России отведена роль вершителя справедливости

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17 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:23  |  vz.ru
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Россия нашла замену Европе для поставок угля

На российский уголь всегда есть покупатели Сергей Бобылев/ТАСС
Пока Запад воротит нос от российских энергоресурсов себе в убыток, Индия, наоборот, налаживает новые торговые связи с Россией. Оказалось, что индусы скупают не только российскую нефть, но и российский уголь, на который Европа наложила эмбарго. Эксперты уверены, что Дели легко сможет поглотить европейские объемы угля из России. Но придется проявить индийский характер перед США. Подробности...
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Россия ждет от Ле Пен три главных слова

«Когда военные действия закончатся, я предложу провести стратегическое сближение между НАТО и Россией», – пообещала Ле Пен Francois Pauletto/Hans Lucas/Reuters
Марин Ле Пен дала понять Владимиру Зеленскому: если президентом Франции станет она, Украине придется существенно урезать свои запросы к Европе. Но каковы шансы на то, что Ле Пен победит Эммануэля Макрона? И как изменилось ее отношение к России за пять лет, прошедших со времени прошлых выборов хозяина Елисейского дворца?  Подробности...
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«Зеленые фуражки» могут отодвинуть опасность от российско-украинской границы

Пограничники способны принять участие в том числе в спецоперации на Украине Алексей Павлишак/ТАСС
Украина активно обстреливает территории российских приграничных областей – Воронежскую, Белгородскую, Курскую. 14 апреля ВСУ нанесли удар из вертолетов по поселку Климово в Брянской области. Бьют по мирным жителям, а еще по российским пограничникам. Бывший глава погранслужбы России генерал Николай Бордюжа рассказал газете ВЗГЛЯД, как обеспечить безопасность приграничных территорий нашей страны.  Подробности...
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Слова об украинской спецоперации разоряют Прибалтику

Эстонское гостеприимство больше никому не нужно Ints Kalnins/Reuters
Спецоперация России на Украине вызвала в Прибалтике приступ ужаса. Правители государств Балтии неоднократно заявляли, что «если украинцы проиграют эту войну, то Россия проявит агрессию и в отношении других государств». И сейчас они жестоко расплачиваются за такие прогнозы, а бьет по ним при этом вовсе не Россия. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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России отведена роль вершителя справедливости

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
Против нас выступают силы зла, чье главное орудие – отвратительная и подлая ложь. Это превращает войну на Украине в очередную битву с драконом, которую мы исторически выиграем. Подробности...

Захват воображения – главная цель современной войны

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Сетевая война разворачивается в сфере смыслов, её основная задача – перекодировать общество, то есть поменять основные критерии его оценок, основные ценностные ориентиры. Иными словами, захватить общество с помощью подмены ценностей. Подробности...
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Силиконовая долина подобралась слишком близко к Вашингтону

Никита Данюк
Никита Данюк, первый замдиректора Института стратегических исследований
В США между правительством и бигтехом началась конфронтация. Она вызвана стремлением Белого дома немного осадить ИТ-гигантов, которые слишком откровенно начали лезть в политику и влиять на общественные процессы. Подробности...
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Сбежавшая оппозиция против российского флага

Обсуждение: 12 комментариев

Марин Ле Пен о России: плохое и хорошее

Финны и шведы собрались в НАТО

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ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Ольга Андреева

    России отведена роль вершителя справедливости

    Ольга Андреева
    Журналист
    		17 апреля 2022, 12:22

    Особенности восприятия российским обществом спецоперации на Украине выглядят совершенно нетипично на фоне общего восприятия событий во всем мире. Психология нашего общества, его представления о добре и зле уходят корнями в исторический опыт и цивилизационный код русской культуры. 

    «Решилась! Рассея!» – кричал лавочник Ферапонтов во время обороны Смоленска летом 1812 года. Эту фразу в мое время требовали подчеркнуть все школьные преподаватели литературы – именно она выражала дух и суть философии Льва Толстого в романе «Война и мир». Русские войска откатываются на восток, враг почти беспрепятственно идет вглубь страны – и вдруг… При обороне Смоленска происходит нечто переламывающее ход войны. Нет, это не победа. Смоленск сдан французам. Главное событие именно в этой фразе лавочника Ферапонтова, который выкидывает мешки с зерном из своей лавки в руки отступающим солдатам: «Решилась! Рассея!».

