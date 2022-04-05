Быть русским – значит защищать и помогать

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5 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 12:51  |  vz.ru
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США стыдят Европу рекордными доходами России

Западные экономисты посчитали, сколько Россия заработает в этом году на нефтегазовом экспорте Валерий Шарифулин/ТАСС
Против России действуют жесточайшие санкции Запада, но это не мешает ей зарабатывать сотни миллиардов. Западные экономисты ждут рекордных доходов нашей страны от продажи энергоресурсов и небывалого профицита сальдо счета текущих операций. США могут использовать это, чтобы пристыдить Европу, которая отказывается вводить эмбарго на нефть, газ и уголь. Однако радужная картина не так однозначна.  Подробности...
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Почему Запад не дал России высказаться по ситуации в Буче

Россия дважды пыталась провести экстренное заседание Совбеза ООН о Буче REUTERS/Carlo Allegri
Британия, воспользовавшись правом страны-председательницы Совбеза ООН, уже дважды сорвала попытки России собрать экстренное заседание СБ по ситуации в украинской Буче. Москва готова подтвердить: обвинения в адрес России в массовой расправе над мирными жителями – не более чем фейк. Но Запад тянет время и под разными предлогами отклоняет заявки Москвы об экстренном заседании Совбеза ООН. С какой целью? Подробности...
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На что способна Украина с новой военной помощью Запада

В Москве предупредили, что военная помощь Запада приведет к «мясорубке» Zohra Bensemra/Reuters
В Вашингтоне, Лондоне и Берлине анонсировали новые поставки вооружений Украине. На этот раз речь идет о танках, бронетехнике и противокорабельных ракетах. В Совфеде в этой связи заявили о необходимости Москвы занять решительную позицию по поставкам оружия в зону конфликта. Насколько западные поставки усилят ВСУ и осложнят спецоперацию России? Подробности...
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Китай выдвинул против Австралии «огромный стационарный авианосец»

Соломоновы Острова дадут Китаю важный рычаг воздействия на Австралию Reuters
«Это фундаментальный сдвиг в региональных международных отношениях». Такими словами австралийская пресса оценивает безобидное на первый взгляд соглашение, заключенное между КНР и Соломоновыми Островами. Что именно содержится в этом документе, почему австралийское руководство и общество перепугано происходящим и какое отношение все это имеет к событиям на Украине? Подробности...
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Почему вертолеты ВСУ атаковали Белгород

Пожар на нефтебазе в Белгороде возник в результате удара вертолетов ВСУ Антон Вергун/ТАСС
Пока Россия перегруппировывает свои войска на северо-востоке Украины, ВСУ нанесли авиаудар по нефтебазе в российском Белгороде. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети. Почему вертолетам ВСУ удается наносить удары на территории России, с какой целью они проводятся и как можно исключить новых авиационных вторжений? Подробности...
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Быть русским – значит защищать и помогать

Елена Шаройкина
Елена Шаройкина, глава комиссии по экологии Общественной палаты РФ
«Стыдливые» – они как вирусы. Уверена, что русский иммунитет с ними справится. А все остальные – все русские люди, все наши, родненькие, все мы сейчас объединяемся, чтобы помочь стране выстоять перед лицом беспрецедентного даже по историческим масштабам давления. Подробности...

Надежда и терпение – то, что нам сейчас нужно

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Конечно, есть то, над чем мы не имеем власти – но мы можем совершенно по-разному действовать в тех условиях, в которых оказались. Там, где уныние упускает самые благоприятные возможности, надежда обращает любые обстоятельства ко благу. Подробности...
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России нужен спортивный суверенитет

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
В холодной войне были хоть какие-то правила. Сейчас правил нет. А потому новая суверенная спортивная стратегия должна быть обязательно. Подробности...
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Буча: Что думать

В Сербии и Венгрии победил Путин

Зеленский лучше Байдена даже для США

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Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Нужны ли России новые территориальные приобретения?
  • Да

