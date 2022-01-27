Как Красная армия освободила Освенцим

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27 января, четверг  |  Последнее обновление — 10:02  |  vz.ru
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Действия США в Европе провоцируют жесточайший энергетический кризис

США ищут газ для Европы по всему миру REUTERS/Christian Charisius
Вашингтон ведет переговоры с крупнейшими производителями природного газа по всему миру, чтобы найти у них топливо для Европы взамен российского. США тем самым хотят якобы подстраховать Европу на случай перебоев с поставками топлива из России. Почему американская «помощь» опасна для всего мира? Подробности...
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«Мягкой силе» России нужны деньги и иностранный опыт

Те, кто изучил русский язык и культуру, могут впоследствии войти в элиту своих стран Григорий Сысоев/РИА Новости
Россия прикладывает недостаточно усилий для повышения престижа своих культуры и языка в мире – такой неутешительный вывод озвучил глава отечественной дипломатии Сергей Лавров. Он привел в пример несколько зарубежных структур, которые располагают более действенными инструментами «мягкой силы» своих держав. Сколько страны Запада тратят на собственную глобальную популяризацию и что требуется доработать России? Подробности...
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Как русские генералы нашли секрет победы над Наполеоном

Французский император в битве при Прейсиш-Эйлау чудом избежал попадания в русский плен «Наполеон на поле битвы при
Прейсиш-Эйлау», Антуан-Жан Гро
Ровно 215 лет назад, 26 января 1807 года, началось одно из самых кровопролитных сражений наполеоновской эпохи – битва при Прейсиш-Эйлау. «Я подобного побоища не видывал», – вспоминал потом участник событий Денис Давыдов. Почему именно эта битва стала для русской армии предвестником сражения при Бородино – и каким образом она могла переменить ход мировой истории? Подробности...
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Как западная разведка врет руководству США о «российском вторжении»

Спутниковые снимки – главный инструмент американской разведки Maxar Technologies/REUTERS
Заявления о подготовке Россией вторжения на Украину, которые регулярно повторяют западные политики, базируются на данных военной разведки. Кто и как добывает эти разведданные, каким образом они интерпретируются – и почему вся эта трактовка с высокой степенью вероятности искажение или прямая ложь? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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«Омикрон» – это детская версия ковида

Алексей Федоров
Алексей Федоров, кардиохирург
Деликатный вопрос детской вакцинации – стал бы я теперь вакцинировать детей от ковида? Посмотрев, как болел сын – скорее, нет, посмотрев, как болела дочь – скорее, да. Подробности...

Как Красная армия освободила Освенцим

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
27 января 1945 года РККА освободила большой комплекс нацистских лагерей в Освенциме. Обреченные на уничтожение в лагерях смерти получили шанс на жизнь. Подробности...

США устроили панику накануне отступления в Европе

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Вероятное отступление американцев со своих стратегических позиций в Восточной Европе не может выглядеть просто как проявление здравого смысла. Это может быть только «решительное отступление» во имя выживания украинского народа и предотвращения якобы большой войны. Подробности...
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Зеленский отступил в Донбассе

Хорватия расколола НАТО и унизила Украину

«Русские диктаторы Украины»: смотр кандидатов

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Аэромобиль AirCar получил разрешение на полеты в Евросоюзе

Словацкая компания Klein Vision завершила сертификацию в ЕС летной годности своего первого аэромобиля AirCar и может приступать к массовому производству новинки. Особенностью автомобиля являются складывающиеся крылья, которые позволяют ему передвигаться не только по дорогам, но и по воздуху
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Британия с помощью авиации завозит тонны оружия на Украину

Накануне на Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании. В этот раз ВС Украины были предоставлены новые легкие противотанковые средства. Стороны указывают на исключительно оборонительное предназначение оружия
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Обвиняемый в терроризме Порошенко вернулся в Киев

Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Тимур Шерзад

    Как Красная армия освободила Освенцим

    Тимур Шерзад
    журналист
    		27 января 2022, 09:22

    Развязав Вторую мировую войну, нацисты пошли ва-банк. Дерзость и жестокость их действий была для своего времени беспрецедентна. Еще никто не планировал добиться таких глобальных изменений за такое короткое время – в Германии собирались полностью переформатировать политическую карту Европы. Некоторым народам предстояло исчезнуть, а некоторым, кого предполагали использовать в качестве рабов, остаться, но ценой падения в культурную и экономическую пропасть.

    Нацисты видели для себя большое будущее в новых землях на востоке. В этих надежно сухопутно связанных с Германией колониях, подходящих по духу «континентально» мыслящим немцам. При этом у них даже в случае успеха не имелось бы сотен лет, как у медленно, но верно уничтоживших почти всех индейцев в Америке англосаксов. Поэтому уничтожением следовало заняться форсированно. Чтобы изменить «человеческий ландшафт» на завоеванных землях и гарантированно повернуть историю в нужное нацистам русло.

    Были необходимы технологии масштабного умерщвления людей. Какую-то часть этой работы мог совершить искусственно организованный или естественный, но проигнорированный голод. Но народы, даже уморенные голодом, чаще всего находят какие-то внутренние резервы и могут в итоге «вернуться» – всё помнящими и злыми. Поэтому нацисты искали способы избавиться от неугодных народов полностью и окончательно.

