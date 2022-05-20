Поколенческой трагедии не случилось, случился тихий фарс

Взгляд
20 мая, пятница  |  Последнее обновление — 13:18  |  vz.ru
Разделы

Как Донбасс поможет развитию России

Мариупольский порт был крупнейшими торговыми воротами Приазовья @marport.offpage
Мариупольский порт – транспортные ворота Приазовья – возобновит отгрузки в ближайшие дни. Шахты и металлургические заводы ДНР и ЛНР не останавливались даже в разгар боев. Теперь потребность в донецком металле лишь вырастет – нужно восстанавливать инфраструктуру освобожденных районов. Но главное – Россия в условиях санкций все более заинтересована в развитии внутреннего рынка, и здесь Донбасс может стать подспорьем. Подробности...
Перейти в раздел…

«Патриотизм можно только воспитать»

Воспитание патриотизма должно быть осознанным Сергей Бобылев/ТАСС
В патриотическом воспитании детей, помимо семьи, должны участвовать школа, вуз, телевидение, политики, общественные движения, НКО. Только так можно воспитать человека, который любит свою страну, заявила газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Ольга Занко, комментируя решение Минпросвещения, согласно которому с 1 сентября в каждой школе в начале учебной недели будет исполняться гимн. Подробности...
Перейти в раздел…

Как Су-27 спас российскую авиацию

Первый прототип машины, которую мы сегодня называем Су-27, носил наименование Т-10 Mike1979 Russia/Wikipedia
45 лет тому назад, 20 мая 1977 года, в СССР состоялся первый полет прототипа тяжелого истребителя 4-го поколения с шифром Т-10. Теперь мы знаем его как Су-27. Разработка этой машины стала началом целой эпохи в советской (российской) боевой авиации. Но этим значение этого поистине выдающегося самолета не ограничивается.  Подробности...
Перейти в раздел…

Украина оттачивает военную мощь России

БМПТ «Терминатор» получила на Украине боевое крещение Виктор Антонюк/РИА Новости
Специальная военная операция стала гигантским испытательным полигоном для новейших образцов российских вооружений. Очередным примером тому стали сообщения о начале применения на Украине истребителей Су-57. Какое именно оружие впервые начало применяться во время спецоперации и какие результаты оно показало? Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

Поколенческой трагедии не случилось, случился тихий фарс

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Я эту легкомысленность по поводу жизни в чужой стране замечаю уже давно, задолго до спецоперации – кто-то вдолбил огромной части русской аудитории, что где-то в Европе сплошные сады и земля обетованная. Подробности...

Впервые за 30 лет у русской культуры все самое важное не в прошлом, а впереди

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
Если наша культура хочет вернуть себе саму себя, если она не хочет далее длить этот постмодернистский день сурка, ей придется заново учиться думать, чувствовать, страдать, верить в человека и собственную Родину. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Украинцев используют как подопытных кроликов

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Когда кажется, что на Западе идет украинизация, то это вовсе не кажется. Процесс этот тщательно подготовлен и целенаправленно запущен – для обеспечения управляемости западного общества, что становится все более актуально в свете накрывающего весь мир кризиса. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…

Зачем ВСУ кошмарят российские деревни

Зеленский отказался от мира

Кто ведет мир к голоду

Перейти в раздел…

Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
Подробности...

«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
Подробности...

Ученые показали первое фото черной дыры в центре нашей галактики

Ученые из международной группы EHT (более 300 исследователей из 80 институтов по всему миру) опубликовали первое в истории фото сверхмассивной черной дыры Стрелец A* (она в 4,3 млн раз тяжелее Солнца) в центре нашей галактики Млечный Путь – на расстоянии 27 тыс. световых лет от Земли
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Ваше отношение к идее создания всероссийской детской организации?
  • Поддерживаю

  • Не поддерживаю

  • Затрудняюсь ответить
Как возрождать автомобильный бренд «Москвич»?
  • Собственными силами

