Пора привыкать к неопределенности

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НОВОСТЬ ЧАСА

Берлин сообщил о трехсторонних переговорах для сохранения транзита газа через Украину

1 июля, четверг  |  Последнее обновление — 16:41  |  vz.ru
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Почему морковь и картофель стали дороже бананов

Космические цены на морковь и картофель в летний период имеют причины Евгений Биятов/РИА Новости
Как бананы из Эквадора стали стоить в России дешевле, чем морковь и картофель? Такой вопрос жительница Липецка задала президенту Владимиру Путину во время прямой линии. Чтобы летом овощи в России росли в цене, а не падали – это крайне необычно. Как это ни парадоксально, но виноваты в этом не только рекордный урожай 2019 года и прошедшая затяжная зима, но и общемировой разгон инфляции силами США и Европы.  Подробности...
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Российские округа отдадут высокопоставленным кураторам

Вице-премьерам могут предложить взять шефство над стратегически важными регионами Максим Блинов/РИА Новости
На прямой линии президент Путин высказался за то, чтобы у регионов был свой куратор из федерального правительства по аналогии с Дальним Востоком, за которым успешно присматривает вице-премьер Трутнев. Премьеру Мишустину предстоит сформулировать, как распределить кураторство между своими замами. Означает ли это реформирование системы управления регионами и насколько нововведение изменит институт полпредств президента? Подробности...
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Американскую воздушную мощь создал русский эмигрант

Биография Игоря Сикорского хорошо изучена – уроженец Киева, ученый, изобретатель, философ, богослов Общественное достояние
Ровно 90 лет назад Игорь Сикорский получил патент на создание вертолета собственной конструкции. К сожалению, это произошло в США, но мысль о постройке геликоптера, способного поднимать в воздух груз и пассажиров, зародилась у него еще тогда, когда он жил в Российской империи. Вынужденная эмиграция авиаконструктора оказалась подарком для Пентагона. Подробности...
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Чехию поразила политическая шизофрения

Посольство России в Праге избавили от требования передать городу полгектара своей земли CTK Photo/Vit Simanek/Global Look Press
Полиция Чехии не нашла достаточных доказательств для того, чтобы предъявить кому-либо из россиян официальные обвинения по делу о взрывах во Врбетице. Со своей стороны, чешский МИД вмешался в ситуацию с посольством РФ и запретил пражским властям претендовать на его земли. Означает ли это, что чехи все-таки одумались и больше не хотят обострять отношения с Россией?  Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Слабая Германия нужна даже немцам

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Одним из признаков правого экстремизма в нынешней Германии, например, является демонстрация государственного флага. Действующего государственного флага, если кто-то не понял. Подробности...

Трагическое кукареку эпохи в гламурных интерьерах

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Градус оппозиционности снижается, зато повышается градус идиотизма. Желтая шестиконечная звезда с контурами из колючей проволоки и надписью «не привит» – познавательный знак клинического идиота. Совершенно безотносительно непростого разговора о вакцинации. Подробности...
Обсуждение: 57 комментариев

России надо осторожно вступаться за Белоруссию

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Санкционные игры Минска и Брюсселя – это все еще про переговорные позиции, а не про сжигание мостов. А потому не стоит спешить вставать грудью за союзника. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
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«Прямая линия» Путина. Главное

Прямая линия с Владимиром Путиным

Обсуждение: 12 комментариев

Нефть по 100 долларов вредна для России

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Москвичи спасаются от аномальной жары

В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
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В Крыму из-за сильных ливней введен режим ЧС

В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
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Переговоры лидеров России и США в Женеве

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Что вас больше мотивирует сделать прививку от COVID?
  • Вспышка заболеваемости

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  • Невозможность поехать на российские курорты

  • Требование работодателя привиться
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Берлин сообщил о трехсторонних переговорах для сохранения транзита газа через Украину
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    Игорь Караулов

    Пора привыкать к неопределенности

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		28 июня 2021, 12:10

    Новая волна коронавирусных ограничений застала мою полностью привитую семью врасплох. Мне повезло больше всех, я тут же получил QR-код, дающий великую привилегию – посещать московские кафе и рестораны. А вот у моей жены возникла проблема – ей оказалось непросто подтвердить свою учетную запись на Госуслугах: система распознает ее номер СНИЛС, но не принимает паспортные данные, в то время как на сайте mos.ru всё ровно наоборот: против паспорта не возражают, а вот СНИЛС проверяют уже несколько дней.

    У нашей дочери всё в порядке с Госуслугами, но сертификат вакцинированного ей сразу получить не удалось: в системе не было на нее данных, то есть юридически она как бы считалась невакцинированной, хотя все мы прививались в один день в одном и том же медицинском учреждении. При этом техническая поддержка гордо не отвечала, а в местном центре «Мои документы», где толпились подобные нам бедолаги, нам дали от ворот поворот: ничего не знаем, по всем вопросам, связанным с вакцинацией, обращайтесь в интернет.

    Судя по нашему опыту, вакцинированные граждане если и будут пользоваться привилегиями по сравнению с непривитыми «изгоями», то не сразу и не без трудностей и нервотрепки. Конечно, без походов в кафе можно временно обойтись, но если подумать не только о себе, но и о работниках офисов, которые могут лишиться своих бизнес-ланчей, о командированных и других гостях столицы, которым поневоле приходится пользоваться услугами общепита, ситуация вовсе не выглядит забавной. К тому же вполне возможно, что сфера применения QR-кодов будет расширяться.

    Всё это не способствует доброму отношению к властям; прямо скажем, вызывает раздражение даже у здравых людей. Можно надеяться, что в ближайшие дни технику отладят, ошибки исправят и вообще начнут всё делать по-человечески, а не по-бюрократически, но общая неготовность системы впечатляет, тем более что всё это происходит на втором году борьбы с невидимым врагом. Сравнение пандемии с Великой Отечественной войной справедливо считается дурным тоном, однако невозможно удержаться от аналогии: битву под Москвой мы, слава Богу, выиграли, но теперь враг прорвался к Сталинграду. И опять аврал, опять суматоха, опять эта проклятая неопределенность.

    Становится не так досадно, когда понимаешь, что неопределенность касается всех – и простых граждан, и непростых граждан, и врачей, и чиновников, и политиков. Все мы сидим в одной лодке, а мины взрываются то по правому борту, то по левому, и кто ближе к очередной пробоине, тому и приходится бежать ее затыкать. Не нужно быть большим ученым, чтобы понимать, что мутация вируса способна делать вакцину менее эффективной. Но если осенью нас уверяли, что разработанные вакцины одинаково хорошо работают против всех известных штаммов, то теперь признано, что индийский штамм, он же «дельта», успешнее преодолевает защиту. А на подходе уже «дельта плюс», да и мало ли еще букв осталось в греческом алфавите. Чем шире вирус распространяется, тем охотнее он мутирует. Сегодня штамм из Индии свирепствует в России, завтра его распространение в России породит, скажем, калужский или нижегородский штамм, который нападет на какую-нибудь третью страну. И власти фактически признают, что всё приходится начинать заново.   

    Фото: Александр Щербак/ТАСС

    Любопытно, что эта новая ситуация дает аргументы как сторонникам, так и противникам прививок. Первые убеждаются в том, что вакцинация должна быть еще более массовой (тех 60% привитых, о которых говорилось сначала, уже недостаточно), и что нужно укреплять иммунитет дополнительной или повторной вакцинацией, раз уж штатное применение «Спутника V» может не сработать. Вторые же, глядя на всё это, думают: раз вся страна теперь отброшена в начало пути, то они правильно делали, что не торопились, можно и дальше посидеть и посмотреть, чем там у них кончится дело.

    Впрочем, эти позиции нельзя назвать симметричными. Считается, что антипрививочники отстаивают личную свободу, телесную суверенность («мое тело – мое дело»), но мне кажется, что это не главное в их позиции. На мой взгляд, они прежде всего проявляют потребительский, иждивенческий подход, живут по принципу «моя хата с краю». Они не хотят разделить ответственность и риск неопределенности со всем обществом и в результате сами становятся источником риска для окружающих, ведь риск смерти других людей почему-то кажется им приемлемым. Если не брать тех крайних антиваксеров, которые разносят бред о чипировании и иных кознях рептилоидов, то можно сказать, что средний антипрививочник ожидает такой вакцины, которая на 100% гарантировала бы результат и вдобавок была бы свободна от побочных эффектов.

    Но ни то, ни другое просто невозможно. Какие-то побочные эффекты имеют даже капли от насморка, не говоря уже об антибиотиках или лекарствах от более серьезных болезней. Тем не менее по-прежнему в ходу страшные истории про то, как после вакцины (а то и вообще от вакцины) заболевают, как прививки способствуют то ли бесплодию, то ли импотенции. Казалось бы, проблема-то гроша ломаного не стоит: пойди и уколись, потом будешь изображать из себя свободно мыслящую единицу. 

    Трудно жить в период неопределенности, приходится оперировать вероятностями, а наш человек к этому не приучен. Ничего не поделаешь, надо учиться на ходу, потому что неопределенность с нами надолго. Нужно сказать, что прежняя эпоха определенности нас избаловала. Мы привыкли покупать билет, заказывать гостиницу и спокойно лететь в другую страну, зная, что самолет долетит и что нас пустят и поселят, а не дадут от ворот поворот и не посадят на карантин. Но так ведь было не всегда. Средневековым путешественникам (купцам, дипломатам) приходилось тратить на свои поездки по несколько месяцев, и за это время вполне мог умереть человек, к которому они ехали, могла смениться власть в стране назначения, эту страну мог захватить завоеватель. Сам путешественник тоже мог внезапно умереть от неведомой заразы, его могли ограбить или убить разбойники. И в условиях такой неопределенности людям удавалось сколачивать капиталы или создавать империи. Теории вероятностей еще не было, но в практическом смысле люди понимали в ней, кажется, чуть больше современного обывателя.

    Нам сейчас легче уже потому, что мы можем мгновенно получать информацию, влияющую на наши планы. Распространение наиболее полной и достоверной информации среди как можно большего количества людей – это, наверное, самое реальное, что можно сделать для уменьшения неопределенности, раз уж ни контролировать, ни предсказывать поведение вируса невозможно.

    Но пандемия – это лишь одно из знамений эпохи, поскольку факторов неопределенности появляется всё больше. Достаточно вспомнить о том, что неопределенным кое-где становится даже понятие человеческого гендера. Мир серьезно настроился на то, чтобы впустить в свою жизнь немного хаоса. И в этих условиях патерналистская модель общества теряет свой смысл. Открыть рот и ждать, пока большой начальник положит в него хлеб с маслом – бессмысленная стратегия.

    Сегодня в сочувствии и понимании нуждаются все. Мы нуждаемся в сочувствии со стороны власти, но и власть нуждается в нашем сочувствии, ибо вынуждена каждодневно показывать ограниченность своих знаний и возможностей. Только солидарность поможет нам сделать будущее немного уютнее и предсказуемее.

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