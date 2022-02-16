Россия обязана защитить Донбасс

Западные столицы и Киев ликуют – Россия «пошла на деэскалацию». Объявлено об отводе российских войск от наших западных границ в связи с завершением соответствующих учений. «Вторжение России на Украину», спекуляции о котором разгоняют западные политики, так и не состоялось.

Однако на самом деле противостояние не закончилось – и вот почему. У этой истории есть два аспекта, военный и политический.

Война, конечно, сильно зависит от стратегического мышления военачальника. Но в большой степени – и от возможности быстро и на большие расстояния перемещать массы личного состава и техники. Выигрывает тот, кто способен передвигать ударный кулак быстрее противника. Концентрировать и применять военную силу там, где противник наиболее слаб.

Ровно это мы и увидели на протяжении завершающихся учений «Союзная решимость – 2022». Отрабатывались прежде всего транспортные инструменты. Десятки тысяч военнослужащих в кратчайшие сроки – буквально за несколько дней! – перебрасывались с Востока на Запад. Теперь им предстоит повторить свой путь в обратном направлении.

Это нормальное явление. Войска невозможно держать в одинаковой боеспособности круглосуточно и круглогодично. Им нужны перегруппировка и отдых. Однако уверен, что с военной точки зрения Россия сохранила все возможности по защите своих границ на Западе. Для нового, экстренного развертывания войск в случае необходимости.

Да, личный состав в основном возвращается в места постоянной дислокации. Однако, как военный человек, могу обоснованно предположить, что на оборудованных временных рубежах наверняка остались дежурные силы. Офицеры и прапорщики, которые должны поддерживать в должном состоянии технику. Следить за состоянием взлетно-посадочных полос, топливных трасс, складов, штабов, казарм и укрытий. Чтобы в случае чего сюда, к территории непризнанных республик Донбасса, можно было вернуться в любой момент. На уже обжитые площадки и полигоны. С той же скоростью, той же силой.

И тут мы переходим к политике. Зачем все эти учения российским Вооруженным силам? Почему так важно в случае необходимости срочно вернуть эти войска обратно? Кому мы демонстрируем возросшие возможности наших полков и дивизий? Прежде всего, конечно же, нашим «западным партнерам». Мы показываем, что готовы к любым неожиданностям и провокациям. Мы не забыли, как вероломны эти «партнеры», как они обманывали нас десятки лет, начиная от обещаний нерасширения НАТО и заканчивая Минскими соглашениями.

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История показала, что любое наше отступление Запад воспринимает как слабость. Например, когда в 1990-е мы были для Запада белые и пушистые – мы только теряли и отступали. Согласились на вступление в НАТО и Прибалтики, и стран бывшего Варшавского договора. Нам говорили, что при вступлении в НАТО эти страны успокоятся и перестанут вредить России – а они вместо того стали антироссийским форпостом.

Иначе говоря, стоит нам ослабить хватку – мы тут же чувствуем хватку Запада у себя на горле. Рано расслабляться в глобальном геополитическом противостоянии с Западом.

Во-вторых, важно показать нашу решимость киевскому режиму. Россия отводит войска – но Украина ведь нет! Огромная группировка украинских войск прямо сейчас стоит на границах ЛДНР. Эти войска готовы перейти в наступление в любой момент – при поддержке того самого Запада. Который и финансирует Украину, и снабжает ее оружием. Кто, кроме нас, защитит Донбасс?

И наконец, силу России и гарантии Москвы должны увидеть русские люди, живущие на украинском востоке. Не только потому, что они этнически часть нашего большого народа. Сотни тысяч жителей Донбасса получили за последние годы российские паспорта. Они восемь лет живут в состоянии гражданской войны, под угрозой уничтожения. Мы обязаны защитить их во что бы то ни стало – это наши сограждане.

Разумеется, никакого «вторжения России на Украину» в любом случае никогда не будет. Но и Украина, и Запад, и самое главное – наши, русские люди – должны понимать, что жителей непризнанных пока республик Донбасса мы никогда не бросим. Россия обязана прикрыть их, и если надо, в том числе и военной силой. И если что-то вдруг в Донбассе пойдет не так – наши войска в любую минуту могут вернуться.