Возмущение поляков выглядит комично

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16 ноября, среда  |  Последнее обновление — 10:45  |  vz.ru
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Российское ядерное топливо раскололо Европу

Даже США боятся остаться без ядерного топлива из России Павел Лисицын/РИА Новости
Идея запретить поставки из России еще и ядерного топлива, наряду с запретом на уголь, нефть и нефтепродукты, привела к формированию двух лагерей в ЕС. Польша и Германия всячески поддерживают, а Венгрия и Франция – против. При этом США, которые тоже зависят от российского ядерного топлива, вообще не поднимают эту тему. Зачем Европа бежит впереди паровоза и чем ей это грозит? Подробности...
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Ради Украины власти Болгарии пошли против народа

Более 70% болгар выступают против поставок оружия ВСУ Христо Владев/РИА Новости
Количество болгар, которые против членства их страны в НАТО, превысило количество сторонников альянса. Опросы также показывают, что население Болгарии всё чаще и охотнее соглашается с российским видением конфликта на Украине. Но парламент абсолютным большинством принял решение о поставках оружия ВСУ.  Подробности...
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Чего добьется Киев подрывом плотины Каховской ГЭС

Разрушение плотины Каховской ГЭС заставит российские войска в Херсоне отойти вглубь левобережья РИА Новости
Атаки ВСУ на Каховскую ГЭС привели к тому, что власти Херсонщины объявили об остановке станции. Жителей призвали не приближаться к берегу Днепра. Полное разрушение плотины, впрочем, рассматривается как самый неблагоприятный сценарий. Каким районам грозит затопление в этом случае? Создается ли опасность для Запорожской АЭС после остановки ГЭС и могут ли ВСУ взорвать плотину для захвата станции? Подробности...
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Как Украина нанесла ракетный удар по Польше

Даже для одного «Калибра» разрушения маловаты – неглубокая воронка и перевернутый прицеп. А ведь боевая часть (БЧ) этой ракеты 450 кг Reuters
Всю ночь Варшава проводила экстренные консультации внутри страны и среди НАТО в связи с ракетой, упавшей в приграничном с Украиной районе. Сразу были сделаны заявления, что ракета «российская». Однако уже к утру о происхождении ракеты стали говорить более неопределенно. И в Польше, и в НАТО явно пришли к трем очевидным выводам – как минимум с технической точки зрения. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Возмущение поляков выглядит комично

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Польша участвует в войне на Украине с 2014 года. Оружие поставляет, наемники польские едут и воюют, порой их везут домой не совсем живыми. И чего тогда Варшава озабоченность не высказывала? Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Украинцы лишают поляков собственного достоинства

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Настоящая украинизация польского государства и общества состоит вовсе не в том, что миллионы мигрантов с Украины получили на берегах Вислы особые права. Суть происходящих процессов состоит в переопределении «польскости». Подробности...
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Как получишь паспорт – береги страну

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
При получении гражданства человек не только обретает ряд возможностей, но и берет на себя целый ряд обязательств. И если он свои обязательства в рамках «контракта» с РФ нарушает, то контракт должен считаться автоматически расторгнутым. Подробности...
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Украина додавила Болгарию

Макрон готовит Францию к войне

Россия обязана вернуться в Херсон

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Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – трое российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Андрей Медведев

    Возмущение поляков выглядит комично

    Андрей Медведев
    Политический обозреватель
    		16 ноября 2022, 09:22

    Ситуация с ударом «ракет российского производства» по территории Польши ближайшие два-три дня будет, видимо, главной новостью.

    Однако если фото с места, которые публикуют разные СМИ, действительно настоящие – то, значит, имеет место весьма простая ситуация.

    На фото обломки ракеты системы С-300. И скорее не российского производства, всё же советского. С-300 – это система ПВО. То есть при отражении удара по инфраструктурному объекту или ракета ушла с курса и упала в Польше (что скорее всего), или туда долетели ее обломки.

    В этом случае НАТО должно применять все статьи о коллективной обороне, как мне видится, исключительно против украинского агрессора.

    Однако польские СМИ сообщают, что двое погибших – это украинцы, приехавшие в Польшу несколько месяцев назад. Так что не исключено, что имеет место самая простая и жесткая провокация. Обломки притащили, красиво положили, людей просто убили. Кому-то кажется маловероятным? Мне нет.

    Фото: Reuters

    Вообще, это же не первый случай, когда разгоняется истерия с «русскими ударами» по НАТО. Весной, вспомните, заявляли, что возможно русские сбили румынские вертолет и самолет. Оказалось, просто плохая погода.

    А еще напомню случай, когда украинский БПЛА «Стриж», то есть советский Ту-141, улетел вместо России, куда его запускали ВСУ, аж в Хорватию. И тогда тоже поначалу было криков на полдня, а потом историю спустили на тормозах. И не только потому, что БПЛА был украинский. А потому, что он пролетел до Загреба, преодолев системы ПВО нескольких стран НАТО.

    Но сейчас другая ситуация. Зима близко. Не исключаю, что даже обломки украинской С-300 сейчас станут поводом то ли санкции еще какие ввести против России, то ли оружия на Украину побольше отгрузить.

    А вообще возмущение поляков выглядит комично. Уже хотя бы потому, что Польша участвует в войне на Украине с 2014 года. Сначала инструкторами, потом бойцами ЧВК. Сейчас так и вовсе участвует совершенно полноценно. Оружие поставляет, наемники польские едут и воюют, порой их везут домой не совсем живыми. И чего тогда Варшава озабоченность не высказывала?

    Понятно, конечно. Одно дело холопы и их территория, другое – ясновельможные паны и их воеводство.

    Но все западные консультации сейчас крутятся вокруг вопросов: что можно выкрутить из гибели двух поляков/украинцев от украинской ракеты ПВО, получится выдать это за агрессию русских, да и надо ли оно.

    По мне, вот именно сейчас НАТО прямое боестолкновение с Россией не нужно. Их всё устраивает полностью. Прокси-война чужими (украинскими) руками. Аж 15 тысяч украинцев готовят сейчас в Европе. Зачем лезть самим? Там же не дураки сидят в аналитике. В любом случае всё ясно станет в течение дня-двух. А еще вероятнее сегодня, после заседания НАТО. Источник

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