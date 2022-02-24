Агония Украины и мир в Европе

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24 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 08:47  |  vz.ru
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Немцы создали «Северному потоку – 2» новые проблемы

Германия открыто наносит политический удар по «Северному потоку – 2» Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Сертификация «Северного потока – 2» остановлена. Это происходит уже второй раз. Однако на этот раз Германия не скрывает политического подтекста решения. И впервые прозвучала угроза, что российский газопровод может так и не получить разрешения на работу. Что произошло и почему «Северный поток – 2» рано списывать со счетов? Подробности...
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Россия закрыла вопрос о границах независимого Донбасса

В 2014 году Славянск был оплотом ополчения ДНР, ныне город под контролем Украины Почуев Михаил/ТАСС
Владимир Путин дал ответ на вопрос, который оставался открытым после признания республик Донбасса. ДНР и ЛНР признаны в границах, которые установлены в их конституциях. И это не «линия соприкосновения», расколовшая регион, а бывшие границы Донецкой и Луганской областей – в том числе те районы, что сейчас контролирует Украина. К каким последствиям может привести эта ситуация? Подробности...
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Что ждет жителей Донбасса в России

Принять беженцев из Донбасса согласились 43 региона России Илья Питалев/РИА Новости
Эвакуация граждан из ДНР и ЛНР набирает обороты: людей из прифронтовой зоны везут автобусами и поездами. Во многих регионах России развернуты пункты временного размещения и введен режим ЧС. В этой связи президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывшему 10 тыс. рублей. Как в России встречают беженцев из Донбасса, какие программы помощи создаются и грозит ли региону депопуляция? Подробности...
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Признание Донбасса раскололо Америку

«Кто, во имя Господа, такой Путин и кто дал ему право провозглашать новые государства?» Chris Kleponis/Keystone Press Agency
/Global Look Press
Пакет санкций, введенных президентом США Джо Байденом в связи с решением России признать ДНР и ЛНР, оказался тяжелее того, который прогнозировали в СМИ изначально, но гораздо мягче тех ограничений, которых ждали инвесторы. Но главное, что он показал раскол политической элиты Америки по вопросу Донбасса, что еще недавно было сложно даже представить. Подробности...
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Военные объекты Украины подверглись массированным ударам

Взрывы зафиксированы на всех крупнейших военных объектах Украины кадр из видео
Масштабная военная операция проходит на всей территории Украины. Официальные сообщения и сообщения журналистов с мест говорят о массированном применении дальнобойного ракетного оружия. Главные цели - объекты украинской военной инфраструктуры. Судя по последним сообщениям, ВВС и ВМС Украины уже уничтожены.  Подробности...
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Агония Украины и мир в Европе

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Украинская проблема вряд ли будет решена быстро и безболезненно. Но приступая к ее урегулированию, Россия выглядит намного более подготовленной, чем когда-либо ранее во времена ее столкновений с соседями на Западе. Подробности...

Что означает признание ДНР и ЛНР

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Санкции будут накладываться в зависимости от состояния границ: начнутся ли бои с вытеснением ВСУ на границы областей, или российское присутствие ограничится нынешним пространством ДНР и ЛНР. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Европа будет мстить России за Донбасс

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Евросоюз и отдельные страны Европы невероятно злы на Россию за признание ДНР и ЛНР. И речь не только о том, что поставлены под сомнения границы Украины. Само это признание – дипломатическое поражение европейцев. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
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Визит Алиева на фоне заговора

Признание ДНР и ЛНР: реакция Запада

Путин, Совбез, Донбасс: главное

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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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В Россию из Донбасса прибыли первые поезда с детьми

По данным на 21 февраля, границу с Россией пересекли более 60 тыс. беженцев из Донбасса из-за обострения обстановки. Только Ростовская область приняла 6,7 тыс. беженцев, из них почти 3 тыс. – дети. Сегодня запланировано отправление еще 21 поезда в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области. В общей сложности 43 региона готовы принять беженцев на своей территории
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
  • В фактических границах