  • Нет

  • Не знаю
Отключит ли Россия газ, если Европа откажется платить за него рублями?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
После начала спецоперации на Украине вам перестали звонить телефонные мошенники?
  • Да

  • Нет

  • И раньше не звонили
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    Нужны ли России новые территориальные приобретения?
    Елена Шаройкина

    Быть русским – значит защищать и помогать

    Елена Шаройкина
    глава комиссии по экологии Общественной палаты РФ
    		5 апреля 2022, 12:46

    На фоне происходящих на Украине событий западный мир сегодня захлебывается в русофобии. Как быстро они отбросили последние нормы приличия, забыли о принципах правового государства, захмелели от безумной идеи «отменить Россию».

    Хотя ладно с ним, с Западом. С ним всё ясно. По большому счету с ним еще святой благоверный Александр Невский все точки над нужными буквами расставил. Внешний враг никогда нас одолеть не мог и не сможет. Самая опасная угроза всегда исходила не извне, а от предательства и внутренней измены.

    Вот и сейчас нашлись отдельные персонажи в России, заявившие о том, что им стыдно быть русскими. Я полностью согласна со словами отца Андрея Ткачёва, который ответил на это так: «Те, которым "стыдно, что они русские", просьба успокоиться. Вы – не русские».

    В моменты суровых испытаний иммунная система по-настоящему жизнеспособного организма, которому суждено преодолеть болезнь, выздороветь и стать еще сильнее, исторгает из себя вирусы и другие чужеродные элементы. «Стыдливые» – они как вирусы. Уверена, что русский иммунитет с ними справится. А все остальные – все русские люди, все наши, родненькие, все мы сейчас объединяемся, чтобы помочь стране выстоять перед лицом беспрецедентного даже по историческим масштабам давления.

    Пока одни с оружием в руках сражаются с идейными наследниками Бандеры, другие лечат раненых и собирают гуманитарную помощь для Донбасса и Украины. Многие предприниматели дают рабочие места тем, кто оказался вырван из своей привычной жизни. Вся Россия объединилась, чтобы помочь.

    Фото: Marcus Brandt/Global Look Press

    Русские люди никогда не проходили мимо чужой беды. Это и значит быть русским – защищать и помогать. Рамзан Кадыров на глазах превращается в русского былинного героя, переворачивая последнюю страницу «проклятых девяностых», когда чеченцы еще по инерции ассоциировались у некоторых с бандитизмом и терроризмом. Теперь они будут ассоциироваться с образами патриотов России, богатырей с Кавказа, охотников на «нациков, бандеровцев и прочих шайтанов».

    Приведу пример и из сферы моей профессиональной деятельности – об удивительной консолидации зоозащитного движения России на фоне украинского кризиса. На днях мы запустили всероссийскую кампанию по оказанию помощи зоопаркам и приютам Донбасса и Украины «ЗооДруг». В ее рамках, под эгидой комиссии по экологии Общественной палаты России, объединились и те, кто занимается приютами для бездомных питомцев, и те, кто работает с дикими животными. Речь идет о крупных зоозащитных фондах, больших и малых приютах, простых волонтерах.

    Гуманитарный кризис коснулся не только людей, но и животных. Они также нуждаются в нашей помощи. И никто из зоозащитников не делит зверей на русских и украинских – собирают корм, лекарства, деньги для того, чтобы помочь всем. В этой работе мы опираемся на опыт наших дедов и прадедов, которые в годы Великой Отечественной войны даже в страшной схватке с нацизмом находили в себе силы спасать еще и питомцев в зоопарках по всей стране, даже в блокадном Ленинграде. Получится и у нас. Мы все верим, что президенту России Владимиру Путину хватит мудрости и сил довести начатое до конца и установить на западных рубежах нашей великой страны прочный мир. А спасенные нами звери будут и дальше радовать детишек в зоопарках.

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