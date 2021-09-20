Партия бардака хочет нового порядка

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20 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 09:33  |  vz.ru
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Европа нашла виноватого в газовом кризисе

В Европе требуют наказать Газпром Егор Алеев/ТАСС
Европа нашла виновного в энергетическом кризисе – это Газпром. По крайней мере, так считают 43 депутата Европарламента. Даже аварию на заводе в Новом Уренгое они не считают случайной и требуют от ЕК начать антимонопольное расследование, наказав Россию. У Газпрома имеются сильные аргументы в противовес обвинениям. Однако во время прошлого антимонопольного расследования Газпрому пришлось пойти на компромисс. Подробности...
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Apple и Google заставят исполнять законы России

Откликнуться на зов российских депутатов Apple и Google вынудила угроза подвергнуться оборотным штрафам REUTERS/Dado Ruvic
У американских IT-гигантов остался последний шанс избежать крупных штрафов в наказание за вмешательство во внутренние дела России. С такой угрозой выступили на заседании в Совфеде, причем впервые угроза прозвучала в присутствии представителей обеих компаний. Ранее представители Google и Apple игнорировали приглашения в парламент нашей страны. Подробности...
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Наследие СССР прощается с родиной Ильича

Ульяновск. Инфраструктура советского времени требует обновления Serguei Fomine/Global Look Press
То, что сгнило, обветшало и не обновлялось в Ульяновской области еще с советских времен – от мостов и дорог до водоснабжения – наконец начало получать приличное финансирование. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД вместе с и. о. губернатора разбирался, как нужно решать самые больные проблемы этого региона. Подробности...
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Байден научит Францию смирению перед американской ложью

Бегство из Афганистана и скандал с подлодками разрушили иллюзии европейцев о союзе с США Adam Schultz/White House/Global Look Press
Париж отозвал послов из Вашингтона и Канберры, обвинив Австралию в предательстве, а Вашингтон – в двуличии и лживости. Более того, Франция усомнилась в прочности союза с США, а Британию сочла «пятым колесом» в недавно созданном альянсе AUKUS. По мнению экспертов, Франции все-таки есть чем ответить союзникам на нанесенное оскорбление. Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Партия бардака хочет нового порядка

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Семиотика протеста – любовь к означающему, а не означаемому: слово «демократия» мы любим, но его содержание нам не подходит; на наших кумачах сияет слово «свобода», но свобода нас устраивает только с нами в качестве бенефициаров. Подробности...

Американская «аристократия» побежит в Евросибирь

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Если совсем кратко, то Евросибирь – это имперский союз народов Европы и России, объединенных для защиты от атлантизма с одной стороны, а от исламизма – с другой. Это в широком смысле проект «этнополитический». Подробности...
Обсуждение: 32 комментария

Русское кино в долгу у России

Юлия Лемарк
Юлия Лемарк, Сценарист,режиссер и продюсер
Система госфинансирования фильмов – пережиток СССР, где государство давало деньги на все кинопроизводство по понятным причинам. А сейчас нужны ли нам такие подачи? Подробности...
Обсуждение: 42 комментария
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США предали Францию

Трамп и ядерная война с Китаем

Перевести Украину на латиницу

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Вместо «ямы на Павелецкой» появился футуристический ландшафтный парк

Перед Павелецким вокзалом в центре Москвы открылась благоустроенная территория и ландшафтный парк с амфитеатром, площадью и фонтаном. Таким образом, завершается один из самых известных столичных долгостроев. В ближайшем будущем здесь же начнет работу подземный торговый комплекс с паркингом
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С территории Украины обстрелян белорусский погранзнак

С территории Украины неизвестные открыли огонь по белорусскому пограничному знаку на участке Пинского погранотряда. Повреждение столба первыми обнаружили пограничники заставы «Сварынь». Дробь буквально изрешетила щиток с изображением белорусского герба. По всей видимости, стрельба велась из охотничьего ружья
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В Иркутской области разбился пассажирский самолет, есть жертвы

В воскресенье вечером пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку примерно в 500 км от Иркутска. На месте крушения найдены два черных ящика. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В качестве основных версий катастрофы рассматривают ошибку пилотирования и отказ техники
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Алексей Алешковский

    Партия бардака хочет нового порядка

    Алексей Алешковский
    сценарист
    		20 сентября 2021, 08:56

    Может ли хорошая новость быть одновременно и плохой? Да – когда на пути, где раньше стояли грабли, теперь лежит куча дерьма. Через двадцать лет свободы либеральная интеллигенция задумалась о революции, а через тридцать ее привели голосовать за коммунистов. Дорога к бесплатному сыру вымощена благими намерениями. Без бесплатного сыра у нас никуда – будь то коммунизм или Прекрасная Россия Будущего.

    Когда в 1991 году дверь в прекрасное будущее распахнулась, гадила тут не англичанка, а мы сами. Не то чтобы я считал кого-то конкретного, или какую-то условную общность типа либеральной интеллигенции, виновными в том, что случилось. Просто все хотели есть, пить и веселиться: вполне естественные потребности. А когда хочешь как всегда, как лучше обычно не выходит. Правда, веселиться получалось не у всех, и на неудачников вписавшиеся в рынок начали смотреть свысока.

