Как крестьяне заставили большевиков отменить продразверстку

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11 января, вторник  |  Последнее обновление — 17:34  |  vz.ru
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Российские огурцы одержали победу над европейскими

Россия подняла тепличный бизнес с колен Сергей Мальгавко/ТАСС
Рекордный урожай тепличных помидоров и огурцов собран в России в 2021 году. Более того – российские огурцы не только почти полностью вытеснили иностранные, но даже ведут активную экспансию за границу. Почему ситуация с томатами по этим показателям отстает – и как сделать так, чтобы тепличные овощи были одинаково доступны в любом регионе России? Подробности...
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Как Запад отладил российско-белорусские отношения

В 2022 году интеграция России и Белоруссии будет проходить более интенсивно, чем ранее Sergei Grits/AP/ТАСС
2021 год зафиксировал важнейшую победу России над Западом – в битве если уж не за сердца, то за умы белорусского руководства. И главный вклад в эту победу сделал, как ни парадоксально, сам Запад. Своими действиями он не просто толкнул, а фактически бросил Лукашенко в объятия Кремля. Как такое произошло? Подробности...
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Как Россия победила крупнейшую мусорную свалку Европы

До конца 2024 года предстоит уничтожить почти две сотни свалок в городской черте Александр Рюмин/ТАСС
На месте огромной свалки, в прямом смысле отравлявшей жизнь челябинцам, в 2021 году появилась спортивная площадка. Победа над крупнейшим на континенте и при этом бесхозным мусорным полигоном стала зримым символом того, как в этом году работали всероссийские программы «Чистая страна» и «Чистый воздух». Что еще сделано и предстоит сделать для решения застарелой проблемы свалок? Подробности...
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США выдали главную цель в переговорах с Россией

Между позициями России и США остаются существенные расхождения Алексей Витвицкий/РИА Новости
Вашингтон пытается извратить и перевернуть соглашение, которое ему предлагает Москва. По крайней мере, такой вывод можно сделать по итогам прошедших в Женеве российско-американских консультаций. Госдеп и западные СМИ делают вид, что на этих переговорах обсуждаются вовсе не гарантии безопасности для России и не расширение НАТО. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Как крестьяне заставили большевиков отменить продразверстку

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
11 января 1919 года большевистское правительство ввело продразверстку – изъятие излишков сельхозпродукции у крестьян. С благой целью накормить начинающее голодать население городов. Но реализация замысла привела к еще большим проблемам. Подробности...

Самый стыдный страх Европы

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Начались встречи по обсуждению новейших российских внешнеполитических инициатив. Вокруг них много медийного шума. Но из шума этого можно выделить один ясный «сигнал». Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

«Автократия» сменяется не «демократией»

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
У революций, смут и мятежей есть какое-то наркотическое свойство – всегда находятся «революционные наркоманы», которые упиваются «музыкой революции». Есть они, и немало, и в русскоязычном интернете. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
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Украина вернется к талонам на продукты

Кто устроил бунт в Казахстане

Главные события 2022 года в политике

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Новый год в Казахстане начался с массовых беспорядков

В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне массовых беспорядков в Алма-Ате введен режим чрезвычайного положения. Протестующие взяли штурмом ряд административных зданий, захватили арсеналы оружия, вступили в столкновения с полицией
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Главный вход на территорию ВДНХ выглядит сегодня именно так – с большими светящимися цифрами 2022. Москва и многие другие крупнейшие города России искусно украшены к празднованию Нового года. Как это сделано – в репортаже газеты ВЗГЛЯД
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Киевское госпредприятие «Антонов», входящее в концерн «Укроборонпром», представило самолет Ан-178. Это первый серийный лайнер, построенный на Украине с 1991 года. Вооруженные силы страны получат три таких машины
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Тимур Шерзад

    Как крестьяне заставили большевиков отменить продразверстку

    Тимур Шерзад
    журналист
    		11 января 2022, 17:25

    Большая война, создающая перекосы в экономике, порождает дефицит товаров. Результат – бурная инфляция. К концу 1916 года цена хлеба выросла настолько, что Российская империя ввела продразверстку – изъятие части произведенной крестьянами продукции.

    В феврале империя пала, но пришедшее на смену царю Временное правительство осталось с теми же проблемами. Хлеб все равно был дорогим. Продразверстку заменила хлебная монополия. Теперь крестьяне должны были по фиксированным ценам сдавать вообще все, кроме определенной части для личных нужд. Все это было нужно, чтобы элементарно накормить городское население. Пришедшие к власти в конце 1917 года большевики получили уже надорванную хаосом и переменами страну. Еще и бунтовавшую против их правления. Россию охватила гражданская война.

    Пока шла война, страна становилась все беднее, и реальные цены на продукты поднимались еще выше. Советская Россия оказалась перед лицом масштабного голода. Электорат большевиков был сконцентрирован в городах – надо было спасать в первую очередь их население. И красные в январе 1919 года вновь объявили продразверстку. Но она уже была куда более жесткой, чем раньше.

    Сорванный клапан

    Нормы сдачи продуктов крестьянами выросли вновь. При этом они зачастую не привязывались даже к факту наличия этих продуктов. Например, в Тамбовской губернии, самом эффективном сельскохозяйственном регионе в руках большевиков, за 1919 год собрали 12 миллионов пудов зерна. При этом норма на продразверстку составляла 11,5 миллиона тонн. Выжить на том, что осталось, было нельзя. Кроме того, сельские жители – не дураки, они, разумеется, все время пытались что-то припрятать. Продукты были настоящим сокровищем. Большевистские руководители продразверстки в Тамбове это понимали, и отказывались понижать нормы. Они рассчитывали получить недоимки, усилив давление. Мол, у крестьян все равно что-то спрятано, с голоду не умрут.

    Большевики рассылали продотряды, собиравшие еду. У командиров «горел план», при этом они имели четкие приказы проявлять твердость и решительность. К этому добавлялась уверенность, что крестьяне имеют хорошо спрятанные запасы.

    Поэтому у продотрядов не было никаких проблем с тем, чтобы оставить деревенских вообще без грамма провизии. На этот подход накладывалась и некоторая хаотичность рассылки отрядов – разные группы красных могли заявиться к одним и тем же людям. Оправдания, что все уже отдано другому продотряду при этом всерьез часто не принимались – это считалось еще одной уловкой не хотевших расставаться со своим добром крестьян.

    Фото: Фотохроника ТАСС

    Полтора года спустя тамбовские крестьяне, припертые к стенке, решились на открытый бунт. У них нашелся хороший предводитель – эсеровский боевик Александр Антонов, устраивавший теракты еще во время революции 1905 года. В Тамбовской губернии началась страшная резня. Большевики брали заложников, чуть что, расстреливали их и сжигали целые деревни. Антоновцы вели партизанскую войну, и живые в ней завидовали мертвым. Озлобленные крушением своего мира, потерей родных и близких, мятежники придумывали экстравагантные способы пыток и казней. Поймать жену коммуниста, отрезать ей нос, груди, выколоть глаза и затем расстрелять – по меркам антоновцев, рядовое дело.

    Такими пытками пугали и большевистского шпиона Евдокима Муравьева, который под видом эсера внедрился к восставшим. Хотели понаблюдать за реакцией и понять, не засланный ли это большевик. Но Муравьев оказался человеком стойким – не повел и глазом. Потом он обезглавит верхушку антоновцев, выманив лучших командиров в лапы большевиков – якобы за партиями оружия от эсеров. И приблизит подавление восстания.

    Пряник и кнут

    Если у людей на местах стыла кровь в жилах от ужаса происходящего, то руководителей в Москве пугало влияние крестьянских бунтов на стратегическое положение. В Тамбовской губернии рвануло сильнее всего, но очаги пожаров разгорались и в других сельскохозяйственных регионах. Одной демонстрацией решимости и жестокости эти пожары тушиться никак не хотели. Ситуация становилась опасной – еще чуть-чуть, и вспыхнула бы вся страна. И большевики приняли два важнейших решения.

    В марте 1921 года они запустили НЭП – новую экономическую политику. Она оставляла место предпринимательству, давала возможность личного обогащения. Людям вернули стимул трудиться. Продразверстку отменили, заменив ее фиксированным продналогом. Он был более гуманным, особенно на фоне того, что творилось во времена большевистской продразверстки. Крестьяне отреагировали положительно – приток добровольцев в ряды лесных партизан резко сократился. Мало того, начался отток.

    Теперь большевики могли зачистить то, что оставалось от крестьянских восстаний. Благо, большая часть противников красных в Гражданской войне или разбита, или выдавлена из страны. В Тамбовскую губернию и другие мятежные области отправили освободившиеся армейские части, закаленные в боях с белыми и поляками. И качество, и количество войск позволяло сделать единственное, что гарантирует победу в партизанской войне – разбить местность на сектора, спокойно зачистить ее и держать под контролем, пока все окончательно не успокоится.

    Эти меры позволили исправить последствия от непродуманного ввода продразверстки. Большевики установили контроль над страной.

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