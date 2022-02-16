Россия обязана защитить Донбасс

Взгляд
16 февраля, среда  |  Последнее обновление — 10:19  |  vz.ru
Разделы

Рост цен переворачивает американскую власть

Американцы все больше недовольны состоянием своей экономики CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Одним из главных итогов первого года президентства Джо Байдена стал небывалый всплеск инфляции. Рост цен достиг колоссальных за последние годы величин. Каким образом США пытаются с этим бороться, почему у них пока ничего не получается – и какие последствия происходящее будет иметь для президента Байдена и правящей партии? Подробности...
Перейти в раздел…

Призыв коммунистов признать ДНР и ЛНР окажет России медвежью услугу

Эксперты не исключают, что Кремль последует призыву парламентариев, но явно не «завтра» Игорь Маслов/РИА «Новости»
Призыв российских парламентариев признать независимость Донецка и Луганска вызвал сенсацию мирового масштаба. На Украине и на Западе этому призыву внешне возмутились, но в глубине души, похоже, обрадовались. Подписант Минских соглашений Петр Порошенко даже заявил, что теперь Киев может спокойно их разорвать. Почему же сами думцы считают, что дали в руки российской дипломатии дополнительный козырь для торга с США? Подробности...
Перейти в раздел…

Как дрался насмерть русский броненосец «Полтава»

Броненосец «Полтава» вскоре после постройки Public domain
Ровно 120 лет назад, 15 февраля 1892 года, началось сооружение эскадренного броненосца «Полтава» – головного в серии трех однотипных кораблей. «Полтаве» была суждена долгая по корабельным меркам и крайне тяжелая жизнь. Какую роль сыграл этот корабль в Русско-японской войне, как погиб и каким образом тем не менее возвращен в строй? Подробности...
Перейти в раздел…

Украина готовит против Донбасса два основных удара

Украина готова в любой момент атаковать Донбасс Andrew Marienko/AP/ТАСС
Вероятность наступления Украины против Донбасса «очень высока, выше, чем ранее», заявили в Кремле. Есть и ряд других признаков того, что прямо сейчас Киев готовится реализовать военный план «реинтеграции Донбасса». Как выглядит этот план, какие украинские войска планируется использовать – и какая роль в его реализации отводится России? Подробности...
Перейти в раздел…

Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия обязана защитить Донбасс

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
История показала, что любое наше отступление Запад воспринимает как слабость. Россия отводит войска от границы, но Украина ведь нет. Подробности...

Запад играет во вторжение на Украину

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Украинцы спрашивают, когда ждать сапог русского солдата и трак танка на Крещатике. Нам здесь читать это безумно, у нас Валиева на восточных горизонтах, но запад-то воспринимает всерьёз. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Спорт – это война

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Пора уже осознать, что спорт – это война. Это одно из полей геополитических битв, причем так происходит уже не первое десятилетие. Сказки про «спорт вне политики», к сожалению, остаются красивыми благоглупостями. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…

Как заставить Киев выполнить «Минск-2»

США предали Украину

Обсуждение: 4 комментария

Тиктокеры из США на войне с Россией

Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…

Бронетехника РФ покидает Белоруссию после учений «Союзная решимость – 2022»

Минобороны начало погрузку на железнодорожные платформы гусеничной военной техники после ее участия в масштабных совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость – 2022». На Западе неоднократно заявляли о том, что эта техника якобы будет задействована для «вторжения» на Украину. Южный и Западный военные округа возвращают войска в места постоянной дислокации
Подробности...

Умерла актриса Евгения Брик

Актриса Евгения Брик, супруга режиссера Валерия Тодоровского, умерла на 41-м году жизни. В последнее время она тяжело болела, о чем знали только близкие, и лечилась в Лос-Анджелесе, сообщили ее друзья. У нее осталась дочь Зоя
Подробности...

Фигуристка Камила Валиева покорила зрителей Пекинской Олимпиады

На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
  • Признать без условий

  • В случае прямой военной агрессии Украины

  • В случае вступления Украины в НАТО

  • Не должна признавать ЛНР и ДНР
Как вы предпочитатете хранить свои сбережения?
  • В наличных

  • В банке

  • В ценных бумагах

  • Нет сбережений
Вы боитесь заболеть коронавирусом?
  • Да, ещё не болели

  • Да, уже болели

  • Нет, ещё не болели

  • Нет, уже болели
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Эшелон военной техники ЮВО пересек Крымский мост
    В Кремле посоветовали украинцам завести будильник Блинкен дал новый прогноз по срокам «агрессии» России Франция и Германия выступили против признания Россией ДНР и ЛНР МОК объяснил разницу дел Валиевой и Ричардсон
    Байден пригрозил России подрывом конкурентоспособности В Совфеде пообещали ответить Киеву на вторжение Украины в Донбасс Байден призвал россиян не считать США и НАТО врагами В ОКР рассказали о состоянии Валиевой
    Захарова указала на разное понимание ценности свободы в России и США На Украине заявили о готовности Запада закрыть глаза на атаку ВСУ на Донбасс Фрегаты НАТО попытались вести разведку во время российских учений Названы самые популярные имена для новорожденных в 2021 году в Москве

    Главная тема


    Призыв коммунистов признать ДНР и ЛНР окажет России медвежью услугу

    западные сми


    В «ночь вторжения» на Майдане в Киеве Reuters включило гимн СССР

    «атаки не будет»


