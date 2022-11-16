Ситуация с ударом «ракет российского производства» по территории Польши ближайшие два-три дня будет, видимо, главной новостью.

Однако если фото с места, которые публикуют разные СМИ, действительно настоящие – то, значит, имеет место весьма простая ситуация.

На фото обломки ракеты системы С-300. И скорее не российского производства, всё же советского. С-300 – это система ПВО. То есть при отражении удара по инфраструктурному объекту или ракета ушла с курса и упала в Польше (что скорее всего), или туда долетели ее обломки.

В этом случае НАТО должно применять все статьи о коллективной обороне, как мне видится, исключительно против украинского агрессора.

Однако польские СМИ сообщают, что двое погибших – это украинцы, приехавшие в Польшу несколько месяцев назад. Так что не исключено, что имеет место самая простая и жесткая провокация. Обломки притащили, красиво положили, людей просто убили. Кому-то кажется маловероятным? Мне нет.

Вообще, это же не первый случай, когда разгоняется истерия с «русскими ударами» по НАТО. Весной, вспомните, заявляли, что возможно русские сбили румынские вертолет и самолет. Оказалось, просто плохая погода.

А еще напомню случай, когда украинский БПЛА «Стриж», то есть советский Ту-141, улетел вместо России, куда его запускали ВСУ, аж в Хорватию. И тогда тоже поначалу было криков на полдня, а потом историю спустили на тормозах. И не только потому, что БПЛА был украинский. А потому, что он пролетел до Загреба, преодолев системы ПВО нескольких стран НАТО.

Но сейчас другая ситуация. Зима близко. Не исключаю, что даже обломки украинской С-300 сейчас станут поводом то ли санкции еще какие ввести против России, то ли оружия на Украину побольше отгрузить.

На эту тему

А вообще возмущение поляков выглядит комично. Уже хотя бы потому, что Польша участвует в войне на Украине с 2014 года. Сначала инструкторами, потом бойцами ЧВК. Сейчас так и вовсе участвует совершенно полноценно. Оружие поставляет, наемники польские едут и воюют, порой их везут домой не совсем живыми. И чего тогда Варшава озабоченность не высказывала?

Понятно, конечно. Одно дело холопы и их территория, другое – ясновельможные паны и их воеводство.

Но все западные консультации сейчас крутятся вокруг вопросов: что можно выкрутить из гибели двух поляков/украинцев от украинской ракеты ПВО, получится выдать это за агрессию русских, да и надо ли оно.

По мне, вот именно сейчас НАТО прямое боестолкновение с Россией не нужно. Их всё устраивает полностью. Прокси-война чужими (украинскими) руками. Аж 15 тысяч украинцев готовят сейчас в Европе. Зачем лезть самим? Там же не дураки сидят в аналитике. В любом случае всё ясно станет в течение дня-двух. А еще вероятнее сегодня, после заседания НАТО. Источник