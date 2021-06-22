Заповедь «не убий» требует прививаться

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Путин: День памяти и скорби отзывается негодованием в сердцах всех поколений

22 июня, вторник  |  Последнее обновление — 12:55  |  vz.ru
Разделы

Автомобили Lada станут престижнее и дороже

Автомобили Lada выходят в более дорогой сегмент Сергей Мальгавко/ТАСС
Уже через два года «АвтоВАЗ» обещает продавать Lada «намного выше миллиона рублей». Исторически этот бренд был символом доступного массового автомобиля для простых россиян. Однако западные акционеры хотят не просто обновить модельный ряд Lada, но увеличить рентабельность российского завода. Смогут ли они продать россиянам отечественный автомобиль за полтора миллиона рублей? Подробности...
Перейти в раздел…

«Скучно не будет». Чего ждать от будущей Госдумы

Политологи предсказывают существенное обновление состава Госдумы после выборов facebook.com/CIKRussia
В России официально стартовала кампания по выборам в Госдуму. Она будет сильно отличаться от привычных избирательных кампаний. Среди причин – общий запрос избирателей на обновление и фактор пандемии. И хотя партии еще официально не озвучили списки своих кандидатов, политологи прогнозируют серьезное изменение «политического контура» в стране по итогам выборов. Подробности...
Перейти в раздел…

Трагедия советских подводников опровергает миф о начале Великой Отечественной

Главными жертвами начала Великой Отечественной на море стали советские подводные лодки navy.su
Даже сейчас, в день 80-летия начала Великой Отечественной, ведутся споры о том, насколько внезапным было нападение Германии на СССР – и насколько были готовы советские вооруженные силы к его отражению. Крупные потери советского Балтийского флота уже в первые дни войны ставят под сомнение очень распространенный миф о начале Великой Отечественной. Подробности...
Перейти в раздел…

Избрание нового президента Ирана стало следствием ошибок Америки

Пост президента Ирана для Ибрагима Раиси, возможно, еще не венец политической карьеры ABEDIN TAHERKENAREH/ЕРА/ТАСС
Новым президентом Ирана избран Ибрагим Раиси – и это крайне неприятная новость как для президента США Байдена, так и для всех американских элит. Кто такой Раиси, почему пост президента, возможно, не венец его политических амбиций – и каким образом Вашингтон сам способствовал избранию этого человека? Подробности...
Перейти в раздел…

Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
Перейти в раздел…

Заповедь «не убий» требует прививаться

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Государство, медицинское сообщество, Церковь – все одобряют вакцинацию. Либо все они являются частью глобального преступного заговора, либо паникеры, которые пытаются отговорить вас от прививки, говорят неправду. Подробности...

Как нацисты пытались улучшить человека

Иван Иванюшкин
Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
В день 80-летия начала Великой Отечественной мы будем многое припоминать фашистам. В том числе – и преступления нацистской медицины. Подробности...

Нового президента Ирана может ждать карьерный рост

Борис Толчинский
Борис Толчинский, кандидат политических наук, писатель, публицист
Есть основания полагать, что новоизбранный президент Раиси окажется умнее и сильнее Махмуда Ахмадинежада. Пост президента в Иране – наиболее выгодная площадка для рывка к верховной власти. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

Пашинян опять всех победил

Футбол и «война напитков»

Обсуждение: 8 комментариев

Как запретить женщинам пить

Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

В Крыму из-за сильных ливней введен режим ЧС

В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
Подробности...

Переговоры лидеров России и США в Женеве

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
Подробности...

Умер дважды Герой Советского Союза космонавт Шаталов

Дважды Герой Советского Союза, совершивший три космических полета, Владимир Шаталов ушел из жизни на 94-м году жизни. Во время одного из его полетов впервые в мире была осуществлена ручная стыковка космических кораблей
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы отнесетесь к появлению представителя ЛГБТ в сборной России по футболу?
  • Положительно

  • Отрицательно

  • Будет зависеть от его результатов
Как изменилось отношение к риску заболеть коронавирусом за период пандемии в вашем окружении?
  • Тревожность усилилась

  • Тревожность ослабла

  • Стабильно высокая тревожность

  • Стабильно низкая тревожность
Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020?
  • Англия

  • Бельгия

  • Германия

  • Испания

  • Италия

  • Нидерланды

  • Португалия

  • Россия

  • Франция

  • Хорватия

  • Другая страна
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин: День памяти и скорби отзывается негодованием в сердцах всех поколений
    Матвиенко допустила введение штрафа за выброс мусора из автомобиля Миллионы россиян запланировали летом посетить Турцию США оценили способность санкций остановить «Северный поток – 2» Эксперт оценил беспокойство норвежцев из-за российской горбуши
    Назван главный симптом коронавируса у вакцинированных пациентов Объявлено о приостановке прокачки газа по «Турецкому потоку» Госдеп решил поднять флаг ЛГБТ Медведь растерзал подростка в Красноярском крае
    Путин призвал немцев к восстановлению всеобъемлющего партнерства России и Европы В ФСБ рассказали о зверских экспериментах нацистских врачей над пленными в Крыму Стали известны обстоятельства поножовщины между девушками-вожатыми детского лагеря в Подмосковье Стало известно, зачем у россиян выкупают чеки из магазинов

