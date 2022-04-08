Россия заставит Киев выполнять обещания

Украина по сути отказалась от договоренностей, достигнутых на прошлой неделе в Стамбуле. Киев внезапно предложил новый вариант мирного соглашения, который Москву абсолютно не устраивает. Россия видит эти провокации Украины, но при этом готова продолжать переговоры. Их цель четко обозначена: Киев должен будет принять все условия Москвы.

Киев явно игнорирует важнейшие положения, зафиксированные в стамбульских договоренностях от 29 марта – хотя под ними стоят подписи украинской делегации. О новой линии поведения Киева можно судить по проекту соглашения, которое накануне украинская сторона передала в переговорную группу, заявил в четверг глава МИДа Сергей Лавров.

«Украинцы четко сформулировали, что будущие гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь, – привел слова министра Telegram-канал МИД. – Во вчерашнем проекте эта четкая констатация отсутствует, вместо нее предлагаются размытые формулировки о некоем «эффективном контроле» по состоянию на 23 февраля». Вопросы Крыма и Донбасса киевские эмиссары предлагают обсудить на личной встрече президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. «Мы все помним, как президент Зеленский многократно заявлял, что такая встреча возможна исключительно после прекращения боевых действий», – напомнил Лавров.

Еще одно новое предложение Зеленского, которое в корне противоречит предыдущим договоренностям: Украина хочет оставить за собой право проводить учения с участием иностранных военных. Говорится, что маневры могут проводиться при согласии большинства стран-гарантов ее безопасности. Но Россия в числе этих гарантов не указана. Хотя в стамбульских договоренностях Россия указывалась, а учения предполагалось проводить только с разрешения всех стран-гарантов.

Лавров предупредил: «Несмотря на все провокации, российская делегация продолжит переговорный процесс, продвигая наш проект соглашения», в котором в четком и полном объеме содержатся изначальные ключевые позиции и требования России.

Киев довольно быстро откликнулся на выступление руководителя российской дипломатии. Как заявил The Guardian советник руководителя офиса Зеленского, участник переговоров Михаил Подоляк, Москва такой реакцией на предложенный Киевом документ якобы хочет отвлечь внимание от событий в Буче. При этом чиновник никак не стал объяснять причину, по которой Киев отказался от подписанного в Стамбуле соглашения.

Киев явно игнорирует важнейшие положения, зафиксированные в стамбульских договоренностях от 29 марта – хотя под ними стоят подписи украинской делегации. О новой линии поведения Киева можно судить по проекту соглашения, которое накануне украинская сторона передала в переговорную группу, заявил в четверг глава МИДа Сергей Лавров.

«Украинцы четко сформулировали, что будущие гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь, – привел слова министра Telegram-канал МИД. – Во вчерашнем проекте эта четкая констатация отсутствует, вместо нее предлагаются размытые формулировки о некоем «эффективном контроле» по состоянию на 23 февраля». Вопросы Крыма и Донбасса киевские эмиссары предлагают обсудить на личной встрече президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. «Мы все помним, как президент Зеленский многократно заявлял, что такая встреча возможна исключительно после прекращения боевых действий», – напомнил Лавров.

Еще одно новое предложение Зеленского, которое в корне противоречит предыдущим договоренностям: Украина хочет оставить за собой право проводить учения с участием иностранных военных. Говорится, что маневры могут проводиться при согласии большинства стран-гарантов ее безопасности. Но Россия в числе этих гарантов не указана. Хотя в стамбульских договоренностях Россия указывалась, а учения предполагалось проводить только с разрешения всех стран-гарантов.

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Лавров предупредил : «Несмотря на все провокации, российская делегация продолжит переговорный процесс, продвигая наш проект соглашения», в котором в четком и полном объеме содержатся изначальные ключевые позиции и требования России.

Киев довольно быстро откликнулся на выступление руководителя российской дипломатии. Как заявил The Guardian советник руководителя офиса Зеленского, участник переговоров Михаил Подоляк, Москва такой реакцией на предложенный Киевом документ якобы хочет отвлечь внимание от событий в Буче. При этом чиновник никак не стал объяснять причину, по которой Киев отказался от подписанного в Стамбуле соглашения.

