Элитам обрисовали перспективу национализации

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Как море поможет России победить в санкционной войне с Западом

Морские перевозки жизненно важны для обеспечения целого ряда регионов России Эрик Романенко/ТАСС
России необходим масштабный торговый и рыболовный флот, заявляет целый ряд российских руководителей. Насколько значимы сегодня для нашей страны морской транспорт и морская торговля, в каком положении они оказались после начала санкционной войны с Западом – и каким образом они способны помочь России выиграть эту войну? Подробности...
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Для прорыва блокады Калининграда у Москвы есть несколько решений

Литва при поддержке Брюсселя добивается грузовой блокады Калининграда Виталий Невар/ТАСС
Москва вызвала в МИД посла ЕС в России Маркуса Эдерера. Причиной этого стало решение Литвы не пропускать в Калининград с территории остальной России попавшие под санкции Евросоюза грузы. Это, например, топливо и стройматериалы. Россия пока пытается решить возникшую проблему дипломатическими методами. Однако уже раздаются призывы пробить сухопутный коридор в Калининград через Литву военным путем.  Подробности...
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Зачем Киев решил атаковать российские буровые в Черном море

Эксперты не исключают повторения атак Киева на российские буровые платформы в Черном море Павлишак Алексей/ТАСС
Украина атаковала российские буровые платформы в Черном море. В результате удара повреждена одна из трех установок, она будет восстановлена. Но даже в случае их полного уничтожения Киев не смог бы нанести ощутимого экономического ущерба, зато был велик риск экологической катастрофы. Так зачем же Украина атаковала эти морские платформы и какие ответные меры могут последовать со стороны России?  Подробности...
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Почему главный русофоб Польши ушел в отставку

В 2018 году Качиньский обещал уйти из политики. Но передумал Czarek Sokolowski/AP/ТАСС
«Подлинный правитель Польши», «крестный отец польских консерваторов», «автор безумных польских амбиций». Так эксперты описывают Ярослава Качиньского, ушедшего в отставку с поста вице-премьера и куратора силового блока в правительстве Польши. Что стало причиной решения и как оно отразится на внешнеполитическом курсе Варшавы, объявившей русофобию «мейнстримом»? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Элитам обрисовали перспективу национализации

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В ходе своего выступления на Петербургском экономическом форуме российский президент поднял тему национализации элит и мотивировал бизнес идеей служения родной стране. Подробности...

Публика не заметит бегства «креативных» горожан

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Наши фарцовщики от культуры не способны сделать что-то формально оригинальное, новационное. То же касается наших «креативных» горожан. Подробности...
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Россия успела соскочить с Болонской системы

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
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Британия против России: глобальная война

Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022

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Жара в Европе привела к сильным лесным пожарам

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По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Элитам обрисовали перспективу национализации

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		22 июня 2022, 01:55

    Народ должен кормить свою армию – иначе он будет кормить чужую. Правоту этого тезиса россияне уже как минимум несколько месяцев не подвергают сомнению. Спецоперация четко показала, зачем нужно было тратиться на «Калибры» (вселяющие страх в украинских нацистов даже в сотнях километрах от линии фронта, на артиллерию (системно перемалывающую украинских боевиков и позволяющую их боевому духу с каждой неделей пробивать новое дно), на танки, обеспечивающие российское наступление.

    Однако есть еще один тезис, которую часть российского народа – собственники крупных компаний, предприниматели и управленцы – могли не до конца усвоить. И звучит этот тезис следующим образом: «элита должна кормить свой народ – иначе она будет кормить чужую элиту».

    Казалось бы, западные партнеры сделали все, чтобы российские чиновники и олигархи не подвергали его сомнению. В Соединенных Штатах и Европе идет самая настоящая охота за российской собственностью. Причем ее не просто замораживают, но и пытаются изымать – в Вашингтоне и Брюсселе шлифуют юридические инструменты для того, чтобы передать российскую собственность «на нужды Украины». То есть, проще говоря, конфисковать ее и сказать, что вот из этих денег финансируются различные программы помощи Киеву.