    Главная тема


    Трагедия советских подводников опровергает миф о начале Великой Отечественной

    «грустно и больно»


    В соцсетях оценили итоги матча сборных России и Дании

    черное море


    Эксперты оценили меморандум Британии и Украины о базах ВМС и строительстве военных кораблей

    «по вине сборной Дании»


    Ургант пошутил над поражением сборной России на Евро-2020

    Видео

    выборы после войны


    Армяне вернули власть Пашиняну

    атомная станция


    Битва с БелАЭС заставила Литву переплачивать за электричество

    после саммита в женеве


    Вашингтон позволил себе новую грубость по отношению к России

    борьба с пандемией


    Как изменится жизнь непривитых россиян

    выборы в Иране


    Борис Толчинский: Нового президента Ирана может ждать карьерный рост

    Образование в США


    Юрий Алексеев: В Калифорнии математика уже не имеет значения

    Все познается в сравнении


    Алексей Алешковский: Политика – это поэзия издержек

    Случайный выстрел


    Как перевернулось дело инспектора из-под Новосибирска, застрелившего нарушителя

    на ваш взгляд


    Как вы отнесетесь к появлению представителя ЛГБТ в сборной России по футболу?
    Сергей Худиев

    Заповедь «не убий» требует прививаться

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		22 июня 2021, 12:10

    Рост заболеваемости COVID-19 (причем в ситуации, когда вакцинация доступна уже полгода) вызвал, с одной стороны, попытки властей все же как-то побудить людей вакцинироваться (к продавцам были суровые медицинские требования и до ковида, если кто не знал), с другой – взрыв антипрививочной паники в соцсетях. Это, конечно, не «холерные бунты» и не погромы времен «черной смерти», но явление достаточно прискорбное оно оборачивается смертями, которых вполне можно было бы избежать.

    Причины, по которым привиться следует (и я давно привился), достаточно понятны. Как православный христианин, я знаю, что заповедь «не убий» требует ни прямо, ни косвенно, ни действием, ни бездействием не покушаться на жизнь и здоровье человека – как ближнего, так и себя самого. Пренебрегать медицинскими мерами, которые призваны остановить смертельную инфекцию – значит, совершать то, что в законе называется «причинением смерти по неосторожности». Даже если вы сами переносите ковид легко, вы становитесь частью той цепочки, по которой вирус доходит до других людей. Потом эти люди умирают.

    Конечно, в отличие от других случаев, когда пренебрежение безопасностью привело к гибели людей, невозможно отследить конкретных виновных. Если ресторатор принципиально отказался повиноваться санитарным требованиям, и люди отравились – его легко найти. Как и владельца кафе, где в результате наплевательского отношения к безопасности произошел пожар и люди задохнулись в дыму. Предъявить человеку, который отказался прививаться, его конкретных жертв возможно только в редких случаях. Но мы знаем, что каждый умерший от ковида должен был от кого-то заразиться. И что прививка очень существенно снижает вероятность такого исхода. И что заповедь «не убий», которая требует соблюдать правила санитарной и пожарной безопасности, в данном случае требует прививаться.

    Другое соображение относится к общественной солидарности. Мы, люди, друг другу. Могу ли я потратить полчаса, чтобы чей-то дедушка, или мать, или муж не умерли? В лентах социальных сетей я постоянно читаю о людях, которые мучительно борются с болезнью, о семьях, хоронящих своих близких – и можно легко сделать свой вклад в то, чтобы этого было меньше. Наши героические медики работают в тяжелых условиях, подвергая свою жизнь опасности (многие из них заразились и умерли) – а от нас требуется просто привиться. В ситуации, когда человечество в целом и моя страна в частности борются с вирусом, почему бы не выступить на стороне людей, а не вируса?

    Что можно положить на другую чашу весов? Я пытался расспрашивать об этом людей, которые выступают против прививок. Их возражения сводятся к тому, что они не верят в безопасность и эффективность вакцинации. Вакцины, по их мнению, не только не спасают жизни, но и причиняют вред здоровью – вызывают (по разным версиям) рак, бесплодие, какие-то страшные мутации. Что же, давайте рассмотрим такую возможность.
    Если вакцинация бесполезна, то мы имеем дело, как минимум, с массовым мошенничеством – государство (причем не только наше, но и другие государства мира тоже) тратит бюджетные средства на пустышку. Если она еще и активно вредна, то мы имеем дело с тяжким преступлением против здоровья и жизни людей – причем преступлением неслыханных, глобальных масштабов. Предлагать людям под видом эффективной вакцины фуфломицин или тем более отраву – это преступление, те, кто его совершают, должны сидеть в тюрьме.

    Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

    Между тем медики как в России, так и во всем мире предлагают вакцинацию именно как действенное и безопасное средство против ковида – и проводят ее в своих странах. Китай, например, недавно отчитался, что привил уже миллиард человек. Если все эти люди – министерства здравоохранения всех стран, ученые из разных институтов по всему миру, гражданские власти и т. д. – вовлечены в преступный обман, то почему? Каковы их мотивы? Как этот предполагаемый преступный заговор против человечества обеспечивает такое единодушие в условиях напряженных отношений между государствами, которые только и ищут повода обвинить друг друга? Позвольте подчеркнуть этот тезис. Если прививки бесполезны и вредны, то все медицинское сообщество, а равно гражданские власти – преступники, участвующие в заговоре против населения своих стран.

    Разумеется, люди могут лгать, фальсифицировать результаты научных исследований, продавать фуфломицины и совершать другие преступления – но что этим единодушно занимается все мировое медицинское сообщество, при поддержке всех правительств мира, кажется мне смелой теорией, которая требовала бы очень серьезных доказательств. Я ничего похожего на такие доказательства пока не встретил.

    Более того, если медики являются такими черными злодеями, как можно обращаться к ним в других случаях? Почему медикам, как и гражданским властям – их сообщникам, ни в коем случае нельзя доверять в случае прививок, но можно доверять, когда прижмет и надо будет вызывать скорую? Скорая же увезет в больницу, где вы окажетесь полностью в их руках, где вам не то что укол, целую капельницу могут поставить.

    Надеюсь, читатель простит меня, если я признаюсь, что нахожу преступный заговор таких масштабов крайне неправдоподобным. Какие у меня основания считать сообщения анонимов из интернета более авторитетными и надежными, чем согласное суждение профессионалов?

    Но почему интернет полон антипрививочной конспирологии? Нельзя сказать, что это явление началось только с пандемией. В Сети всегда были публикации, авторы которых с серьезным видом уверяли, например, что химиотерапию придумала Биг фарма (то есть фармацевтические корпорации, которым только бы нажиться), а на самом деле рак успешно лечится алтайским медом, или уксусом, или солью, или мочой. Они-то, в отличие от химиотерапии, точно помогают, вот у человека была знакомая, ее врачи приговорили, а она начала мазаться алтайским медом… А другой знакомый принимал химию, и так и умер. И вообще врачей слушать не надо, сетевые кумушки обоего пола вам сейчас без врачей все объяснят. Верить научному и медицинскому сообществу нельзя. Им – можно.

    Едва ли эти люди извлекают финансовую выгоду. Скорее, это проявление психологической потребности в значимости и признании. Такая потребность есть у всех, но у некоторых она проявляется в болезненной форме. Чтобы добиться чего-то в иммунологии, нужно годами учиться, потом годами практиковать, поддерживать общение с учеными по всему миру – вкладываться, прилагать дисциплинированные усилия. Поэтому суждение ученых о предмете их экспертизы намного ценней, чем мое или ваше. Однако человек может успешно повысить себе самооценку и не прилагая никаких усилий. Просто начать «разоблачать» «официальную медицину» (как есть «разоблачители» у «официальной» науки, истории или религии) и в глазах людей, совершенно несведущих в предмете, стать если не главным медицинским авторитетом, то, по крайней мере, успешно конкурирующим со всеми этими дипломированными умниками. Конечно, люди, которые попробуют «лечить» рак столовой солью вместо химиотерапии или отказываться от прививок во время пандемии, только тяжело (и, возможно, смертельно) повредят своему здоровью.

    Но тех, кто раздает медицинские советы космических масштабов, это просто не волнует. Древние слова «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься» (Мат.12:36-37) прошли мимо их ушей. Обычно большинство пользователей Сети просто игнорирует всех этих непризнанных гениев и смелых разоблачителей всемирных заговоров – но в периоды страха, неопределенности и недовольства они оказываются на коне и «открывают глаза» окружающим, упиваясь своей значительностью – и, увы, властью над запутанными и испуганными душами. Давайте все же не будем давать им власти над нами. Государство, медицинское сообщество, Церковь – все одобряют вакцинацию. Либо все они являются частью глобального преступного заговора, либо паникеры, которые пытаются отговорить вас от прививки, говорят неправду. Блестящие ученые создали вакцину, которая спасает человеческие жизни у нас и за рубежом; они прославили Россию и показали, что у нас есть настоящая наука. Самоотверженные врачи борются с болезнью. От нас требуется немного – получить прививку.

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •