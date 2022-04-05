Быть русским – значит защищать и помогать

На фоне происходящих на Украине событий западный мир сегодня захлебывается в русофобии. Как быстро они отбросили последние нормы приличия, забыли о принципах правового государства, захмелели от безумной идеи «отменить Россию».

Хотя ладно с ним, с Западом. С ним всё ясно. По большому счету с ним еще святой благоверный Александр Невский все точки над нужными буквами расставил. Внешний враг никогда нас одолеть не мог и не сможет. Самая опасная угроза всегда исходила не извне, а от предательства и внутренней измены.

Вот и сейчас нашлись отдельные персонажи в России, заявившие о том, что им стыдно быть русскими. Я полностью согласна со словами отца Андрея Ткачёва, который ответил на это так: «Те, которым "стыдно, что они русские", просьба успокоиться. Вы – не русские».

В моменты суровых испытаний иммунная система по-настоящему жизнеспособного организма, которому суждено преодолеть болезнь, выздороветь и стать еще сильнее, исторгает из себя вирусы и другие чужеродные элементы. «Стыдливые» – они как вирусы. Уверена, что русский иммунитет с ними справится. А все остальные – все русские люди, все наши, родненькие, все мы сейчас объединяемся, чтобы помочь стране выстоять перед лицом беспрецедентного даже по историческим масштабам давления.

Пока одни с оружием в руках сражаются с идейными наследниками Бандеры, другие лечат раненых и собирают гуманитарную помощь для Донбасса и Украины. Многие предприниматели дают рабочие места тем, кто оказался вырван из своей привычной жизни. Вся Россия объединилась, чтобы помочь.

Русские люди никогда не проходили мимо чужой беды. Это и значит быть русским – защищать и помогать. Рамзан Кадыров на глазах превращается в русского былинного героя, переворачивая последнюю страницу «проклятых девяностых», когда чеченцы еще по инерции ассоциировались у некоторых с бандитизмом и терроризмом. Теперь они будут ассоциироваться с образами патриотов России, богатырей с Кавказа, охотников на «нациков, бандеровцев и прочих шайтанов».

Приведу пример и из сферы моей профессиональной деятельности – об удивительной консолидации зоозащитного движения России на фоне украинского кризиса. На днях мы запустили всероссийскую кампанию по оказанию помощи зоопаркам и приютам Донбасса и Украины «ЗооДруг». В ее рамках, под эгидой комиссии по экологии Общественной палаты России, объединились и те, кто занимается приютами для бездомных питомцев, и те, кто работает с дикими животными. Речь идет о крупных зоозащитных фондах, больших и малых приютах, простых волонтерах.

Гуманитарный кризис коснулся не только людей, но и животных. Они также нуждаются в нашей помощи. И никто из зоозащитников не делит зверей на русских и украинских – собирают корм, лекарства, деньги для того, чтобы помочь всем. В этой работе мы опираемся на опыт наших дедов и прадедов, которые в годы Великой Отечественной войны даже в страшной схватке с нацизмом находили в себе силы спасать еще и питомцев в зоопарках по всей стране, даже в блокадном Ленинграде. Получится и у нас. Мы все верим, что президенту России Владимиру Путину хватит мудрости и сил довести начатое до конца и установить на западных рубежах нашей великой страны прочный мир. А спасенные нами звери будут и дальше радовать детишек в зоопарках.