    Люди совестливые начали ахать, когда свобода обернулась бандитским беспределом, а демократия – скупкой депутатов. Тоже понятно: это ведь непривычно. Ждали совсем не того. Но откуда было взяться релевантному историческому опыту? Можно было бы оглянуться на США, которым все это до боли знакомо, но США должны были служить романтикам исторического прогресса возвышающим обманом, а не тьмой низких истин собственной истории.

    В общем, жили как жили и получили что получили. Наиболее поучительной во всем этом была история раскола оппозиции. У «Яблока» и прочих «правых сил» была возможность создать мощную демократическую коалицию, проявив склонность к тому, что теперь именуется «умным голосованием» (какая ирония судьбы: сегодня свидетельством наличия у «либералов» ума стало голосование за коммунистов).

    Но возможность была, а желания не было: думали не о России, свободе и демократии, а о том, как подкинуть поленьев в костры амбиций, на которых идеалы и спалились. Остается только жаловаться на то, что неправильный народ выбирает неправильные политические силы. Понимаете, да? Прогрессивной интеллигенции отвратителен выбор народа, но при этом она ратует за демократию. И испытывает глубокое отвращение к словосочетанию «когнитивный диссонанс».

    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

    Семиотика протеста – любовь к означающему, а не означаемому: слово «демократия» мы любим, но его содержание нам не подходит; на наших кумачах сияет слово «свобода», но свобода нас устраивает только с нами в качестве бенефициаров. А к чему сводится вся эта игра слов? Всегда есть две партии: порядка и бардака. И партия бардака всегда хочет нового порядка. Она жалуется на люстрации и мечтает о временах, когда сама займется ими. Вот, собственно, вся суть сменяемости власти.

    Почему бардака? Да потому, что этой партии требуется сначала разрушить все до основанья (иначе за нее не проголосуют), а потом уж строить новый мир. В этом прекрасном новом мире придется первым делом ограничить права и свободы (потому что без их ограничения порядка не бывает), но это будет совсем другое дело. Когда условные восемьдесят шесть процентов командуют условными четырнадцатью, это тюрьма. А когда наоборот – это свобода.

    Михаил Борисович Ходорковский пять лет назад объяснял свой план революционных действий: «Правила устанавливают те люди, за которыми стоят сторонники, готовые защищать эти правила жизни с оружием в руках». Вполне разумное замечание: так зачем людям, которые устанавливают правила при помощи выборов и референдумов, ждать, пока Михаил Борисович пошлет своих вооруженных сторонников их менять? Люди, которые жалуются на действия силовиков, не понимают, к каким практикам их толкают медоточивыми сказками об идеалах?

    Выразителями чаяний баранов являются пастушьи собаки. И вот мы приходим к очередным выборам. Людей с хорошими лицами, разумеется, к избирательным урнам не автобусами завозят, а организуют рядами и колоннами с помощью интеллектуального окормления: «чтобы всё у нас было хорошо, товарищи, надо проголосовать за коммунистов!». Тут, конечно, хорошие лица кривятся – если цель и оправдывает средства, с этими средствами надо сначала смириться. Промчаться на скоростном поезде Правды мимо станций Отрицания, Гнева, Торга и Депрессии.

    «На самом деле смысл умного голосования не в конкретном выборе, а в совместном действии. Мы не наименьшего мудака выбираем, может, и наибольшего, не важно, а делаем это ВМЕСТЕ», – убеждает Артем Голиков. «УмГ не способ выбрать лучших; это способ не пустить худших, пусть даже ценой того, что депутатами окажутся хрен знает кто», – размышляет Василий Гатов.

    «Еще раз: включите голову!  требует Евгения Альбац. – Это  не выборы, выборов нет. Это  протест. Это голосование за партию Навального под названием «Умное голосование». КПРФ ничего не решает, как и вся Дума, парламент ничего больше не решают  это машинка для штамповки решений Кремля. Решает только протест». Понимаете? Все решает протест, который призван поддержать машинку для штамповки решений Кремля. Если включить голову, от такой логики можно сойти с ума. Но лучшие люди включают что-то другое.

    В среде прогрессивной интеллигенции начинаются разброд и шатания: «Я смотрю на рекомендации «Умного голосования» и у меня плавится мозг. Алексей Навальный… рекомендует мне проголосовать за КПРФ. …Как мы дошли до такого омерзительного тупика? Как мы позволили им так себя изнасиловать?» – страдает Михаил Козырев.

    Понимаете? Злодейская власть так изнасиловала прогрессивную интеллигенцию, что теперь любимый Навальный ведет ее голосовать за коммунистов. Представляете: только что вы обвиняли режим в ползучей реанимации советской власти, а теперь реанимируете ее своими руками? Ради свободы* и демократии, разумеется. «Не могу поверить. Это не Вы составляли эти преступные списки. Порядочные и благородные люди в них наперечет. Непорядочные, откровенно преступные  на сотни. Опомнитесь, дорогой Алексей Анатольевич, где Ваша христианская совесть? Где Ваша Правда перед нелицеприятным судом Божьим?» – заклинает профессор Зубов.

    Что должна сказать вменяемому человеку подобная картина? Если боги лишают оппозицию разума – значит, они хотят ее наказать.

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    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента


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