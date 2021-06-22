Заповедь «не убий» требует прививаться

Рост заболеваемости COVID-19 (причем в ситуации, когда вакцинация доступна уже полгода) вызвал, с одной стороны, попытки властей все же как-то побудить людей вакцинироваться (к продавцам были суровые медицинские требования и до ковида, если кто не знал), с другой – взрыв антипрививочной паники в соцсетях. Это, конечно, не «холерные бунты» и не погромы времен «черной смерти», но явление достаточно прискорбное –оно оборачивается смертями, которых вполне можно было бы избежать.

Причины, по которым привиться следует (и я давно привился), достаточно понятны. Как православный христианин, я знаю, что заповедь «не убий» требует ни прямо, ни косвенно, ни действием, ни бездействием не покушаться на жизнь и здоровье человека – как ближнего, так и себя самого. Пренебрегать медицинскими мерами, которые призваны остановить смертельную инфекцию – значит, совершать то, что в законе называется «причинением смерти по неосторожности». Даже если вы сами переносите ковид легко, вы становитесь частью той цепочки, по которой вирус доходит до других людей. Потом эти люди умирают.

Конечно, в отличие от других случаев, когда пренебрежение безопасностью привело к гибели людей, невозможно отследить конкретных виновных. Если ресторатор принципиально отказался повиноваться санитарным требованиям, и люди отравились – его легко найти. Как и владельца кафе, где в результате наплевательского отношения к безопасности произошел пожар и люди задохнулись в дыму. Предъявить человеку, который отказался прививаться, его конкретных жертв возможно только в редких случаях. Но мы знаем, что каждый умерший от ковида должен был от кого-то заразиться. И что прививка очень существенно снижает вероятность такого исхода. И что заповедь «не убий», которая требует соблюдать правила санитарной и пожарной безопасности, в данном случае требует прививаться.

Другое соображение относится к общественной солидарности. Мы, люди, друг другу. Могу ли я потратить полчаса, чтобы чей-то дедушка, или мать, или муж не умерли? В лентах социальных сетей я постоянно читаю о людях, которые мучительно борются с болезнью, о семьях, хоронящих своих близких – и можно легко сделать свой вклад в то, чтобы этого было меньше. Наши героические медики работают в тяжелых условиях, подвергая свою жизнь опасности (многие из них заразились и умерли) – а от нас требуется просто привиться. В ситуации, когда человечество в целом и моя страна в частности борются с вирусом, почему бы не выступить на стороне людей, а не вируса?

Что можно положить на другую чашу весов? Я пытался расспрашивать об этом людей, которые выступают против прививок. Их возражения сводятся к тому, что они не верят в безопасность и эффективность вакцинации. Вакцины, по их мнению, не только не спасают жизни, но и причиняют вред здоровью – вызывают (по разным версиям) рак, бесплодие, какие-то страшные мутации. Что же, давайте рассмотрим такую возможность.

Если вакцинация бесполезна, то мы имеем дело, как минимум, с массовым мошенничеством – государство (причем не только наше, но и другие государства мира тоже) тратит бюджетные средства на пустышку. Если она еще и активно вредна, то мы имеем дело с тяжким преступлением против здоровья и жизни людей – причем преступлением неслыханных, глобальных масштабов. Предлагать людям под видом эффективной вакцины фуфломицин или тем более отраву – это преступление, те, кто его совершают, должны сидеть в тюрьме.

Между тем медики как в России, так и во всем мире предлагают вакцинацию именно как действенное и безопасное средство против ковида – и проводят ее в своих странах. Китай, например, недавно отчитался, что привил уже миллиард человек. Если все эти люди – министерства здравоохранения всех стран, ученые из разных институтов по всему миру, гражданские власти и т. д. – вовлечены в преступный обман, то почему? Каковы их мотивы? Как этот предполагаемый преступный заговор против человечества обеспечивает такое единодушие в условиях напряженных отношений между государствами, которые только и ищут повода обвинить друг друга? Позвольте подчеркнуть этот тезис. Если прививки бесполезны и вредны, то все медицинское сообщество, а равно гражданские власти – преступники, участвующие в заговоре против населения своих стран.

