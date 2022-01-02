Сколько выходных нужно россиянам

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Как Гайдар придумал для России «шоковую терапию»

Гайдар руководил правительством всего лишь год, однако успел стать «отцом» новой экономики Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press
«Миллионы россиян в одночасье стали нищими». «С Россией как с высокотехнологичной страной было покончено». Такими словами теперь специалисты оценивают событие, произошедшее ровно 30 лет назад. На рассвете 2 января 1992 года стартовала гайдаровская реформа, известная также как «шоковая терапия». Почему же теперь соратники Гайдара говорят, что гордятся собой? Подробности...
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Пять главных политических событий 2022 года

2021-й был непростым, 2022-й будет еще сложнее Станислав Красильников/ТАСС
Каким станет для международной политики 2022-й, мы поймем примерно через год. Но некоторые его вехи можно определить уже сейчас. Газета ВЗГЛЯД выбрала пять событий как регионального, так и исторического значения, способных изменить судьбу России и других ведущих держав планеты. Подробности...
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Военной службе добавили комфорта

Столовые в воинских частях полностью преобразились Сергей Пивоваров/РИА «Новости»
«Служить в рядах Российской армии стало по-настоящему почетно и престижно», – заявил в новогоднем поздравлении к военнослужащим министр обороны Сергей Шойгу. И причиной таких перемен стало не только поступление новых образцов вооружений, не только успех операции в Сирии и грандиозные учения последнего времени. Российская армия сильно изменилась в еще одном очень важном аспекте. Подробности...
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2021-й стал лучшим годом для бездельников

Многие жители Запада больше вообще не хотят работать Zuma/ТАСС
Десятки миллионов людей во всем мире отказываются искать себе работу – и это стало одной из главных тенденций уходящего года для западных стран. Происходящее связано далеко не только с пандемией коронавируса, наложенными в результате ограничениями и финансовой помощью населению. Правительства пытаются бороться не только с иждивенчеством, но и с массовым мошенничеством. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Сколько выходных нужно россиянам

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Особого урона от длинных выходных экономика, очевидно, не несет. Не потому, что работы никакой нет и никто не работает. Наоборот. Потому что кому надо, тот все равно работает. Подробности...

Новый год – возможность привести свою жизнь в порядок

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Это время для воссоединения с теми, кто нам близок и дорог, для восстановления отношений там, где они были испорчены, для радости, благодарности и надежды. Подробности...
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В новогоднюю ночь мы объединяемся как нация

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Традицию новогоднего телевизионного обращения к народу ввел Леонид Брежнев, первым с бокалом шампанского в руке снялся Борис Ельцин, а Владимир Путин перенес поздравление на свежий воздух. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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Главные события 2022 года в политике

Как победили Гитлера под Москвой

Украина готовится к войне

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Города России украсились к празднованию Нового года и Рождества

Главный вход на территорию ВДНХ выглядит сегодня именно так – с большими светящимися цифрами 2022. Москва и многие другие крупнейшие города России искусно украшены к празднованию Нового года. Как это сделано – в репортаже газеты ВЗГЛЯД
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Украинские авиастроители представили первый серийный Ан-178

Киевское госпредприятие «Антонов», входящее в концерн «Укроборонпром», представило самолет Ан-178. Это первый серийный лайнер, построенный на Украине с 1991 года. Вооруженные силы страны получат три таких машины
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В Ленобласти открыли мемориальный комплекс в честь Александра Невского

В Тосненском районе Ленинградской области был торжественно открыт мемориальный комплекс «Молитва перед боем». Он посвящен 800-летию князя Александра Невского. Монумент построен на месте, где, по преданию, князь молился перед Невской битвой
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Герман Садулаев

    Сколько выходных нужно россиянам

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		2 января 2022, 13:25

    В 2022 году нас ждет 118 выходных и праздничных дней на 247 рабочих. То есть на каждые два рабочих дня приходится один выходной. Казалось бы, все, приехали. Страна окончательно разленилась. Никто не работает. Скоро вообще будет на один рабочий день – два праздничных. Только где бы еще и когда бы денег заработать на весь этот бесконечный фестиваль?

    Однако есть много «но». Мы, конечно, не Америка, но в этом смысле мало отличаемся от практики, принятой в США (да и почти везде в мире), где официальные выходные обязательны только для госслужащих, а для занятых в частном секторе – как решит бизнес. Особенно если это малый бизнес. Около моего дома мини-пекарня, где каждый день пекут лаваши и хачапури. На январские праздники они также работают. Не закрываются. Может, назначили внутри себя какие-то смены, но пекарня дымит и свежий хлеб продается в окошечке.

