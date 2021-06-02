Донецк надеется, что Донбасс повторит путь Крыма

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НОВОСТЬ ЧАСА

Минобороны заявило о поставке на Украину оружия под прикрытием учений НАТО

2 июня, среда  |  Последнее обновление — 12:55  |  vz.ru
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Газпром бьет рекорды в Европе ради «Северного потока – 2»

Европейцы ждут, когда можно будет покупать газ через «Северный поток – 2» Рюмин Александр/ТАСС
Объемы поставок российского газа в Европу, несмотря на его подорожание, показывают небывалый рост. Это весьма необычная ситуация для этого времени года. Причем Газпром мог продать европейцам еще больше, но специально не сделал это. Откуда взялся ажиотажный спрос в Европе на российский газ и как Газпром использует сложившуюся ситуацию, чтобы помочь «Северному потоку – 2»? Подробности...
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Шесть главных разногласий России и США перед встречей Путина и Байдена

У Байдена и Путина много тем для дискуссий Михаил Метцель/ТАСС,
Pool/CNP/Global Look Press
На предстоящей уже через две недели встрече Владимира Путина и Джо Байдена «повестки дня США и РФ не совпадают». Такими словами в МИД РФ дают понять масштаб проблем, с которыми столкнутся лидеры двух государств во время переговоров. В чем именно заключается несовпадение повестки, что будет требовать Вашингтон от Москвы и наоборот – и по каким вопросам все же есть шанс договориться? Подробности...
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Как американцы создали главные заводы СССР

Строительство Магнитогорского металлургического комбината. Рабочими были русские, ведущими инженерами – американцы РИА Новости
Ровно 90 лет назад, 1 июня 1931 года, был заключен контракт между США и СССР об участии американских инженеров в постройке 90 советских металлургических заводов. Это был лишь один из множества примеров того, как руками иностранных специалистов создавалась индустриальная мощь Советского Союза.  Подробности...
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Памятники Красной Армии в Польше защищает лишь прах советских солдат

Монументы советским воинам подвергаются разрушениям даже на кладбищах Алексей Букчин/РИА «Новости»
Сотни памятников советским воинам разрушены в Польше за последние годы. Это является прямым нарушением договоров, заключенных в свое время между Москвой и Варшавой. Несмотря на то, что и правительство Польши, и большинство населения поддерживают вандализм по отношению к советским монументам, в стране находятся энтузиасты, которым они по-прежнему дороги. Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Донецк надеется, что Донбасс повторит путь Крыма

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Люди верят, что только Россия может принести мир и стабильность на донбасскую землю. И с этим, конечно, а не отменами комендантского часа, связан тот минимальный уровень оптимизма, который еще теплится в жителях Донбасса. Подробности...

Россия должна поставить на место армянских авантюристов

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Скоро в Армении пройдут, пожалуй, самые важные парламентские выборы со времен получения независимости. Важные не только для этой республики, но и для России. Значит, Москве нужно за этими выборами следить и не позволять другим использовать российский фактор. Подробности...
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Протасевич лишил белорусскую оппозицию поддержки из России

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Российская власть внимательно прислушивается к тому, как воспринял внеплановую посадку самолёта в Минске и вообще арест оппозиционера российский народ. А он воспринял, надо сказать, довольно равнодушно. И местами даже злорадно. Подробности...
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Русские наемники на войне в Африке

Когда вымрет Китай

Россия запрещает палочки и трубочки

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В День защиты детей в московском парке Горького прошел фестиваль «Большая перемена»

1 июня, в День защиты детей, двери парка Горького открылись для Всероссийского фестиваля «Большая перемена». Целый день для участников фестиваля проводились мастер-классы и викторины, призванные раскрыть сильные стороны и проявить таланты участников. Фестиваль завершился концертом с участием российских звезд
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В Татарстане состоялся запуск автозавода Aurus

В Татарстане состоялось открытие завода Aurus. В режиме видеоконференции в нем принял участие президент Путин, назвавший Aurus достойной машиной, соответствующей мировым стандартам. Аurus в перспективе планируется выпускать в Китае и в Западной Европе
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Спасенных в Ленобласти тюленей выпустили в Финский залив

Специалисты Центра изучения и сохранения морских млекопитающих выпустили после реабилитации двух серых тюленей в Финский залив. Это самка Лебяжка и самец Крикуша. Животные были сильно истощены и нуждались в помощи специалистов
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Сергей Миркин

    Донецк надеется, что Донбасс повторит путь Крыма

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    		2 июня 2021, 12:14

    В ДНР радость – отменяют комендантский час. Когда информация появилась в сети, многие не поверили. И правильно сделали – позже стало известно, что согласно указу главы ДНР Дениса Пушилина комчас действительно отменяют, но временно – до 15 сентября – и только в выходные дни – с вечера пятницы до утра понедельника.