    С этого момента война, которая до сих пор была войной, идущей между властями двух европейских держав, становится народной. Что было дальше, наше поколение учило наизусть: «Дубина народной войны поднялась со всей своей грозной и величественной силой и… гвоздила французов до тех пор, пока не погибло всё нашествие».

    Это и есть то, что потом Хомяков и Бердяев назовут «соборностью» или, в интерпретации Сергея Хоружего, «свободной социальностью», противостоящей социальности «принудительной». Что это значит? И снова вспоминается Толстой. Наташа Ростова, которая во время эвакуации из Москвы сбрасывает с телег вещи, чтобы положить на них раненых, охвачена именно этим чувством – чувством добровольного внесословного единения с собственным народом.

    В населении России, похоже, тайно и постоянно живет эта генетическая память о подобных экстатических моментах истории. «Свободная социальность», или соборность, охватывала нас во время войны с французами, во время войны Гражданской и Великой Отечественной. Похоже, что она поджидает всех нас за любым углом истории, за которым скрывается некая сверхличная, не утилитарная, жажда справедливости.  

    Фото: MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    «Русский по духу человек – это не тот, кто имеет определенный цвет кожи, этнические корни или цвет волос, – писал тот же Толстой. – Русский человек – это тот, кто не будет спать спокойно, если знает, что где-то есть несправедливость. Русский – это тот, кто будет искать правду-истину до конца, в каждой конкретной ситуации». Более того, это чувство собственной русскости тогда и выходит на сцену, когда надо эту самую справедливость отстоять, защитить или заново переустановить. В этот момент нам всем круто быть русскими.

    Несколько лет назад в Москву с Афона привезли одну из самых священных реликвий православия – пояс Богородицы. Очередь к святыне, помещенной в Храм Христа Спасителя, оказалась растянута километров на пять, и стояние в ней занимало примерно восемь часов. По долгу журналиста поздним осенним вечером я приехала делать репортаж об исторической очереди. Был ноябрь, на улице стоял тот неопределенный температурный ноль, когда с неба сыплется то ли снег, то ли дождь. Люди приходили в конец очереди после работы целыми семьями. Я задавала всем один и тот же вопрос: «Зачем вы сюда пришли?». И получала на него примерно одинаковые ответы: «У сына двойка по математике, бабушка болеет, муж потерял работу». Это были нормальные деловитые москвичи с морем проблем за спиной, которые они хотели решить с Божьей помощью. Я оставляла только пришедших позади и шла по очереди дальше. Люди, стоявшие час и два, говорили примерно то же, что первые: «У сына двойка по математике, бабушка болеет…».

    На третьем и четвертом часу стояния очередь начинала петь и плясать. «Ой цветет калина в поле у ручья!» – пели девушки с зелеными волосами, мужики в наколках и дамы в шляпах. На пятом часу петь переставали. На вопрос, зачем вы сюда пришли, начинали отвечать странное. Вместо двойки по математике люди говорили, что здесь они впервые почувствовали себя народом, что очередь подарила им чувство общности, что здесь они все вместе, как на войне. Одна старушка в платочке пожаловалась на то, что вдоль очереди стоят автобусы, в которых можно согреться. «Зря они их сюда поставили, – покачала головой старушка, – мы хотим пострадать!». После семи часов в очереди люди переставали отвечать на вопросы и подходили к храму в священном молчании. Я смотрела на эти просветленные лица и думала о том, что пояс Богоматери им уже не нужен. Все самое главное уже случилось с ними в этой очереди – они пришли сюда в виде населения, а ушли отсюда народом.

    Эта граница между населением и народом оказывается преодолена даже не во время войны или каких-либо внешних потрясений, а в моменты острого осознания – России отведена роль вершителя справедливости. Вот это желание основать новый мир на условиях правды и отсутствия подлости сейчас, похоже, постепенно овладевает Россией.

    По сотням западных СМИ катятся бешеные информационные волны – русские якобы уничтожали мирное население Бучи, Краматорска, далее везде. Я не буду повторять все аргументы, свидетельствующие о постановочном характере кадров украинского видео. Все российские медиа уже их опубликовали. Но каждая подобная история служит только еще одним подтверждением правоты нашего гнева. Против нас выступают силы зла, чье главное орудие – отвратительная и подлая ложь. Это превращает войну на Украине в очередную битву с драконом, которую мы исторически выиграем.

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