    Постпред России при ЕС: Войны в Европе редко начинаются в среду

    «без происшествий»


    The Sun изменила статью о времени «вторжения» России на Украину

    Видео

    информационная паника


    Зачем США предали Украину

    «Страна топит кизяком»


    Как Молдавия становится жертвой «энергомора»

    Русско-японская война


    Как дрался насмерть русский броненосец «Полтава»

    Мировая экономика


    Над миром нависла угроза продуктового голода

    страна НАТО


    Афины не заступятся за убитых ВСУ греков в Донбассе

    «неминуемое вторжение»


    Игорь Лесев: Куда Россия спрятала 100 тысяч солдат на границе с Украиной

    умение выживать


    Фархад Ибрагимов: Иран начал побеждать США

    защита предпринимателей


    Андрей Колесник: Иностранные агенты кошмарят российский бизнес

    на ваш взгляд


    При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
    Андрей Колесник

    Россия обязана защитить Донбасс

    Андрей Колесник
    ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
    		16 февраля 2022, 09:20

    Западные столицы и Киев ликуют – Россия «пошла на деэскалацию». Объявлено об отводе российских войск от наших западных границ в связи с завершением соответствующих учений. «Вторжение России на Украину», спекуляции о котором разгоняют западные политики, так и не состоялось.

    Однако на самом деле противостояние не закончилось – и вот почему. У этой истории есть два аспекта, военный и политический.

    Война, конечно, сильно зависит от стратегического мышления военачальника. Но в большой степени – и от возможности быстро и на большие расстояния перемещать массы личного состава и техники. Выигрывает тот, кто способен передвигать ударный кулак быстрее противника. Концентрировать и применять военную силу там, где противник наиболее слаб.

    Ровно это мы и увидели на протяжении завершающихся учений «Союзная решимость – 2022». Отрабатывались прежде всего транспортные инструменты. Десятки тысяч военнослужащих в кратчайшие сроки – буквально за несколько дней! – перебрасывались с Востока на Запад. Теперь им предстоит повторить свой путь в обратном направлении.

    Это нормальное явление. Войска невозможно держать в одинаковой боеспособности круглосуточно и круглогодично. Им нужны перегруппировка и отдых. Однако уверен, что с военной точки зрения Россия сохранила все возможности по защите своих границ на Западе. Для нового, экстренного развертывания войск в случае необходимости.

    Фото: Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

    Да, личный состав в основном возвращается в места постоянной дислокации. Однако, как военный человек, могу обоснованно предположить, что на оборудованных временных рубежах наверняка остались дежурные силы. Офицеры и прапорщики, которые должны поддерживать в должном состоянии технику. Следить за состоянием взлетно-посадочных полос, топливных трасс, складов, штабов, казарм и укрытий. Чтобы в случае чего сюда, к территории непризнанных республик Донбасса, можно было вернуться в любой момент. На уже обжитые площадки и полигоны. С той же скоростью, той же силой.

    И тут мы переходим к политике. Зачем все эти учения российским Вооруженным силам? Почему так важно в случае необходимости срочно вернуть эти войска обратно? Кому мы демонстрируем возросшие возможности наших полков и дивизий? Прежде всего, конечно же, нашим «западным партнерам». Мы показываем, что готовы к любым неожиданностям и провокациям. Мы не забыли, как вероломны эти «партнеры», как они обманывали нас десятки лет, начиная от обещаний нерасширения НАТО и заканчивая Минскими соглашениями.

    История показала, что любое наше отступление Запад воспринимает как слабость. Например, когда в 1990-е мы были для Запада белые и пушистые – мы только теряли и отступали. Согласились на вступление в НАТО и Прибалтики, и стран бывшего Варшавского договора. Нам говорили, что при вступлении в НАТО эти страны успокоятся и перестанут вредить России – а они вместо того стали антироссийским форпостом.

    Иначе говоря, стоит нам ослабить хватку – мы тут же чувствуем хватку Запада у себя на горле. Рано расслабляться в глобальном геополитическом противостоянии с Западом.

    Во-вторых, важно показать нашу решимость киевскому режиму. Россия отводит войска – но Украина ведь нет! Огромная группировка украинских войск прямо сейчас стоит на границах ЛДНР. Эти войска готовы перейти в наступление в любой момент – при поддержке того самого Запада. Который и финансирует Украину, и снабжает ее оружием. Кто, кроме нас, защитит Донбасс?

    И наконец, силу России и гарантии Москвы должны увидеть русские люди, живущие на украинском востоке. Не только потому, что они этнически часть нашего большого народа. Сотни тысяч жителей Донбасса получили за последние годы российские паспорта. Они восемь лет живут в состоянии гражданской войны, под угрозой уничтожения. Мы обязаны защитить их во что бы то ни стало – это наши сограждане.

    Разумеется, никакого «вторжения России на Украину» в любом случае никогда не будет. Но и Украина, и Запад, и самое главное – наши, русские люди – должны понимать, что жителей непризнанных пока республик Донбасса мы никогда не бросим. Россия обязана прикрыть их, и если надо, в том числе и военной силой. И если что-то вдруг в Донбассе пойдет не так – наши войска в любую минуту могут вернуться.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •