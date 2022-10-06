Почему Украина позволяет себе хамить папе Римскому

После того, как папа Римский выразил мнение, что одной из причин нынешнего кризиса на Украине являются «действия НАТО у границ России», советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил следующее: «Вообще это сборище прекраснодушных аборигенов доставляет… Франциск…».

Стоит напомнить, что это далеко не первое резкое высказывание со стороны украинских властей в адрес Ватикана. Например, когда в конце августа понтифик выразил соболезнования в связи со смертью российской журналистки Дарьи Дугиной, МИД Украины вызвал папского нунция (посла) в Киеве, чтобы предъявить ему «глубокое разочарование словами понтифика, которые несправедливо приравнивают агрессора и жертву».

Также в украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули: «Вызывает непонимание решение папы Франциска упомянуть в контексте российско-украинской войны смерть российской гражданки на территории России, к которой Украина не имеет никакого отношения». Если еще чуть глубже копнуть в недавнее прошлое, то можно увидеть, что не только власти Украины, но и украинские греко-католики периодически высказывают недовольство своим папой.

Например, в 2016 году, в результате встречи патриарха Кирилла и папы Франциска в Гаване, появилась совместная декларация двух Церквей. В которой в том числе говорилось: «Сегодня очевидно, что метод «униатизма» прежних веков, предполагающий приведение одной общины в единство с другой путем ее отрыва от своей Церкви, не является путем к восстановлению единства».

Первыми на эту декларацию отреагировали как раз украинские униаты, то есть греко-католики. Верховный архиепископ Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Святослав (Шевчук) заявил: «Такое ощущение, что за нашими плечами кто-то торгует нашими душами, кто-то договаривается, даже на уровне мировых религиозных деятелей». И здесь снова стоит подчеркнуть, что этот «кто-то» – это, собственно, глава их Церкви.

После всех этих довольно скандальных эпизодов возникает логичный вопрос: а почему, собственно, Ватикан практически никак не реагирует на эти выпады с украинской стороны? И если с государственными чиновниками в Киеве в целом все более или менее понятно (не церковное это дело, на каждое негативное высказывание со стороны той или иной страны реагировать), то вот «грозное ватиканское молчание» в адрес УГКЦ (которая является полностью подчиненной частью Римской католической церкви) все же требует некоторых пояснений.

Фашизм до добра не доводит

Есть мнение, что Ватикан просто не знает, что делать с четырьмя миллионами своих украинских униатов, которые чем дальше, тем больше напоминают по отношению к Ватикану то, что в большом бизнесе называется «токсичный актив». И сложилась эта ситуация не год и даже не десять лет назад, а еще в конце двадцатых и начале тридцатых годов прошлого века. Когда Ватикан собрался на СССР в натуральный «крестовый поход».

Начать здесь стоит с фигуры папы Пия XI, при котором благодаря конкордату (соглашению) с Муссолини появилось Государство Ватикан. Этот понтифик очень не любил коммунизм и видел в нем апофеоз безбожия. То есть угрозу всей западной христианской цивилизации. Основания для того, честно скажем, были. Ватикан при понтификате Пия XI в двадцатые годы пытался наладить тесные связи с СССР. Но молодая Советская Республика к любым конфессиям относилась вполне понятным образом. А к конфессиям с центром за границей относилась еще хуже.

Реакция папы в энциклике 1932 года «Caritate Christi Compulsi» («Движимая Любовь Христова») формулировалась весьма просто: «С Богом против безбожников». Впрочем, Пий XI воззваниями не ограничивался и развернул самую бурную деятельность как в Центральной и Западной, так и в Восточной Европе. И одним из приоритетных направлений его деятельности стала Западная Украина. И здесь на сцену выходит такой персонаж, как митрополит Галицкий и архиепископ Львовский, глава УГКЦ с 1901 года Андрей (Шептицкий). Родом из польской аристократии, он к СССР не питал никаких теплых чувств. Но имел грандиозные планы.

В 1939 году Шептицкий собирает в Галиции тайное совещание. И, судя по всему, тайным оно было даже для Ватикана. На этом собрании предстоятель УГКЦ объявляет проект создания четырех «тайных униатских экзархатов». Оцените масштаб: в первый экзархат должны были войти Волынь и Холмщина, во второй – Белоруссия, Литва, Латвия и Эстония, в третий – Россия и Сибирь. В четвертый, под названием Великая Украина, помимо собственно Украины – Бессарабия, Крым, Дон, Кубань и Кавказ. Эту самую «Великую Украину» полагалось возглавить еще одному не менее одиозному деятелю – Иосифу (Слипому). Которого Шептицкий тогда же, и снова совершенно самовольно, назначил своим «преемником».

