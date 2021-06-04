Россия и Белоруссия могут показательно наказать Украину

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НОВОСТЬ ЧАСА

Эксперт оценил угрозу США начать «наступательные кибероперации» против «российских хакеров»

4 июня, пятница  |  Последнее обновление — 12:02  |  vz.ru
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Борьбе с инфляцией поможет сильный рубль

Рубль явно слабей, чем можно было ожидать при такой рыночной конъюнктуре, считают эксперты Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Закручивание инфляционной спирали в России стало главной темой на Петербургском международном экономическом форуме. Ожидания, что ее пик будет пройден еще в марте, не оправдались. И это несмотря на то, что ЦБ России уже начал активно повышать ключевую ставку. Почему инфляция в России не реагирует на действия регулятора и есть ли способ ее погасить в зародыше? Подробности...
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Кто и почему выбирает «Единую Россию»

Активнее всего в праймериз участвовали там, где в практику вошли онлайн-госуслуги er.ru
«Единой России» удалось привлечь к участию в своих праймериз миллионы россиян. Откуда берутся активные граждане, готовые помочь партии в формировании предвыборных списков на выборах в Госдуму? Подробности...
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Почему Хрущев сорвал венское примирение с США

Хрущев и Кеннеди плохо понимали друг друга REUTERS/Evelyn Lincoln
Ровно 60 лет назад Россия и США предприняли попытку разрядить свои отношения – состоялся «Венский саммит» Хрущева и Кеннеди. В итоге эта встреча на высшем уровне оказалась едва ли не самой провальной за всю историю советско-американских отношений. Почему лидеры двух стран не смогли друг друга понять и что последовало вслед за этим? Подробности...
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ЦРУ переигрывает российскую разведку в Монголии

Монгольская разведка – очень серьезная структура в мире спецслужб Mark Schiefelbein/ТАСС
В одной из самых близких к России стран – Монголии – завершается весьма знаковый шпионский скандал. Сотрудники местной разведки надолго сядут в тюрьму за работу на спецслужбы России (по крайней мере, так звучит приговор суда). Но самая большая проблема в том, что за всей этой историей отчетливым образом виднеется след американских спецслужб. Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Россия и Белоруссия могут показательно наказать Украину

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если кого и будут показательно наказывать контрсанкциями, то именно Украину. Так что жалобы Зеленского европейским СМИ на сближение Минска и Москвы вполне можно понять. Но, конечно, не простить. Подробности...

Лучше слушать сумбур вместо музыки революции

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
В биологии гомеостаз обозначает функцию самосохранения системы. Борьба с режимом – гомеостаз одних, борьба с протестами – гомеостаз других. Системы разные, принцип работы один. Подробности...
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Украина сдает оборонку иностранцам

Елена Герасимова
Елена Герасимова, Журналист, Донецк
Начавшаяся реформа украинского ОПК позволит крупным иностранным компаниям не только владеть львиной долей активов в этом секторе, но еще и участвовать в управлении им в целом в качестве проводников политики собственных государств. Подробности...
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Ключи от Киева в руках у Батьки

«Бандеровцы» против «Брата»

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Русские наемники на войне в Африке

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В День защиты детей в московском парке Горького прошел фестиваль «Большая перемена»

1 июня, в День защиты детей, двери парка Горького открылись для Всероссийского фестиваля «Большая перемена». Целый день для участников фестиваля проводились мастер-классы и викторины, призванные раскрыть сильные стороны и проявить таланты участников. Фестиваль завершился концертом с участием российских звезд
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    Глеб Простаков

    Россия и Белоруссия могут показательно наказать Украину

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		4 июня 2021, 11:58

    Президент Владимир Зеленский в свежем интервью немецкой прессе заявил об угрозе, которую несет создание полноценного Союзного государства России и Белоруссии. По мнению Зеленского, в этом случае добавляется проблем с безопасностью у северных границ Украины, где стоит «армия под командованием белорусского режима». А дальнейшая интеграция Белоруссии и России приведет к тому, что последняя получит контроль над этой армией. Будто только этого и не хватает Москве, чтобы наконец захватить многострадальную Украину, а так бы уже давно.

    Инфантильные высказывания главнокомандующего украинскими вооруженными силами тем не менее имеют под собой реальную подоплеку. Слаженные действия Минска и Москвы – неважно, в формате Союзного государства или без оного – действительно могут создать немалые проблемы для Киева. Но не в сфере безопасности, а прежде всего в вопросах экономики.

