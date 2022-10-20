Путин просто объясняет, что дважды два – четыре

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20 октября, четверг  |  Последнее обновление — 09:11  |  vz.ru
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Почему про «Северные потоки» можно забыть

России проще построить новый газопровод, чем ремонтировать подорванные трубы Blueye/Reuters
Опубликованы фото и видео разрушенных участков газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Тем временем российских следователей отказываются допускать к расследованию, а специалистов Газпрома – к месту подрывов. Встает закономерный вопрос: а стоит ли вообще рассматривать возможность восстановления этих газопроводов? Подробности...
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Обама хочет загнать Украину в рамки

Обама призвал обратить внимание Киева на то, где заканчивается защита и начинается нападение REUTERS/Kevin Lamarque
Бывший президент США Барак Обама призвал действующего президента Джо Байдена изменить политику в отношении Украины. А именно – довести до сведения Киева, что поддержка Америки не может быть безграничной. Таким образом Обама пытается снизить риск третьей мировой войны. Возможно, он наконец-то осознал стратегию украинцев.  Подробности...
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Три сценария нападения ВСУ на Херсон

Российская армия уже готова к битве за Херсон, атака ВСУ здесь не окажется внезапной Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Похоже, битва за Херсон начинается – ВСУ перешли в наступление с северной стороны. Это, впрочем, не единственное направление возможных атак Украины на один из новых российских областных центров. Где еще могут быть нанесены удары и что делают российские войска, чтобы их отразить? Подробности...
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Французов оставляют без денег и электричества

Забастовка затронула даже атомные электростанции Maunoury D/ANDBZ/
ABACAPRESS.COM/Reuters
Беспорядки, манифестации, забастовки с сотнями тысяч участников прошли во вторник по всей Франции. «Зарплата очень низкая». «Я боюсь за свое будущее, я вижу, как тяжело приходится моей семье». «Труд ценится все меньше и меньше». Так звучат жалобы протестующих – и для Франции, похоже, это только начало. Подробности...
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Две причины трагедии с крушением Су-34 в Ейске

Трагедия с крушением Су-34 связана с проблемой урбанизации вблизи аэродромов Виталий Тимкив/РИА Новости
СК рассматривает в качестве основной версии крушения Су-34 в Ейске техническую неисправность военного самолета. Однако, по мнению экспертов, большую роль в трагедии сыграла опасно близкая к аэродрому городская застройка. Был ли у летчиков шанс увести самолет от жилых домов и как следует решать проблему плотного соседства аэродромов и городов? Подробности...
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Путин просто объясняет, что дважды два – четыре

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Я бы на месте локальных авторов и «политологов» избегал соблазна очень уж радужных надежд на «народные противостояния в Европе». Само интересное сейчас резонирует в арабском мире, в Азии, в Африке. И если нам видеть путинистов – то именно там. Подробности...

Не спешите вступать в Панические войны

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Сегодня наша страна снова сражается. А у тех, кто формирует общественное мнение, появились гораздо большие возможности, чем когда-либо в прошлом. Но ведь и мы, народ России, уже не настолько информационно-девственны, как во времена перестройки. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Почему священнику нельзя брать гранатомет

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Когда люди полностью поглощены сегодняшней борьбой и сегодняшними тревогами, Церковь работает на долгую перспективу. Она собирает людей, склеивает разбитое, сшивает разорванное и делает это очень упорно, медленно и терпеливо. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
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Совбез с военным положением: главное

Как Иран стал врагом Украины

Украина признала Ичкерию

Обсуждение: 4 комментария
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Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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Швеция показала кадры разрушенного участка «Северного потока»

В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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Бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом

Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
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    Игорь Мальцев

    Путин просто объясняет, что дважды два – четыре

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		20 октября 2022, 09:10

    Не хотелось бы присоединяться к тысячам «экспертов по Путину», которые целыми днями рассказывают публике, что именно думает Путин, что он планирует, что он предполагает. Причем, по всем сторонам государственной границы. Думаю, они всё понимают точно так же, как вирусологи, ставшие военными аналитиками. А в Германии, например, есть термин Putinversteher – «тот, кто понимает Путина». Причем, этот термин используется для уничтожения идейного противника – потому что «ты понимаешь, а значит – сочувствуешь, а значит ты путинский агент и враг демократии в Европе». Так себе логика, немножко нацистская. 

