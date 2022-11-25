Деньги предателей надо национализировать

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25 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 09:43  |  vz.ru
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Потолок цен на российскую нефть становится формальным

Запад хочет установить потолок цен на российскую нефть на уровне ее реальной цены Егор Алеев/ТАСС
ЕС наконец поставит точку в вопросе «какой ценовой потолок установит Запад для российской нефти». Если изначально речь шла о 40 долларах за баррель, потом о 60 долларах, то теперь планку подняли еще выше – до 65–70 долларов. Чего именно боится Запад, что вынужден каждый раз повышать потолок цен? И почему эта мера может стать в итоге формальностью? Подробности...
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Джонсон признался в роли главного врага России в Европе

Джонсон решил стать патроном Украины с долгосрочной и амбициозной целью Zuma/ТАСС
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон разоткровенничался о том, что его усилия сподвигли руководство Украины на военное сопротивление. У других крупных стран Европы – Германии, Италии и Франции – якобы была совсем другая позиция. Джонсон ушел, теперь его политика продолжается без него, но он рискует просчитаться в главном своем прогнозе – о поражении России.  Подробности...
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Восстановить энергосистему Украины сможет только Россия

Выведены из строя подстанции на 750 кВ, ответственные за переброску энергии между регионами Александр Река/ТАСС
У Украины появилась новая просьба к Западу. После масштабных ударов по энергосистеме страны, которые разрушили единую электросеть на отдельные сегменты, профильный киевский министр выступил с обращением к Европе. Оно попросил начать массовые поставки Киеву высоковольтного оборудования. Но есть ли у ЕС то, что нужно Киеву? Подробности...
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Как примирение Эрдогана и Асада усилит позиции России

Сирийско-турецкие отношения имеют значение и для Москвы REUTERS
Вот уже несколько дней политологи ждут официального подтверждения крупной международной сенсации – примирения двух старых врагов, Эрдогана и Асада. А ведь прямо сейчас Турция проводит в Сирии военную операцию. Почему же Эрдоган дает понять, что готов встретиться с Асадом – и каким образом это соглашение может быть на руку России? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Деньги предателей надо национализировать

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Никаких экономических предпосылок к пересмотру итогов приватизации нет. Однако несомненно есть политические. Подробности...

Мы наблюдаем битву цивилизаций

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Начав СВО, Россия послужила катализатором процесса изменения мира, в котором Западу в имеющемся виде места нет. Россия уже не раз спасала мир ценой огромных жертв, встав на пути Орды, полчищ Наполеона и фашистской нечисти. Возможно, придется снова. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Республиканский Конгресс не прекратит поддержку Украины

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Республиканцы намерены усилить контроль за расходованием американских средств на Украину. Однако сами расходы сохранятся – это в интересах любой администрации США, будь она республиканская или демократическая. Подробности...
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Галичан не берут в ВСУ

Борис Джонсон во всем признался

Украина во мгле

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В столице запустили производство кроссовера «Москвич 3»

Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
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На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Александр Разуваев

    Деньги предателей надо национализировать

    Александр Разуваев
    независимый фондовый аналитик
    		25 ноября 2022, 08:44

    В Совете Федерации предложили заморозить активы крупных бизнесменов, которые покинули страну после начала специальной военной операции на Украине. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов подчеркнул, что конфискация должна в первую очередь затронуть владельцев крупных предприятий, приобретенных в рамках приватизации. Господин Кутепов также предложил направить причитающиеся таким бизнесменам дивиденды и иные выплаты на нужды СВО.

    Пересмотр итогов приватизации – казалось бы, давно подзабытая тема – в последнее время набирает популярность в социальных сетях. Лозунги левацкой публики: Олигархи России не нужны! Они все враги России! Надо немедленно национализировать все, что было украдено в мутные 90-е годы!

    Для начала стоит осознать, что такое современная российская экономика. Она является абсолютно капиталистической, то есть все хозяйствующие субъекты действуют в рамках одного законодательства и рыночной модели. Многие называют Россию экономикой ресурсного национализма или чиновничьего капитализма. И это абсолютно верно. Через систему налоговых платежей основные доходы от экспорта сырья идут в казну.

