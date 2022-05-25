Из Москвы напрочь пропала агрессия

Взгляд
25 мая, среда  |  Последнее обновление — 17:14  |  vz.ru
Разделы

Европейцам предлагают мерзнуть ради наказания России

Европе советует снизить температуру в квартирах Heline Vanbeselaere/Zuma/ТАСС
Подконтрольное США Международное энергетическое агентство продолжает давать советы Евросоюзу, как тому избавиться от российского газа. На этот раз заокеанские партнеры советуют европейцам снизить температуру в своих домах, чтобы меньше платить России за газ. Готовы ли граждане ЕС мерзнуть ради этой политической миссии? Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем Киев устроил публичный процесс над российским военным

Пленный российский военный подозрительно быстро дал признательные показания EPA/OLEG PETRASYUK/ТАСС
Киевский суд приговорил пленного российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному сроку якобы за убийство мирного жителя. Эксперты указывают на то, что все обвинение построено на признании россиянина, а сам судебный процесс завершился всего за неделю. Сможет ли Россия вызволить своего военного и зачем Киеву понадобился этот скоротечный суд над пленным? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия пробила украинский фронт в Донбассе

Войска союзников прорвали рубежи обороны украинских войск Петр Ковалев/ТАСС
Серьезные успехи достигнуты в понедельник российскими войсками на Украине. Речь идет о прорыве целых участков очень символических рубежей в Донбассе и начале образования «малых котлов» окружения частей ВСУ на ряде ключевых направлений. О каких районах идет речь и почему действия здесь принципиально важны? Подробности...
Перейти в раздел…

Украинцы теряют желание умирать за Зеленского

Так на улицах украинских городов отлавливают мужчин призывного возраста кадр из видео
«Как мы можем воевать за страну, которой все равно на нас?». Такие вопросы все чаще звучат на Украине – наряду с сообщениями о массовой сдаче в плен, дезертирстве и вручении повесток прямо на улицах. Украинские солдаты отказываются умирать, «Брестской крепости» не получилось даже из «Азовстали». Почему же тогда в Киеве заявляют о грядущем контрнаступлении? Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

Из Москвы напрочь пропала агрессия

Антон Размахнин
Антон Размахнин, журналист
С ролью не плавильного, а правильного котла Москва справляется лучше большинства мировых мегаполисов. А может быть, и вообще лучше всех. Подробности...

Финляндию и Швецию нельзя было не пустить в НАТО

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Еще до нынешних событий на Украине многие финны и шведы боялись России. Финская пресса и 15 лет назад рассказывала о планах российского вторжения, а шведы годами ищут у своих берегов призраки российских подводных лодок. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Как России удалось не стать Украиной

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
В конце 2011 года, на волне «болотных» протестов, был создан «координационный совет оппозиции». Гомункулус Навальный был выращен именно как гибрид проевропейского либерала и русского националиста. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
Перейти в раздел…

Чем Россия накажет Финляндию

Прорыв фронта в Донбассе

Байден стал опасен для всего мира

Перейти в раздел…

Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
Подробности...

Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
Подробности...

«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы поддерживаете предложение закрепить в правилах русской орфографии написание слова «Бог» с заглавной буквы?
  • Да, буду следовать правилу, если его введут

  • Да, уже так пишу

  • Нет, но буду следовать правилу, если его введут

  • Нет, буду писать с маленькой буквы
Ваше отношение к идее создания всероссийской детской организации?
  • Поддерживаю

  • Не поддерживаю

  • Затрудняюсь ответить
Как возрождать автомобильный бренд «Москвич»?
  • Собственными силами

  • В партнерстве с иностранными автопроизводителями

  • Не надо возрождать
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Губернатор сообщил об обстреле белгородского поселка со стороны Украины
    Первые жители Херсонской области подали заявления на российское гражданство Путин навестил раненых на Украине в военном госпитале в Москве Кудрин объяснил нынешнее укрепление рубля Equinor отдала «Роснефти» доли в совместных предприятиях
    В ЛНР заявили о взятии Северодонецка в оперативное окружение В Латвии назвали сроки сноса памятника Освободителям Риги Минфин заявил о намерении продолжать платить по внешнему долгу в рублях Польша предложила лишать выгоды импортеров российской нефти
    Пушилин: Наступление в ДНР идет быстрее после сдачи в плен «Азова» В МИДе назвали цель санкций США на поставку российских углеводородов Онищенко рассказал, какой должна быть новая система высшего образования Вынесен первый приговор лихачу-рецидивисту

