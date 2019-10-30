Кажется, я нашел новый символ России

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Туристы с Украины повысят доходы Крыма

Украинцы снова начали ездить отдыхать в КрымФото: Константин Михальчевский/РИА «Новости»
Крымский мост второй год подряд обеспечивает полуостров рекордным за все постсоветские годы турпотоком. Как ни странно, свою лепту вносят и украинцы, которые снова стали ездить отдыхать в Крым. Открытие железнодорожного сообщения привлечет в Крым в ближайшие годы еще больше отдыхающих. Более высокой активности ждут и от гостей с Украины. Подробности...
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Константин Косачев: Альтернативы «развороту над Атлантикой» не было

«Примаков жертвовал личными интересами ради того, чтобы быть нужным стране», – вспоминает КосачевФото: Viktor Korotayev/Reuters
«Евгений Максимович пропускал все через себя. Но я никогда не испытывал ни малейших сомнений, что любое давление на него не имело никаких последствий. У него был, что называется, внутренний стержень», – поделился воспоминаниями с газетой ВЗГЛЯД сенатор Константин Косачев, долгие годы работавший с Евгением Примаковым.  Подробности...
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Музей ГУЛАГа во второй раз созывает в Москве акцию «Колокол памяти»

На акцию «Колокол памяти» в Москве соберутся полпреды большинства российских регионовФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
«Я видел лагерные кладбища. Это просто палочки, торчащие из земли. На них висят консервные банки, на дне которых выбит даже не номер заключенного, а только ряд и место», – рассказал газете ВЗГЛЯД директор музея ГУЛАГа Роман Романов. В среду он организует в Москве акцию «Колокол памяти», цель которой – не дать кануть в Лету миллионам жертв политических репрессий советского отрезка нашей истории. Подробности...
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Зеленскому пришлось подвергнуть насилию украинскую армию

Украина начала выполнять договоренности на донбасском фронте – и это всех удивилоФото: flickr.com/ministryofdefenceua
На линии противостояния между Украиной и непризнанными республиками Новороссии произошло поистине беспрецедентное событие. Разведение сторон, о котором так долго говорили и которое так долго срывалось, наконец-то в реальности началось. Каким образом Зеленский заставил своих военных подчиниться ему – и почему это так важно для украинского президента? Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Кажется, я нашел новый символ России

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Оренбург – самый странный город страны. Все, что я о нем прочитал в самолете по пути, противоречит здравому смыслу. Но этот город и есть символ Родины. Непонятный, непредсказуемый, нерациональный – и поэтому прекрасный. Подробности...

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              Кажется, я нашел новый символ России

              Дмитрий Михайлин
              медиаменеджер
              		 30 октября 2019, 09:18

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              В своих многочисленных поездках по нашей огромной стране я все время ищу, какой город можно назвать символом России. Москва? Она не символ, она столица. Петербург? Символ воли правителя, среди болот основавшего один из величающих городов планеты. Что-то настоящее русское, вроде Костромы или Вологды? Это прекраснейшие города, одни из моих любимых на Земле, но они, скорее, символ стабильности, сохранившегося уклада, мирной жизни – до Русского севера крайне редко доходили враги. Казань, объединяющая в себе восток и запад? Ближе к делу, но у России гораздо больше измерений, чем восток-запад.

              И вот, представьте себе, я этот город нашел. Это – Оренбург. Я там на днях побывал на молодежном фестивале «Евразия Глобал» – не в качестве молодежи, конечно.

              Оренбург – самый странный город России. Все, что я о нем прочитал в самолете по пути туда, противоречит здравому смыслу.

              Да и находясь непосредственно там, ощущаешь себя странно. Например, не очень понимаешь, где ты, вообще. Это, скажем, Поволжье или Урал? Округ Приволжский, река – Урал, но в географическом смысле это ни то, ни другое. Какое-то загадочное Предуралье. 

              Местные люди считают себя жителями Южного Урала, но, ребята, на карту-то посмотрите. К тому же, какие на Урале помидоры и арбузы? А в Оренбургских степях растут, пожалуй, лучшие помидоры и арбузы на планете Земля.

              Фото: Бушухин Валерий/ТАСС

              Более того, находясь в Оренбурге, ты даже не очень понимаешь, в Европе ты или в Азии, потому что здесь и то, и другое одновременно. И вообще граница между Европой и Азией – штука мутная, не очень понятно, где она проходит. Где-то тут. Одни считают, что по реке Урал, перешел через мост – и вот ты уже в другой части света. Тут есть даже специальный фуникулер из Европы в Азию. Другие – уверены, что по Уральскому хребту, третьи не согласны с обоими и проводят более замысловатую черту.

              Погодите, где-то я эти рассуждения уже слышал. Ну, конечно, это же из вечного спора славян между собою – насколько Россия – Европа, насколько – Азия, где они сходятся и в чем противостоят.

              История города – тоже сплошная череда нарушений законов здравого смысла. Вот просто несколько фактов.

              – Изначально, при Анне Иоанновне, Оренбург был заложен в другом месте. Потом его перенесли, потом снова перенесли – на нынешнее место. Но в том, первом, город тоже сохранился – теперь он называется Орск. Возможно, это единственный случай в мировой истории – когда город переносился, но в то же время оставался на месте. 

              – Слово Оренбург – от реки Орь, на которой он стоял изначально, но не теперь. Это примерно так же, как если бы Новосибирск назывался Волгоградом, а Кострома – Ростовом-на-Дону. 

              – Оренбург был основан как город-крепость на подступах к Средней Азии, но никогда не воевал с внешними врагами. Зато прекрасно развивался, как торговый и промышленный город, что изначально не планировалось. Здесь, кстати, впервые в России произвели сгущенку – в XIX веке. 

              – Оренбург – по сути, историческая родина казахов и башкир – именно здесь прошли съезды, «учредившие» эти народы. При этом сейчас он не имеет никакого отношения ни к Башкирии, ни, тем более, к Казахстану. И вообще абсолютное большинство населения составляют русские, на втором месте – около 8 процентов – татары. 

              – При этом в 20-е годы XX века тут была Киргизия. Не в том смысле, что эти места входили в состав Киргизии, а в том, что Киргизская республика именно здесь и была. И она же, как ни абсурдно это звучит, чуть позже – Казахская республика. Не спрашивайте, а то все запутается окончательно. Хотя, нет, все-таки добью: в те же 20-е годы XX века Оренбург несколько дней был столицей Казахстана и Башкирии одновременно. То есть этот город пропустил через себя всю причудливость советской национальной политики. Да и досоветской тоже – Российское магометанское собрание, которое сейчас – Духовное управление мусульман – изначально находилось тоже в Оренбурге.

              – В советские времена город лет 20 назывался Чкаловом, хотя летчик Чкалов не имеет к Оренбургу никакого отношения и никогда здесь не бывал. Даже не пролетал мимо, – уточняют местные люди.

              Все это делает Оренбург претендентом на звание главного русского города, просто символом России – непонятно, где расположенный, с непредсказуемой историей, в полном противоречии с рациональностью – и от этого невероятно прекрасным. Эта неопределенность, примерность, противоречивость – это наш национальный код, мы такие и есть. 

              – Какая тут разница во времени с Москвой? – спросил я нашего водителя.
              – ПРИМЕРНО два часа, – ответил он.

              Думаю, так оно и есть.

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