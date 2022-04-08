Россия заставит Киев выполнять обещания

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8 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 00:11  |  vz.ru
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Россия готовится летать только на отечественных самолетах

Россия запускает в производство замену «Боингам» и «Аэрбасам» Александр Юрьев/ТАСС
Россия назвала самолеты, на которых россияне будут летать после того, как ресурс иностранных «Боингов» и «Аэрбасов» будет исчерпан. Кроме «Сухого Суперджет-100» это будут дальнемагистральные Ту-214 и Ил-96. Почему выбраны именно эти самолеты, сможет ли Россия их производить, и почему до сих пор они были неинтересны российским авиакомпаниям? Подробности...
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Калининград от блокады защищает ядерный кулак России

Москва пригрозила при необходимости «вскрыть блокаду» Калининграда советскими методами Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Украина требует от Польши и стран Балтии полностью закрыть границу с Россией. Если они сделают это, то Калининградская область окажется в сухопутной блокаде. В Вильнюсе и Риге уже всерьез высказались о возможности перекрытия границ. Какие меры в данном случае предпримет Москва, чтобы снять блокаду НАТО со своего региона?  Подробности...
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Как большевики отдали Украине исконно русские земли

Сегодняшние конфликты на Украине во многом заложены лично Лениным REUTERS/Maxim Zmeyev
Происходящее сегодня на Украине было спровоцировано более ста лет назад – по крайней мере, именно такой вывод можно сделать из изучения русской истории и документов, составленных еще большевиками. Гигантские территории, населенные русскими, в том числе промышленный Донбасс, личным решением Ленина были отданы Украине. Как и почему это произошло? Подробности...
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Сторонникам России в Прибалтике готовят особый вид наказания

Протесты русских жителей Латвии могут привести даже к лишению гражданства REUTERS/Ints Kalnins
«За пост в соцсети можно будет лишиться гражданства». Нет, это вовсе не очередные обвинения Запада в адрес России – именно так эксперты воспринимают планы, которые прямо сейчас реализуются в Латвии. Наказывать таким образом планируется за поддержку спецоперации на Украине, и коснется это не только десятков тысяч русского населения, но и, скорее всего, знаменитого российского миллиардера. Подробности...
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Почему вертолеты ВСУ атаковали Белгород

Пожар на нефтебазе в Белгороде возник в результате удара вертолетов ВСУ Антон Вергун/ТАСС
Пока Россия перегруппировывает свои войска на северо-востоке Украины, ВСУ нанесли авиаудар по нефтебазе в российском Белгороде. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети. Почему вертолетам ВСУ удается наносить удары на территории России, с какой целью они проводятся и как можно исключить новых авиационных вторжений? Подробности...
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Можно ли было предотвратить российскую спецоперацию

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Уже ничего не вернешь – нужно строить новые взаимоотношения. Садиться за стол и писать новые правила – всем вместе, Западу и России. Но готов ли на это Запад? Пока – вряд ли. После российской операции – однозначно будет готов. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Штрафы оказались рутиной для бигтеха

Александр Малькевич
Александр Малькевич, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций
Цифровые корпорации говорят на языке силы, и у нас сейчас есть все законные основания применить жесткие меры, чтобы защитить российских пользователей и российские интересы. Подробности...

Украинство – сплав нацизма и манипуляции

Олег Рой
Олег Рой, писатель
Сегодня Россия сражается не с Украиной или украинцами, а с идеологией «украинства». Что такое украинство? Это идея того, что в центре Европы существует народ, имеющий особые права. Этому народу все должны. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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Зеленский разозлил греков

«Самый опасный человек в мире»

Как жить без Жириновского

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Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Россия заставит Киев выполнять обещания

    Цели спецоперации на Украине Москва достигнет военным и дипломатическим путем
    		   8 апреля 2022, 00:05
    Фото: Pavel Golovkin/REUTERS
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Украина по сути отказалась от договоренностей, достигнутых на прошлой неделе в Стамбуле. Киев внезапно предложил новый вариант мирного соглашения, который Москву абсолютно не устраивает. Россия видит эти провокации Украины, но при этом готова продолжать переговоры. Их цель четко обозначена: Киев должен будет принять все условия Москвы.

