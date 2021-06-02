Донецк надеется, что Донбасс повторит путь Крыма

В ДНР радость – отменяют комендантский час. Когда информация появилась в сети, многие не поверили. И правильно сделали – позже стало известно, что согласно указу главы ДНР Дениса Пушилина комчас действительно отменяют, но временно – до 15 сентября – и только в выходные дни – с вечера пятницы до утра понедельника.

Вообще, комендантский час – один из самых дискуссионных вопросов внутри республики. Больше копий в дебатах сломали только по вопросу о том, нужно ли открывать границу с Украиной во время пандемии ковида. Противники отмены комендантского часа исходят из того, что Донецк – прифронтовой город, а, значит, нельзя исключить действия украинских диверсантов на его улицах. Комендантский час им если не мешает, то серьезно осложняет.

Сторонники отмены полагают, что комендантский час ничего реально позитивного не дает, а только усложняет жизнь дончанам. Когда говорят, что люди устали от войны, то имеют в виду и комендантский час. Сторонники отмены этого ограничения аргументируют свою позицию тем, что оно создает более чем серьезные бытовые неудобства. Да и в принципе – свобода лучше, чем несвобода. В том числе и свобода выйти на улицу, когда вздумается.

Ради объективности надо отметить, что за 7 лет жители Донецка уже приспособились жить в подобных условиях. Но теоретически любой может оказаться в ситуации, когда не успеет добраться домой до 23.00. Например, если человек засиделся в гостях, то должен либо просить хозяев, чтобы оставили его ночевать, либо на свой страх добираться домой, рискуя быть задержанным полицией. Рассказывали курьезные случаи, когда постоянные посетители кафе, понимая, что не успеют добраться домой до 23.00, уговаривали работников оставить их переночевать на территории заведения. И спали просто на стульях. Если люди празднуют свадьбу или юбилей, то в условиях Донецка это рациональней делать в гостиничных комплексах, чтобы можно было отметить в ресторане, а переночевать в номерах. Такси тоже не решает проблему. Уже после 22.00 сложно вызвать машину, особенно если ехать нужно в дальний район города. Таксисты просто отказываются от такого заказа - водителю самому нужно вернуться домой до 23.00.

Боевые действия, безусловно, идут, и угроза диверсантов, конечно, существует. Но психологически люди очень устали и по возможности уже стараются обо всем этом не думать. Стремление абстрагироваться от реальности наблюдается еще с весны 2015 года, потому что жить в постоянном напряжении, как это было в 2014 году, невозможно. Даже если мира нет, а есть его подобие, люди в фантазиях что-то «дорисуют», на что-то закроют глаза – только для того, чтобы почувствовать себя живущими нормальной жизнью. И в этом контексте частичную отмену комендантского часа можно назвать движением к нормализации жизни. А решение Пушилина о частичной отмене комчаса – компромиссом, учитывающим мнение обеих сторон дискуссии.

Однако пока украинские войска будут стоять возле Донецка, а их пушки будут направлены на город, ни о какой нормальной жизни речи быть не может. Есть лишь ее иллюзия, и она в любой момент может быть разрушена артиллерийскими залпами.

Надо оговориться, что иллюзии есть у тех, кто живет в центре или в необстреливаемых районах. У людей, которые живут на окраинах, никаких ложных представлений о реальности нет. Они четко понимают, что война идет и никакого мира нет. «Два» Донецка сформировались еще летом 2015 года, когда в центре открывались рестораны и бутики, а в десятке километров от них люди сидели в окопах или ждали, когда украинский снаряд прилетит в их дом. В этом смысле Донецк – город контрастов. В 2015 году это порождало споры, правильно ли гулять в кабаках, когда рядом идут бои? Но со временем подобные разговоры сошли на нет, потому что любые признаки обычной жизни, в том числе работающие рестораны и кафе, начали восприниматься позитивно.

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Второй, после войны, фактор депрессии в Донецке – экономическая ситуация в республике. Есть, конечно, успехи в этой сфере. Так, недавно одна из печей Донецкого металлургического завода (ДМЗ) начала выпускать чугун . Все что связано с ДМЗ, для Донецка сакрально, так как вокруг этого завода возник сам город, тогда еще поселок Юзовка. Время от времени на шахтах вводят в эксплуатацию новые лавы для добычи угля. Бюджетникам повышают зарплаты, пенсионерам пенсии. Правда, параллельно с этим растут цены на коммуналку и продукты. Хотя в сравнении с астрономическими ценами за услуги ЖКХ на Украине платежи в республиках выглядят копеечными. На сайтах по трудоустройству много предложений, особенно в сфере торговли.

Взгляды большинства дончан обращены в сторону России. С каждым днем все больше жителей ДНР становятся гражданами РФ, получая паспорта по упрощенной схеме. Кто-то с новыми паспортами едет отдыхать в Крым, на Кубань, на Кавказ или за границу. Но прежде всего люди надеются на то, что Донбасс повторит путь Крыма и станет частью России. И тогда украинские военные не посмеют обстреливать города, а экономика края сможет заработать в полную силу, что будет не только на благо Донбасса, но и России. Люди верят, что только Россия может принести мир и стабильность на донбасскую землю. И с этим, конечно, а не отменами комендантского часа, связан тот минимальный уровень оптимизма, который еще теплится в жителях Донбасса.