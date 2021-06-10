Белорусам в Латвии менее свободно, чем у Лукашенко

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УЕФА потребовал от сборной Украины убрать с формы надпись «Героям Слава»

10 июня, четверг  |  Последнее обновление — 12:17  |  vz.ru
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Как США собрались спасать газовый транзит Украины

Украина после запуска «Северного потока – 2» может частично сохранить транзит REUTERS/Valentyn Ogirenko
Американцы утешают Украину вариантами спасения от запуска «Северного потока – 2», который сами признали неизбежным. Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал сразу о трех планах развития ситуации для Украины, один другого краше. Каким же США видят транзитное будущее Украины при работе российско-европейского обходного газопровода? Подробности...
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США компенсировали Зеленскому позор щедрым подарком

В отличие от Байдена, Блинкен уже встречался с Зеленским Ukrainian Presidential Office/XinHua
/Global Look Press
Офис президента Украины провел большую работу, чтобы выжать для Зеленского максимум пользы из грядущих переговоров Путина и Байдена. В итоге информационная спецоперация вылилась в позор – Байден отказался от встречи с Зеленским, а Белый дом потребовал от Киева срочно переписать сообщения об итогах их телефонного разговора. Но в дело вмешался госсекретарь Блинкен с очень щедрым подарком для Зеленского. Подробности...
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Как накажут популярного блогера за оправдание терроризма

Хованский оправдал действия террористов в «Норд-Осте» yurykhovansky/Instagram
В отношении популярного видеоблогера Юрия Хованского возбуждено уголовное дело. Следственный комитет обвиняет его в оправдании терроризма. Основанием стала исполненная Хованским песня про мюзикл «Норд-Ост». Данная статья предусматривает наказание от штрафа до семи лет лишения свободы. Грозит ли блогеру реальный тюремный срок? Подробности...
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В дебошах натовских военных увидели «руку Кремля»

Британские солдаты ведут себя в Прибалтике куда менее презентабельно, чем выглядят instagram.com/britisharmy
В Прибалтике разразился очередной скандал, связанный с иностранными военными, унижающими местных жителей. В происходящем немедленно обвинили «агентов Путина» – и это тем более цинично на фоне того, что в Прибалтике работает целая структура, изобретающая и разоблачающая якобы придуманные Россией фальшивки. Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Белорусам в Латвии менее свободно, чем у Лукашенко

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Латышское агентство инвестиций выпускает победные релизы: продвинутые белорусы, уставшие от гнёта Батьки, принесут к нам несказанный хайтек, который поднимет нашу коровью страну до уровня Кремниевой долины! Нет, не поднимет. Подробности...

Русский «Спутник» в Европу не пускают большие деньги

Владимир Веретенников
Владимир Веретенников, Журналист
Благодаря вакцинам от COVID-19 число миллиардеров в мире выросло на девять человек. Было бы странно, если бы «Большая фарма» легко впустила на рынок ЕС своих основных конкурентов – российские вакцины. Подробности...

Петербургу нужны фаллические доминанты

Анастасия Семенович
Анастасия Семенович, журналист, искусствовед
Если округлить требования градозащитного фронта, то это всегда «верните все, как было». В основе – представление о том, что был когда-то прекрасный Петербург, который с годами все хуже и хуже. Мне иногда хочется пошутить, что в идеальном варианте на месте города надо восстановить болотистую дельту Невы. Подробности...
Обсуждение: 51 комментарий
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«Литва краснеет от стыда»

Макрон получил по лицу от народа

Обсуждение: 5 комментариев

Байден унизил Зеленского

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Морская слизь из Турции угрожает Черному морю

Берег Мраморного моря в районе Стамбула покрылся густой морской слизью. Турецкие ученые бьют тревогу, уровень кислорода в воде серьезно снизился. Разрастание слизи угрожает различным морским организмам, в том числе устрицам, мидиям и морским звездам
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В Красноярском крае в начале лета появились глубокие сугробы

В природном парке «Ергаки» на юге Красноярского края установилась холодная температура и выпало большое количество снега. Отдыхающие в парке туристы фотографируют глубокие сугробы, стоя по пояс в снегу
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Пандам в пекинском зоопарке устроили райскую жизнь

К лету в Пекинском зоопарке обновился вольер для больших панд. Появились различные спортивные сооружения для того, чтобы эти милые животные могли играть, а также весело и комфортно проводить время. Большая панда является одним из наиболее посещаемых обитателей, поэтому именно эти животные получают огромное внимание со стороны работников зоопарка
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Электросамокаты на улицах города – это в первую очередь:
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    НОВОСТЬ ЧАСА: УЕФА потребовал от сборной Украины убрать с формы надпись «Героям Слава»
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    Юрий Алексеев

    Белорусам в Латвии менее свободно, чем у Лукашенко

    Юрий Алексеев
    Журналист
    		10 июня 2021, 12:06

    Прошлой осенью – после протестов против Лукашенко – некоторые белорусские айтишники решили: пора валить. А куда валить? Ну понятно: в Латвию, она рядом, там все говорят по-русски, там Евросоюз, там всё мёдом намазано. И понеслись в Латвию белорусские IT-квартирьеры - разузнать, как тут условия для ведения их бизнеса, хорошо ли им будет после переезда.

