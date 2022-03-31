В проукраинскую пропаганду Запад закачал миллиарды долларов

Это началось даже не вчера. Собственно, миф о независимости и объективности западных СМИ начал рушиться у нас на глазах – во время выборов, на которых победил республиканец Трамп. Вдруг «независимые» и «объективные» выстроились вдоль Демократической партии, словно курсанты на плацу. Есть такой термин в английском политическом языке: bipartisan – «двухпартийный». Так вдруг мнение, озвучиваемое американскими каналами, газетами и сайтами, стало совершенно моно-партизанским.

И Бог бы с ними – вдруг у людей убеждения такие. Но когда они начали транслировать совершенно конкретные позорные фейки, рожденные в штабе кандидатки Клинтон и в так называемом разведсообществе США, стало понятно, что коллеги решили разменять свои принципы, о которых они нам рассказывали десятилетиями, ставя их в пример и в укор, на банальную политическую возню. Им же было не стыдно раскручивать сказки старого фейкомета Стила про «золотой дождь» Трампа в Москве. То есть то, что раньше даже немецкий Bild или британский Sun публиковали, зажав нос – чисто для увеличения тиража среди не шибко грамотной части населения.

А переступив этот порог – всё. Когда уже даже коллективный лауреат Пулитцера New York Times, про который в Голливуде снимали кино (если нужно противостоять ЦРУ, честный человек относит взрывоопасные документы в NYT – «Три дня кондора», например), превратилась в районную газету райкома партии – всё возможно. А дальше – для того, чтобы оправдать свой распад и тление – вместо «журналистики фактов» стали раскручивать «журналистику мнений». Это когда ты публикуешь все что угодно, кроме фактов. Трампа Америке навязывает Путин в результате заговора? Ну, может, и не факт, но это наше мнение (поданное, как факт). И конечно, ни о какой «второй стороне» на страницах уже и речи быть не может.

Это, конечно, ударило не только по американскому читателю, но и по журналистике во всем более-менее образованном мире, которому после войны внушали незыблемость принципов объективной журналистики – и именно на примере американской прессы. Так как теперь ссылаться на эти примеры – значит, вызвать в ответ здоровый громкий смех. Не то чтобы мы совсем не догадывались насчет того фуфла, которым они кормят читателя в рамках журналистики мнений вместо журналистики фактов, но они же, кроме всего прочего, представляют собой авангард демократической прессы в американских традициях. И вот теперь этот фестиваль демократии обернулся строго партийным мнением, явными и скрытыми методичками. Шаг вправо, шаг влево – расстрел. Хотя, конечно, влево еще можно двигаться, особенно, если это касается продвижения гейской или радфемской темы, или, прости Господи, BLM и его локализованных аналогов.

В Европе шли те же процессы. И на примере, скажем, Германии, видно, как поколение журналистов 35-45 прошло все стадии приобщения к американской независимой журналистике – через гранты, через обучение в Йеле и т. д. С ними очень активно работали и результат налицо – они транслируют консолидированную атлантическую повестку. Причем даже если есть выбор – точка зрения, полезная для Германии, или американская – они транслируют американскую. С оловянными глазами.

Ведь с теми, кто не ходит строем, случаются всякие неожиданности. Вот, например, после кризиса с беженцами в 2015-м каждого, кто был не согласен, просто заклеймили правым, ультраправым, нацистом и фашистом. Или даже так: немецкий журналист Удо Ульфкотте, ранее бывший репортером в Африке и на Ближнем Востоке, написал книгу-расследование «индустрия беженцев» (Asyl-Industrie) в 2015-м. Там «миграционный кризис» описывается, как совместный бизнес властей, «благотворительных фондов» и предпринимателей разных уровней. Ну а в январе 2017-го он внезапно и скоропостижно скончался. Наверное, так совпало. Потому что он же был автором книги Gekaufte Journalisten («Купленные журналисты») – о карьерах 400 немецких журналистов, жестко связанных с американскими фондами и деньгами. На английском книга называлась Presstitutes. Лучше и не скажешь.

