В проукраинскую пропаганду Запад закачал миллиарды долларов

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31 марта, четверг  |  Последнее обновление — 19:10  |  vz.ru
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В чем секрет чудесного укрепления рубля

Рубль может вернуться к 75-80 за доллар Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Российский рубль за последний месяц с небольшим пережил небывалые колебания. Сначала он достиг 120 рублей за доллар, а потом вернулся почти к изначальной позиции в 83 рубля. За этим экономическим чудом стоит тонкое и четкое управление финансовой системой, по которой Запад нанес беспрецедентный удар. Но что будет с рублем дальше? Подробности...
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Армия России готовит крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной

Крупные подразделения ВСУ в Донбассе будут разрезаны на части, а потом уничтожены Ukraine MOD/EYEPRESS/Reuters
Российские войска, а также подразделения ДНР и ЛНР, двигаясь навстречу друг другу с севера, востока и юга, вскоре должны замкнуть огромный котел, в котором окажется 50-тысячная донбасская группировка ВСУ. Это наиболее подготовленные части украинской армии – они в зоне боевых действий с 2014 года, хорошо обучены и укреплены. Но только разгром ВСУ в Донбассе позволит решать другие военные и политические задачи на Украине. Как будет развиваться наступление? Подробности...
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Спецоперация на Украине рождает новую российскую гвардию

Командир 155-й отдельной бригады морской пехоты Александр Бернгард теперь не только Герой Российской Федерации, но и гвардии полковник Владимир Пасякин/военжур.рф
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите Отечества». Это слова из указа президента России, в котором сразу двум частям российских Вооруженных сил присвоены звания гвардейских. Речь идет о подразделениях, уже сыгравших важнейшую роль в проведении спецоперации на Украине. Подробности...
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Запрет православия на Украине поможет спецоперации

Власть, объявившая церкви войну на уничтожение, есть власть бесовская Артем Геодакян/ТАСС
Украинская власть готова покуситься на святое – на каноническую Украинскую церковь Московского патриархата, главный оплот православных верующих страны. Речь идет о том, чтобы ее деятельность – запретить, а имущество – отнять, включая храмы и монастыри с тысячелетней историей. Однако последствия этого украинской власти вряд ли понравятся. Подробности...
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Украина отметила прогресс на переговорах в Стамбуле ракетным ударом по Донецку

В девятиэтажку Донецка попала ракета из РСЗО «Ураган» Михаил Терещенко/ТАСС
На следующий день после переговоров в Стамбуле украинская армия продолжила наносить удары по территориям ЛНР и ДНР. Вновь пострадали жилые кварталы Донецка и Горловки. При этом официальный Киев заявил о готовности подписать мирный договор лишь после отвода войск ВС РФ на позиции по состоянию на 23 февраля. Как в Донбассе реагируют на переговоры в Стамбуле и каким видят решение проблемы бомбежек ВСУ? Подробности...
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В проукраинскую пропаганду Запад закачал миллиарды долларов

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Весь тот образ «жертвы Украины», который транслируют все западные СМИ вот уже месяц – глубоко продуманная, системно организованная конструкция, которой занимаются очень серьезные люди. И, судя по всему, за очень большие деньги. Подробности...

Печально, что еврей может поддерживать неонацистов

Александр Дюков
Александр Дюков, директор фонда «Историческая память»
Тезис «еврей – значит точно не нацист», сомнителен даже для событий времен Второй мировой. Сегодня же он просто неверен. Как ни печально, сегодня еврей может поддерживать неонацистов, тем более если, как в украинском случае, экзистенциальным врагом этих неонацистов являются не евреи. Подробности...
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Запад боится к счастью для себя и всего человечества

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Мы привыкли к тому, что страх – это какое-то негативное чувство. К тому, что он «убивает разум». Но в международных отношениях все совсем по-другому. Десятилетиями страх помогал миру выжить – и помогает сейчас. Подробности...
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Личная просьба Трампа к Путину