    А ведь президент Владимир Путин много раз предупреждал их, что так будет. Предупреждали и эксперты. Говорили, что российские деньги там будут отнимать, что право частной собственности на Западе касается только граждан западных стран (да и то не всех). Что попытки российских олигархов стать своими в Европе (за счет получения «золотых паспортов» или покупки футбольных клубов) не принесут им никаких политических дивидендов. Говорили – однако олигархи и бизнесмены эти аргументы не слушали. Рассказывали о рыночной экономике, о каких-то свободах. Советам не вняли – и вот результат. Налицо.

    Владимир Путин имел все основания для того, чтобы свое обращение к крупному бизнесу на экономическом форуме в Петербурге построить по принципу «я вас предупреждал». Однако президент выбрал иной тон. Вместо того, чтобы ругать их, он предложил им альтернативу и перспективу.

    Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

    Да, в его послании были известные, в общем-то, тезисы. О том, что «дома надежнее», и те, кто думал по-другому, «потеряли на Западе сотни миллионов, если не миллиарды долларов». О том, что «прочный успех, чувство достоинства и самоуважения приходят только тогда, когда ты связываешь свое будущее, будущее своих детей со своей Родиной». Проще говоря, Путин предлагал чиновникам/бизнесменам учиться, лечиться и отдыхать в России – а, значит, вкладывать в нее деньги. Поднимать уровень экономики, чтобы качество систем образования, здравоохранения и туристической отрасли было таким, чтобы они с удовольствием могли ими пользоваться.

    Говорил об экономическом стимуле для инвестиций. «Наша страна обладает гигантским потенциалом, и задач, требующих приложения сил, непочатый край. Инвестируйте здесь, вкладывайте в создание новых предприятий и рабочих мест, в развитие туристической инфраструктуры, поддерживайте школы, университеты, здравоохранение и социальную сферу, культуру и спорт. Я знаю, что многие так и делают, я знаю – просто хочу еще раз это подчеркнуть», – обратился президент к слушавшим его бизнесменам. 

    Однако в довесок к экономическим стимулам президент мотивировал бизнес и через игру на амбициях. Людям, которых Запад сейчас считает выработавшими свой ресурс дойными коровами и бесправными изгоями, российский лидер предлагает доказать, кто они на самом деле есть. Самореализоваться в общественном плане – но не на Западе (где это никто не оценит) а в России. «От вас слышал много раз, что бизнес – это гораздо больше, чем извлечение прибыли, так оно и есть, а изменение жизни вокруг, вклад в развитие родного города, региона, страны в целом – чрезвычайно важная вещь для самореализации, служение людям и обществу ничем не заменишь. В этом и весь смысл жизни, весь смысл работы заключается», – заявил президент.

    По словам Путина, российский бизнес исторически поднимал Россию. Не использовал ее исключительно как средство заработка денег для комфортной жизни в других странах, а поднимал. «Именно так высоко понимали свою миссию Бахрушины и Морозовы, Щукины и Рябушинские, Акчурины и Галеевы, Апанаевы и Мациевы, Мамонтов, Третьяков, Арсанов, Дадашев, Гаджиев. Многие русские, татарские, бурятские, чеченские, дагестанские, якутские, осетинские, еврейские, армянские и другие купеческие и предпринимательские семьи, которые и прямых наследников не обидели, и навсегда вписали своё имя в историю нашей страны», – говорил Путин.

    И вопрос теперь в том, последуют ли предложенному пути российские бизнесмены. Или будут продолжать попытки стать «своими» на Западе? Каяться за русскость, выделять деньги на «помощь Украине» в надежде на то, что не введут новые санкции – проще говоря, идти дальше по пути самоунижения. Услышат ли сигнал чиновники – или будут пытаться нажиться на российском бизнесе, вытягивания из него соки? Проще говоря, считать, что это бизнес для них, а не они для бизнеса.

    Наконец, признают ли национализацию элит простые люди – или дальше будут воспринимать бизнесменов, инициативных людей и меценатов как «наворовавших выскочек», а не как пример для подражания? Время покажет. Вот только времени этого на раскачку, увы, давно нет. И если не раскачаемся здесь и сейчас, то будем кормить чужих. Настоящих чужих.

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