    За минувшие 20 лет произошла консолидация нефтяной отрасли России. На компании, прямо и косвенно контролируемые государством, сейчас приходится более половины добычи. Безоговорочный лидер с долей в 40% – «Роснефть», хотя еще в начале 2000-х годов ее доля была всего 4%. Формально государство никогда не теряло контроль над Газпромом. Вместе с тем во времена Бориса Ельцина и Виктора Черномырдина у Газпрома был даже собственный стабилизационный фонд, освобожденный от налогов. В лоб у правительства было 40% в компании, но 35% из этого пакета в 1994 году были переданы в управление главе Газпрома Рэму Вяхиреву. Договором предусматривался и опцион на выкуп 30%. Однако окончательная приватизация газового холдинга не состоялась. А в 2006-м российское государство вернуло себе прямой контроль в акционерном капитале компании.

    Государство является и, вероятно, останется в обозримом будущем главным российским олигархом. По данным Федеральной антимонопольной службы, в 1998 году доля государства в экономике России составляла 25%, к 2008 году достигла 40-45%, в 2013 году выросла до 50%, а по итогам 2017 года могла превысить 60-70%. Более свежей статистики нет, однако ясно, что за время пандемии COVID-19 в 2020-м и СВО в 2022 году доля государства в экономике только увеличилась. То есть по факту пересмотр итогов приватизации, о котором мечтает часть россиян, давно состоялся.

    Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

    Однако это не означает, что в России нет очень богатых людей, достаточно посмотреть список Forbes. Россия – первая экономика Европы, и было бы удивительно, если бы было иначе. Более того, в основе их богатства лежит стоимость их пакетов акций на Московской бирже. На фоне военно-политических рисков индекс Мосбиржи занижен примерно в два раза, соответственно, российские олигархи значительно беднее, чем были бы в спокойное мирное время. Источники их состояний имеют абсолютно разную природу, а не только приватизацию бывшей советской собственности. В СССР просто не было сотовой связи, информационных технологий, банковского и брокерского бизнеса, а также торговых сетей. Современные рыночные компании имеют мало общего с советскими заводами. На бывших советских предприятиях давно прошла оптимизация и модернизация. Они не уступают ведущим компаниями из США, Западной Европы, Турции, Китая, Южной Кореи или Японии.

    Да, приватизация прошла очень спорно. Однако не стоит забывать, что прямого нарушения закона в большинстве случаев не было. Законодательство было дырявым. Этим и воспользовались лихие парни или просто люди, которые оказались в нужное время в нужном месте. То есть никаких экономических предпосылок к пересмотру итогов приватизации нет. Однако несомненно есть политические. Олигархи бывают разные, как и врачи, учителя, фермеры, инженеры, брокеры и поэты.

    И среди них нашлись предатели – то есть люди, публично поддержавшие западные страны против России. Люди, которые перечислили крупные суммы денег украинской армии – да, было и такое, и мы все помним эти фамилии. Наверное, они таким образом хотели купить неприкосновенность своих активов на Западе – впрочем, нам абсолютно всё равно, почему и зачем они стали предателями. Вот их активы в России, вне всякого сомнения, должны быть национализированы. Не только те, что они когда-то получили в ходе приватизации, но и все остальные. Нельзя зарабатывать в России и поддерживать врагов нашей страны.

    Однако эти активы не должны навсегда остаться у государства. Они должны быть выставлены на приватизацию, выручка от их продажи должна пополнить казну, а собственность получить более достойного владельца. Полученные от продажи средства следует пустить на поддержку наших бойцов и их семей. Активы и финансовые средства крупных собственников, не замеченных в предательстве, защищены в соответствии с российскими законами. Они обеспечивают развитие экономики, налоги, рабочие места, дивиденды миноритариям. В том, что наша экономика выстояла в уходящем 2022 году, есть и их заслуга.

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