Запрет РПЦ на Украине поможет спецоперации

Почему дорожает рубль

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В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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    В проукраинскую пропаганду Запад закачал миллиарды долларов

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		31 марта 2022, 18:18

    Это началось даже не вчера. Собственно, миф о независимости и объективности западных СМИ начал рушиться у нас на глазах – во время выборов, на которых победил республиканец Трамп. Вдруг «независимые» и «объективные» выстроились вдоль Демократической партии, словно курсанты на плацу. Есть такой термин в английском политическом языке: bipartisan – «двухпартийный». Так вдруг мнение, озвучиваемое американскими каналами, газетами и сайтами, стало совершенно моно-партизанским.

    И Бог бы с ними – вдруг у людей убеждения такие. Но когда они начали транслировать совершенно конкретные позорные фейки, рожденные в штабе кандидатки Клинтон и в так называемом разведсообществе США, стало понятно, что коллеги решили разменять свои принципы, о которых они нам рассказывали десятилетиями, ставя их в пример и в укор, на банальную политическую возню. Им же было не стыдно раскручивать сказки старого фейкомета Стила про «золотой дождь» Трампа в Москве. То есть то, что раньше даже немецкий Bild или британский Sun публиковали, зажав нос – чисто для увеличения тиража среди не шибко грамотной части населения.

    А переступив этот порог – всё. Когда уже даже коллективный лауреат Пулитцера New York Times, про который в Голливуде снимали кино (если нужно противостоять ЦРУ, честный человек относит взрывоопасные документы в NYT – «Три дня кондора», например), превратилась в районную газету райкома партии – всё возможно. А дальше – для того, чтобы оправдать свой распад и тление – вместо «журналистики фактов» стали раскручивать «журналистику мнений». Это когда ты публикуешь все что угодно, кроме фактов. Трампа Америке навязывает Путин в результате заговора? Ну, может, и не факт, но это наше мнение (поданное, как факт). И конечно, ни о какой «второй стороне» на страницах уже и речи быть не может.

    Это, конечно, ударило не только по американскому читателю, но и по журналистике во всем более-менее образованном мире, которому после войны внушали незыблемость принципов объективной журналистики – и именно на примере американской прессы. Так как теперь ссылаться на эти примеры – значит, вызвать в ответ здоровый громкий смех. Не то чтобы мы совсем не догадывались насчет того фуфла, которым они кормят читателя в рамках журналистики мнений вместо журналистики фактов, но они же, кроме всего прочего, представляют собой авангард демократической прессы в американских традициях. И вот теперь этот фестиваль демократии обернулся строго партийным мнением, явными и скрытыми методичками. Шаг вправо, шаг влево – расстрел. Хотя, конечно, влево еще можно двигаться, особенно, если это касается продвижения гейской или радфемской темы, или, прости Господи, BLM и его локализованных аналогов.

    В Европе шли те же процессы. И на примере, скажем, Германии, видно, как поколение журналистов 35-45 прошло все стадии приобщения к американской независимой журналистике – через гранты, через обучение в Йеле и т. д. С ними очень активно работали и результат налицо – они транслируют консолидированную атлантическую повестку. Причем даже если есть выбор – точка зрения, полезная для Германии, или американская – они транслируют американскую. С оловянными глазами. 

    Фото: Thomas Frey/imagebroker.com/Global Look Press

    Ведь с теми, кто не ходит строем, случаются всякие неожиданности. Вот, например, после кризиса с беженцами в 2015-м каждого, кто был не согласен, просто заклеймили правым, ультраправым, нацистом и фашистом. Или даже так: немецкий журналист Удо Ульфкотте, ранее бывший репортером в Африке и на Ближнем Востоке, написал книгу-расследование «индустрия беженцев» (Asyl-Industrie) в 2015-м. Там «миграционный кризис» описывается, как совместный бизнес властей, «благотворительных фондов» и предпринимателей разных уровней. Ну а в январе 2017-го он внезапно и скоропостижно скончался. Наверное, так совпало. Потому что он же был автором книги Gekaufte Journalisten («Купленные журналисты») – о карьерах 400 немецких журналистов, жестко связанных с американскими фондами и деньгами. На английском книга называлась Presstitutes. Лучше и не скажешь.