    Но вот в чем дело – людей, которые понимают, о чем говорит Путин, становится все больше. А главное, что они сами понимают, что происходит в мире, безо всякой русской пропаганды, просто потому что людям (ну, хотя бы какой-то части из них) свойственно иногда думать. А еще – сопоставлять. Или иметь какие-то убеждения, которые пытаются уничтожить. И когда они каким-то образом слышат (при забаненном RT), что говорит Путин – что на внутреннюю аудиторию, что на внешнюю (в отличие от многих, у него нет различий в месседжах в зависимости от географии), они сопоставляют со своим внутренним камертоном и понимают – «этот русский президент говорит то, о чем мы думаем».

    Если на Земле есть люди, которые до сих пор понимают, что 2х2 = 4, это не значит, что они составляют одну партию. Просто они знают, что это так. Просто эти люди давно уже не слышат от своих политиков простые слова: «дважды два – это четыре».

    А тут – в серии выступлений, где русская аудитория в основном прислушивается к словам про СВО, про Украину или мобилизацию, остальной мир голодных и рабов слышит то, чего им не хочет и не может сформулировать собственный политически класс и СМИ с многочисленными «активистами». Внезапно – про расширенное определение гендеров или про то, что «для России неприемлемо понятие третьего пола». Все тут же побежали спорить про гендер и пол, и про шкалу феминности/маскулинности и бить друг друга дилдо по голове. Но нормальные люди вздохнули – «хоть где-то не будут детям сыпать таблетки с гормонами – блокираторами полового созревания» – остальное уже не так важно и старик Кинси может закурить.

    А еще Путин говорит о том, что начавшийся слом западной гегемонии необратим, а мир вступил в период фундаментальных революционных трансформаций. А так как это выглядит как антиколониальный посыл, то во всех странах, пострадавших от современного колониализма – как бы он ни выглядел – эти слова тоже рифмуются с локальными настроениями. Или даже с уличными слоганами демонстраций. Путинисты ли все эти люди? Скорее всего, пока нет. Но они точно знают, что 2+2=4. И Путин знает. Да и мы, в общем-то, тоже догадываемся.

    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

    Но тем временем The Washington Post считает, что уже – таки да. Типа, все кругом путинисты. «В конце прошлого месяца он (т.е. Владимир Путин – прим. авт.) выступил с речью, которая прозвучала бы знакомо – и для многих привлекательно – в демократиях от Соединенных Штатов до большей части Европы». Это перекликается «с риторикой дружественно настроенных по отношению к России правых политиков во многих демократиях», пишет WP.

    Ой, ну вот опять намеки на Орбана или Берлускони & Co, а главное – волшебное слово «правые». После того, как в большинстве стран условного Запада повестку задают лево-зеленые политики, для контролируемых либералами СМИ нет слова более ругательного, чем «правый», и «правизной» этой они запугивают своего читателя, избирателя и просто обывателя. Это выглядит не только антинаучно (если политология – наука, в чем я сильно сомневаюсь), но и гротескно. По-нехорошему гротескно: типа, не даешь отрезать своему ребенку гениталии во имя света, добра и свободы – значит ты уже правый, крайне-правый, ультра-правый, нацист и фашист. Логика примитивная. На уровне школьной политинформации в 1975 году. Но «демократы» настолько лишены вкуса, что даже не понимают, какой бред они несут.

    Поэтому они так нервничают, когда Путин говорит, что те, кто готов жить по правилам Запада, это политические мазохисты и «последователи нетрадиционных политических отношений». Они видят в этом упрек Западу тоже – в отсутствии сильных лидеров, которые могли бы реально решать проблемы, стоящие перед миром. И, если половина избирателей в США, набивши себе шишки, приходит к такому же выводу – стоит ли считать их попавшими под путинскую идеологию? Вряд ли. Просто они уже поняли, что в современной американской системе координат 2+2 равно Байден.

    Но наиболее сильный резонанс возникает у Путина с так называемым «Третьим миром», который опять беременен антиколониализмом. И когда Путин позиционирует сегодняшний конфликт на Украине как противостояние с миром «первым», то они понимают, что сейчас бьются и за них тоже. За освобождение от бесконечного диктата Запада.

    Я бы на месте локальных авторов и «политологов» избегал соблазна очень уж радужных надежд на «народные противостояния в Европе». Демонстрации и демонстрации – сколько их было, толку не так уже много. Большевики тоже в начале своего правления все обещали сначала революцию в Германии, потом в Европе – и что?

    Само интересное сейчас резонирует в арабском мире, в Азии, в Африке. И если нам видеть путинистов – то именно там. С чем мы и поздравляем редакцию Washington Post. 

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