Гибель азовцев нанесет удар по моральному духу украинской армии

Владимир Зеленский и его команда пытаются добиться «зеленого коридора» для выхода с комбината «Азовсталь» в Мариуполе засевших там нацистов из полка «Азов» (запрещен в РФ) и других украинских военных. Зеленский даже заявил, что прекратит переговоры с Россией, если солдаты в Мариуполе погибнут. С учетом того, что боевые действия идут на территории Украины, эта угроза выглядит странно. Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров сказал, что Украина все равно игнорирует договоренности, которые достигнуты 29 марта в Турции. Так что угроза действительно странная.

Появилось видеообращение украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука к президенту России Владимиру Путину и Зеленскому с просьбой обменять его на «защитников Мариуполя». Учитывая, что Медведчук сейчас находится в застенках СБУ и, вероятно, подвергается пыткам, можно предположить, что данное заявление он сделал под сильным давлением. Да и не является сегодня Медведчук политиком такого уровня, чтобы он мог стать политическим козырем в руках Зеленского.

Возможно, если Медведчука удастся освободить, то через некоторое время в новой Украине он сможет стать очень серьезной фигурой, тем более что является жертвой режима Зеленского. Но сейчас его политическое значение почти нивелировано.

Украинские политики и СМИ в последние дни начали раскручивать информационную кампанию о том, что в подземельях «Азовстали» много гражданских – женщин и детей. Думается, это главный инструментарий, при помощи которого Зеленский хочет добиться «зеленого коридора» для неонацистов. Информация о женщинах и детях на «Азовстали» порождает много вопросов. Во-первых, почему об этом заговорили только сейчас? Ведь комбинат уже давно подвергается плотному артиллерийскому огню и авиаударам. Во-вторых, если там действительно есть гражданские, почему власти Украины не организовали их эвакуацию? Почему украинские военные не договорились с военными России и ДНР и не передали им гражданских? Или не организовали все через Красный Крест? В-третьих, а есть ли действительно женщины и дети на «Азовстали»?

Появилось видео, якобы подтверждающее наличие гражданских в бункерах завода. Но даже CNN на своем сайте пишет, что не может подтвердить, где действительно сделана эта запись. Да и к самой видеозаписи много вопросов. Люди ни разу не произносят слово «Азовсталь». Вместо этого они говорят «здесь» или «тут». Одна девушка говорит, что была в бункере, но оттуда пришлось уйти. Так что непонятно, где она сейчас. Некоторые путаются в том, с какого числа они там находятся. Опрашиваемые и даже оператор пытаются говорить на украинском, потом переходят на русский. Похоже, режиссер хотел так подчеркнуть патриотизм своих героев. Одна девушка забыла текст, ей подсказывают. В конце концов, все опрашиваемые требуют «зеленый коридор», а другая девушка добавляет, что не только для гражданских, но и для военных. Совершенно нельзя исключить, что это постановочные съемки.

Режиссеры нашли бункер, похожий на тот, что под комбинатом, а создать нужный антураж – уже дело техники, тем более что в создании фейков украинцы совершенствуются даже не ежедневно, а ежеминутно. Но если эти гражданские действительно в бункерах завода, то Зеленский и нацисты из «Азова» решили в очередной раз использовать несчастных гражданских, как живой щит. И именно они несут всю ответственность за их дальнейшую судьбу.

Почему Зеленский так хочет сделать «зеленый коридор» для тех, кто на «Азовстали»? Этому есть несколько причин. Первая: ЗЕкоманда боится, что в случае гибели или сдачи в плен тех, кто на заводе, Зеленского обвинят в предательстве и неспособности руководить армией. Внутривидовая борьба между майданными политиками продолжается, экс-президент Петр Порошенко постоянно через подконтрольные ему Телеграм-каналы и блогеров критикует Зеленского.

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Также против ЗЕкоманды могут активизироваться неонацисты всех мастей. Причина проста: Зеленский не спас их соратников в Мариуполе. Ранее было видеообращение к Зеленскому от родственниц азовцев и украинских морпехов с требованием деблокировать Мариуполь. В офисе Зеленского понимают, что как только Мариуполь окончательно падет, родственники солдат и боевиков, погибших там или попавших в плен, обвинят во всем Зеленского. И это сильно ударит по его поддержке в обществе.

Вторая причина: ходят упорные слухи, что в бункерах предприятия укрылись представители западных вооруженных сил и разведок, именно их Киев все время пытается эвакуировать. Зеленский получил приказ от своих западных руководителей, что эти люди ни в коем случае не должны попасть в руки спецслужб России и ДНР. Почему? Например, потому что они могут обладать конфиденциальной информацией, и если начнут говорить, это будет информационная бомба. Окажется, что страны НАТО куда больше вовлечены в конфликт на Украине, чем руководство этих государств сообщает общественности. Есть информация, что в Мариуполе к моменту начала окружения находились 53 офицера французской военной разведки DGSE. Смоделируем ситуацию.

Несколько разведчиков попадают в руки российских спецслужб и дают показания, что французские власти задолго до специальной операции оказывали военную и разведывательную помощь Украине. То есть получится, что нынешний президент Франции Эммануэль Макрон способствовал началу конфликта. Это подорвет информационную модель, выстроенную западными СМИ, согласно которой Россия плохая, Украина – жертва, а Запад на стороне добра. 24 апреля во Франции второй тур президентских выборов, и заявления разведчиков могут сыграть на руку оппоненту Макрона Марин Ле Пен.

Третья причина. Гибель и пленение нацистов и солдат на «Азовстали» приведет к разрушению информационной картины, нарисованной ЗЕкомандой. Офис Зеленского все время кричит о победах, о том, что российская армия скоро будет разбита. Падение «Азовстали», взятие Мариуполя и, что важнее, гибель нацистов нанесет мощный удар по украинской пропаганде и будет иметь сильнейший деморализующий эффект для граждан Украины, которые уверовали в победу майданного режима. Гибель азовцев нанесет удар и по моральному духу украинской армии. Теперь каждый солдат и офицер будет думать, а не постигнет ли их такая же судьба.

Конечно, постигнет. Не сейчас – так немного позже.