    После встречи с Владимиром Путиным в Сочи Лукашенко уже намекнул, что обсуждал с президентом России возможность совместного санкционного ответа. Вполне очевидно, что наиболее эффективные ответные действия бьют не по далеким США или крупнейшим экономикам Евросоюза, а по странам-сателлитам, которые выступают теми самыми «спичками», из которых разрастается настоящий пожар в международных отношениях. При этом «спички», конечно, сгорают в нем первыми.

    Заявление Зеленского было сделано уже после скандала с принудительной посадкой самолета Ryanair и последовавших за этим санкций Запада и его сателлитов. Впереди планеты всей, как обычно, была Украина, которая одной из первых отменила регулярное авиасообщение с Минском, несмотря даже на то, что там остались украинские граждане, выехавшие на лечение.

    Александр Лукашенко вынужден был реагировать на активность украинских властей. На днях Минск ввел режим индивидуального лицензирования на импорт некоторых украинских товаров. В течение полугода Белоруссия может ограничивать ввоз конфет, шоколада, туалетной бумаги, кирпичей и прочих продуктов украинского экспорта. Но эти санкции кажутся мелочью на фоне возможных совместных действий России и Белоруссии в сфере энергетики и поставок топлива.

    Фото: Стрингер/РИА Новости

    На днях Киев принял решение о прекращении закупок электроэнергии в России и Белоруссии, хотя не далее как этой зимой, оказавшись на грани блэкаута, украинская сторона запрашивала помощь у Минска из резервных мощностей. Решение – исключительно популистское, было принято от большого желания продемонстрировать Западу приверженность руководства Украины магистральной линии: быть настолько антироссийским (а теперь еще и антибелорусскими), насколько это вообще возможно.

    При этом запрет на импорт – временный и продлится до октября текущего года. Что понятно: вероятность возникновения серьезных проблем в украинской энергосистеме выше зимой, когда в отсутствие нормального централизованного отопления и горячего водоснабжения украинцы гораздо больше используют электричество. Введение ответного запрета на поставки электроэнергии Россией и Белоруссией на взаимной основе значительно повысит риски для прохождения отопительного сезона на Украине. В случае возникновения проблем обращаться украинским властям будет не к кому – украинская и европейские энергосистемы не синхронизированы.

    Другая проблемная точка – топливо. На днях стало известно, что в июне Белоруссия отгрузит Украине треть от стандартного объема ежемесячных поставок. При этом доля белорусского бензина на украинском рынке – около 50%. Очевидно, что часть дефицитного ресурса компенсируют конкуренты – Межейкяйский НПЗ в Литве и украинский завод в Кременчуге. Часть поставок придет по морю. Однако себестоимость такого бензина, учитывая логистику, а также экстренность поставок, будет выше. Цены на АЗС неминуемо подскочат, похоронив популистскую инициативу украинского правительства по регулированию цен на топливо.

    В начале мая украинский Кабмин решил ограничить торговую надбавку АЗС на период карантина, чем вызвал негативную реакцию бизнеса. Предполагалось, что драконовские меры будут компенсированы активной борьбой правительства с контрафактными нефтепродуктами и «бодягой», производимой на многочисленных мини-НПЗ по всей стране. Но ожидаемо борьбы не случилось, и доля легальных производителей и трейдеров на рынке за счет теневого рынка не выросла. Некоторые сети АЗС уже заявили о том, что прекращают торговать стандартной маркой бензина Аи-95 и переходят исключительно на торговлю премиальным топливом, на которое госрегулирование не распространяется. Другие производители и вовсе не особо скрывают, что будут получать 95-й бензин из 92-го при помощи специальных присадок. Иными словами, цены на бензин на Украине вырастут, а качество упадет.

    К тому же Россия и Белоруссия на двоих контролируют около 40% поставок дизельного топлива. Эпопея со сменой эксклюзивного поставщика нефтепродуктов из России после ухода швейцарского трейдера Proton Energy на фоне действий украинских силовиков закончилась тем, что на рынок в качестве посредника вышла азербайджанская компания SOCAR, заключившая соответствующие контракты с «Роснефтью». Однако экспорт топлива на Украину с 2019 года также проходит через фильтр разрешения Минэкономразвития. А значит, также может быть приостановлен по необходимости.

    Синхронные санкции России и Белоруссии, будь принято такое политическое решение, могут обездвижить Украину, создав колоссальные проблемы в сфере энергетики и на топливном рынке. Конечно, это чревато потерями и для самих Минска и Москвы. Например, Белоруссия в торговле с Украиной находится в большом плюсе. Однако если кого и будут показательно наказывать контрсанкциями, то именно Украину. Так что жалобы Зеленского (который всерьез подумывает о втором президентском сроке) европейским СМИ на сближение Минска и Москвы вполне можно понять. Но, конечно, не простить.

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