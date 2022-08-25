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Польша принуждает Германию к краже российских активов

Поляки лишают жителей немецкого города Шведт единственной работы Monika Skolimowska/DPA/Global Look Press
После того как Газпром лишился своего актива в Польше, а потом и в Германии, следующей может пострадать европейская собственность Роснефти. Национализация грозит немецкому нефтеперерабатывающему заводу в городе Шведт, где российской компании принадлежит 54%. Толкает немцев на этот шаг Польша, которая отказывается поставлять на завод сырье по нефтепроводу «Дружба». Подробности...
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Что мешает ВМФ России исправить «ошибку Горбачева»

Решения, принятые 30 лет назад политическим руководством страны, по-прежнему ограничивают наши военные возможности Павел Львов/РИА Новости
В России предложили вернуть тактическое ядерное оружие морскому флоту. Однако такой шаг означал бы отказ Москвы от «джентельменского соглашения» между Горбачевым и Бушем-старшим. Насколько эта идея реализуема и востребована в сегодняшних реалиях? Даст ли ТЯО преимущество ВМФ России в Мировом океане? И как на такие действия отреагирует Вашингтон? Подробности...
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«Укрофашисты пытаются плюнуть напоследок в еще недавно свой регион»

В целом мирная жизнь уже вернулась в Херсон er.ru
«Обстановка в Херсоне совершенно спокойная, в канун Дня флага прошел концерт с российскими звездами. Все это вызывает зависть злоумышленников – украинских властей. И именно поэтому они учиняют обстрелы и теракты», – рассказал газете ВЗГЛЯД замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич о положении дел в освобожденном Россией Херсоне, где он сейчас находится. Подробности...
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Оскорбление подвига освободителей Латвии поручили украинцам

Так сносили памятник Освободителям в Риге REUTERS/Ints Kalnins
«Впервые за всю жизнь подумал, что мне стало страшно жить в Латвии». Такие признания сегодня делают русские жители этой страны по итогам уничтожения памятника Освободителям, снесенного накануне властями с помощью украинских рабочих. А президент Эгил Левитс призвал «изолировать» от общества «нелояльных русскоязычных». Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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У надёжной демократии и водород зеленее

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Неужели все эти слова были сказаны Шольцем всерьез? Или, осознавая безрезультативность принуждения России к продолжению политики колониальной энергозависимости, немецкие политики решили попугать Кремль и всех нас альтернативными возможностями? Подробности...

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Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
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Герман Садулаев, писатель, публицист
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    Польша принуждает Германию к краже российских активов

    Поляки лишают жителей немецкого города Шведт единственной работы
    		   25 августа 2022, 08:30
    Фото: Monika Skolimowska/DPA/Global Look Press
    Текст: Ольга Самофалова

    После того как Газпром лишился своего актива в Польше, а потом и в Германии, следующей может пострадать европейская собственность Роснефти. Национализация грозит немецкому нефтеперерабатывающему заводу в городе Шведт, где российской компании принадлежит 54%. Толкает немцев на этот шаг Польша, которая отказывается поставлять на завод сырье по нефтепроводу «Дружба».

    Польша продолжает гнуть свою линию против России. Варшава, которая принципиально прекратила закупки российских углеводородов, требует этого и от Германии. Польша отказывается поставлять нефть по нефтепроводу «Дружба» для немецкого нефтеперерабатывающего завода РСК в городе Шведт. Причина отказа в том, что НПЗ на 54% принадлежит российской компании «Роснефть». Теперь немецкому заводу грозит закрытие, пишет Financial Times. Собеседник издания надеется на то, что российская нефть будет заменена поставками из Казахстана.

    Ситуация у завода, на самом деле, незавидная. Он заточен для поставок нефти по нефтепроводу «Дружба», потому что находится далеко от моря. Поставки нефти морем, например, из США ограничены мощностями порта Росток и трубопроводом, идущим до НПЗ. Порт Росток мелководный, поэтому требуется перегрузка нефти с супертанкеров на мелкие суда, а они в дефиците. Пропускная способность трубопровода составляет только 19 тыс. тонн в сутки, тогда как заводу необходимо 32 тыс. тонн в сутки. И, конечно, нефть из США на треть дороже российской.

    Рыночный выход из такой ситуации – это продажа доли Роснефти в этом заводе по адекватной цене. «Немецкие власти могли бы начать переговоры с Роснефтью, чтобы защитить сотрудников, работающих на этом предприятии, от увольнения или чтобы поддержать рейтинг власти в этом регионе. Роснефть будет рада избавиться от этого актива, потому что после введения эмбарго он уже не будет приносить прибыль, а будет создавать только проблемы», – говорит директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

    Однако рассчитывать на этот вариант вряд ли стоит. «Пока немецкие власти никаких шагов в этом направлении не делают. И в целом мы видим, что все их усилия по решению энергетических проблем заканчиваются провалом. Германия не может ни решить проблемы с «Северным потоком – 1», ни договориться о закупках СПГ с Катаром, с Канадой и т. д.», – отмечает собеседник.

    Второй вариант – это национализация доли Роснефти в немецком НПЗ. Германия уже выбрала такой путь, когда, по сути, национализировала дочернюю компанию Газпрома – газового трейдера Gazprom Germania. Польша ранее тоже присвоила себе долю Газпрома в операторе газопровода «Ямал – Европа».

    «Прецедентов, когда европейцы по-честному выкупали российскую долю, мы не знаем. Тогда как нормы международного права в Европе при взаимоотношении с российскими компаниями нарушаются вдоль и поперек. Поэтому национализация более вероятный вариант, хотя он сложный»,

    – указывает Громов.

    Отбор актива у России, конечно, помирит Германию и Польшу, а с последней удастся договориться о поставках нефти на завод. Но возникает сложный вопрос: а где взять нефть для транспортировки? В случае национализации своего активна Роснефть вряд ли продолжит поставки своей нефти на завод. Это было бы странно. Германия рассчитывает на казахстанскую нефть, но и ее прокачка без одобрения российской стороны тоже невозможна. Согласится ли Москва помогать немцам после отъема российского актива? Поэтому конечным результатом национализации может стать закрытие НПЗ.

    Громов считает, что судьба немецкого предприятия решится более простым путем – его сразу закроют, как только вступит в силу нефтяное эмбарго в декабре 2022 года и закончатся складские запасы сырья. Никто даже не будет заморачиваться с национализацией доли Роснефти в нем.

    Германия в целом смирится с закрытием этого НПЗ. Потому что негативные последствия будут только для города Шведт и окружающей территории. Во-первых, этот НПЗ является крупнейшим работодателем города. Во-вторых, электростанция РКС обеспечивает теплоснабжением 80% города. Наконец, этот НПЗ мощностью 11,6 млн тонн в год обеспечивает более 90% спроса на бензин, парафин, дизельное и печное топливо региона Берлин – Бранденбург, а также поставляет авиатопливо для международного аэропорта Берлин.

    «Однако страну этой зимой ждут куда более серьезные потрясения, чем подорожание бензина и рост безработицы в городе Шведт. Потенциальное закрытие этого НПЗ не идет ни в какое сравнение с закрытием целой серии промышленных предприятий в Германии из-за дефицита и, главное, высокой цены на газ в этот осенне-зимний сезон. Предприятия просто не в состоянии покупать газ по такой цене. Уже закрылись три завода по производству азотных удобрений – два в Польше и один в Прибалтике. Это только начало», – говорит эксперт.

    В целом найти на мировом рынке нефть и нефтепродукты после эмбарго (по нефти – в декабре, по нефтепродуктам из России – в феврале) возможно. Равно как и Россия находит других покупателей своего топлива. «А вот альтернативы российскому газу в ближайшие несколько зим у Европы нет», – указывает Громов.

    Любопытно, что Роснефть прекрасно понимает, что с вступлением в силу нефтяного эмбарго поставки нефти на немецкий завод прекратятся, и этот актив не будет приносить доход. Поэтому компания старается загрузить его по максимуму сейчас.

    «На рынке сложилась уникальная ситуация, когда маржа европейской нефтепереработки, которая использует российскую нефть с дисконтом, резко выросла. Поэтому Роснефть очень хорошо зарабатывает на своих европейских активах. Для сравнения: традиционная маржа европейских НПЗ была не более 2–5%, а сейчас – 16–18%, то есть выросла почти в четыре раза.

    Поэтому Роснефть старается выжать из этого актива все что может», – заключает директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов. 

    Немецкие партнеры завода тоже довольны в текущем моменте, однако они тоже прекрасно понимают, что дни жизни предприятия сочтены. 


     
     
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