    Отработать технологии позволяли лагеря смерти – места еще более ужасные, чем «обычные» концлагеря, где люди массово умирали от тяжелой работы и скудного питания. В лагерях смерти с ними никто не церемонился даже на таком уровне – подавляющее большинство новоприбывших уничтожалось тут же. Оставшиеся в живых становились материалом для медицинских экспериментов или занимались вывозкой и утилизацией трупов тех, кто отправляли на конвейер смерти.

    Конвейер смерти

    Всего было шесть крупных лагерей смерти, они находились на территории оккупированной Польши: Хелмно, Майданек, Собибор, Треблинка, Белжец и Освенцим. Последний был самым крупным.

    Освенцим был целым комплексом лагерей – и «обычных» концентрационных, и лагерей смерти. Он располагался недалеко от захваченного в 1939-м польского города с одноименным названием. Нельзя сказать, что Освенцим был самым страшным по своей сути – ведь людям все равно, где их будут массово умерщвлять. Но он точно был самым масштабным – в его пределах успели специально умертвить более 1,6 млн человек. Количество жертв других лагерей исчислялось сотнями тысяч, следующим после Освенцима была Треблинка – около 900 тысяч убитых, почти что миллион.

    Фото: Борис Игнатович/РИА Новости

    Подавляющим большинством жертв Освенцима были евреи, около 1,4 млн человек. Еще полторы сотни тысяч составляли поляки, второе и третье места в жертвах Освенцима занимают цыгане и русские, их количество исчисляется десятками тысяч. Немецкая охрана Освенцима изобиловала прирожденными садистами, хотя такими были далеко не все. Многие из убийц полагали, что просто делают большую грязную работу для будущих поколений немцев, чтобы те смогли жить спокойно и распоряжаться множеством ценных ресурсов и земель. Именно для того, чтобы не допустить психических расстройств вследствие расстрелов сотен тысяч людей «вручную», нацисты решили оптимизировать процесс. Для этого была выбрана травля в газовых камерах – люди покорно шли туда, думая, что речь всего лишь о санитарной обработке. Но на деле их ждала массовая смерть.

    О газовых камерах сохранилось множество свидетельств, включая показания коменданта Освенцима Рудольфа Хесса, который полагал, что в лагере удалось уничтожить более 2,5 млн человек. Но точно за это число поручиться не мог – по его словам, он убитых просто «не считал». Ведь убивать следовало до тех пор, пока избранный для уничтожения народ не закончится, а не до достижения какой-то круглой цифры.

    Неотразимый удар

    Лагеря Освенцима функционировали с 1940 года, постоянно «совершенствуя» технологии и прирастая территорией, постройками и количеством прошедших через них человеческих душ. Но к январю 1945-го к их воротам подошла Красная армия.

    12 января 1945 года началась Висло-Одерская операция. Рейх к тому моменту уже давно держался на честном слове. Его промышленность была истощена оттеснением Германии от важнейших ресурсов. Лучшие солдаты и офицеры были потеряны в ожесточенных сражениях на Восточном фронте. Особенно крепко немцам досталось в блистательной операции «Багратион», стартовавшей в июне 1944 года. Нацистские полчища к январю 1945-го были уже не те, что раньше – и по качеству, и по количеству.

    Поэтому тщательно подготовленный удар Красной армии завершился полным успехом. Дивизии РККА опрокинули врага и помчались вперед с вызывающим у противника ужас темпом – на некоторых направлениях до 20-30 километров в день. 17 января красноармейцы освободили Варшаву. Освенцим же стал помехой на победоносном пути 100-й стрелковой дивизии. Его овладением занимался 472-й стрелковый полк из ее состава.

    Наступление на город вели два стрелковых батальона – 2-й и 3-й. 26 января бойцы батальонов под вражеским огнем начали переправляться через Вислу, на которой стоял Освенцим. А на следующий день взялись уже за сам город. Немцы не собирались отдавать его просто так и попытались нанести контрудар. Они наскребли несколько сотен человек, поддержали их артиллерией и минометами, вывели в поле четыре бронетранспортера и десяток танков различных типов. Бой вышел яростным и ожесточенным – в ходе контратаки немцев погиб подполковник, командовавший одним из батальонов. Но его место тут же занял начальник штаба майор Дегтярев. Контратаку удалось отбить, остатки атакующих беспорядочно бежали. Настало время ковать железо, пока горячо, и взять Освенцим.

    Было определено слабое место в обороне города – северная часть. Советское командование оставило достаточные для сдерживания неприятеля заслоны на своих позициях, собрало в кулак основные силы, обошло город с севера и овладело им решительным ударом. Освенцим был очищен от противника уже к 11 часам утра. Вместе с городом были освобождены и лагеря.

    В боях 26-27 января 100-я дивизия, освобождавшая город Освенцим и одноименный лагерь смерти, потеряла 67 человек убитыми и 119 – ранеными. Эту кровавую цену красноармейцы заплатили за то, чтобы обреченные на смерть получили шанс на жизнь.

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