Собственно, антироссийский тон немецкой прессы сложился гораздо раньше 2014 года. Под разговоры о том, что Германии больше не за что каяться и посыпать голову пеплом и пора вставать с колен. На самом деле – ради Бога, вставайте хоть на голову, только это все как-то удивительно совпало именно не с германской политикой, которая была, благодаря Меркель и Социал-демократической партии Германии, достаточно лояльна к РФ, а с изгибами политики американской, и обслуживало ее процентов на 99. И местная пресса поучала политиков, как надо вести себя с Россией. И соседние страны тоже – например, Австрию.

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А после 2015-го всем несогласным просто заткнули рот и лишили газетных полос и телешоу. А потом отключили RT DE – чтобы никакие ненужные мысли не пришли со стороны, и лишили лицензий другие российские источники информации. То есть то, в чем так обвиняли СССР – в «глушилках» и цензуре – вдруг воцарилось на медийной поляне Европы. Именно то, что было раньше первым признаком «антидемократических режимов», по их собственным словам. И масштаб этого процесса просто поражает не только воображение, но и все основы. И все делают вид, что ничего не произошло. По-прежнему Россия антидемократична, а коллективный Запад – светоч демократии. Уже даже не смешно.

Но у всей этой зачистки информационного поля и перевода буквально всех западных СМИ на озвучивание одной-единственной точки зрения была и более глубинная цель – наступление «часа икс». И не факт, что этот час X – российская спецоперация Z. Похоже, что они готовились как раз к выступлению со стороны Украины по всей донбасской линии противостояния. За эту версию говорит масштаб проукраинской пропагандистской кампании с первого же дня, масштаб воистину гигантский и основанный на уже закачанных заранее миллионах, если не миллиардах долларов. Ну извините – когда, начиная с бывшего респектабельного Times или Welt, заканчивая бульварным Bild и везде, вплоть до музыкальных сайтов и даже порноплатформ начали лить в уши стандартные тезисы – к каким еще выводам можно прийти? Подозрительно стандартные. Вдруг из «самой коррумпированной страны под пятой олигархов» Украина стала единственным форпостом демократических ценностей супротив варварской России. И далее по тексту.

По плану B запущен плач по Украине и тоже из всех щелей – даже оттуда, где эту самую Украину не могут найти на карте. Как пишет Мария Захарова: «Масштабы вскрывшихся манипуляций Киева и его западных патронов с общественным мнением поражают воображение. Оказывается, весь тот образ «жертвы Украины», который транслируют все западные СМИ вот уже месяц, – глубоко продуманная, системно организованная конструкция, которой занимаются очень серьезные люди. И, судя по всему, за очень большие деньги. Начать нужно с того, что шутки про «методички», как выяснилось, совсем не шутки. Они реально существуют – лучшие западные пиар-агентства готовят темники, где прописано, какие слова и когда надо использовать, собираются видеоподборки для трансляций, даются рекомендации по источникам. Напрямую запрещается использовать «неверифицированные медиа», то есть те, что не получили одобрения на Западе».

При этом Мария, например, ссылается на американский сайт MintPress News. И знаете что – первым взвился Insider (признан иноагентом), главред которого тут недавно из Москвы перебрался в Вену: «некий неизвестный сайт» бла-бла-бла. Типа обесценил источник Захаровой. Но авторы Insider настолько бездарны, что не в курсе, как выпускница университета Сент Клауд, главред MintPress Мнар Махавеш уже десять лет на этом сайте буквально мочит республиканцев, и вообще источник весьма ершистый и популярный. Но вот перешел дорогу укропропаганде, в том числе и ее бывшим российским аутлетам типа Insider – и стал плохим.

И это только один пример – там копать и копать. Все эти «свободные» медиа. Которых больше нет.