    В Латвии есть организация под названием «Латвийское агентство инвестиций и развития» (LIAA). Она несказанно оживилась: опа! В нашу забытую Богом страну сейчас хлынут высокообразованные соседи, недовольные режимом Лукашенко!

    Агентство LIAA тут же принялось выпускать победные релизы, дескать, продвинутые белорусы, уставшие от гнёта Батьки, принесут к нам несказанный хайтек, который поднимет нашу коровью страну до уровня Кремниевой Долины! К нам уже попросились на жительство аж 17 белорусских высокотехнологичных предприятий! Включая всемирно известного IT-монстра Wargaming – разработчика популярных онлайн-игр World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes. Это же – тысячи рабочих мест, вот сейчас мы, латыши, заживём!

    Я – наполовину латыш и даже на четверть белорус, я живу в Латвийской ССР/Латвии уже 50 лет, я знаю нашу действительность и язык. Я подозревал, что все будет не совсем так, как рисовалось. И потому, тихо и мерзко хихикая, я проник в пару закрытых форумов белорусских айтишников, туда, где наивные белорусы делились своими впечатлениями о Латвии. Пообещав рассказать им тонкости ведения бизнеса и вообще жизни в Латвии. И надавать полезных советов.

    Классический диалог в форумах №1:

    – А как вести в Латвии делопроизводство по бизнесу?

    – Да очень легко. Изучаешь латышский язык и ведёшь.

    – А на русском нельзя?

    – Нет.

    – А на английском?

    – Нет.

    – А если латышского не знаешь?

    – Нанимайте делопроизводителя-латыша, юриста-латыша, секретаршу-латышку и латышского переводчика лично для себя, если вы – директор. У нас в Латвии есть такие профессиональные латыши, целый класс, которые нанимаются в русские фирмы. Правда они дорого стоят, от 1000 евро в руки за секретаршу, а дальше – по восходящей.

    – Но у вас же все говорят по-русски...

    – Да, говорят, но не хотят. Вернее так: когда ты им платишь деньги (официанту в кафе) – говорят. Но в остальных случаях они русский мгновенно забывают.

    – А зачем латышский переводчик лично для себя?

    – Ну если вы – директор фирмы в Латвии, вам латышский знать обязательно. На очень высоком уровне. Иначе придут языковые инспекторы и выпишут штраф. Или ходите со штатным переводчиком.

    Классический диалог в форумах №2:

    – А как там в Латвии жить в быту? Русского языка хватает?

    – Вполне. Я редко говорю по-латышски, хотя знаю.

    – А детей в школе можно учить на русском?

    – Да, у нас есть русские школы, но в них 90% обучения – на латышском, то есть все уроки, кроме уроков русского языка и литературы – на латышском. И экзамены тоже. А вузы – на 100% на латышском.

    – И даже английского нет?

    – Есть, но это очень дорого, и только в отдельных вузах для иностранцев.

    – А вообще сложно выучить латышский?

    – Нет, не очень. Латышский – балтославянский язык, не сложный. При достаточном усердии (часов 10-12 в неделю) бытовой-разговорный освоите за год. А чтобы вести бизнес и общаться с государством, придётся попотеть. Далеко не каждый урождённый латыш в седьмом поколении понимает государственный латышский.

    Классический диалог в форумах №3:

    А как у вас с налогами на бизнес?

    – Да мелочь какая-то. Чтобы выплатить 1000 евро зарплаты в руки, надо заплатить за работника 867 евро налогов. В Латвии на каждого зарабатывающего деньги имеется по 0,7 пенсионера. Плюс еще чиновники. Все кушать хотят.

    – А уйти от налогов в какой-нибудь офшор можно?

    – Конечно! Но у нас есть такие законы, которые позволяют арестовать ваши счета (все до единого) при малейшем подозрении, что вы «мышкуете» по налогам. И не просто арестовать, а сразу конфисковать ваши денежки без суда.

    – Но у вас же есть суды...

    – Конечно! Европейские суды – самые справедливые суды в мире! Вот мой приятель судится уже 12-й год. А деньги его конфискованы и уже да-а-авно потрачены на организацию баз НАТО в Латвии. Вряд ли он когда-нибудь их получит назад. Разве что его внуки, если доживут.

    Вот таким просвещением наивных белорусских айтишников в их форумах я занимался примерно 4 месяца. Время от времени, когда было не лень, просто заходил на их форумы и рассказывал всё как есть, честно. А потом кто-то из них вскричал: а-а-а! Юрий Алексеев – ватник! Он специально к нам проник, чтобы нас разочаровать! И меня тут же выкинули из их закрытых групп. Дальше они уже пошли «инвестировать в Латвию» без меня.

    Фото: Евгений БиятовРИА Новости

    Прошло полгода. До сих пор ни одного реального белорусского предприятия, которое бы действительно сбежало в Латвию от Лукашенко, латвийское Агентство развития (LIAA) назвать не может. А то бы оно уже кричало об этом на всех площадях. Они об этом пока что влажно мечтают. И слава Богу. Белорусы, живите своей жизнью.

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