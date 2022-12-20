Европейское левачество захватили рейдеры

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20 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 11:54  |  vz.ru
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Европа поплатилась за вражду с Россией триллионным ущербом

Европу ждут годы дефицита и высоких цен на газ REUTERS/Christian Hartmann
Примерно 1 трлн долларов потратила Европа на более дорогие энергоресурсы в этом году. Однако это лишь часть того ущерба, который понесли европейцы. Более того, расслабляться им еще рано. И даже окончание отопительного сезона 1 апреля не будет означать окончания энергетических проблем. Что ждет европейскую энергетику в 2023 году?  Подробности...
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Получит ли Лукашенко российское ядерное оружие

Белорусские штурмовики Су-25 – потенциальные носители ядерного оружия Петр Ковалев/ТАСС
«Мы вместе готовим экипажи, способные управлять самолетами, несущими специфические боеприпасы». Эти слова Александра Лукашенко обозначили принципиально новый уровень взаимодействия военных России и Белоруссии, касающийся применения тактического ядерного оружия. О каких именно самолетах идет речь и действительно ли Россия даст Лукашенко право использовать свои ядерные боеприпасы? Подробности...
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Российские дети вместе творят свое будущее

Съезд Российского движения детей и молодежи объединил участников из всех 89 субъектов РФ
В Москве открылся I Съезд Российского движения детей и молодежи. Его участники сформулировали набор ценностей современного российского ребенка. Среди них – добро и справедливость, жизнь и достоинство, патриотизм, созидательный труд и другие. Какие идеи в головах у современных детей и чем им может помочь государство? Подробности...
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Борьба с «российской агрессией» ввергает в хаос Молдавию

Митинги с требованием отставки прозападного правительства стали в Молдавии рутиной socialistii.md
Глава молдавской спецслужбы оконфузился – его заявление о якобы готовящемся вторжении России в республику пришлось опровергать старшим партнерам из Бухареста. Но отдельно взятый прокол явно не скажется на общем курсе нынешних властей Молдавии – максимально дистанцироваться от Москвы и винить во всех бедах «агентов влияния России». Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Европейское левачество захватили рейдеры

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В какой-то момент произошла чудовищная подмена левых европейских либералов на то, что себя теперь называет «левыми» вот эти все обморочные, то ли прогрессивные, то ли креативные, которые с первых строк требуют ото всех ответа на вопрос, за кого ты голосуешь и какой ты конфессии. Подробности...

Сбор данных о людях должен быть только добровольным

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Чтобы относиться к инструментам тотального контроля с глубокой тревогой, не нужно веры Писанию – достаточно одного здравого смысла. Тотальная и всепроникающая власть, да еще и имеющая очевидное глобальное измерение, – это в любом случае плохо. Подробности...

Как деньги превратились в главную угрозу для человечества

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
Деньги – очень неплохое изобретение человечества. Но они со временем приобрели уродливую логику. Деньги не могут просто быть. Они должны всегда преумножать себя, всегда расти. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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У Сербии назрела своя СВО

Пришла пора прощаться с Трампом

США бессильны исключить Россию из СБ ООН

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Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Где вы будете встречать Новый год?
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За кого вы будете болеть в финале чемпионата мира по футболу?
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Употребляете ли вы алкоголь домашнего изготовления?
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    Игорь Мальцев

    Европейское левачество захватили рейдеры

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		20 декабря 2022, 11:50

    1986 год, Ленинград. Мы выходим из ДК, где только что играли финские деревенские рок-группы Сryme и Tarot. Надо сказать, что им легко удалось сбить рок-н-ролльную столичную спесь с местных супергрупп, которые настраивались по полчаса и по сравнению с финским селом оказались мелким колхозом. Мы выходим с басистом Марко Хиетала на черную центральную улицу и о чем-то болтаем – типа, о разнице между Ковердейлом и Брюсом Дикинсоном. Это вы сейчас знаете Марко как басиста Nightwish, по которому сходит с ума половина женского населения мира и окрестностей. А тогда он с братом работал в деревенской группе Tarot, которая звучала вживую покруче Whitesnake. Он знакомит меня с организатором этих гастролей Ритвой Айраксенен – оказывается, делегация финнов едет в Псков – город-побратим.