  • В партнерстве с иностранными автопроизводителями

  • Не надо возрождать
Должна ли Россия в ответ на санкции прекратить поставки энергоносителей в Европу?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Шойгу назвал число сдавшихся националистов на «Азовстали»
    Шойгу заявил о скором освобождении ЛНР Владелец «Азовстали» решил продать суперъяхту из-за «текущих обстоятельств» Курс доллара упал ниже 59 рублей Эксперт сравнил вывоз зерна с Украины в Европу с событиями столетней давности
    Шойгу анонсировал поступление в войска стратегических беспилотников Михаил Онуфриенко оценил желание офиса Зеленского «искоренить русских» в Харькове Главный акционер Avito решил выйти из бизнеса в России Американский сенатор: США придется занимать деньги у Китая на помощь Украине
    Шойгу назвал число сдавшихся националистов на «Азовстали» Музей НАТО раскрыл, как США «помогли» Болгарии избавиться от коммунистического прошлого Delivery Club сообщил об утечке данных заказов клиентов Первый случай заражения человека оспой обезьян выявлен во Франции

    Главная тема


    Украина оттачивает военную мощь России

    вне зоны поражения


    Стало известно о применении Су-57 в спецоперации на Украине

    французские сми


    Сверхприбыли Газпрома полностью окупили «Северный поток – 2»

    лидер ДДТ


    Дело против Шевчука о дискредитации ВС России передали в суд Петербурга

    Видео

    бывший канцлер ФРГ


    Создателю «Северного потока» отомстили за верность дружбе с Россией

    «зеленый эксперимент»


    Как советы Греты Тунберг разорили целое государство

    армия и вооружения


    Россия делает ставку на боевые лазеры

    Североатлантический альянс


    Турция потребовала от Запада крупную дань за расширение НАТО

    автомобили Lada


    Россия после ухода Renault сохранит производство современных авто

    имперские амбиции


    Игорь Караулов: «Русофобскую дугу» замкнуть не получится

    субъективные интересы


    Сергей Худиев: Личная выгода на празднике ненависти

    коллективная гибель


    Владимир Можегов: «Коллективный Запад» исчезает на наших глазах

    на ваш взгляд


    Ваше отношение к идее создания всероссийской детской организации?
    Игорь Мальцев

    Поколенческой трагедии не случилось, случился тихий фарс

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		20 мая 2022, 12:14

    «Большой брат» смотрит за тобой, отъезжант. Особенно, когда ты уже приезжант. Минцифры: «Около 80% граждан России, выехавших из страны после начала спецоперации на Украине, приехали обратно после 15 мая, значимую часть вернувшихся составляют IT-специалисты, заявил глава Минцифры Максут Шадаев». Это стало понятно по биллингу сим-карт – которые сначала куда-то переместились, а после 15 мая снова заработали на территории России.

    Шутки шутками, но мы уже слегка привыкли к громким заявлениям селебритис, которые отчего-то не захотели со своим народом терпеть невзгоды даже теоретически, к громким хлопаньем дверьми и разного рода всхлипам. Честное слово – надоело. К тому же мы уже знаем всех этих людей и так, и в фас, и в профиль. Многие, слишком многие из них, упустили возможность промолчать. 

    Да и Бог с ними. Единственное, с чем я никогда не соглашусь, это с тезисом добрых людей: а чего они такого натворили? Всего одна претензия: они, как селебрити – ролевая модель. Люди, на которых ориентируются другие люди. В отличие от них, не получающие по несколько миллионов за два часа непыльной работы, не красующиеся на обложках журналов и не стоящие в очереди со своим продюсером на получение очередных миллионов на кино. В котором они, как настоящие правдорубы, выскажут все, что думают про свой народ, про своего зрителя и про «эту страну». Всё. Проехали. Умерла так умерла.

