Мы не умеем хранить, но научились восстанавливать

Взгляд
23 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 18:17  |  vz.ru
Разделы

Газовая независимость обернулась для Украины бедой

Украинское национальное достояние оказалось со сроком годности Виталий Грабар/ИТАР-ТАСС
Все тридцать лет своей независимости Украина постоянно получала от России дармовые и не всегда заслуженные деньги за транзит российского газа в Европу. Малейшая угроза этим доходам вызывала политический и газовый кризис в отношениях Киева и Москвы. Как развивалась эта история и почему Россия наконец получила шанс избавиться от украинского газового шантажа?  Подробности...
Перейти в раздел…

Прощальный визит Меркель в Россию оказался смазанным

Диалог Путина и Меркель всегда был нацелен на результат и поиск компромисса Михаил Метцель/ТАСС
Ангела Меркель провела последние переговоры с Владимиром Путиным в качестве канцлера ФРГ. Помимо ситуации на Украине и в Афганистане, лидеры говорили о «Северном потоке – 2» и блогере Навальном. В экспертной среде считают, что Меркель упустила хорошую возможность сосредоточиться на позитивных аспектах двустороннего сотрудничества и прийти к компромиссу по украинской проблематике.  Подробности...
Перейти в раздел…

Как обычный полковник смог предвидеть страшные поражения Красной армии

Первые месяцы войны были отмечены тяжелыми поражениями Репродукция Фотохроники ТАСС
Август 1941 года стал периодом едва ли не самых тяжелых поражений Красной армии в Великой Отечественной. В то время, когда командармы терялись в догадках о причинах катастрофического развития событий на фронте, обычный полковник Красной армии подал рапорт Буденному. И рапорт этот, как выяснилось, стал во многом пророческим. Что же в нем говорилось? Подробности...
Перейти в раздел…

Афганцы начали наступление на Польшу

Польша хотела бы заменить иракских беженцев украинскими Attila Husejnow /
SOPA Images/Reuters
Прибалтийский миграционный кризис, из-за которого еще совсем недавно страдала Литва, внезапно перекинулся на Польшу. В Варшаве рвут и мечут – и предсказуемо обвиняют Россию. Как сказались на происходящем события в Афганистане, при чем тут «грязная игра Лукашенко» и почему некоторые польские аналитики нашествию мигрантов скорее обрадованы? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
Перейти в раздел…

Мы не умеем хранить, но научились восстанавливать

Дмитрий Михайлин
Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Даже представить сложно, какой фантастически красивой была бы наша страна, если бы мы ничего не разрушали, а только строили. Подробности...

Русские люди начали колонизировать собственную страну

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Начали с простого желания некоторых наших сограждан покинуть города-мегаполисы, жить более простой и спокойной жизнью, более натуральной и свободной, а закончили изменением жизни не только своей, но и вокруг себя. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Реакция талибов важнее мнения диванных критиков

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Многие наблюдатели и эксперты не понимают, почему Москва так комплиментарно относится к террористам из «Талибана». А ответ очень прост: в отличие от критиков, руководство России живет в реальном мире. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
Перейти в раздел…

Афганистан: что будет дальше

Обсуждение: 5 комментариев

Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 20 комментариев

За что Зеленский любит Крым

Перейти в раздел…

Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
Подробности...

Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
Подробности...

Взрыв автобуса в Воронеже унес жизни людей

В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
В вашей семье принято заниматься домашним консервированием на зиму?
  • Да, регулярно

  • Да, изредка

  • Нет
Считаете ли вы себя советским человеком?
  • Да

  • Нет
Какая из двух стран – Украина и Россия – больше нуждается в другой?
  • Украина больше нуждается в России

  • Россия больше нуждается в Украине
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: На «Крымской платформе» предложили новые санкции против России
    Анонсированы десятки контрактов Минобороны по созданию новейшего оружия Польша решила построить новый забор на границе с Белоруссией МВФ выделил России 18 млрд долларов Производство электрокаров Kia и Hyundai запланировали начать в Калининграде
    Минпромторг исключил перенос сроков выпуска самолета Ил-114 Зеленский пригласил Россию присоединиться к «Крымской платформе» Назван день окончания строительства «Северного потока – 2» Уволенные актеры Театра им. Ермоловой потребовали провести проверки
    Россия и Венгрия начали обсуждать полное снятие ограничений на поездки в обе страны Решение о национальной орбитальной станции направили в правительство Соучредителя стоматологической клиники в Москве заподозрили в продаже детей Рабочие при нанесении разметки допустили четыре ошибки в слове «дети»

    Главная тема


    Газовая независимость обернулась для Украины бедой

    «Мне не стыдно»


