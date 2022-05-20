Поколенческой трагедии не случилось, случился тихий фарс

«Большой брат» смотрит за тобой, отъезжант. Особенно, когда ты уже приезжант. Минцифры: «Около 80% граждан России, выехавших из страны после начала спецоперации на Украине, приехали обратно после 15 мая, значимую часть вернувшихся составляют IT-специалисты, заявил глава Минцифры Максут Шадаев». Это стало понятно по биллингу сим-карт – которые сначала куда-то переместились, а после 15 мая снова заработали на территории России.

Шутки шутками, но мы уже слегка привыкли к громким заявлениям селебритис, которые отчего-то не захотели со своим народом терпеть невзгоды даже теоретически, к громким хлопаньем дверьми и разного рода всхлипам. Честное слово – надоело. К тому же мы уже знаем всех этих людей и так, и в фас, и в профиль. Многие, слишком многие из них, упустили возможность промолчать.

Да и Бог с ними. Единственное, с чем я никогда не соглашусь, это с тезисом добрых людей: а чего они такого натворили? Всего одна претензия: они, как селебрити – ролевая модель. Люди, на которых ориентируются другие люди. В отличие от них, не получающие по несколько миллионов за два часа непыльной работы, не красующиеся на обложках журналов и не стоящие в очереди со своим продюсером на получение очередных миллионов на кино. В котором они, как настоящие правдорубы, выскажут все, что думают про свой народ, про своего зрителя и про «эту страну». Всё. Проехали. Умерла так умерла.

Так вот, «ролевые модели», плюс жовто-блакитная пропаганда изо всех щелей сделали свое дело: те самые молодые люди, которых не знают массы, но которых зато знают их друзья, знакомые знакомых и их родители, в начале кампании решили, что тут тоже им не место. А место где-то в другом месте. Вот все эти истории: «один айтишник с девушкой срочно уехал в Стамбул». Или в Ереван. Я даже знаю музыкантов, которые решили, что теперь их новая родина Турция, потому что лидер группы сказал, что их панк-группа даст концерт в поддержку русской армии. Наверное, они не представляли себе, что в Турции уже есть свои четыре панк-группы, а больше им и не надо. Там популярностью пользуются иные жанры. А жрать-то на что? Не, ну конечно, панки могут и на вокзале ночевать, это понятно, но от этого веет какой-то комплексной инфантильностью. Они, конечно, все молодые, но не до такой степени, чтобы не представлять, что реально только дома помогают стены. А если ты обычный человек, без запасов кэша от Первого канала, то всё – вилы.

Я эту легкомысленность по поводу жизни в чужой стране уже замечаю давно, задолго до спецоперации – кто-то вдолбил огромной части русской аудитории, что где-то в Европе сплошные сады и земля обетованная (хотя, в библейском смысле – это вообще не Европа). Никаких реальных представлений о расходах – дневных, месячных, о документах, о водительских правах и об обязательном страховании.

Все круто, деточка, пока ты в первый раз не заплатил налоги – после этого ты будешь смотреть на жизнь в райских садах несколько по-другому. Ах, у тебя родители в России зажиточные? Так им тоже отключили карты, не беспокойся. И сделал это совсем не Путин, от которого ты решил убежать. Ты же, наверное, ждал этого момента всю свою маленькую жизнь с налогами в 13 процентов вместо сорока пяти и счетами за газ в три евро вместо двухсот немецко-австрийских. И те наверняка не платил ни разу. Молчат. Им сказали, что там круто. Наверное, круто, если ты там родился, если получил хорошее образование, а вместе с ним связи и хорошую работу. Или умеешь делать что-то фантастически хорошо. Например, устанавливать унитазы и устранять засоры в трубах.

На этом месте я обычно вспоминаю одного опять-таки музыканта (на этот раз не панк), который с первой волной решил убежать от русского империализма и милитаризма. Естественно, в Турцию. Естественно, вернулся очень быстро. Теперь оформляет документы в Лондон. Музыкант. В Лондон.

Для тех, кто не понял иронии: в Лондоне каждый вечер работает штук двадцать музыкальных клубов – типа Metro, 101, Slaughtered Lamb, Dublin Castle, Underworld, Koko и т. д. В одном играет от трех до пяти новых групп за вечер. Итого каждый день в среднем по восемьдесят новых рок-групп. Эти восемнадцати-двадцатилетние оболтусы играют так круто и творчески, что можно как тот незадачливый аффтар пойти и убиться апстену. Музыканту поехать в Лондон из Москвы или Питера – это всё равно, что, поработав годик на колхозной свиноферме, отправиться в Испанию делать карьеру тореадора.

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Есть у меня пример и айтишников, которые отъехали и пока не собираются возвращаться. Но тут ключ – у них айтишные конторы переехали целиком со стаффом. А одиночки и прочие самозанятые айтишники рано или поздно понимают, что жизнь заключена не только в мониторе. И не столько. Видимо, именно этот процесс и зафиксировал Большой брат в образе Минцифры – возврат к привычным кексикам из магазина на углу, который почему-то не переделали в призывной пункт, к маме, которая всегда постирает твои джинсы и сунет денег со своей пенсии. Поколенческой трагедии не случилось, случился тихий фарс.

Если и есть реально серьезный поколенческий разлом – так это между молодыми профессионалами, которые хотят работать в своей стране, и заскорузлым поколением условных «боссов» и «капитанов производства», которые реагируют только на окрик сверху. Но именно эти молодые даже в сторону чемодана не посмотрели ни разу за все эти месяцы. И вот они – наша самая главная надежда.