  • В границах областей на 2014 год

  • Внутри границ Украины

  • Внутри границ России
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
  • Признать без условий

  • В случае прямой военной агрессии Украины

  • В случае вступления Украины в НАТО

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    мир в донбассе


    Главные последствия признания независимости ДНР и ЛНР

    официально подтвержденный бой


    Украина послала диверсантов на смерть в Россию

    Эвакуация из ДНР и ЛНР


    Что ждет жителей Донбасса в России

    финансовая пропасть


    Украина превратилась в главную содержанку Европы

    зеленая энергетика


    Запад берет энергетический урок у России

    странности и нестыковки


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    беспомощные люди


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    олимпийская истерия


    Игорь Мальцев: Русские выиграли Олимпиаду нокаутом

    на ваш взгляд


    В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
    Тимофей Бордачёв

    Агония Украины и мир в Европе

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    		24 февраля 2022, 08:37

    История международной политики знает немало случаев, когда войны и конфликты имели исключительно благотворное воздействие. В том случае, если сейчас мы действительно наблюдаем агонию территориального образования под названием Украина, то уже в скором будущем Европу ожидают спокойные времена.

    В первую очередь, потому что региональная международная политика обретет признаки стабильности, исчезновение которых более 30 лет назад привело к многочисленным жертвам и разрушениям, потокам беженцев, обострению межгосударственных противоречий и вмешательству внешних держав.

    Восстановление жесткого противостояния России и Запада, что станет, по всей вероятности, следствием решения украинского вопроса, ликвидирует территориальные основания для проведения ведущими державами экспансионистской внешней политики.

    Определение четкой границы соприкосновения силовых возможностей России и США, выступающих от имени находящегося под их покровительством Запада, позволит нам увидеть, насколько серьезны обе державы, когда артикулируют исходящими друг от друга угрозами. Пока такое впечатление убедительно создает только Россия, и именно от ответной реакции Запада зависит то, насколько далеко Москва окажется способна пойти в своем стремлении к абсолютной безопасности.

    Мы, разумеется, далеки от того, чтобы буквально следовать идее «война – это мир», которую Джордж Оруэлл в своем романе «1984» сделал одним из центральных лозунгов политики великих держав. Однако за последние 30 лет европейской, и мировой, истории у нас было слишком много случаев убедиться в верности его обратной формулировки «мир – это война».

    Фото: Максим Захаров/РИА Новости

    Тот международный порядок, который возник после 1991 года был основан на одном правиле – только США обладают возможностью решающего слова во всех важнейших вопросах международного значения. Мир, наступивший вслед за выходом СССР из холодной войны и его последовавшим распадом, поддерживался за счет постоянно силовой экспансии Америки и сопровождался войнами, которые она вела против всех неугодных. Сейчас, несмотря на очевидные материальные издержки или душевный дискомфорт, мы имеем все основания спросить, не нуждается ли такой «мир» в альтернативе?

    В действительности, завершение территориального размежевания в Восточной Европе уничтожает основу для главной потенциальной причины всеобщей военной катастрофы – бесконтрольного расширения пространства, контролируемого одной из держав. Причина в том, что самостоятельно, руководствуясь доброй волей, государства, особенно могущественные, остановиться неспособны. И когда их экспансия упирается не в противостоящую волю другой державы, а просто подходит к очередной формальной границе, единственным способом действия становится попытка ее преодоления. Уже древнегреческий историк Фукидид писал, что похвалы заслуживают державы, которые правят меньше, чем позволяют их возможности. Но с сожалением отмечал невозможность этого в реальной политической жизни.

    Экспансия сильного продолжается до тех пор, пока она не упирается в аналогичную по решимости волю других. Но подлинно трагической история становится, когда такая решимость является уже не выбором, а жизненной необходимостью. Пока для России прекращение политики территориальных захватов Запада – это выбор, но уже через несколько лет вступление в вооруженную борьбу могло бы стать необходимостью.

