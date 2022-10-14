Запад проецирует на Россию свои грехи

Я тут недавно увидел памятную открытку, выпущенную 16 августа 1945 года, – с автографом «PAUL W. TIBBETS», изображением почетного герба с лентами и с надписью: «Соединенные Штаты Америки сбросили первую атомную бомбу на Хиросиму 6 августа 1945». Пол Тиббетс был пилотом «Энолы Гей», собственно, и сбросившим бомбу.

На аукционе за открытку просили немало денег. Они этим очень гордились, гордятся и сейчас. Люди, которые нынче устраивают истерику, когда русский президент просто напоминает всем ошалелым, что вообще-то в России есть ядерный арсенал. Просто напоминает. Они называют это «угрозой применить бомбу». Я несколько раз переслушал Путина – ничего подобного он не говорил.

И тут я понимаю, что эти люди – они все мерят по себе. И не надо мифов, что летчик, который сбросил первую атомную бомбу, сошел с ума от содеянного – он мирно помер в 2007 году, а до этого в интервью 1975 года говорил: «Я горд, что был способен, начав с ничего, распланировать операцию и привести её в исполнение так безукоризненно, как я сделал… Я сплю спокойно каждую ночь». В марте 2005 он заявил: «Если вы поставите меня в такую же ситуацию, то да, чёрт побери, я сделаю это снова».

Никто и не сомневается. Именно поэтому они все время пытаются обвинить Россию в том, чего она не сделает – практически уже как за сделанное и сотворенное. Отсюда разговоры про тактическое ядерное оружие, про то, что вот-вот сейчас Путин снесет мирные города Украины. Ага.

В психологии это бы назвали чистой «проекцией». Потому что на руках всего этого коллективного Байдена уже достаточно крови и разрушений. И можно было бы начать перечисление с Дрездена, хоть это и англичане. Просто Дрезден с его двумястами тысячами мертвых гражданских – это то, что не удается умолчать.

А ведь это было только частью программы «союзников» по уничтожению немецких городов с населением больше 100 000 – Любек, Росток, Лейпциг, Гамбург и т.д. Когда кончились города-«стотысячники» взялись за более мелкие. Типа Ротенбурга обер Тауберга. И везде были только гражданские. С 1942 года. Тем, кто любит рассказывать про Гамбург англо-саксонские сказки, пометка – в центре Гамбурга не было ничего военного.

И да – тяжелых бомбардировщиков дальнего действия не было ни у Сталина, ни у Гитлера. И вообще – они считались вполне себе оружием массового поражения. Как теперь атомная бомба. Результат 600 000 гражданских, из них 70 тысяч детей. (Источник – «Огонь: бомбардировка Германии 1940-1945» Йорга Фридриха и «Огонь и ярость: бомбардировки союзников Германии 1942-1945 гг.» Рэндалла Хансена. На русский не переводились).

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И стоит ли удивляться тому, что, когда у других «союзников» появилась-таки атомная бомба, они гордо скинули парочку на японские города. Были ли там военные заводы или базы военного флота? Нет. Там было гражданское население.

А про план Totality – слыхали? Про атомную бомбардировку СССР? Который был разработан в штабе американского генерала Дуайта Эйзенхауэра по приказу президента Гарри Трумэна вот ровно в 1945 году. Ну да – и, конечно, он был «оборонительный». Типа 20-30 атомных бомб на двадцать советских городов. Оборонительно на Тбилиси. Ну-ну.

А вот еще интересно – какой был смысл использовать обедненный уран при бомбардировках Югославии? Это был какой-то отдельный гуманитарный акт? Ну, кроме того, что опять-таки – гражданское население. Да еще и китайские дипломаты. Но кого волнует?

И вот теперь эти доблестные «миротворцы» осуждают выключение инфраструктуры. Если уж говорить начистоту – состояние конфликта обязывает. И 19 погибших на сто ракет – это по любым меркам вам не один день на улицах Донецка. Напомнить, сколько там погибло мирных людей? Каждому напомнить – в этом Белом Доме, в этом бессмысленном ООН, в Бундестаге?

Мы напомним, если понадобится. У нас память хорошая.