    Киев явно игнорирует важнейшие положения, зафиксированные в стамбульских договоренностях от 29 марта – хотя под ними стоят подписи украинской делегации. О новой линии поведения Киева можно судить по проекту соглашения, которое накануне украинская сторона передала в переговорную группу, заявил в четверг глава МИДа Сергей Лавров.

    «Украинцы четко сформулировали, что будущие гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь, – привел слова министра Telegram-канал МИД. – Во вчерашнем проекте эта четкая констатация отсутствует, вместо нее предлагаются размытые формулировки о некоем «эффективном контроле» по состоянию на 23 февраля». Вопросы Крыма и Донбасса киевские эмиссары предлагают обсудить на личной встрече президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. «Мы все помним, как президент Зеленский многократно заявлял, что такая встреча возможна исключительно после прекращения боевых действий», – напомнил Лавров.

    Еще одно новое предложение Зеленского, которое в корне противоречит предыдущим договоренностям: Украина хочет оставить за собой право проводить учения с участием иностранных военных. Говорится, что маневры могут проводиться при согласии большинства стран-гарантов ее безопасности. Но Россия в числе этих гарантов не указана. Хотя в стамбульских договоренностях Россия указывалась, а учения предполагалось проводить только с разрешения всех стран-гарантов.

    Лавров предупредил: «Несмотря на все провокации, российская делегация продолжит переговорный процесс, продвигая наш проект соглашения», в котором в четком и полном объеме содержатся изначальные ключевые позиции и требования России.

    Киев довольно быстро откликнулся на выступление руководителя российской дипломатии. Как заявил The Guardian советник руководителя офиса Зеленского, участник переговоров Михаил Подоляк, Москва такой реакцией на предложенный Киевом документ якобы хочет отвлечь внимание от событий в Буче. При этом чиновник никак не стал объяснять причину, по которой Киев отказался от подписанного в Стамбуле соглашения.

     

    Киев явно игнорирует важнейшие положения, зафиксированные в стамбульских договоренностях от 29 марта – хотя под ними стоят подписи украинской делегации. О новой линии поведения Киева можно судить по проекту соглашения, которое накануне украинская сторона передала в переговорную группу, заявил в четверг глава МИДа Сергей Лавров.

    «Украинцы четко сформулировали, что будущие гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь, – привел слова министра Telegram-канал МИД. – Во вчерашнем проекте эта четкая констатация отсутствует, вместо нее предлагаются размытые формулировки о некоем «эффективном контроле» по состоянию на 23 февраля». Вопросы Крыма и Донбасса киевские эмиссары предлагают обсудить на личной встрече президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. «Мы все помним, как президент Зеленский многократно заявлял, что такая встреча возможна исключительно после прекращения боевых действий», – напомнил Лавров.

    Еще одно новое предложение Зеленского, которое в корне противоречит предыдущим договоренностям: Украина хочет оставить за собой право проводить учения с участием иностранных военных. Говорится, что маневры могут проводиться при согласии большинства стран-гарантов ее безопасности. Но Россия в числе этих гарантов не указана. Хотя в стамбульских договоренностях Россия указывалась, а учения предполагалось проводить только с разрешения всех стран-гарантов.

    Лавров предупредил: «Несмотря на все провокации, российская делегация продолжит переговорный процесс, продвигая наш проект соглашения», в котором в четком и полном объеме содержатся изначальные ключевые позиции и требования России.

    Киев довольно быстро откликнулся на выступление руководителя российской дипломатии. Как заявил The Guardian советник руководителя офиса Зеленского, участник переговоров Михаил Подоляк, Москва такой реакцией на предложенный Киевом документ якобы хочет отвлечь внимание от событий в Буче. При этом чиновник никак не стал объяснять причину, по которой Киев отказался от подписанного в Стамбуле соглашения.

