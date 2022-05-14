Давление Запада на Россию сработало как пружина

Россия является «прямой угрозой мировому порядку», заявляет председатель Еврокомиссии. Это самое серьезное обвинение в адрес Москвы за очень долгий период. И очень опасное. Ведь эту фразу можно понять так, что Россия мешает жить всей планете. Россия – «раковая опухоль» Европы, заявляет также польский премьер. А от этой фразы недалеко до крайне радикальных выводов по отношению ко всей русской цивилизации.

Нечто подобное уже говорилось в наш адрес около ста лет назад, в разгар большевистских реформ в тогдашнем СССР. Тогда русские революционеры предприняли грандиозный эксперимент. Свергли царя, отменили частную собственность. Насильно изменили все общественные и экономические основы. Создали новый политический строй. Разорвали отношения с былыми союзниками России. Уничтожали собственный народ, особенно его элиту. Более того - публично заявляли, что собираются сделать то же самое во всем остальном мире. Иначе говоря, в то время, при тех обстоятельствах подобные обвинения были оправданны. По крайней мере, их можно было понять.

Что же мы видим сейчас? Когда НАТО бомбило Югославию, когда США вторгались в Ирак и Афганистан, организовывали «цветные революции» по всему миру - это не было «угрозой мировому порядку»? Может быть, ради укрепления мирового порядка был убит Каддафи и разрушена Ливия? Выходит, ради «укрепления мирового порядка» Вашингтон собственными руками создавал террористов, а затем натравливал их на Россию, на Сирию. Ради «укрепления мирового порядка» происходило расширение НАТО, накачка оружием режимов в Грузии и на Украине. Ради «мирового порядка» взрывали ситуацию на границах России, в Армении и Казахстане.

Все это вовсе не пустая риторика. Ко мне, как депутату, подходят люди и спрашивают, что означают события, начавшиеся 24 февраля 2022 года? Можно ли было избежать проведения спецоперации на Украине? Почему мы оказались в такой ситуации? Что ж, спасибо председателю Еврокомиссии, на все это теперь можно ответить очень подробно. Прежде всего, то, что случилось 24 февраля – вовсе никакое не начало. Это продолжение борьбы нашей страны за существование, за свободу и равноправие, за право на жизнь на политической карте мира.

Для России и нашего народа мировой порядок был подорван крахом СССР. Разрушением нашего государства. Историческая Россия распалась на части. Русский народ оказался в разных государствах. Кто и как это допустил – отдельный вопрос. Однако факт заключается в том, что это стало, как было сказано, крупнейшей геополитической катастрофой и создало ту политическую реальность, в которой мы были вынуждены жить все последующие 30 лет.

Россия приняла эту реальность. Признала новые границы и государства. Много лет пыталась интегрироваться в то, что Запад назвал «мировым порядком». Строила открытую экономику. Создавала демократию по западным образцам, зачастую руками западных же советников. Искала свое место в мировой политике и экономике. Налаживала отношения с соседями, выстраивала новые интеграционные процессы.

Но очень скоро выяснилось, что наши «партнеры» готовили России совсем не то место, на которое мы вправе рассчитывать. Нам постоянно давали понять, что Россия должна только кланяться и унижаться. Были отвергнуты все попытки равноправной интеграции нашей страны в так называемый цивилизованный мир. Мы долгое время терпели и прощали все подобные унижения. Особенно ярко это унижение проявилось в 1990-е годы, тогда даже обсуждался вариант взятия под контроль Западом российского ядерного арсенала.

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Все, что хотел от России Запад, – доступа к дешевым природным ресурсам, главным образом энергоносителям. В реальности антисоветские (а затем антироссийские) санкции до конца так и не отменялись. Десятилетиями велась целенаправленная работа по подрыву российского суверенитета и нашей внутриполитической устойчивости. Нас постоянно обманывали, а символом такого обмана стало нарушение обещания не расширять НАТО на восток. Окружали нас, загоняли нас в угол. Переходили красные линии.

Главным же инструментом давления на Россию была выбрана Украина. Исторически и духовно самая близкая для России страна. Страна, в которой до сих пор живут миллионы людей, говорящих и думающих по-русски. Оторвать Украину от России, сделать из нее «Анти-Россию», антироссийский форпорт – вот какова была главная задача коллективного Запада. К сожалению, эта задача была во многом реализована. В 2014 году в Киеве был организован государственный переворот. К власти пришли ненавистники всего русского. Они сжигали Одессу, бомбили Донбасс. За эти восемь лет воспитали целое поколение, переполненное нацистской и бандеровской пропагандой.

Наши попытки наладить отношения и с Западом, и с ближайшими соседями торпедировались. Давление на нашу страну росло. В конце концов к 2022 году возникла реальная угроза вступления Украины в НАТО. Приближения военной инфраструктуры альянса к самому сердцу нашей страны. Угроза атаки вооруженных сил Украины на Донбасс, на миллионы живущих там русских людей. Нас довели до самой крайней черты. Позади оказалась не только Москва, а все богатство тысячелетней русской истории. Это давление в итоге сработало как пружина. И пружина разжалась 24 февраля 2022 года. Мы очень долго терпели, но в итоге нам просто не оставили выбора.

Сегодня мы приходим к окончательному расчету. Пересмотру всего нашего подхода к отношениям с внешним миром – и к себе самим. Это вопрос уважения, и в конечном счете вопрос нашего выживания. Россия не создает противоречия – она их снимает. Россия не начинает войны – она их заканчивает. И наконец – Россия вовсе не подрывает миропорядок. Специальная военная операция нужна для того, чтобы установить устойчивый, справедливый мировой порядок. Порядок, в котором Россия займет свое достойное место.