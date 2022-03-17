Что там по Киеву? (Выпуск №7)

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17 марта, четверг  |  Последнее обновление — 02:59  |  vz.ru
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Насколько серьезны угрозы США о морской блокаде России

У США осталось мало возможностей для экономической атаки на Россию Юрий Смитюк/ТАСС
США раскрыли карты и рассказали, какие еще санкционные удары они могут нанести по России. Это полное торговое эмбарго и блокировка доступа России к международным морским путям. Под этой угрозой могут скрываться разные сценарии. В худшем случае США сделают российскую нефть «токсичной» для всего мира и начнут охотиться за танкерами в международных водах. Продовольственный и энергетический кризис в мире – это еще лучший итог при таком сценарии. Подробности...
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Как украинцы «покоряли» Херсонщину

Город-порт Херсон основала Екатерина II, а укрепляли Суворов и двоюродный дед Пушкина кадр из видео
Первым регионом Украины, полностью взятым под контроль российскими войсками, стала Херсонская область. Хотя абсолютное большинство херсонцев – люди русской культуры, сразу после смены власти население опасалось идти на контакт с военными РФ. В городе даже прошел мирный митинг против «русской оккупации». Почему в созданном Россией крае так сильны «заукраинские» настроения? Подробности...
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Украинская операция разрушает репутацию «Байрактаров»

Турецкие «Байрактары» эффективны только в определенных условиях mil.gov.ua
Задолго до российской спецоперации украинские политики и военные заявляли, что турецкие беспилотники «Байрактар» дадут им мощное оружие против «страны-агрессора». Украина начала закупку этих БПЛА после победы Азербайджана во второй карабахской войне – именно тогда этим дронам была создана блестящая репутация. Почему же сейчас «Байрактары» оказались почти бессильны? Подробности...
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Обороной Киева будет руководить личный фаворит Зеленского

Новым ответственным за оборону Киева стал Александр Павлюк (слева) Wikipedia
Президент Украины провел перестановки среди тех лиц, которые лично отвечают за ключевые военные направления текущего времени – фронт в Донбассе и предстоящую оборону Киева. Кто эти люди, чем они знамениты, каковы их полководческие заслуги – и что они могут противопоставить проведению российской операции на Украине?  Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Что там по Киеву? (Выпуск №7)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Эвакуация из украинской столицы остановилась – ловили «диверсантов». Видимо, нацполиция Киева никогда не сталкивалась с реальными диверсантами, либо считает киевлян идиотами. Подробности...

Если валить из Москвы – то в Россию

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
Цивилизация малых городов и деревень оказалась на поверку гораздо более устойчивой. И не только психологически. Но и экономически. Огромные пространства страны диктуют логику их освоения. А освоение, в свою очередь, формирует более безопасную, устойчивую и дружелюбную среду. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Три ответа на вопросы о будущем России и Китая

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Является ли Китай в той же мере союзником России, как США и Европа являются ее врагами? Хочет ли сама Россия того, чтобы Китай оказался для нее тем, чем был последние несколько десятилетий Запад? Насколько планы развития Китая и России требуют от них сохранения близких отношений? Подробности...
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Последствия дефолта для России

Новый вождь Туркменистана

Китай принуждают предать Россию

Обсуждение: 6 комментариев
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Ракетный удар ВСУ запрещенным боеприпасом по центру Донецка унес жизни более 20 человек

В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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После официальной отмены масочного режима в общественных местах вы:
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  • Не носил маску и не буду
Готовы вы ли вы добровольно отказаться от Instagram из-за его русофобской политики?
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  • Не пользуюсь им
Как вы относитесь к закрытию McDonald's в России?
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  • С огорчением
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    Алексей Нечаев

    Что там по Киеву? (Выпуск №7)

    Алексей Нечаев
    политолог
    		17 марта 2022, 02:49

    1) Эвакуация из украинской столицы в среду не проводилась из-за комендантского часа. Днем власти назвали новую причину ограничений – ловят «ДРГ». К вечеру отчитались о результатах – словили аж 105 «диверсантов». Если верить нацполиции Киева, то портрет типичного диверсанта выглядит так: он пользуется российской симкой, активно переписывается с российскими абонентами, использует личный кабинет налогоплательщика и фотографирует объекты ВСУ.

    Таким образом можно предположить, что нацполиция Киева либо никогда не сталкивалась с реальными диверсантами, либо считает киевлян идиотами.

    2) Пауза в эвакуации, к слову, стала очередным примером наплевательского отношения команды мэра Кличко к киевлянам. Примеров тому масса. Возьмем самый яркий. Несколько дней назад Минобороны России объявило, что увеличит число ударов по военным объектам на территории Украины и попросило граждан, которые живут вблизи этих объектов, спрятаться в безопасные места. Что должен сделать в такой ситуации мэр здорового человека?

    Во-первых, взять в руки карту военных объектов и прикинуть, какое количество домов возле них расположено. Во-вторых, оповестить людей о том, что им угрожает опасность, так как рядом с их дворами находится, например, НПО «Киевский завод автоматики», то есть мишень для российский ракет. В-третьих, необходимо оперативно эвакуировать людей в безопасные места. Если вы реально заинтересованы в спасении людей – вы найдете способ это сделать, тем более в относительно спокойном Киеве.

    Что делает в текущей ситуации мэр курильщика? Правильно: мычит на камеру о произошедшем, иногда выезжает на место событий под камеры западных СМИ, и в любой непонятной ситуации говорит «Слава Україні». Виталий Владимирович, может пора заняться делом?

    Внешний контур

    1) Берлин устами Анналены Бербок заявил, что не может «наколдовать» оружие для Украины. «Если бы мы могли колдовать, мы бы отправили больше оружия», – сказала глава МИД Германии.

    2) Вашингтон устами Джен Псаки вновь сообщил об отказе закрывать небо над Украиной из-за риска спровоцировать Третью мировую войну. При этом Вашингтон собрался держать в секрете суть переговоров по поставкам систем ПВО в интересах ВСУ.

    3) Белый дом устами Джо Байдена сообщил, что передаст ВСУ 9 тыс. противотанковых комплексов, 800 систем ПВО, немножко БПЛА, 7 тыс. единиц стрелкового оружия и 20 млн боеприпасов. Тем самым президент США обновил список целей для ВКС России.

    Кроме того, американский президент анонсировал «длительную и трудную борьбу», намекнув на готовность воевать с Россией до последнего украинца. В соцсетях, кстати, напомнили Байдену о том, как он предлагал бомбить Белград.

    Прогноз: Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рискует повторить судьбу Эммануэля Макрона. Если помните, в начале февраля президент Франции сперва прилетел в Москву, где больше шести часов вел переговоры с Владимиром Путиным, а затем улетел в Киев, где ему померещился прогресс вокруг Донбасса. В итоге Зеленский просто обманул Макрона и это привело к известным событиям.

    Аналогичный маршрут предстоит и Чавушоглу: в Москве на встрече с Лавровым он заявил о принятии неких решений по прекращению огня на Украине. А завтра он отправится в Киев...

    Источник: Телеграм-канал Алексея Нечаева 
     
     
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