    Собственно, антироссийский тон немецкой прессы сложился гораздо раньше 2014 года. Под разговоры о том, что Германии больше не за что каяться и посыпать голову пеплом и пора вставать с колен. На самом деле – ради Бога, вставайте хоть на голову, только это все как-то удивительно совпало именно не с германской политикой, которая была, благодаря Меркель и Социал-демократической партии Германии, достаточно лояльна к РФ, а с изгибами политики американской, и обслуживало ее процентов на 99. И местная пресса поучала политиков, как надо вести себя с Россией. И соседние страны тоже – например, Австрию.

    А после 2015-го всем несогласным просто заткнули рот и лишили газетных полос и телешоу. А потом отключили RT DE – чтобы никакие ненужные мысли не пришли со стороны, и лишили лицензий другие российские источники информации. То есть то, в чем так обвиняли СССР – в «глушилках» и цензуре – вдруг воцарилось на медийной поляне Европы. Именно то, что было раньше первым признаком «антидемократических режимов», по их собственным словам. И масштаб этого процесса просто поражает не только воображение, но и все основы. И все делают вид, что ничего не произошло. По-прежнему Россия антидемократична, а коллективный Запад – светоч демократии. Уже даже не смешно. 

    Но у всей этой зачистки информационного поля и перевода буквально всех западных СМИ на озвучивание одной-единственной точки зрения была и более глубинная цель – наступление «часа икс». И не факт, что этот час X – российская спецоперация Z. Похоже, что они готовились как раз к выступлению со стороны Украины по всей донбасской линии противостояния. За эту версию говорит масштаб проукраинской пропагандистской кампании с первого же дня, масштаб воистину гигантский и основанный на уже закачанных заранее миллионах, если не миллиардах долларов. Ну извините – когда, начиная с бывшего респектабельного Times или Welt, заканчивая бульварным Bild и везде, вплоть до музыкальных сайтов и даже порноплатформ начали лить в уши стандартные тезисы – к каким еще выводам можно прийти? Подозрительно стандартные. Вдруг из «самой коррумпированной страны под пятой олигархов» Украина стала единственным форпостом демократических ценностей супротив варварской России. И далее по тексту.

    По плану B запущен плач по Украине и тоже из всех щелей – даже оттуда, где эту самую Украину не могут найти на карте. Как пишет Мария Захарова: «Масштабы вскрывшихся манипуляций Киева и его западных патронов с общественным мнением поражают воображение. Оказывается, весь тот образ «жертвы Украины», который транслируют все западные СМИ вот уже месяц, – глубоко продуманная, системно организованная конструкция, которой занимаются очень серьезные люди. И, судя по всему, за очень большие деньги. Начать нужно с того, что шутки про «методички», как выяснилось, совсем не шутки. Они реально существуют – лучшие западные пиар-агентства готовят темники, где прописано, какие слова и когда надо использовать, собираются видеоподборки для трансляций, даются рекомендации по источникам. Напрямую запрещается использовать «неверифицированные медиа», то есть те, что не получили одобрения на Западе».

    При этом Мария, например, ссылается на американский сайт MintPress News. И знаете что – первым взвился Insider (признан иноагентом), главред которого тут недавно из Москвы перебрался в Вену: «некий неизвестный сайт» бла-бла-бла. Типа обесценил источник Захаровой. Но авторы Insider настолько бездарны, что не в курсе, как выпускница университета Сент Клауд, главред MintPress Мнар Махавеш уже десять лет на этом сайте буквально мочит республиканцев, и вообще источник весьма ершистый и популярный. Но вот перешел дорогу укропропаганде, в том числе и ее бывшим российским аутлетам типа Insider – и стал плохим.

    И это только один пример – там копать и копать. Все эти «свободные» медиа. Которых больше нет.

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