    Так вот, «ролевые модели», плюс жовто-блакитная пропаганда изо всех щелей сделали свое дело: те самые молодые люди, которых не знают массы, но которых зато знают их друзья, знакомые знакомых и их родители, в начале кампании решили, что тут тоже им не место. А место где-то в другом месте. Вот все эти истории: «один айтишник с девушкой срочно уехал в Стамбул». Или в Ереван. Я даже знаю музыкантов, которые решили, что теперь их новая родина Турция, потому что лидер группы сказал, что их панк-группа даст концерт в поддержку русской армии. Наверное, они не представляли себе, что в Турции уже есть свои четыре панк-группы, а больше им и не надо. Там популярностью пользуются иные жанры. А жрать-то на что? Не, ну конечно, панки могут и на вокзале ночевать, это понятно, но от этого веет какой-то комплексной инфантильностью. Они, конечно, все молодые, но не до такой степени, чтобы не представлять, что реально только дома помогают стены. А если ты обычный человек, без запасов кэша от Первого канала, то всё – вилы.

    Я эту легкомысленность по поводу жизни в чужой стране уже замечаю давно, задолго до спецоперации – кто-то вдолбил огромной части русской аудитории, что где-то в Европе сплошные сады и земля обетованная (хотя, в библейском смысле – это вообще не Европа). Никаких реальных представлений о расходах – дневных, месячных, о документах, о водительских правах и об обязательном страховании.

    Фото: Артем Геодакян/ТАСС

    Все круто, деточка, пока ты в первый раз не заплатил налоги – после этого ты будешь смотреть на жизнь в райских садах несколько по-другому. Ах, у тебя родители в России зажиточные? Так им тоже отключили карты, не беспокойся. И сделал это совсем не Путин, от которого ты решил убежать. Ты же, наверное, ждал этого момента всю свою маленькую жизнь с налогами в 13 процентов вместо сорока пяти и счетами за газ в три евро вместо двухсот немецко-австрийских. И те наверняка не платил ни разу. Молчат. Им сказали, что там круто. Наверное, круто, если ты там родился, если получил хорошее образование, а вместе с ним связи и хорошую работу. Или умеешь делать что-то фантастически хорошо. Например, устанавливать унитазы и устранять засоры в трубах.

    На этом месте я обычно вспоминаю одного опять-таки музыканта (на этот раз не панк), который с первой волной решил убежать от русского империализма и милитаризма. Естественно, в Турцию. Естественно, вернулся очень быстро. Теперь оформляет документы в Лондон. Музыкант. В Лондон. 

    Для тех, кто не понял иронии: в Лондоне каждый вечер работает штук двадцать музыкальных клубов – типа Metro, 101, Slaughtered Lamb, Dublin Castle, Underworld, Koko и т. д. В одном играет от трех до пяти новых групп за вечер. Итого каждый день в среднем по восемьдесят новых рок-групп. Эти восемнадцати-двадцатилетние оболтусы играют так круто и творчески, что можно как тот незадачливый аффтар пойти и убиться апстену. Музыканту поехать в Лондон из Москвы или Питера – это всё равно, что, поработав годик на колхозной свиноферме, отправиться в Испанию делать карьеру тореадора.

    Есть у меня пример и айтишников, которые отъехали и пока не собираются возвращаться. Но тут ключ – у них айтишные конторы переехали целиком со стаффом. А одиночки и прочие самозанятые айтишники рано или поздно понимают, что жизнь заключена не только в мониторе. И не столько.  Видимо, именно этот процесс и зафиксировал Большой брат в образе Минцифры – возврат к привычным кексикам из магазина на углу, который почему-то не переделали в призывной пункт, к маме, которая всегда постирает твои джинсы и сунет денег со своей пенсии. Поколенческой трагедии не случилось, случился тихий фарс. 

    Если и есть реально серьезный поколенческий разлом – так это между молодыми профессионалами, которые хотят работать в своей стране, и заскорузлым поколением условных «боссов» и «капитанов производства», которые реагируют только на окрик сверху. Но именно эти молодые даже в сторону чемодана не посмотрели ни разу за все эти месяцы. И вот они – наша самая главная надежда.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •