Настало время держаться корней, а не изобретать идеологии

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15 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 10:10  |  vz.ru
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Российское ядерное топливо раскололо Европу

Даже США боятся остаться без ядерного топлива из России Павел Лисицын/РИА Новости
Идея запретить поставки из России еще и ядерного топлива, наряду с запретом на уголь, нефть и нефтепродукты, привела к формированию двух лагерей в ЕС. Польша и Германия всячески поддерживают, а Венгрия и Франция – против. При этом США, которые тоже зависят от российского ядерного топлива, вообще не поднимают эту тему. Зачем Европа бежит впереди паровоза и чем ей это грозит? Подробности...
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О чем идут тайные переговоры России и США

Двум крупнейшим ядерным державам есть о чем поговорить помимо ядерного оружия imago images/Global Look Press
В последнее время все больше сообщений о том, что между главными антагонистами международной политики – Россией и США – ведутся тем не менее переговоры. О чем разговаривают сейчас Москва и Вашингтон, что заставляет сомневаться в искренности Соединенных Штатов и есть ли шансы договориться по поводу Украины? Подробности...
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Как России разрушить первую линию обороны ВСУ в Донбассе

Взятие Угледара позволит заметно ослабить оборону противника Станислав Красильников/ТАСС
ВС России сохраняют наступательную инициативу в Донбассе. Освобождены поселок Майорск в районе Горловки и село Павловка близ Угледара, где ВСУ окапывались с 2014 года. При этом сам Угледар имеет важное значение из-за своего положения на господствующих высотах, а контроль над ним дает возможность ВС России зайти в тыл авдеевской группировке ВСУ. Как российские войска смогут выбить с этого плацдарма хорошо подготовленного противника? Подробности...
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Байден не смог изменить позицию Китая по России

На Бали прошла первая очная встреча лидеров США и Китая Джо Байдена и Си Цзиньпина REUTERS/Kevin Lamarque
Встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина в рамках саммита G20 показала: ожидаемых подвижек в разморозке американо-китайских отношений не произошло. Китай и США договорились контактировать, обсуждая разные проблемы, но о снятии антикитайских тарифных барьеров так и не было сказано. И, что важнее всего для России, не оправдались предположения об изменении позиции Пекина к Москве как итоге договоренности Си и Байдена. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Настало время держаться корней, а не изобретать идеологии

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
У нас склонны настороженно относиться к католичеству и лично папе римскому. Но сейчас папа Франциск является одним из немногих представителей Запада, отношение которого к России не является однозначно и безоговорочно негативным. Подробности...

Россия ведет борьбу за возможность быть разными

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
В нынешнем противостоянии Достоевский – вне всякого сомнения – воин. Он – наш, как и многие другие гении старой Европы, русские и не русские по происхождению. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

В долгом противостоянии с Западом России нужно беречь дыхание

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Когда в следующий раз на услышанную новость вы почувствуете потребность завопить, что все пропало или, наоборот, что мы победили, остановитесь на минуту, сделайте глубокий вдох и вспомните, что впереди у нас может быть еще десять лет жизни в таком режиме. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
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Украина додавила Болгарию

Макрон готовит Францию к войне

Россия обязана вернуться в Херсон

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Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – трое российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Какой характер будет носить зимняя кампания российских войск на Украине?
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    Российское ядерное топливо раскололо Европу

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    Сергей Худиев

    Настало время держаться корней, а не изобретать идеологии

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		15 ноября 2022, 09:30

    Глава союза староверов Леонид Севастьянов передает позицию папы римского Франциска, высказанную им в личной беседе:

    «По мнению понтифика, Украина, Россия и европейские страны должны быть в «общей конфигурации», так как они имеют общие корни, менталитет и общую историю. Все эти участники конфликта считают себя наследниками Римской империи в той или иной степени, следовательно, верность своим истокам и своей истории должна привести к «пониманию необходимости совместной мирной жизни» … Европа и Россия совместно с Украиной должны думать над тем, как построить новый христианский цивилизационный блок, при котором конфликт между его участниками был бы невозможен, как, к примеру, сейчас он невозможен между Германией и Францией».

    У нас склонны настороженно относиться к католичеству и лично папе римскому – припоминая войны многосотлетней давности, в которых враждующие империи охотно подхватывали религиозные знамена. Но сейчас папа Франциск является одним из немногих представителей Запада, отношение которого к России не является однозначно и безоговорочно негативным. Дипломатические ресурсы Ватикана дают России дополнительные возможности, которыми не стоит пренебрегать.

    В наши дни общим трендом является «отмена» России, вычеркивание ее из человеческой культуры и цивилизации, выискивание в книгах ее литературных классиков свидетельств извечного «насилия и жестокости», якобы свойственных русской культуре. На этом фоне сказать простую и, в общем-то, очевидную вещь – Россия принадлежит к европейской культуре и цивилизации – это некоторый вызов. То, что это говорит глава старейшего непрерывно существующего западноевропейского института, показательно. Когда вы оглядываетесь на тысячи лет истории, вы обнаруживаете, что культурная и цивилизационная идентичность – намного более прочная и долговечная вещь, чем государство, и столкновения между государствами не могут ее разрушить. Она пережила – и еще переживет – все войны.

    Греческие полисы без конца воевали между собой, делая перерывы только на Олимпиады, иногда привлекая на помощь персов (эпос о непримиримой борьбе греков с персами, как это бывает с эпосами, несколько односторонен). Одним из самых известных военных конфликтов античности была Пелопонесская война – столкновение двух греческих союзов, во главе которых стояли, соответственно, Афины и Спарта. Итальянские города-государства Средневековья тоже все время выясняли отношения.

    Германские государства интенсивно сражались между собой – Пруссия (в союзе с Саксонией) против Баварии, Пруссия против Австрии, Пруссия в союзе с Австрией против Саксонии и так далее. Однако все эти бесконечные конфликты ничего не изменили на более глубоком уровне – греки остались греками, итальянцы – итальянцами, немцы – немцами, и все они – европейцами. Наша история не является исключением – мы можем вспомнить хотя бы княжеские усобицы в средневековой Руси.

    Сегодня люди задумываются о создании идеологии, которая помогла бы России в текущем конфликте. Но пытаться придумывать ее на ходу было бы ошибкой – наша подлинная идентичность может быть только чем-то гораздо более масштабным, древним, прочным и укорененным, чем текущий конфликт. Этой идентичности тысячелетие – а не несколько месяцев или лет.

    Мы принадлежим к восточнославянской православной цивилизации, корни которой восходят к днепровскому Крещению, когда святой князь Владимир посвятил свой народ Христу. Как в XI веке написал об этом событии митрополит киевский Илларион, «Благодать и Истина всю землю наполнили, и вера на все народы распространилась, и до нашего народа русского дошла». В более широком контексте мы принадлежим к европейской христианской цивилизации, которая опирается на библейское Откровение, греческую традицию философской мысли и римскую (в том числе восточно-римскую) государственническую традицию.

    В этом отношении ни Европа не может отменить русскую культуру, ни мы – европейскую, не отменяя свою собственную. Исторически и культурно у нас гораздо больше общего с Европой, чем с любым другим регионом мира.

    Другое дело, что нынешняя Европа глубоко разделена в мировоззренческом и культурном отношении. Политические элиты западного мира привержены принципиально антитрадиционной, антисемейной и антинаталистской идеологии, которая бы ужаснула их недавних предков – и сейчас ужасает тех на Западе, кто еще сохранил здравый смысл. Борьба с этой идеологией – это не борьба на полях сражений. Но она может быть даже более важной. И противостояние ей требует сознания нашей идентичности как христианского европейского народа, воспринявшего наследие библейских пророков, греческих мыслителей и римских государственных деятелей.

    Нынешний острый конфликт с политическими элитами Запада ничего не меняет в этом отношении; напротив, нам стоит держаться наших подлинных корней и не изобретать новые идеологии. Диалог с представителями старого, консервативного, христианского Запада в сложившихся условиях очень труден – но очень важен. И, как показывают слова папы римского, этот диалог не безнадежен.

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