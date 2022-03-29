Что там по Киеву? (Выпуск № 17)

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29 марта, вторник  |  Последнее обновление — 03:01  |  vz.ru
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«Свобода» от российского газа влетит прибалтам в копеечку

Прибалтика надеется обойтись без российского газа REUTERS/Ints Kalnins
Страны Прибалтики заявили, что не станут рассчитываться за российский газ в рублях – более того, готовы полностью от него отказаться. Все это ставит их перед лицом не очень приятных вариантов. Газ, поступающий не от России, а из других источников, обойдется им гораздо дороже – да и не факт, что его будет хватать. Подробности...
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Европа проходит стадии отрицания, гнева и торга

Европа пока слабо представляет себе, как будет платить за российский газ рублями REUTERS/Heinz-Peter Bader
Реакция Европы на решение Москвы требовать оплату за газ в рублях развивается по классической психологической схеме: от гнева и торга к депрессии и принятию. Скачки биржевых цен и здравый смысл подталкивают европейцев принять условия Москвы. Но, что более важно, зарождение новой схемы расчетов – вне долларов и евро – коренным образом меняет глобальную схему мировой экономики и политики. Подробности...
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Как Новороссия стала важнейшей частью России

Князь Потемкин принимает у турок сдачу крепости Бендеры общественное достояние
Северное Причерноморье, где сейчас идут боевые действия – и Николаев, и Херсон, и Мариуполь, и другие города региона – имеет особое значение для истории нашей страны. Как все эти земли в свое время достались Российской империи, какие города там основала Россия – и почему все они оказались настолько важны? Подробности...
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Байден встревожил Россию, разочаровал Украину и заставил краснеть США

Европейское турне Байдена оказалось провальным Anna Voitenko/Global Look Press
Своим европейским турне Джо Байден сумел разочаровать все стороны без исключения: единодушную критику заявлениям главы Белого дома высказали Россия, Европа, Украина и сами американцы. Президенту США вменяют в вину сознательную эскалацию конфликта на Украине, неподобающую риторику и развал отношений с Россией. Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Что там по Киеву? (Выпуск № 17)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
В столице завершается отопительный сезон. По мнению киевлян, такой шаг выглядит преждевременным и говорит о жесткой экономии ресурсов со стороны энергогенерирующих компаний. В то же время ВСУ сообщают о военных успехах в пригородах Киева, которых в реальности нет. Подробности...

Киев затягивает безвыигрышную партию

Александр Бобров
Александр Бобров, доцент кафедры дипломатии МГИМО
Тормозя достижения прогресса в урегулировании конфликта, Украина рискует оказаться в ситуации шахматного цугцванга, когда с каждым новым днем переговоров ее положение будет становиться все более безальтернативным. Подробности...
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Готова ли русская культура осмыслить, что происходит

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вернутся с фронта сто пятьдесят тысяч мужчин, которые уже сейчас обнуляют бессмысленные ценности инстаграм-тщеславия. А придя, обнулят остальную шелуху. Кто осмыслит все это? Уж точно не певица Монеточка или Иван Ургант. Подробности...
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Истинная стратегия Байдена

30 дней спецоперации на Украине: главное

Запад испугался «второго фронта» в Косово

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В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Алексей Нечаев

    Что там по Киеву? (Выпуск № 17)

    Алексей Нечаев
    политолог
    		29 марта 2022, 03:01

    1) «Город пуст, вдалеке слышны сигналы тревоги и взрывы, в остальном жизнь у оставшихся в столице идет нормально», – сообщает дипломат из Словении Боштьян Лесьяк, которого Любляна направила в Киев в качестве временного поверенного. При этом посол республики – Томаш Менчин – в Киев не торопится. Он остается в польском Жешуве, который превратился в одну из главных баз НАТО, работающих в интересах ВСУ. То есть отправка Лесьяка к берегам Днепра – некий «пробный шар» для проверки реального положения дел в Киеве.

    2) Что касается жизни киевлян, то она действительно протекает более-менее спокойно. С понедельника заработала кольцевая электричка, которая связывает оба берега. Также в онлайн-режиме заработали школы и некоторые вузы. Торговые сети функционируют стабильно.

    С другой стороны, в столице завершается отопительный сезон. По мнению киевлян, такой шаг выглядит преждевременным и говорит о жесткой экономии ресурсов со стороны энергогенерирующих компаний.

    3) В то же время на подступах к Киеву идут бои разной степени интенсивности. Местные власти сообщают об «освобождении Ирпеня», однако доверять этой информации сложно по целому ряду причин. Во-первых, взятие под контроль столь крупного города должно сопровождаться крайне интенсивными боями внушительных масштабов. Подтверждений этому нет. Даже косвенных.

    Во-вторых, чтобы «освободить» Ирпень – его сперва надо потерять. Но ВС России не сообщали о контроле над городом. Даже намеков не было.

    В-третьих, источники сообщают, что силы ВСУ и нацбатов время от времени перемещаются по серой зоне, выдавая это за решительную перемогу. Ранее, напомню, аналогичные «освобождения» мы наблюдали в случае с Макаровым и Бучей.

    На других направлениях особых изменений нет: на правом берегу по линии Макаров – Бышев время от времени происходят перестрелки с использованием артиллерии, а на левом берегу в районе Броваваров и Борисполя по-прежнему идет сосредоточение войск и техники с обеих сторон.

    Внешний контур

    1) Западные политики и пресса заняты тем, что несколько дней подряд критикуют и опровергают главу Белого дома из-за серии неосторожных высказываний во время выступления в Варшаве. К этому процессу подключились Макрон, Шольц, Белый дом, Госдеп, и затем лично Байден.

    Кроме того, Байдену пришлось опровергнуть свое же заявление относительно отправки войск США на Украину. Если добавить к этому падающие рейтинги, скандалы вокруг сына Хантера и биолабораторий, а также проблемы с инфляцией и энергетикой – на горизонте появятся республиканцы, которые все чаще обсуждают тему возможного импичмента.

    2) Вторая проблема Запада после Байдена – решение России продавать газ за рубли. Коллеги уже писали о том, что Европа сейчас проходит пять стадий принятия неизбежного – и это неизбежное, судя по всему, наступит 31 марта, когда Москва представит документ, определяющий порядок перехода с евро на рубль при продаже топлива.

    Далее, скорее всего, развитие событий будет следующим. Европейские компании получат от Москвы проекты изменений в существующие контракты. Также им дадут время на ознакомление с документами и принятие решений. Кто не решится – автоматически останется без прямых поставок топлива из России со всеми вытекающими экономическими и политическими последствиями.

    Возможны и компромиссные варианты. Например, несколько стран ЕС согласятся перейти на рубль и нарастят закупки газа таким образом, чтобы излишки продать своим соседям подороже. Кроме того, возможны спотовые закупки газа на биржах. Но даже компромиссные варианты едва ли позволят ЕС спокойно подготовиться к следующей зиме.

    Источник: Телеграм-канал Алексея Нечаева

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