    И тогда под угрозой действительно оказалась бы судьба всего мира. Россия, при условии сохранения ей собственного суверенитета, в чем мы не можем сомневаться, должна была бы прибегнуть уже к последним средствам самообороны. Это означает, что даже вероятные жертвы, наблюдаемые нами сейчас на Украине, могут считаться благом перед перспективой всеобщего ядерного уничтожения. Не говоря уже о достаточно высокой материальной цене, которую России придется заплатить за создание непреодолимой границы контроля США над территорией в Восточной Европе. По сравнению с тем, что нам удастся в результате избежать, общий положительный эффект для региональной и глобальной стабильности все равно будет значительно более значимым.

    Последние заявления руководства США показывают – украинский вопрос не имеет для Вашингтона жизненно важного значения. Более того, метания американских сателлитов в Восточной Европе говорят о том же самом уже в отношении геополитической принадлежности стран Прибалтики или отдельных государств Восточной Европы. Это означает, что пока для обеих сторон борьба здесь является выбором и не имеет экзистенциального характера.

    По сути, мы имеем дело со смягченной формой конфликта, в которые неоднократно оказывались втянуты европейские державы в 19 веке – самом продолжительном пока периоде всеобщего мира. Смягченной, потому что в Крымской, франко-прусской и других войнах эти державы все-таки участвовали непосредственно. Предназначение такого конфликта – коррекция противоречий, неизбежно возникающих в ходе развития государств. Тем более, что сейчас, как и в 19 веке, нет других, юридических способов исправить накопленные искажения – международное право уже давно не действует, а его носитель Совет безопасности ООН – парализован коллективными усилиями стран Запада.

    Действия, которые предприняли за эти дни правительства США и европейских государств в отношении экономических интересов России подтверждают их неготовность полностью рвать отношения даже перед лицом потери такого важного территориального актива, как Украина. Тем более, что в отличие от СССР современная Россия является интегрированной частью глобальной экономики, в которой средствами для торгового и научно-технологического взаимодействия располагает уже не только Запад. Поэтому сами США и их союзники вряд ли решатся на введение полной экономической блокады – их место достаточно быстро окажется занятым другими международными партнерами.

    В действительности, выход Китая на мировую арену имеет фундаментальное значение не потому, что он становится конкурентом США – до реального обострения отношений между этими странами еще довольно далеко. Китай, как и Индия и еще целый ряд крупных развивающихся стран представляют собой альтернативу тем связям на Западе, за которые России последние 30 лет приходилось платить геополитическую цену.

    Наличие альтернативы не означает готовности Китая, или других держав, взять Россию на содержание, да и она сама в этом не нуждается. Известно, что еще в 2014 году Пекин предлагал Москва финансовую помощь, но эти предложения были благожелательно отложены на будущее. Пока нет оснований считать, что такое будущее наступило. Мы вряд ли можем сейчас рассчитывать, что украинская проблема будет решена быстро и безболезненно. Но приступая, наконец, к ее урегулированию, Россия выглядит намного более подготовленной, чем когда-либо ранее во времена ее столкновений с соседями на Западе.

    В отличие от того, что ожидалось совсем недавно, тень новой холодной войны впервые опускается не на Востоке, а опять на Западе. Но в том мире, который сформировался за последние десятилетия, эта тень вряд ли принесет с собой трагические последствия для судьбы российского государства и общества – мир глобален и с этим США и их союзникам придется смириться.

    В таких условиях реализации даже самого сурового противостояния ни одна великая держава не рискует оказаться загнанной в угол, что может стать причиной нерационального поведения. Сами США, когда потеряют существенную часть своих геополитических позиций, также всегда найдут альтернативы и не окажутся вынуждены рисковать всем ради выживания. В этом – наверное единственное благо, созданное за прошедшие 30 лет мира, который никогда не был миром.

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