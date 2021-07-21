Казанская икона окончательно вернулась домой

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«Северный поток – 2» избавят от новых санкций

Две страны решают судьбу «Северного потока – 2» без России Jens Büttner/ZB/Global Look Press
Соглашение США и Германии по поводу «Северного потока – 2», судя по всему, поставит точку в вопросе новых санкций против российской трубы. Их не будет. Украине две ведущие западные державы пообещают инвестиции в ее энергетику ради компенсации потери транзита. Однако России предстоит еще одно серьезное сражение в судах за право использовать «Северный поток – 2» на всю мощность. Подробности...
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Предложение Прилепина грозит коммунистам потерей голосов

Прилепин и его однопартийцы не единожды пытались предложить коммунистам объединиться facebook.com/zapravduorg
Один из лидеров «Справедливой России» Захар Прилепин призвал Геннадия Зюганова в годовщину путча ГКЧП начать объединение двух левых партий. Политик и писатель заявил о готовности участвовать в объединении левых политических сил вместе с КПРФ. Почему в партии Зюганова не испытывают энтузиазма по поводу возможного альянса? Подробности...
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Какие уроки следует извлечь из дела гаишника с золотым унитазом

Вилла, где жил полковник Сафонов, поражает роскошью и безвкусицей Александр Хинштейн/Telegram
Начальник ГИБДД Ставрополья полковник Сафонов, обладатель безупречных характеристик, может получить 15-летний срок за миллионные взятки. Лишился должности глава полиции края, который, похоже, не замечал ни коррупционных схем, ни показной роскоши особняка Сафонова. Типичен ли ставропольский случай для системы ГИБДД и как предотвратить появление новых «полковников с золотыми унитазами»? Подробности...
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На Украине началась борьба за наследство Авакова

Суперминистерство, которое создал Аваков, будет разделено на несколько частей Igor Golovniov/Zuma/ТАСС
МВД Украины после отставки Арсена Авакова ждут реформы и разделение на несколько частей. Как сообщили в Верховной раде, именно такая задача поставлена перед новым министром Денисом Монастырским. В чем заключается смысл дробления одной из ключевых силовых структур страны и как подобные реформы отразятся на украинской политике?  Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Казанская икона окончательно вернулась домой

Дмитрий Михайлин
Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Богородицу в России особо чтили всегда. Вот почему существует много изводов (вариантов) Ее иконы. Однако самым почитаемым и самым распространенным в России образом Богородицы является Казанская икона. Подробности...

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Василий Федорцев
Василий Федорцев, политолог, германист
Поэтому германо-американское партнерство по климату и энергетике – это только первый шаг. Дальше же, по логике вещей, партнеры должны создать что-то вроде единой «климатической» торговой зоны и установить общий пограничный углеродный налог. Подробности...
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Истеричные феминистки мешают решению женских проблем

Анна Долгарева
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Человек начинает ассоциировать феминистическое движение не с теми, кто открывает кризисные центры для беженок, а с теми, кто глумится в соцсетях над смертью «абьюзера». Вместо дел – мерзенькие выкрики. Вместо решения реальных проблем – хайп. Подробности...
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    Дмитрий Михайлин

    Казанская икона окончательно вернулась домой

    Дмитрий Михайлин
    медиаменеджер
    		21 июля 2021, 09:00

    Так же, как и большинство других, Казанская икона Божией матери названа по месту ее обретения. Это произошло в 1579 году, по нашему стилю – 21 июля. Казанское ханство совсем незадолго до этого – в 1552-м – было завоевано войсками Ивана Грозного и присоединено к Руси. В Казани, как и сейчас, мирно сосуществовали мусульмане-татары и христиане-русские. В 1579 году случился пожар, уничтоживший значительную часть города. Огонь не обошел стороной и дом стрельца Онучина. А через несколько дней его дочери, девятилетней Матроне, приснилась Богородица – Она сказала, что на пепелище дома Онучиных в земле лежит Ее икона, и точно указала место. Девочка рассказала об этом родителям, но ее, как это часто бывает, не послушали. Однако Богородица являлась Матроне трижды и трижды просила откопать Ее икону из земли. На третий раз отец взял лопату и вместе с женой и Матроной отправился на пепелище. Каково же было изумление всех, когда именно в указанном Богородицей месте, на глубине около метра, была обнаружена Ее икона. Ни огонь, ни земля, ни сырость не повредили ее: икона сияла красками, как только что написанная.

    Стрелец Онучин немедленно сбегал за священником, очень уважаемым в то время в Казани отцом Ермолаем. Собрались люди. Обретенная икона крестным ходом была перенесена в один из казанских храмов. Потрясенный чудом священник буквально через несколько дней напишет молитву, с которой многие православные и по сей день обращаются к Казанскому образу Богородицы: «Заступнице усердная, Мати Господа Вышняго, за всех молиши Сына Твоего Христа Бога нашего»...