Только через несколько месяцев «главный архиепископ Украины» оповестил о принятых решениях Ватикан. В котором, несмотря на всю степень нелюбви к большевикам, таких наполеоновских планов не одобрили. Хотя Слипого все же «наследником» Шептицкого признали и утвердили. И дальше, собственно, уже Слипый, который с 1935 года с руководством Рейха общался лично, начал работать «на вверенном ему направлении». То, что Слипый регулярно проводил молебны «о здравии Великогерманского вождя Адольфа Гитлера», думается, даже не стоит упоминания. Куда важнее, что именно он был одним из агитаторов вступления украинцев в такую структуру, как 14-я добровольческая пехотная дивизия СС «Галиция», она же «Галичина», да и вообще занимался ее «духовным окормлением», назначая туда капелланов.

Великая Отечественная, как мы помним, закончилась победой СССР. А Слипый уже в 1944 году писал непосредственно товарищу Сталину с пожеланиями «мира и победы всему Союзу Советских Республик». Что в целом не помогло – Слипый отправился в лагеря, где с перерывами пребывал до 1963 года, когда под гарантии папы Иоанна XIII о том, что Слипый перестанет заниматься публичной деятельностью, был переправлен в Ватикан. На эти гарантии папы Слипому оказалось откровенно наплевать, в том числе и по отношению к самому папе. Потому что в 1975 году Слипый провозгласил себя «патриархом Украины». Естественно, без ведома римского понтифика.

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Тут нужно оговориться, что патриархаты в католической церкви на разных исторических этапах, конечно, возникали. Ряд из них, например, Венецианский, существуют и сейчас. Но их создание, а главное, присвоение титула католического патриарха – это прерогатива только и исключительно папы. Слипый же попросту папу проигнорировал. И не только в деле присвоения себе данного титула. Помимо прочего, он без ведома римского первоиерарха начал своевольно рукополагать епископов. В том числе рукоположил он без ведома Ватикана и Любомира (Гузара), который в итоге стал не просто одним из правящих епископов УГКЦ, а возглавил эту структуру после смерти Слипого в 1984 году – и управлял ей до 2011 года.

Ну а уже в новейшей истории Украины деятели УГКЦ поучаствовали самым активным образом – и в «оранжевой революции» 2004 года, и в кровавом Майдане 2014-го. Когда львовские католические семинаристы по прямому указанию преподавательского состава стали первым массовым уличным активом Майдана. Да и «автомайдан», который ездил по всей Украине, искал, запугивал и избивал «титушек», то есть попросту неугодных, «духовно окормляли» именно деятели УГКЦ. И на все эти вольности – что сугубо религиозного, что откровенно политического характера, аккурат с 1975 года – Ватикан реагировал все тем же молчанием.

Порочная традиция

А потому стоит ли удивляться, что, во-первых, так по отношению к папе ведет себя Украина в целом, а во-вторых, тому, что так по отношению к папе ведут себя украинские католики? Традиция-то уже в несколько десятилетий. Да и причины «особой значимости» УГКЦ для Ватикана этому самому Ватикану вспоминать не то чтобы хочется. Там просто очень неудобно – во весь рост всплывает поддержка фашизма и нацизма в Европе и совсем не пронизанные христианской любовью слова и дела все того же папы Пия XI.

Да и последствия тех же майданов для Украины не сказать, чтобы укладывались в христианские категории мира, любви и свободы во Христе. Которую как раз политические бенефициары майданов сворачивали и сворачивают в стране всеми силами. Есть, правда, некоторые признаки того, что нынешнему папе Франциску такое отношение Украины к себе в частности и к Ватикану в целом начинает надоедать. Еще в конце марта прошлого года папа получил от Владимира Зеленского официальное приглашение посетить Украину. В июле этого года папа выразил надежду, что эту страну он все же посетит, но с оговорками. В частности, понтифик тогда высказался следующим образом: «Нелегко принять решение, которое может принести больше вреда всему миру, чем блага. Я должен найти правильный момент, чтобы сделать это».

Ну а в начале августа этого года пошли разговоры о том, что папа Франциск выразил желание посетить Киев, но приехав со стороны России через Донбасс. И такой маршрут Киев не устраивает категорически. Потому что понтифик и так в последние месяцы «не выказывает должного уровня лояльности» Украине. А если он еще и своими глазами увидит, что на самом деле происходит в Донбассе, то может только укрепиться во мнении, что с нынешним киевским режимом все далеко не так однозначно, как сообщают европейские СМИ.

Но вот хватит ли Франциску смелости на такой шаг и такой маршрут – это уже большой вопрос. Тем более, что реакция не только со стороны Украины в целом, но и УГКЦ, может быть самой бурной и не сказать, чтобы позитивной. Хотя, как показывает все вышеизложенное, и вполне традиционной.