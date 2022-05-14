Давление Запада на Россию сработало как пружина

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Рубль попал в уникальную ситуацию

Российская валюта признана лучшей в мире Виталий Тимкив/РИА Новости
Российская валюта названа лучшей в мире за последнее время – а все потому, что рубль существенно укрепляется. Казалось бы, крупнейшие санкции Запада должны были обрушить курс российской национальной валюты, но все происходит ровно наоборот. Специалисты называют происходящее «крайне необычной ситуацией», но каким же образом она сложилась? Подробности...
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Россия запретила Украине вступать в ЕС

Москва выдвинула к Украине новое требование REUTERS/Valentyn Ogirenko
Российское отношение к возможному вступлению Украины в ЕС изменилось. Если раньше Москва не возражала против евроинтеграции Киева, то теперь подобные стремления воспринимаются аналогично желанию Украины вступить в НАТО. Чем вызвано это изменение и что оно означает на практике? Подробности...
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«Укропы» нас хорошо знают». Какую роль сыграли танки при взятии Мариуполя

Танки оказались незаменимы при боях в Мариуполе Сергей Бобылев/ТАСС
«Танки в городе не должны использоваться, но мы тут превратились в городских танкистов – «длинную руку» пехоты». Такими словами бойцы одной из танковых рот армии ДНР рассказывают о том, как несколько недель штурмовали Мариуполь, с помощью какой тактики обманывали украинских нацистов и чем российские танки лучше боевых машин ВСУ. Подробности...
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Эрдоган тормозит приближение НАТО к северным границам России

Эрдоган назвал Швецию страной, пускающей террористов в парламент Mustafa Kaya/imago images/Xinhua/ТАСС
У расширения НАТО на северо-восток появился неожиданный сильный противник. Резко против вступления Финляндии и Швеции в альянс выступил турецкий лидер. Эрдоган, обладающий второй по силе армией альянса, неожиданно обрушился с резкой критикой на географически далеких от него скандинавов. Чем вызван турецкий демарш и какую цену Анкара запросит за разрешение финнам и шведам вступить в альянс? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Давление Запада на Россию сработало как пружина

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
Сегодня мы приходим к окончательному расчету. Пересмотру всего нашего подхода к отношениям с внешним миром – и к себе самим. Это вопрос уважения, и в конечном счете вопрос нашего выживания. Подробности...

Во что обойдется Киргизии экономический разрыв с Россией

Кубатбек Рахимов
Кубатбек Рахимов, исполнительный директор Центра стратегических решений «Аппликата», эксперт клуба «Валдай»
Серьезное падение поступлений от трудовых мигрантов, резкое ужесточение условий их пребывания в России, возвращение на родину не менее 200–300 тыс. человек, что создаст среду для экстремизма. Это только одно из возможных последствий выхода Кыргызстана из ЕАЭС. Подробности...
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Россия – военная империя

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Возрождение воинского духа традиционной империи происходит сегодня в России. Именно в этом и суть нынешней военной операции, в которой Россия, противопоставив себя целому миру, смирившемуся с тиранией, мучительно нащупывает свои вечные смыслы. Подробности...
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Тайна гибели главы Пентагона

Чем Белоруссия помогает спецоперации

Еще один шаг к развалу Великобритании

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Ученые показали первое фото черной дыры в центре нашей галактики

Ученые из международной группы EHT (более 300 исследователей из 80 институтов по всему миру) опубликовали первое в истории фото сверхмассивной черной дыры Стрелец A* (она в 4,3 млн раз тяжелее Солнца) в центре нашей галактики Млечный Путь – на расстоянии 27 тыс. световых лет от Земли
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В Москве прошел парад в честь 77-летия Победы

На Красной площади состоялся парад в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вслед за обращением президента Владимира Путина по площади прошли военные расчеты и 131 единица гусеничной и колесной техники. Воздушную часть парада пришлось отменить
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В отеле в центре Гаваны прогремел мощный взрыв

В пятницу в отеле «Саратога» в центре Гаваны произошел взрыв, в результате которого во внешней стене здания образовалась дыра в несколько этажей. В результате ЧП погибли восемь человек и еще 30 были госпитализированы. Под завалами могут находиться еще 13 человек
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Должна ли Россия в ответ на санкции прекратить поставки энергоносителей в Европу?
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    Андрей Колесник

    Давление Запада на Россию сработало как пружина

    Андрей Колесник
    ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
    		14 мая 2022, 12:10

    Россия является «прямой угрозой мировому порядку», заявляет председатель Еврокомиссии. Это самое серьезное обвинение в адрес Москвы за очень долгий период. И очень опасное. Ведь эту фразу можно понять так, что Россия мешает жить всей планете. Россия – «раковая опухоль» Европы, заявляет также польский премьер. А от этой фразы недалеко до крайне радикальных выводов по отношению ко всей русской цивилизации.

    Нечто подобное уже говорилось в наш адрес около ста лет назад, в разгар большевистских реформ в тогдашнем СССР. Тогда русские революционеры предприняли грандиозный эксперимент. Свергли царя, отменили частную собственность. Насильно изменили все общественные и экономические основы. Создали новый политический строй. Разорвали отношения с былыми союзниками России. Уничтожали собственный народ, особенно его элиту. Более того - публично заявляли, что собираются сделать то же самое во всем остальном мире. Иначе говоря, в то время, при тех обстоятельствах подобные обвинения были оправданны. По крайней мере, их можно было понять.

    Что же мы видим сейчас? Когда НАТО бомбило Югославию, когда США вторгались в Ирак и Афганистан, организовывали «цветные революции» по всему миру - это не было «угрозой мировому порядку»? Может быть, ради укрепления мирового порядка был убит Каддафи и разрушена Ливия? Выходит, ради «укрепления мирового порядка» Вашингтон собственными руками создавал террористов, а затем натравливал их на Россию, на Сирию. Ради «укрепления мирового порядка» происходило расширение НАТО, накачка оружием режимов в Грузии и на Украине. Ради «мирового порядка» взрывали ситуацию на границах России, в Армении и Казахстане.

    Все это вовсе не пустая риторика. Ко мне, как депутату, подходят люди и спрашивают, что означают события, начавшиеся 24 февраля 2022 года? Можно ли было избежать проведения спецоперации на Украине? Почему мы оказались в такой ситуации? Что ж, спасибо председателю Еврокомиссии, на все это теперь можно ответить очень подробно. Прежде всего, то, что случилось 24 февраля – вовсе никакое не начало. Это продолжение борьбы нашей страны за существование, за свободу и равноправие, за право на жизнь на политической карте мира.

    Для России и нашего народа мировой порядок был подорван крахом СССР. Разрушением нашего государства. Историческая Россия распалась на части. Русский народ оказался в разных государствах. Кто и как это допустил – отдельный вопрос. Однако факт заключается в том, что это стало, как было сказано, крупнейшей геополитической катастрофой и создало ту политическую реальность, в которой мы были вынуждены жить все последующие 30 лет.

    Фото: EPA/ТАСС

    Россия приняла эту реальность. Признала новые границы и государства. Много лет пыталась интегрироваться в то, что Запад назвал «мировым порядком». Строила открытую экономику. Создавала демократию по западным образцам, зачастую руками западных же советников. Искала свое место в мировой политике и экономике. Налаживала отношения с соседями, выстраивала новые интеграционные процессы.

    Но очень скоро выяснилось, что наши «партнеры» готовили России совсем не то место, на которое мы вправе рассчитывать. Нам постоянно давали понять, что Россия должна только кланяться и унижаться. Были отвергнуты все попытки равноправной интеграции нашей страны в так называемый цивилизованный мир. Мы долгое время терпели и прощали все подобные унижения. Особенно ярко это унижение проявилось в 1990-е годы, тогда даже обсуждался вариант взятия под контроль Западом российского ядерного арсенала.

    Все, что хотел от России Запад, – доступа к дешевым природным ресурсам, главным образом энергоносителям. В реальности антисоветские (а затем антироссийские) санкции до конца так и не отменялись. Десятилетиями велась целенаправленная работа по подрыву российского суверенитета и нашей внутриполитической устойчивости. Нас постоянно обманывали, а символом такого обмана стало нарушение обещания не расширять НАТО на восток. Окружали нас, загоняли нас в угол. Переходили красные линии.

    Главным же инструментом давления на Россию была выбрана Украина. Исторически и духовно самая близкая для России страна. Страна, в которой до сих пор живут миллионы людей, говорящих и думающих по-русски. Оторвать Украину от России, сделать из нее «Анти-Россию», антироссийский форпорт – вот какова была главная задача коллективного Запада. К сожалению, эта задача была во многом реализована. В 2014 году в Киеве был организован государственный переворот. К власти пришли ненавистники всего русского. Они сжигали Одессу, бомбили Донбасс. За эти восемь лет воспитали целое поколение, переполненное нацистской и бандеровской пропагандой.

    Наши попытки наладить отношения и с Западом, и с ближайшими соседями торпедировались. Давление на нашу страну росло. В конце концов к 2022 году возникла реальная угроза вступления Украины в НАТО. Приближения военной инфраструктуры альянса к самому сердцу нашей страны. Угроза атаки вооруженных сил Украины на Донбасс, на миллионы живущих там русских людей. Нас довели до самой крайней черты. Позади оказалась не только Москва, а все богатство тысячелетней русской истории. Это давление в итоге сработало как пружина. И пружина разжалась 24 февраля 2022 года. Мы очень долго терпели, но в итоге нам просто не оставили выбора.

    Сегодня мы приходим к окончательному расчету. Пересмотру всего нашего подхода к отношениям с внешним миром – и к себе самим. Это вопрос уважения, и в конечном счете вопрос нашего выживания. Россия не создает противоречия – она их снимает. Россия не начинает войны – она их заканчивает. И наконец – Россия вовсе не подрывает миропорядок. Специальная военная операция нужна для того, чтобы установить устойчивый, справедливый мировой порядок. Порядок, в котором Россия займет свое достойное место.

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