    В том же 1579 году на средства, выделенные в том числе и царем, на месте чудесного обретения иконы началось строительство Казанского Богородичного девичьего монастыря. Матрона Онучина, принявшая имя Марфа, стала там первой монахиней, а позже и игуменьей. После завершения строительства монастыря икона была перенесена в один из его храмов.

    Первым засвидетельствовавший чудесное обретение иконы священник Ермолай тоже принял иноческий постриг, приняв имя Ермоген. Позже, уже в сане митрополита Казанского, он написал подробную «Повесть и чюдеса Пречистыя Богородицы, честнаго и славнаго Ея явления образа, иже в Казани». А через несколько лет святитель Ермоген стал патриархом Московским и Всея Руси.

    Списки (копии) обретенной иконы стали практически сразу расходиться по всей Руси. Уже в 1579 году первый список был отправлен в Москву царю Ивану Грозному. При царе Петре один из первых списков Казанской был перенесен в Петербург – икона находилась в храме Рождества Богородицы на Невском проспекте, на месте которого в 1811 году был построен знаменитый Казанский собор.

    Фото: Максим Богодвид/РИА «Новости»

    Еще один чудотворный список был привезен казанскими ополченцами в войско Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Произошло это в Нижнем Новгороде, где собиралось ополчение для освобождения Москвы от польско-литовских и шведских захватчиков, или уже в Москве – неизвестно. Перед наступлением русские воины совершили молебен перед Чудотворной Казанской иконой и просили Богородицу о помощи в освобождении столицы от оккупантов. Москва, как мы знаем, была освобождена 4 ноября 1612 года. Русское войско входило в Кремль с Казанским образом Богоматери. Именно этот день и стал первым, но не единственным праздником Казанской иконы. А теперь 4 ноября является государственным праздником Российской Федерации – Днем народного единства.

    Специально для этой, «Московской Казанской» иконы в 1636 году на Красной площади был построен Казанский собор. После разрушения его в советское время икона была перенесена в московский Богоявленский Елоховский собор, где находится и сейчас. А Казанский собор на Красной площади теперь восстановлен.

    Самым же первым храмом в честь этого образа Богоматери стала Казанская церковь в селе Коломенском (сейчас это музей-заповедник «Коломенское» в черте Москвы). Этот красивый белокаменный храм в русском стиле действует и сейчас.

    Гораздо драматичнее сложилась судьба оригинала иконы – образа, обретенного Матроной Онучиной. Он хранился в том же Богородицком монастыре, куда был помещен изначально. Со временем благодарные этому образу христиане украсили его небывалой по красоте и ценности ризой (окладом). Достаточно сказать, что императрица Екатерина II, посетившая Казань, пожертвовала на ризу Казанской иконы собственную корону с бриллиантами и сапфирами. Все эти камни – ничто в сравнении с самим Чудотворным Образом. Но именно они сыграли роковую роль в судьбе иконы.

    В ночь на 29 июня 1904 года некто Варфоломей Чайкин, крестьянин 28 лет, пробрался в монастырский храм и украл Казанскую икону Богоматери, а также образ Спасителя. Сами иконы его не интересовали – как позже выяснило следствие и подтвердил суд, он разрубил их топором и сжег. А драгоценные оклады разобрал и продал.

    Плохо, что теперь с нами нет того, обретенного образа. Однако хорошо, что он был с православными людьми и с Россией все эти годы. Перед Казанской иконой Богородицы Царь Петр молился перед Полтавской битвой, а фельдмаршал Кутузов – перед решающим наступлением на французские войска. Верующие люди просили перед этим образом защиты Богоматери во время Великой Отечественной войны.

    Многие списки иконы, так же как и оригинал, являются чудотворными – этому есть многочисленные свидетельства. Неслучайно некоторые из списков Казанской имеют собственные названия: Тобольская, Каплуновская, Вознесенская и другие.

    А Казанский Богородицкий монастырь вновь обрел свою Казанскую: древний список с иконы, попавший каким-то образом в Ватикан, в 2005 году патриарху Алексию II передала Римская католическая церковь. Это произошло не только при активном участии, но и по инициативе тогдашнего мэра Казани Камиля Исхакова – кстати, ревностного мусульманина. Монастырь, в котором в советские годы располагалась Казанская табачная фабрика, вернули Церкви и начали возрождать чуть раньше. В 2015 году президент Татарстана Рустам Минниханов издал указ «О создании Болгарской исламской академии и воссоздании Собора Казанской иконы Божьей Матери». Почему двойной? Потому что в Татарстане признак хорошего тона – делая что-то дли христиан, одновременно сделать что-то хорошее и для мусульман. Или наоборот.

    И вот в тот же день, когда была обретена икона, только спустя 442 года, храм Казанской иконы Богоматери в казанском Богородицком монастыре освящен патриархом Кириллом.

    Казанская обрела свое прежнее место. Будем надеяться – навсегда.

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