    Главная тема


    Русское Запорожье даст новую жизнь «Мотор Сич»

    указ президента


    Путин упростил получение гражданства России жителями Херсонской и Запорожской областей

    отказ в господдержке


    В Минцифры решили лишать аккредитации увольняющих украинцев IT- компании

    «общество осудило»


    Матвиенко назвала «охотой на ведьм» требования принять меры против уехавших артистов

    Видео

    чрезвычайное положение


    Венгрия готовится к распаду Украины

    «отдавали то, что не жалко»


    Европа преувеличивает истощение военных запасов из-за Украины

    идея Литвы


    Чем грозит отправка военных кораблей Британии в Одессу

    пожизненный срок


    Зачем Киев устроил публичный процесс над российским военным

    комплексы «Гарпун»


    Украине дают устаревшее средство против Черноморского флота России

    нацистская сущность


    Игорь Караулов: Как России удалось не стать Украиной

    страх перед Россией


    Вадим Трухачёв: Финляндию и Швецию нельзя было не пустить в НАТО

    на ваш взгляд


    Вы поддерживаете предложение закрепить в правилах русской орфографии написание слова «Бог» с заглавной буквы?
    Антон Размахнин

    Из Москвы напрочь пропала агрессия

    Антон Размахнин
    журналист
    		25 мая 2022, 16:50

    Сейчас модно подсчитывать и прикидывать, чего «больше не найти» в Москве. Даже не то чтобы сейчас, а минимум с 2015 года, когда исчез тот самый пармезан. Но в этом году, конечно, дефицит – самая светская тема, как говорила мышь в детской пластинке про Алису. Не могу остаться в стороне и подкину в копилку «что исчезло» одну неочевидную штуку.

    Из Москвы, дорогие товарищи, в последние годы куда-то почти напрочь пропала агрессия. Вот это неприятное ощущение натянутой струны, опасности. Сейчас входишь в вагон, хоть бы и в самом что ни на есть Люблино, или выходишь на улицу, пускай и в максимальных Котельниках – и не ищешь автоматически пути к бегству, и не нащупываешь в кармане тяжелый брелок с острыми ключами. Замечали? Нет? А вы присмотритесь, причувствуйтесь. Правда же, нет такого больше.

    Четверть века назад в уже вполне обжитом тогда районе Отрадное мне, старшекласснику, прошаренные товарищи чуть ли не карту московских опасностей рисовали. Значит, так: на той стороне Декабристов правят «пестелЯ», им надо сказать, что знаешь Жмура и Вовика, и все будет нормалек. А за Хачатуряна ни в коем случае не ходить, там алтуфьевские, которые вообще звери. В центр поедешь – учти, на ВДНХ могут войти рэпера (побьют, но не больно), на Сухаревке металлисты, а на Китай-городе скины, этих увидишь – беги сразу. А, да, паспорт с собой носить обязательно: менты лютуют.

    С тех пор прямо-таки на автомате много лет было: идешь по городу – верти головой, сканируй ушами, фиксируй догоняющие тебя тени на асфальте, мало ли что. И надо сказать, периодически случалось нечто, заставлявшее освежать и закреплять. В метро – не спи: в нулевые не так уж редко в вагонах бушевали скинхеды и «околофутбол», в десятые бывали инциденты с мигрантами. В магазинах и кафе, особенно на окраинах, можно было нарваться на «борзых» товарищей, желающих навести порядок и нанести добро доступными средствами.

    Никогда не забуду, как в 2006 году я на своей вазовской «пятерке» бодро вырулил на Ленинградку в поток непривычно роскошных для того времени машин (сейчас, пожалуй, для центра Москвы зрелище было бы типичным, но тогда!). Не успел удивиться, почему это все «майбахи», «шестисотые» и «гелики», разбавленные немножко «девятками» с глухой тонировкой, мигают аварийками – и тут из окошка ближайшей машины мне приветливо помахали пистолетом. Извините, ошибся, не знал, что у вас тут свадьба, совет да любовь!

    Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

    Так вот: вы заметили, что даже в автомобильном варианте «борзота» куда-то делась? Несчастный блогер Бил, который, и то, гонял, но не махал стволом – был, кажется, чуть ли не последним ярким персонажем такого рода. В метро тоже: опасных пассажиров на глаз стало намного меньше. И в электричках тоже – тут, конечно, новый подвижной состав сыграл роль.

    Острое ощущение 2000-х – жить рядом со стадионом или вообще гулять в городе в дни больших матчей. Помните – погром в центре 2002 года после проигрыша в Токио? А я лучше помню выход нашей сборной с Гусом Хиддинком в полуфинал в 2008 году – на следующее утро в крышке багажника все тех же моих «жигулей», стоявших около тропы от стадиона к ближайшему метро, был обнаружен самый натуральный топор (да!). Сейчас я тоже живу недалеко от стадиона – новой арены ЦСКА на Ходынке. И, хотя жители Песчаных улиц по-прежнему ворчат на перекрытые дворы и толпы людей, бояться им в голову не приходит. Болельщиков узнаешь только по шарфам – на стадион идут прекрасно одетые пары, семьи, папы с детьми.

    Экстрим 2010-х – сходить к одной из московских мечетей в пятницу утром, а того пуще в один из больших праздников. Окрестности «Новокузнецкой» или «Проспекта Мира» внезапно наполнялись совершенно чужими людьми, в которых пугало чуть ли не все: темная потертая одежда, бороды без усов, отсутствие женщин, да и сами синхронные земные поклоны, похожие на идеальные армейские построения на параде. Сейчас на праздники народу у мечетей не меньше, чем было, но одеждой большинство молящихся уже напоминает обычных москвичей. Перекрывать улицы чаще всего получается щадящим образом, оставляя проходы для людей. А самое главное – лица людей у мечетей перестали быть особенно угрюмыми: обычные московские лица, все чаще с улыбками.

    Сравниваешь свое ощущение от города двадцать лет назад и сейчас – и понимаешь, что почти всех тогдашних раздражителей, всех «чужих», «незнакомых» и «опасных» Москва адаптировала и сделала своими, знакомыми и почти всегда дружелюбными. Именно адаптировала, сохраняя специфику, от красных мокасин до футбольных шарфов и от тонированных «лад» до хиджабов. Не изгнала, не уничтожила, не ассимилировала (к чему, конечно, всегда кто-нибудь да призывает). Сгладила самые острые углы и включила в себя.

    И удивляться тут совершенно нечему – просто потому, что Москва всегда работала именно так. Сотни и сотни тысяч рабочих и просто мужиков на заработках пришли вместе с железными дорогами в конце XIX века – через непременный этап «слободки» стали коренными москвичами. Людская лавина после революции – пришлось построить метро, иначе город бы встал, но всех адаптировали. «Лимитчики» послевоенных десятилетий – так ведь и они сейчас уже москвичи самые настоящие. И дети их тоже. А внуки будут и коренными.

    Есть в этой незаметной работе города какая-то магия. Состоящая, как водится, из тысяч осознанных и не очень практик, мер, правил, традиций. В том, как это получается, стоит разобраться социологам – а нам достаточно того факта, что с ролью не плавильного, а правильного котла Москва справляется лучше большинства мировых мегаполисов. А может быть, и вообще лучше всех – по крайней мере, никаких гетто у нас, несмотря на все прогнозы, так и не появилось, а напряженность у нас снижается аккурат тогда, когда в больших европейских городах растет.

    А значит – есть большие шансы, что и нынешний радикальный рост мегаполиса переварим, переживем, освоим и сгладим. Единственное, что – ворчание «коренных» в адрес «понаехавших» уж никуда не денешь. Ворчали и ворчать будем. Игра такая, или, если угодно, традиция.


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •