в XXI веке действительно произойдет сокращение суверенных юрисдикций, у которых для этого недостаточно объективных оснований.

    Второе решение более сложное, поэтому сразу вызывает сомнения по части своей реализации. В первую очередь потому, что Россия в принципе пока не была известна склонностью усложнять свои подходы к международной реальности. Воспитание у прибалтийских республик подлинного суверенитета, учитывающего их геополитическое положение и отсутствие у России желания напрямую ими управлять, потребует времени и весьма кропотливой работы. Успех неизбежно будет зависеть от того, насколько быстро уменьшится способность США эффективно вмешиваться в дела Восточной Европы и вообще присутствовать далеко за границами собственных жизненных интересов.

    От самой России создание на северо-западных рубежах полноценных соседей потребует колоссального терпения и способности сочетать политику кнута и пряника. Но есть основания думать, что именно этот способ окажется более разумным, чем повторение уже пройденного опыта «подселения» в собственный дом нежелательных квартирантов. Тем более что навыки воспитания ответственных соседей совершенно точно пригодятся, за крайне незначительным количеством исключений, и в отношениях с другими республиками бывшего СССР.

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