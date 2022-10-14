Запад проецирует на Россию свои грехи

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14 октября, пятница  |  Последнее обновление — 16:57  |  vz.ru
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Америка испугалась низкого потолка цен на российскую нефть

США установили относительно высокую предельную цену на российскую нефть Егор Алеев/ТАСС
Предложенный США потолок цен на российскую нефть удивляет своим высоким уровнем. 60 долларов за баррель с лихвой покрывает не только себестоимость добычи, но и позволяет зарабатывать нашим нефтяникам. Откуда взялась такая щедрость от американцев, чем ответит Россия и как отреагируют главные покупатели российской нефти – Индия и Китай?  Подробности...
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НАТО начинает на Украине войну на истощение

ВСУ сейчас опираются на поддержку военно-промышленных комплексов ведущих стран НАТО REUTERS/Oleksandr Ratushniak
США со своими союзниками меняют тактику на Украине – они пытаются втянуть Россию в затяжной конфликт «на истощение». С этой целью американский ВПК увеличивает в разы выпуск боеприпасов, чтобы нарастить их поставки Киеву. На какие еще провокации готов пойти Запад в противостоянии с Россией? Подробности...
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Как в Красной армии исправляли ошибки в мобилизации

В Великую Отечественную были мобилизованы десятки миллионов человек Рафаил Мазелев/ТАСС
«Развал и запущенность в ряде военкоматов учета военнообязанных и антигосударственная практика при призыве в армию». Так звучит цитата из малоизвестного приказа Великой Отечественной, касающегося мобилизации 1941-1942 годов. Некоторые ситуации и рецепты тех давних времен даже сегодня выглядят актуальными. Подробности...
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Украина переходит на экзотические способы отопления

Дрова – последняя надежда жителей Украины на отопление AP/TASS
Свечи, спальники, буржуйки, палатки для установки прямо в квартире и многие другие хитрые приспособления. Все это прямо сейчас в режиме нон-стоп скупают миллионы украинских граждан, опасаясь тяжелейшей зимы, а также отсутствия центрального отопления и электричества. Среди способов обогрева есть в том числе весьма экзотические. Подробности...
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Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
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Запад проецирует на Россию свои грехи

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Эти люди – они все мерят по себе. Именно поэтому они все время пытаются обвинить Россию в том, чего она не сделает – практически уже как за сделанное и сотворенное. Отсюда разговоры про тактическое ядерное оружие, про то, что вот-вот сейчас Путин снесет мирные города Украины. Подробности...

Европу может спасти альянс Италии, Франции и Германии

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Надежду на самостоятельность Европы дают два фактора: растущий риск ядерной войны и приближающаяся самая холодная в истории ЕС зима. Подробности...

Почему мы не злорадствуем над Украиной

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Мы не мстим, поэтому наша армия не занимается и не будет заниматься террором против мирных жителей, а лозунг «убей украинца» никогда не станет у нас популярным. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
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Ядерный удар по Украине и ответ НАТО

Антироссийская резолюция ООН. Что думать?

Как спецоперацию изменит зима

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Россия нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины

В понедельник стало известно о массированном ракетном ударе по военной и гражданской инфраструктуре Украины. Наибольшее число прилетов высокоточных снарядов пришлось по объектам на территории Киевщины и Львовщины. Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены
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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Примет ли армия Белоруссии непосредственное участие в спецоперации на Украине?
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Стоит ли в ответ на запрет на Украине российской музыки ввести аналогичные меры против украинской музыки в России?
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    Игорь Мальцев

    Запад проецирует на Россию свои грехи

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		14 октября 2022, 16:50

    Я тут недавно увидел памятную открытку, выпущенную 16 августа 1945 года, – с автографом «PAUL W. TIBBETS», изображением почетного герба с лентами и с надписью: «Соединенные Штаты Америки сбросили первую атомную бомбу на Хиросиму 6 августа 1945». Пол Тиббетс был пилотом «Энолы Гей», собственно, и сбросившим бомбу.

    На аукционе за открытку просили немало денег. Они этим очень гордились, гордятся и сейчас. Люди, которые нынче устраивают истерику, когда русский президент просто напоминает всем ошалелым, что вообще-то в России есть ядерный арсенал. Просто напоминает. Они называют это «угрозой применить бомбу». Я несколько раз переслушал Путина – ничего подобного он не говорил.

    И тут я понимаю, что эти люди – они все мерят по себе. И не надо мифов, что летчик, который сбросил первую атомную бомбу, сошел с ума от содеянного – он мирно помер в 2007 году, а до этого в интервью 1975 года говорил: «Я горд, что был способен, начав с ничего, распланировать операцию и привести её в исполнение так безукоризненно, как я сделал… Я сплю спокойно каждую ночь». В марте 2005 он заявил: «Если вы поставите меня в такую же ситуацию, то да, чёрт побери, я сделаю это снова».

    Никто и не сомневается. Именно поэтому они все время пытаются обвинить Россию в том, чего она не сделает – практически уже как за сделанное и сотворенное. Отсюда разговоры про тактическое ядерное оружие, про то, что вот-вот сейчас Путин снесет мирные города Украины. Ага.

    В психологии это бы назвали чистой «проекцией». Потому что на руках всего этого коллективного Байдена уже достаточно крови и разрушений. И можно было бы начать перечисление с Дрездена, хоть это и англичане. Просто Дрезден с его двумястами тысячами мертвых гражданских – это то, что не удается умолчать.

    А ведь это было только частью программы «союзников» по уничтожению немецких городов с населением больше 100 000 – Любек, Росток, Лейпциг, Гамбург и т.д. Когда кончились города-«стотысячники» взялись за более мелкие. Типа Ротенбурга обер Тауберга. И везде были только гражданские. С 1942 года. Тем, кто любит рассказывать про Гамбург англо-саксонские сказки, пометка – в центре Гамбурга не было ничего военного.

    И да – тяжелых бомбардировщиков дальнего действия не было ни у Сталина, ни у Гитлера. И вообще – они считались вполне себе оружием массового поражения. Как теперь атомная бомба. Результат 600 000 гражданских, из них 70 тысяч детей. (Источник – «Огонь: бомбардировка Германии 1940-1945» Йорга Фридриха и «Огонь и ярость: бомбардировки союзников Германии 1942-1945 гг.» Рэндалла Хансена. На русский не переводились).

    И стоит ли удивляться тому, что, когда у других «союзников» появилась-таки атомная бомба, они гордо скинули парочку на японские города. Были ли там военные заводы или базы военного флота? Нет. Там было гражданское население.

    А про план Totality – слыхали? Про атомную бомбардировку СССР? Который был разработан в штабе американского генерала Дуайта Эйзенхауэра по приказу президента Гарри Трумэна вот ровно в 1945 году. Ну да – и, конечно, он был «оборонительный». Типа 20-30 атомных бомб на двадцать советских городов. Оборонительно на Тбилиси. Ну-ну.

    А вот еще интересно – какой был смысл использовать обедненный уран при бомбардировках Югославии? Это был какой-то отдельный гуманитарный акт? Ну, кроме того, что опять-таки – гражданское население. Да еще и китайские дипломаты. Но кого волнует?

    И вот теперь эти доблестные «миротворцы» осуждают выключение инфраструктуры. Если уж говорить начистоту – состояние конфликта обязывает. И 19 погибших на сто ракет – это по любым меркам вам не один день на улицах Донецка. Напомнить, сколько там погибло мирных людей? Каждому напомнить – в этом Белом Доме, в этом бессмысленном ООН, в Бундестаге?

    Мы напомним, если понадобится. У нас память хорошая.

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