России нет смысла обсуждать новые украинские, а, по сути, американские варианты, полагает бывший депутат украинской Верховной рады Алексей Журавко. «Российской армии нужно возобновить спецоперацию в прежнем масштабе и решительно довести ее до полной демилитаризации и денацификации Украины. И уже тогда садиться за стол переговоров с Западом – с принципиально более сильными картами на руках», – отметил собеседник.

Америка понимает только язык силы, добавил экс-депутат. «США нужно продолжать войну с Россией чужими руками – руками украинцев. Поэтому Киев специально меняет содержание соглашений под диктовку Вашингтона прямо по ходу переговоров с Россией. Запад знает, как составить варианты соглашения так, чтобы Москва на них никогда не согласилась», – сказал газете ВЗГЛЯД Журавко.

Под давлением США Киев пытается сорвать переговоры или хотя бы максимально их затянуть, считает политолог Александр Асафов. «Украина решила привнести в диалог новые тезисы, противоречащие тем пунктам, по которым с таким трудом ранее удалось договориться. Такая тактика Киева не сокращает, а удлиняет путь к подписанию финального соглашения», – посетовал собеседник.

Кроме того, Киев теперь пытается на переговорах оставить для себя лазейки для возможности проведения на Украине будущих маневров зарубежных армий причем – без согласия России, отмечает Асафов.

«Оговорки по поводу Крыма, Севастополя и Донбасса – тоже уловки украинской стороны, правда, не очень хитрые»,

– считает эксперт. Он полагает, что все эти проблемы удастся разрешить к следующей встрече наших делегаций. «К тому времени к Киеву как раз, надеюсь, придет понимание того, что Москва за столом переговоров будет неотступно отстаивать изначальные цели спецоперации», – гововрит политолог.

По словам эксперта, Киев трактует недавнее решение снизить интенсивность спецоперации не как проявление гуманности, а как слабость. «Такая тактика подтверждает тот факт, что Украина понимает только язык силы. Я считаю, что нашим Вооруженным силам нужно возобновлять давление по всем направлениям. Только так можно будет принудить Киев перестать оглядываться на Вашингтон и начинать работу в направлении подписания договора», – уверен эксперт.

Асафов также обратил внимание на то, что Конгресс США в четверг ратифицировал законопроект по «ленд-лизу» для Украины. «Согласно этому документу, Вашингтон собирается поставить Киеву не только тяжелое вооружение, но и террористические инструменты для войны против России в киберпространстве. Синхронность принятия законопроекта и смены киевской тактики на переговорах показывает – в США недовольны тем, как развивается диалог России и Украины», – полагает аналитик.

Россия на переговорах дала Киеву шанс выйти из создавшейся для Украины катастрофы с минимальными потерями, но Киев и стоящий за его спиной Вашингтон начали игру в «кошки-мышки», считает политолог Анатолий Гагарин. «Киев пытается получить пиар-бонусы, представляя происходящее как свою «перемогу». При этом в переговорах проявляется катастрофическая несамостоятельность украинской власти, ее зависимость от США и Европы, заинтересованных в затягивании переговоров. Украина думает, что Запад ее охраняет, а на самом деле он таким образом держит ее в заложниках», – полагает эксперт.

По его мнению, в той парадигме, которая создана для Украины американскими кураторами, Киев не может поступить так, как выгодно ему. «Таким образом, катастрофа продолжается», – рассуждает Гагарин.

Он считает, что Москва больше не будет верить Киеву на слово и потребует юридических гарантий для каждого из пунктов повестки переговоров. «В идеале те гарантии, которые даст Украина России, должны быть основаны на документе о капитуляции, подписанном украинским военным командованием без участия по факту бесправных политических властей Киева. Документ, подобный тому, что подписал фельдмаршал Кейтель в Берлине 9 мая 1945 года», – резюмировал Гагарин.