Разумеется, люди могут лгать, фальсифицировать результаты научных исследований, продавать фуфломицины и совершать другие преступления – но что этим единодушно занимается все мировое медицинское сообщество, при поддержке всех правительств мира, кажется мне смелой теорией, которая требовала бы очень серьезных доказательств. Я ничего похожего на такие доказательства пока не встретил.

Более того, если медики являются такими черными злодеями, как можно обращаться к ним в других случаях? Почему медикам, как и гражданским властям – их сообщникам, ни в коем случае нельзя доверять в случае прививок, но можно доверять, когда прижмет и надо будет вызывать скорую? Скорая же увезет в больницу, где вы окажетесь полностью в их руках, где вам не то что укол, целую капельницу могут поставить.

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Надеюсь, читатель простит меня, если я признаюсь, что нахожу преступный заговор таких масштабов крайне неправдоподобным. Какие у меня основания считать сообщения анонимов из интернета более авторитетными и надежными, чем согласное суждение профессионалов?

Но почему интернет полон антипрививочной конспирологии? Нельзя сказать, что это явление началось только с пандемией. В Сети всегда были публикации, авторы которых с серьезным видом уверяли, например, что химиотерапию придумала Биг фарма (то есть фармацевтические корпорации, которым только бы нажиться), а на самом деле рак успешно лечится алтайским медом, или уксусом, или солью, или мочой. Они-то, в отличие от химиотерапии, точно помогают, вот у человека была знакомая, ее врачи приговорили, а она начала мазаться алтайским медом… А другой знакомый принимал химию, и так и умер. И вообще врачей слушать не надо, сетевые кумушки обоего пола вам сейчас без врачей все объяснят. Верить научному и медицинскому сообществу нельзя. Им – можно.

Едва ли эти люди извлекают финансовую выгоду. Скорее, это проявление психологической потребности в значимости и признании. Такая потребность есть у всех, но у некоторых она проявляется в болезненной форме. Чтобы добиться чего-то в иммунологии, нужно годами учиться, потом годами практиковать, поддерживать общение с учеными по всему миру – вкладываться, прилагать дисциплинированные усилия. Поэтому суждение ученых о предмете их экспертизы намного ценней, чем мое или ваше. Однако человек может успешно повысить себе самооценку и не прилагая никаких усилий. Просто начать «разоблачать» «официальную медицину» (как есть «разоблачители» у «официальной» науки, истории или религии) и в глазах людей, совершенно несведущих в предмете, стать если не главным медицинским авторитетом, то, по крайней мере, успешно конкурирующим со всеми этими дипломированными умниками. Конечно, люди, которые попробуют «лечить» рак столовой солью вместо химиотерапии или отказываться от прививок во время пандемии, только тяжело (и, возможно, смертельно) повредят своему здоровью.

Но тех, кто раздает медицинские советы космических масштабов, это просто не волнует. Древние слова «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься» (Мат.12:36-37) прошли мимо их ушей. Обычно большинство пользователей Сети просто игнорирует всех этих непризнанных гениев и смелых разоблачителей всемирных заговоров – но в периоды страха, неопределенности и недовольства они оказываются на коне и «открывают глаза» окружающим, упиваясь своей значительностью – и, увы, властью над запутанными и испуганными душами. Давайте все же не будем давать им власти над нами. Государство, медицинское сообщество, Церковь – все одобряют вакцинацию. Либо все они являются частью глобального преступного заговора, либо паникеры, которые пытаются отговорить вас от прививки, говорят неправду. Блестящие ученые создали вакцину, которая спасает человеческие жизни у нас и за рубежом; они прославили Россию и показали, что у нас есть настоящая наука. Самоотверженные врачи борются с болезнью. От нас требуется немного – получить прививку.