    Наши официальные выходные и праздники в полной мере относимы только к «бюджетникам», да и то не ко всем, и к работникам крупных предприятий, да и то не всех. Дежурят врачи в больницах, пожарные расчеты, полиция, МЧС, охранники, работают предприятия непрерывного цикла, несут службу военные, моряки не возвращаются быстренько в порты России, чтобы сгонять на выходные к семье, космонавты летят, а также летчики и стюардессы, едут поезда и автобусы, работают вокзалы, открыты кафе и рестораны, рынки и магазины, спортивные клубы и секции, дворники скалывают лед – в общем, жизнь продолжается. А чтобы в современной цивилизации жизнь продолжалась, обязательно кто-то должен работать. И очень много кто. В масштабах страны миллионы граждан будут трудиться и на выходных, и в праздники.

    После вынужденного безделья карантинных локдаунов, когда были закрыты многие предприятия сферы обслуживания, длинные выходные видятся как что-то совсем «лайтовое». Гораздо более беспокоит народ проблема QR-кодов, без которых совсем уже «ни туды и ни сюды». Особого урона от длинных выходных экономика, очевидно, не несет. Не потому, что работы никакой нет и никто не работает. Наоборот. Потому, что кому надо, тот все равно работает. Даже если официально у него на предприятии или в учреждении выходной, он может поработать дома, удаленно, на своем компьютере. Многие «белые воротнички» уже приучились к такому режиму и теперь боятся, что рано или поздно придется вернуться в офисы на восемь часов в день и пять дней в неделю. Но не придется. Мир поменялся.

    В прошедшем году обсуждали не отмену январских выходных, а перенос их на май. Потому что теплее. И многим было бы приятнее поехать за город в теплую погоду. Не все граждане любят санки, лыжи и прочие виды зимнего отдыха. Да и соответствующая инфраструктура у нас где-то не развита, а где-то дороговата для обычного человека. К длинным выходным все привыкли. Есть в них безусловные плюсы. Это как бы дополнительное социальное пособие со стороны государства для тех, чья зарплата оплачивается из бюджета. А еще по закону если срок исполнения обязательства приходится на официальный выходной, то срок истекает в первый рабочий день, следующий за выходным. Таким образом должники получают отсрочку исполнения обязательств. Иногда даже такая небольшая отсрочка важна и полезна.

    Фото: Julius Lando/Global Look Press

    Но есть и минусы. Главное отрицательное последствие длинных выходных лично я вижу в усилении «маятниковой миграции». Хотя миллионы граждан продолжают работать, другие миллионы отправляются отдыхать, даже «подгадав» с больничным, присоединив отпуск, взяв отгулы и так далее. В результате все сметающая на своем пути волна отдыхающих наводняет транспорт, гостиницы, турбазы. Вообще для любой инфраструктуры такие наплывы – это плохо. Они создают пиковые нагрузки, а потом наступают провалы. В этой ситуации трудно планировать. Мощностей всегда то не хватает, то они лишние. Типичный пример маятниковой миграции – автомобильные пробки. Утром все едут с жилых окраин на работу в центр города, а вечером наоборот. И утром полупуста дорога из центра, а вечером в центр. Хорошо было бы придумать так, чтобы передвигать полосы движения: утром шесть полос в центр, а две из центра, вечером шесть из центра, а две в центр. Но пока такой технологии нет. Или мы о ней не знаем. Люди теряют время, нервы, попадают в аварии, портят дороги.

    То же самое с отпусками и выходными. Плохо, когда у всех отпуска в одно и то же время или когда выходные одновременно у всех. Значит, авиабилетов и ЖД-билетов в пиковые периоды не достать, во всяком случае по нормальной цене. Санатории перегружены. А в межсезонье все пустое и нерентабельное. А ведь у нас еще и климат диктует. Недаром просили январские праздники перенести на май. Но у меня есть иное решение.

    Нужно расшириться куда-нибудь на юг. Нам не хватает южных курортов. Крым хорошо, но зимой все-таки не очень. Сочи зимой прекрасен как горнолыжный курорт, но многим ведь хочется теплого моря и солнышка, а не снега и льда. Да и дорого очень в Сочи. А есть такой прекрасный остров (на самом деле архипелаг) Занзибар. Он принадлежит сейчас африканской стране Танзании. Африканцы очень хорошие, добрые люди. Надо построить на острове несколько русских школ и обучить население русскому языку. Они умные, они научатся.

    Потом проведем референдум и присоединим остров к России. Ну или возьмем в аренду. Поставим там военную базу. Сделаем хороший аэропорт и наладим прямые рейсы Краснодар – Занзибар. Обязательно с государственной дотацией. Путевки по льготной цене учителям, воспитателям, медикам, военным. И танзанийцев ни в коем случае не обидим. Возьмем их страну в ЕАЭС и вообще будем дружить. Мы же не англосаксы какие, не колонизаторы.

    Главное, что туда можно будет зимой летать, на январские выходные даже (если в январе не начнется «плавающий» занзибарский сезон дождей). Рассредоточим пляжный отдых по году. И Крым чуть подразгрузим. Вот так надо мыслить. Масштабно. Кстати, океан там Индийский. Можно будет заодно осуществить приписываемое одному российскому политику (он от авторства отказался) пророчество о том, что русский человек будет омывать свои ноги в Индийском океане. Оказывается, вот что имелось в виду.

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