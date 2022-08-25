Польша принуждает Германию к краже российских активов

После того как Газпром лишился своего актива в Польше, а потом и в Германии, следующей может пострадать европейская собственность Роснефти. Национализация грозит немецкому нефтеперерабатывающему заводу в городе Шведт, где российской компании принадлежит 54%. Толкает немцев на этот шаг Польша, которая отказывается поставлять на завод сырье по нефтепроводу «Дружба».

Польша продолжает гнуть свою линию против России. Варшава, которая принципиально прекратила закупки российских углеводородов, требует этого и от Германии. Польша отказывается поставлять нефть по нефтепроводу «Дружба» для немецкого нефтеперерабатывающего завода РСК в городе Шведт. Причина отказа в том, что НПЗ на 54% принадлежит российской компании «Роснефть». Теперь немецкому заводу грозит закрытие, пишет Financial Times. Собеседник издания надеется на то, что российская нефть будет заменена поставками из Казахстана.

Ситуация у завода, на самом деле, незавидная. Он заточен для поставок нефти по нефтепроводу «Дружба», потому что находится далеко от моря. Поставки нефти морем, например, из США ограничены мощностями порта Росток и трубопроводом, идущим до НПЗ. Порт Росток мелководный, поэтому требуется перегрузка нефти с супертанкеров на мелкие суда, а они в дефиците. Пропускная способность трубопровода составляет только 19 тыс. тонн в сутки, тогда как заводу необходимо 32 тыс. тонн в сутки. И, конечно, нефть из США на треть дороже российской.

Рыночный выход из такой ситуации – это продажа доли Роснефти в этом заводе по адекватной цене. «Немецкие власти могли бы начать переговоры с Роснефтью, чтобы защитить сотрудников, работающих на этом предприятии, от увольнения или чтобы поддержать рейтинг власти в этом регионе. Роснефть будет рада избавиться от этого актива, потому что после введения эмбарго он уже не будет приносить прибыль, а будет создавать только проблемы», – говорит директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

Однако рассчитывать на этот вариант вряд ли стоит. «Пока немецкие власти никаких шагов в этом направлении не делают. И в целом мы видим, что все их усилия по решению энергетических проблем заканчиваются провалом. Германия не может ни решить проблемы с «Северным потоком – 1», ни договориться о закупках СПГ с Катаром, с Канадой и т. д.», – отмечает собеседник.

Второй вариант – это национализация доли Роснефти в немецком НПЗ. Германия уже выбрала такой путь, когда, по сути, национализировала дочернюю компанию Газпрома – газового трейдера Gazprom Germania. Польша ранее тоже присвоила себе долю Газпрома в операторе газопровода «Ямал – Европа».

«Прецедентов, когда европейцы по-честному выкупали российскую долю, мы не знаем. Тогда как нормы международного права в Европе при взаимоотношении с российскими компаниями нарушаются вдоль и поперек. Поэтому национализация более вероятный вариант, хотя он сложный»,

– указывает Громов.

Отбор актива у России, конечно, помирит Германию и Польшу, а с последней удастся договориться о поставках нефти на завод. Но возникает сложный вопрос: а где взять нефть для транспортировки? В случае национализации своего активна Роснефть вряд ли продолжит поставки своей нефти на завод. Это было бы странно. Германия рассчитывает на казахстанскую нефть, но и ее прокачка без одобрения российской стороны тоже невозможна. Согласится ли Москва помогать немцам после отъема российского актива? Поэтому конечным результатом национализации может стать закрытие НПЗ.

Громов считает, что судьба немецкого предприятия решится более простым путем – его сразу закроют, как только вступит в силу нефтяное эмбарго в декабре 2022 года и закончатся складские запасы сырья. Никто даже не будет заморачиваться с национализацией доли Роснефти в нем.

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Германия в целом смирится с закрытием этого НПЗ. Потому что негативные последствия будут только для города Шведт и окружающей территории. Во-первых, этот НПЗ является крупнейшим работодателем города. Во-вторых, электростанция РКС обеспечивает теплоснабжением 80% города. Наконец, этот НПЗ мощностью 11,6 млн тонн в год обеспечивает более 90% спроса на бензин, парафин, дизельное и печное топливо региона Берлин – Бранденбург, а также поставляет авиатопливо для международного аэропорта Берлин.

«Однако страну этой зимой ждут куда более серьезные потрясения, чем подорожание бензина и рост безработицы в городе Шведт. Потенциальное закрытие этого НПЗ не идет ни в какое сравнение с закрытием целой серии промышленных предприятий в Германии из-за дефицита и, главное, высокой цены на газ в этот осенне-зимний сезон. Предприятия просто не в состоянии покупать газ по такой цене. Уже закрылись три завода по производству азотных удобрений – два в Польше и один в Прибалтике. Это только начало», – говорит эксперт.

В целом найти на мировом рынке нефть и нефтепродукты после эмбарго (по нефти – в декабре, по нефтепродуктам из России – в феврале) возможно. Равно как и Россия находит других покупателей своего топлива. «А вот альтернативы российскому газу в ближайшие несколько зим у Европы нет», – указывает Громов.

Любопытно, что Роснефть прекрасно понимает, что с вступлением в силу нефтяного эмбарго поставки нефти на немецкий завод прекратятся, и этот актив не будет приносить доход. Поэтому компания старается загрузить его по максимуму сейчас.

«На рынке сложилась уникальная ситуация, когда маржа европейской нефтепереработки, которая использует российскую нефть с дисконтом, резко выросла. Поэтому Роснефть очень хорошо зарабатывает на своих европейских активах. Для сравнения: традиционная маржа европейских НПЗ была не более 2–5%, а сейчас – 16–18%, то есть выросла почти в четыре раза.

Поэтому Роснефть старается выжать из этого актива все что может», – заключает директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов.

Немецкие партнеры завода тоже довольны в текущем моменте, однако они тоже прекрасно понимают, что дни жизни предприятия сочтены.