Улица русского святого в Нью-Йорке может стать тропинкой в будущее

Взгляд
26 октября, среда  |  Последнее обновление — 10:17  |  vz.ru
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Зачем Россия покупает у Ирана много газовых турбин

Иран готов поставить 40 газовых турбин в Россию Imago/Global Look Press
Иран удивил неожиданным заявлением о подписании с Россией контракта на поставку 40 газовых турбин. И речь в этом случае идет не о турбинах для российских газопроводов, а о турбинах для тепловых электростанций. Газовые турбины – это далеко не массовый товар, и контракт на такое большое количество турбин может претендовать на звание сделки века. Однако нужно ли России столько иранских турбин? Подробности...
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Киев выставил на обмен с Россией Героя Украины

Киев обвиняет Богуслаева в продаже России авиадвигателей для военной техники ssu.gov.ua
Киев заявил, что может обменять на украинских военнопленных руководителя запорожского авиапредприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, арестованного СБУ за пособничество России. С одной стороны, российскому авиапрому будет полезен опыт такого специалиста по производству авиадвигателей. С другой стороны, личность Богуслаева столь неоднозначна, что Москве стоит все тщательно взвесить перед тем как принимать решение об обмене, считают эксперты.  Подробности...
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Новая космическая группировка должна изменить жизнь каждого россиянина

Так выглядят спутники группировки «Сфера» Гавриил Григоров/ТАСС
Россия начала реализацию колоссального космического проекта под названием «Сфера». Первый спутник этой орбитальной группировки запущен 22 октября с космодрома Восточный. Почему эти спутники настолько важны для России, какие функции они должны будут выполнять и что для полного воплощения этих задач еще придется сделать на Земле? Подробности...
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Как в США усмирили бунт «пророссийских» политиков

Конгресс США все еще преподносит сюрпризы REUTERS/Jonathan Ernst
Исключительный случай произошел в американской политике – десятки парламентариев, членов Конгресса США обратились с письмом к президенту Байдену, а поводом для этого послужила российская спецоперация на Украине. Но еще более исключительным оказался финал этой истории: конгрессмены отозвали это письмо обратно. Что же произошло? Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Улица русского святого в Нью-Йорке может стать тропинкой в будущее

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Во время острого противостояния легко впасть в обобщения – нас все ненавидят, и нам стоит ненавидеть всех. Нет, не все, а ненависть вообще не делает вас сильнее и не помогает добиваться ваших целей. Подробности...

Судьба Молдавии решится одновременно с судьбой Украины

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Для нас молдаване – не пешка на мировой шахматной доске, а родной братский народ. Православный народ, который веками развивался под влиянием русской культуры. Но на сегодняшний день восстановление связей между Россией и Молдавией полностью зависит от результатов СВО. Подробности...

Почему бронежилет стоит так дорого и что с этим делать

Станислав Смагин
Станислав Смагин, политолог, публицист, военнослужащий 107-го батальона Народной милиции ДНР
Простой подсчет показывает, насколько могут быть оптимизированы цены и снижен накал «бронежилетной» проблемы, если ей будут заниматься малые предприятия. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
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Киев расписал трофеи за победу над Россией

Индус за рулем Великобритании

Зачем Зеленскому «грязная бомба»

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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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Обсуждение: 8 комментариев

Швеция показала кадры разрушенного участка «Северного потока»

В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?
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Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
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До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
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  • Отказаться от подобных ударов
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    Улица русского святого в Нью-Йорке может стать тропинкой в будущее

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		26 октября 2022, 09:22

    Пока общее внимание приковано к текущему конфликту и многочисленным проявлениям враждебности между Западом и Россией, одно важное сообщение прошло как-то мимо общего внимания. В Нью-Йорке появилась улица, названная в честь русского святого.

    Городские власти Нью-Йорка по просьбе православной общественности переименовали улицу, на которой стоит Николаевский собор, в честь святителя Тихона – русского православного иерарха, заботами которого этот собор был построен в 1902 году. С этого октября улица называется Saint Tikhon Way. Святитель Тихон более известен нам как первый (после восстановления патриаршества) патриарх Русской православной церкви – и исповедник, пострадавший от советской власти.

    Но еще до того, как быть избранным патриархом на историческом Соборе 1918 года, святитель нес служение в США, заботясь о православных людях на Американском континенте и проповедуя православие американцам. Мягкий, дружелюбный, общительный характер владыки Тихона помогал ему установить самые теплые и благожелательные отношения со всеми – русскими, живущими в США, и американцами, православными и протестантами, христианами и нехристианами. Он много путешествовал по стране, посещая православные общины в разных городах. Николаевский собор – только часть того наследия, которое святой Тихон оставил на Американском континенте. И сегодня это наследие оказывается особенно важным. Переименование улицы в честь русского святого – это неожиданный просвет на общем темном фоне.

    Новости полны примеров русофобии – враждебности даже не к правительству, а именно к народу и культуре, когда с проявлениями грубой дискриминации сталкиваются люди русского происхождения независимо от их личных политических симпатий и отношения к конфликту. «Культура отмены», сформировавшаяся в ходе внутризападных трений, была в полной мере развернута в отношении России. Иногда это выглядит просто смешно. Иногда людям, которые попали под «отмену», не до смеха. Этим уже давно забиты новостные ленты. Но важно отметить, что это – еще не все. Есть сообщения другого рода; русские ученые, посетив зарубежные конференции, например, отмечали, что к ним относились подчеркнуто дружелюбно – даже дружелюбнее, чем обычно.

    Запад не является (и никогда не являлся) монолитом. В конце концов, у каждого человека есть его личная свободная воля – кто-то с радостью ухватывается за возможность ненавидеть хоть кого-то после долгих лет политкорректной дрессировки, а кто-то поступает наоборот – например, подписывает переименование улицы в честь русского святого или подчеркнуто выделяет русским ученым больше времени для выступления. Это, конечно, чаще всего не означает поддержки России в конфликте – но по меньшей мере означает отказ переносить этот конфликт в сферу религии, науки или культуры. Это указывает на желание избежать тотального разрыва всех связей.

    Такое поведение требует определенного мужества и личной независимости – когда люди ставят свои личные ценности выше страха показаться недостаточно патриотичными и быть замеченным в «порочащих связях». Оно предполагает надежду, обращенность в будущее. История не заканчивается на ее нынешнем отрезке. Кроме конфликтующих правительств есть еще и обычные люди, которые ищут мира, а не вражды, общения, а не разрыва.

    Во время острого противостояния легко впасть в обобщения – нас все ненавидят, и нам стоит ненавидеть всех. Нет, не все, а ненависть вообще не делает вас сильнее и не помогает добиваться ваших целей. В мире, где мозги уже давно значат больше, чем мускулы, адреналиновое кипение крови чаще всего бесполезно.

    Кому-то может показаться, что с «мягкой силой» России покончено навсегда. Если вы получили в целом негативную репутацию, всё, что в нее хорошо укладывается, будет восприниматься сразу и без вопросов – а всё, что показывает вас не в столь черном свете, отвергаться. «Денисовские фейки», например, хотя и были официально опровергнуты, продолжают формировать представления западной публики о конфликте и периодически всплывают как что-то всем достоверно известное.

    Но «мягкая сила» – это не только про привлечение людей на свою сторону. Она может решать и более скромные, но всё равно важные задачи – расшатывать тот карикатурный образ врага, который формируется на фоне конфликта. И поэтому нам стоит замечать – и ценить – те просветы, которые мы видим на общем негативном фоне. Такие, как улица святителя Тихона в Нью-Йорке.

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