     

    России нет смысла обсуждать новые украинские, а, по сути, американские варианты, полагает бывший депутат украинской Верховной рады Алексей Журавко. «Российской армии нужно возобновить спецоперацию в прежнем масштабе и решительно довести ее до полной демилитаризации и денацификации Украины. И уже тогда садиться за стол переговоров с Западом – с принципиально более сильными картами на руках», – отметил собеседник.

    Америка понимает только язык силы, добавил экс-депутат. «США нужно продолжать войну с Россией чужими руками – руками украинцев. Поэтому Киев специально меняет содержание соглашений под диктовку Вашингтона прямо по ходу переговоров с Россией. Запад знает, как составить варианты соглашения так, чтобы Москва на них никогда не согласилась», – сказал газете ВЗГЛЯД Журавко.

    Под давлением США Киев пытается сорвать переговоры или хотя бы максимально их затянуть, считает политолог Александр Асафов. «Украина решила привнести в диалог новые тезисы, противоречащие тем пунктам, по которым с таким трудом ранее удалось договориться. Такая тактика Киева не сокращает, а удлиняет путь к подписанию финального соглашения», – посетовал собеседник.

    Кроме того, Киев теперь пытается на переговорах оставить для себя лазейки для возможности проведения на Украине будущих маневров зарубежных армий причем – без согласия России, отмечает Асафов.

    «Оговорки по поводу Крыма, Севастополя и Донбасса – тоже уловки украинской стороны, правда, не очень хитрые»,

    – считает эксперт. Он полагает, что все эти проблемы удастся разрешить к следующей встрече наших делегаций. «К тому времени к Киеву как раз, надеюсь, придет понимание того, что Москва за столом переговоров будет неотступно отстаивать изначальные цели спецоперации», – гововрит политолог.

    По словам эксперта, Киев трактует недавнее решение снизить интенсивность спецоперации не как проявление гуманности, а как слабость. «Такая тактика подтверждает тот факт, что Украина понимает только язык силы. Я считаю, что нашим Вооруженным силам нужно возобновлять давление по всем направлениям. Только так можно будет принудить Киев перестать оглядываться на Вашингтон и начинать работу в направлении подписания договора», – уверен эксперт.

    Асафов также обратил внимание на то, что Конгресс США в четверг ратифицировал законопроект по «ленд-лизу» для Украины. «Согласно этому документу, Вашингтон собирается поставить Киеву не только тяжелое вооружение, но и террористические инструменты для войны против России в киберпространстве. Синхронность принятия законопроекта и смены киевской тактики на переговорах показывает – в США недовольны тем, как развивается диалог России и Украины», – полагает аналитик.

    Россия на переговорах дала Киеву шанс выйти из создавшейся для Украины катастрофы с минимальными потерями, но Киев и стоящий за его спиной Вашингтон начали игру в «кошки-мышки», считает политолог Анатолий Гагарин. «Киев пытается получить пиар-бонусы, представляя происходящее как свою «перемогу». При этом в переговорах проявляется катастрофическая несамостоятельность украинской власти, ее зависимость от США и Европы, заинтересованных в затягивании переговоров. Украина думает, что Запад ее охраняет, а на самом деле он таким образом держит ее в заложниках», – полагает эксперт.

    По его мнению, в той парадигме, которая создана для Украины американскими кураторами, Киев не может поступить так, как выгодно ему. «Таким образом, катастрофа продолжается», – рассуждает Гагарин.

    Он считает, что Москва больше не будет верить Киеву на слово и потребует юридических гарантий для каждого из пунктов повестки переговоров. «В идеале те гарантии, которые даст Украина России, должны быть основаны на документе о капитуляции, подписанном украинским военным командованием без участия по факту бесправных политических властей Киева. Документ, подобный тому, что подписал фельдмаршал Кейтель в Берлине 9 мая 1945 года», – резюмировал Гагарин.
     
     
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