    Ритва жалуется, что по местным дорогам все время падает голова Пушкина. Какая голова? Какого, нафиг, Пушкина? Она не успела ответить, потому что ломанулась прямиком на проезжую часть – начала собирать разбитые бутылки у поребрика. Голыми руками. Я пошел ей помогать. Я терпеть не могу, когда я стою, а женщины работают. Когда мы оба распрямились, я спросил – зачем ты собираешь осколки – тут всегда будут осколки на дороге. «Да, но машина подъедет и порежет колеса». Черт. А ведь она права. Рок-н-рольная анархическая привычка бросать пивные бутылки показалась мне в каком-то совсем не выгодном свете (на всю оставшуюся жизнь). Потом выяснилось, что Ритва везет от города Пскова в дар городу Куопио памятник Пушкину – здоровенную черную голову нашего всего. Кстати, кроме рокеров в Псков ездил еще и классический оркестр из местных детей – и, надо сказать, серьезного уровня.

    Мы потом долгие годы дружили. Ритва была типичной европейской левачкой 88 уровня – она платила «Гринпису» со своей скудной зарплаты в медицинском университете, уважала «Эмнести Интернешнл», она вообще была за все хорошее и против всего плохого. Это она меня учила, что в Европе нельзя спрашивать три вещи: за кого ты голосовал, о твоей религии и какой ты сексуальной ориентации. Просто глухое табу. Логично – потому что это самый простой повод для конфликта. Но мы же за мир, не правда ли?

    Однажды она приютила грузинских беженцев от кровавого Гамсахурдиа в своем домике на Песенной улице. Через три месяца она мне звонила и спрашивала: «Игорь, а почему они не хотят работать? Мне уже не на что их кормить». Беженцы были два здоровенных мужика лет по 40. Мне нечего было ей ответить, чтобы не оказаться в ее святых глазах расистом, фашистом и нацистом. Кстати, в ее вокабуляре классического северного левака-либерала не было таких слов, как «экстремист, правый, фашист».

    Мы часто с ней разговаривали и про Северную войну, и про белофиннов, и про Жданова – про все, что угодно. И никогда между нами не было и тени раздражения, или конфронтации, или «идейного размежевания». А еще она думала, что она атеистка, но всю жизнь работала, действовала, относилась к другим людям, как чистая христианка.

    Фото: Stefan Boness/Ipon/ТАСС

    И вот в один день она почувствовала себя нехорошо, ее увезли, сначала Альцгеймер, а потом она умерла.

    И чем дольше я живу, тем пропасть на месте Ритвы глубже. Не только по-человечески. В какой-то момент произошла чудовищная подмена вот таких, как она, левых европейских либералов на то, что себя теперь называет «левыми» – вот эти все обморочные, то ли прогрессивные то ли креативные, которые с первых строк требуют ото всех ответа на вопрос, за кого ты голосуешь, с кем ты трахаешься и какой ты конфессии. А, скорее, не дослушав, спешат всему миру заявить о своих предпочтениях, фиксируя их, как единственно верные. И будут тыкать этою селедкою тебе в харю до последнего. «Эмнести» и «Гринпис» на поверку оказались совершенно гнусными лоббистскими конторами. Борцы со всякими гамсахурдиями оказались еще хуже Гамсахурдии, независимо от страны-гамсахурдии. Никакой разговор про Зимнюю войну уже невозможен без оскорблений, криков «рашисты-сталинисты» и битья посуды.

    Но я выхожу на улицы Питера. Они хорошо освещены. Я только что был на концерте гитариста Глеба Олейника, из новых русских рокеров, которые играют так, что им что в Nightwish играть, что в Children of Bodom, что с кем – абсолютно мировой уровень. У клуба нет битых бутылок. Чисто. Кругом открыты бары и полно еды. Это вам не Ленинград 1986 года. Все давно поменялось. Настолько поменялось, что на улицах Хельсинки жгут русский флаг. Люди со светлыми либеральными лицами. Демократичные граждане левых убеждений. И как там с головой Пушкина, которую везла из Пскова Ритва, чтобы поставить ее на постамент в Куопио? Скинули уже с постамента?

    Или, может быть, просто произошел массовый рейдерский захват вот того классического европейского левачества, воплощением которого была простая финская женщина Ритва Арайксинен из города Куопио с улицы Песенной? Левачества, с которым можно было строить лучший мир во взаимном уважении и сотрудничестве? Его нет – его убили. Мальчики и девочки без эмпатии, с пустыми глазами комсомолок, с догмами вместо мыслей, готовые угробить весь мир ради возможности манипулировать другими людьми.

    Ritva, kaipaan sinua niin paljon. Ритва, я так скучаю по тебе. Этот мир сошел с ума.

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