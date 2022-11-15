Настало время держаться корней, а не изобретать идеологии

Глава союза староверов Леонид Севастьянов передает позицию папы римского Франциска, высказанную им в личной беседе:

«По мнению понтифика, Украина, Россия и европейские страны должны быть в «общей конфигурации», так как они имеют общие корни, менталитет и общую историю. Все эти участники конфликта считают себя наследниками Римской империи в той или иной степени, следовательно, верность своим истокам и своей истории должна привести к «пониманию необходимости совместной мирной жизни» … Европа и Россия совместно с Украиной должны думать над тем, как построить новый христианский цивилизационный блок, при котором конфликт между его участниками был бы невозможен, как, к примеру, сейчас он невозможен между Германией и Францией».

У нас склонны настороженно относиться к католичеству и лично папе римскому – припоминая войны многосотлетней давности, в которых враждующие империи охотно подхватывали религиозные знамена. Но сейчас папа Франциск является одним из немногих представителей Запада, отношение которого к России не является однозначно и безоговорочно негативным. Дипломатические ресурсы Ватикана дают России дополнительные возможности, которыми не стоит пренебрегать.

В наши дни общим трендом является «отмена» России, вычеркивание ее из человеческой культуры и цивилизации, выискивание в книгах ее литературных классиков свидетельств извечного «насилия и жестокости», якобы свойственных русской культуре. На этом фоне сказать простую и, в общем-то, очевидную вещь – Россия принадлежит к европейской культуре и цивилизации – это некоторый вызов. То, что это говорит глава старейшего непрерывно существующего западноевропейского института, показательно. Когда вы оглядываетесь на тысячи лет истории, вы обнаруживаете, что культурная и цивилизационная идентичность – намного более прочная и долговечная вещь, чем государство, и столкновения между государствами не могут ее разрушить. Она пережила – и еще переживет – все войны.

Греческие полисы без конца воевали между собой, делая перерывы только на Олимпиады, иногда привлекая на помощь персов (эпос о непримиримой борьбе греков с персами, как это бывает с эпосами, несколько односторонен). Одним из самых известных военных конфликтов античности была Пелопонесская война – столкновение двух греческих союзов, во главе которых стояли, соответственно, Афины и Спарта. Итальянские города-государства Средневековья тоже все время выясняли отношения.

Германские государства интенсивно сражались между собой – Пруссия (в союзе с Саксонией) против Баварии, Пруссия против Австрии, Пруссия в союзе с Австрией против Саксонии и так далее. Однако все эти бесконечные конфликты ничего не изменили на более глубоком уровне – греки остались греками, итальянцы – итальянцами, немцы – немцами, и все они – европейцами. Наша история не является исключением – мы можем вспомнить хотя бы княжеские усобицы в средневековой Руси.

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Сегодня люди задумываются о создании идеологии, которая помогла бы России в текущем конфликте. Но пытаться придумывать ее на ходу было бы ошибкой – наша подлинная идентичность может быть только чем-то гораздо более масштабным, древним, прочным и укорененным, чем текущий конфликт. Этой идентичности тысячелетие – а не несколько месяцев или лет.

Мы принадлежим к восточнославянской православной цивилизации, корни которой восходят к днепровскому Крещению, когда святой князь Владимир посвятил свой народ Христу. Как в XI веке написал об этом событии митрополит киевский Илларион, «Благодать и Истина всю землю наполнили, и вера на все народы распространилась, и до нашего народа русского дошла». В более широком контексте мы принадлежим к европейской христианской цивилизации, которая опирается на библейское Откровение, греческую традицию философской мысли и римскую (в том числе восточно-римскую) государственническую традицию.

В этом отношении ни Европа не может отменить русскую культуру, ни мы – европейскую, не отменяя свою собственную. Исторически и культурно у нас гораздо больше общего с Европой, чем с любым другим регионом мира.

Другое дело, что нынешняя Европа глубоко разделена в мировоззренческом и культурном отношении. Политические элиты западного мира привержены принципиально антитрадиционной, антисемейной и антинаталистской идеологии, которая бы ужаснула их недавних предков – и сейчас ужасает тех на Западе, кто еще сохранил здравый смысл. Борьба с этой идеологией – это не борьба на полях сражений. Но она может быть даже более важной. И противостояние ей требует сознания нашей идентичности как христианского европейского народа, воспринявшего наследие библейских пророков, греческих мыслителей и римских государственных деятелей.

Нынешний острый конфликт с политическими элитами Запада ничего не меняет в этом отношении; напротив, нам стоит держаться наших подлинных корней и не изобретать новые идеологии. Диалог с представителями старого, консервативного, христианского Запада в сложившихся условиях очень труден – но очень важен. И, как показывают слова папы римского, этот диалог не безнадежен.