    Вообще, комендантский час – один из самых дискуссионных вопросов внутри республики. Больше копий в дебатах сломали только по вопросу о том, нужно ли открывать границу с Украиной во время пандемии ковида.  Противники отмены комендантского часа исходят из того, что Донецк – прифронтовой город, а, значит, нельзя исключить действия украинских диверсантов на его улицах. Комендантский час им если не мешает, то серьезно осложняет.

    Сторонники отмены полагают, что комендантский час ничего реально позитивного не дает, а только усложняет жизнь дончанам. Когда говорят, что люди устали от войны, то имеют в виду и комендантский час. Сторонники отмены этого ограничения аргументируют свою позицию тем, что оно создает более чем серьезные бытовые неудобства. Да и в принципе – свобода лучше, чем несвобода. В том числе и свобода выйти на улицу, когда вздумается.  

    Ради объективности надо отметить, что за 7 лет жители Донецка уже приспособились жить в подобных условиях. Но теоретически любой может оказаться в ситуации, когда не успеет добраться домой до 23.00. Например, если человек засиделся в гостях, то должен либо просить хозяев, чтобы оставили его ночевать, либо на свой страх добираться домой, рискуя быть задержанным полицией. Рассказывали курьезные случаи, когда постоянные посетители кафе, понимая, что не успеют добраться домой до 23.00, уговаривали работников оставить их переночевать на территории заведения. И спали просто на стульях. Если люди празднуют свадьбу или юбилей, то в условиях Донецка это рациональней делать в гостиничных комплексах, чтобы можно было отметить в ресторане, а переночевать в номерах. Такси тоже не решает проблему. Уже после 22.00 сложно вызвать машину, особенно если ехать нужно в дальний район города. Таксисты просто отказываются от такого заказа - водителю самому нужно вернуться домой до 23.00.

    Боевые действия, безусловно, идут, и угроза диверсантов, конечно, существует. Но психологически люди очень устали и по возможности уже стараются обо всем этом не думать. Стремление абстрагироваться от реальности наблюдается еще с весны 2015 года, потому что жить в постоянном напряжении, как это было в 2014 году, невозможно. Даже если мира нет, а есть его подобие, люди в фантазиях что-то «дорисуют», на что-то закроют глаза – только для того, чтобы почувствовать себя живущими нормальной жизнью. И в этом контексте частичную отмену комендантского часа можно назвать движением к нормализации жизни. А решение Пушилина о частичной отмене комчаса – компромиссом, учитывающим мнение обеих сторон дискуссии.

    Однако пока украинские войска будут стоять возле Донецка, а их пушки будут направлены на город, ни о какой нормальной жизни речи быть не может. Есть лишь ее иллюзия, и она в любой момент может быть разрушена артиллерийскими залпами.

    Надо оговориться, что иллюзии есть у тех, кто живет в центре или в необстреливаемых районах. У людей, которые живут на окраинах, никаких ложных представлений о реальности нет. Они четко понимают, что война идет и никакого мира нет. «Два» Донецка сформировались еще летом 2015 года, когда в центре открывались рестораны и бутики, а в десятке километров от них люди сидели в окопах или ждали, когда украинский снаряд прилетит в их дом. В этом смысле Донецк – город контрастов. В 2015 году это порождало споры, правильно ли гулять в кабаках, когда рядом идут бои? Но со временем подобные разговоры сошли на нет, потому что любые признаки обычной жизни, в том числе работающие рестораны и кафе, начали восприниматься позитивно.

    Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

    Второй, после войны, фактор депрессии в Донецке – экономическая ситуация в республике. Есть, конечно, успехи в этой сфере. Так, недавно одна из печей Донецкого металлургического завода (ДМЗ) начала выпускать чугун. Все что связано с ДМЗ, для Донецка сакрально, так как вокруг этого завода возник сам город, тогда еще поселок Юзовка. Время от времени на шахтах вводят в эксплуатацию новые лавы для добычи угля. Бюджетникам повышают зарплаты, пенсионерам пенсии. Правда, параллельно с этим растут цены на коммуналку и продукты. Хотя в сравнении с астрономическими ценами за услуги ЖКХ на Украине платежи в республиках выглядят копеечными. На сайтах по трудоустройству много предложений, особенно в сфере торговли.

    Взгляды большинства дончан обращены в сторону России. С каждым днем все больше жителей ДНР становятся гражданами РФ, получая паспорта по упрощенной схеме. Кто-то с новыми паспортами едет отдыхать в Крым, на Кубань, на Кавказ или за границу. Но прежде всего люди надеются на то, что Донбасс повторит путь Крыма и станет частью России. И тогда украинские военные не посмеют обстреливать города, а экономика края сможет заработать в полную силу, что будет не только на благо Донбасса, но и России. Люди верят, что только Россия может принести мир и стабильность на донбасскую землю. И с этим, конечно, а не отменами комендантского часа, связан тот минимальный уровень оптимизма, который еще теплится в жителях Донбасса.

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