    Нурмагомедов извинился за свои слова про Афганистан

    недобросовестная конкуренция


    Эксперт рассказал, как Европа подсаживает Россию на экологический крючок

    специалист по связи


    Экс-министр из Афганистана стал доставщиком пиццы в Германии

    Видео

    миграционный кризис


    Афганцы начали наступление на Польшу

    история войны


    Как обычный полковник смог предвидеть страшные поражения Красной армии

    «рвать и метать»


    Украинцы обиделись на правду об Одессе

    бывший ссср


    Русофобским «патрулям» в Казахстане прикусили язык

    полезные ископаемые


    Как России заработать на богатствах Афганистана

    реальный мир


    Геворг Мирзаян: Реакция талибов важнее мнения диванных критиков

    изменение жизни


    Игорь Мальцев: Русские люди начали колонизировать собственную страну

    на ваш взгляд


    В вашей семье принято заниматься домашним консервированием на зиму?
    Дмитрий Михайлин

    Мы не умеем хранить, но научились восстанавливать

    Дмитрий Михайлин
    медиаменеджер
    		23 августа 2021, 17:00

    Маленький городок, вернее, даже село неподалеку от Казани претендует на звание одного из символов России. Почти полностью разрушенный, пришедший в абсолютный упадок, теперь он – важный духовный, туристический и культурный центр.

    Официальное название этого места – остров-град Свияжск.

    Тут перемешано прекрасное и чудовищное. Красивый и богатый город, залитый водохранилищами по макушку, – собственно, что осталось на макушке горы, то и осталось. И стало островом.

    Важный православный форпост – и жестокая гражданская война, более жестокая, чем во многих других местах. Троцкий отсюда командовал взятием Казани. И именно здесь впервые Троцкий использовал заградительные отряды, стрелявшие в своих, и применил децимацию – расстрел каждого десятого бойца вместе с командирами – за то, что не смогли выбить белочехов из Казани, и для устрашения.

    А до него взятием Казани отсюда руководил Грозный Иван Васильевич. Собственно, для этого город и построили, срубив под Угличем и сплавив бревна вниз по Волге. Город целиком – со стенами, храмами, домами. Один деревянный храм 1551 года даже сохранился, что удивительно для этих бурных мест. Особенно учитывая, что много храмов здесь просто снесли – они даже не попали под затопление, их без всякой причины взяли и снесли. Сейчас кресты на месте каждого.

    Невероятная красота вокруг – Свияга впадает в Волгу, в Свиягу – всякие мелкие речки – и ГУЛАГ, и расстрелы священников, и просто расстрелы. Потом – психушка. Остров. Поди сбеги.

    Здесь, копнув почти в любом месте, можно найти человеческие кости. Не знаю, как сейчас, а раньше сам видел – по дворам ходил монах и собирал кости, что люди выкопали в огородах, когда набиралась коробка – хоронил.

    Фото: Дмитрий Михайлин/ВЗГЛЯД

    И психушку я еще застал – ездили сюда школьниками. Беда, уныние и разруха. Жителей человек 50 – таким я помню Свияжск. Потом появились монахи. Начали что-то потихоньку восстанавливать. Что-то – например, Успенский собор с удивительными фресками – не менее крутыми, чем фрески Дионисия в Ферапонтове. А до монахов – художники купили дома, благо они стоили нисколько.

    А потом, выйдя на пенсию, Свияжском занялся бывший президент Татарстана Шаймиев Минтимер Шарипович. Наряду с Булгаром – тут реверансы делают всегда двойные: если что-то мусульманам, то что-то и православным. А Шаймиеву и его фонду восстановления попробуй откажи.

    И город, вернее, село просто перезапустили – оставили все ценное, снесли все некрасивое, заново построили дома «в стиле» – и бесплатно выдали в них жилье местным людям, даже не мечтавшим о таком счастье. И все сделали очень бережно, если не сказать нежно.

    Здесь много отреставрированных домов, но много и стилизации, очень дорогой и качественной. Если мы такие идиоты, что не умеем хранить, то хорошо, что научились хотя бы восстанавливать. Тут была тоска, а стал уют. Тут отличные – совершенно не попсовые музеи. Тут пространство – живет. Какие-то ремесленники. Куча туристов. А я помню совсем недавние времена, когда мы с другом были на острове единственными посторонними. А стилизация – ну, что стилизация – сольется лет через пятьдесят с местностью и станет совсем органичной.

    Свияжск совсем не похож на Соловки, но напоминает именно Соловки – вот этим шараханьем от святости к ужасу и обратно. Как ни странно, тут нет внутренней тяжести, какая возникает в больных точках на карте родины. А главное – тут становится понятно, что мы можем своими собственными руками превратить свою жизнь в ад, но теми же самыми руками можем и приблизить ее к раю. Из руин, из мерзости запустения, из ничего.

    Меня давно беспокоит эта немудреная мысль. Даже представить сложно, какой фантастически красивой была бы наша страна, если бы мы ничего не разрушали, а только строили.

    Вот как сейчас.

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •