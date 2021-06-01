Почему американцы помогли индустриализации СССР

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НОВОСТЬ ЧАСА

Госдума приняла поправки «Единой России» в закон о бесплатной газификации

1 июня, вторник  |  Последнее обновление — 12:25  |  vz.ru
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Российский люксовый автомобиль продадут арабским шейхам

Россия запускает новый высокотехнологичный продукт для завоевания мира Максим Зарецкий/ТАСС
Россия наладила полноценное производство отечественных автомобилей представительского класса Aurus Senat. Его уникальность состоит не только в стоимости – от 18 до 22 млн рублей, но и в его высокотехнологичной начинке. Это новый ненефтегазовый продукт, на продаже которого Россия намерена зарабатывать практически по всему миру. А дальше больше – уже готов лабораторный вариант автомобиля на водороде. Подробности...
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Состав Госдумы ждут перемены

Правозащитница Мария Бутина победила на праймериз в Кировской области Михаил Воскресенский/РИА Новости
«Единая Россия» начала подводить итоги предварительного голосования, на основе которого будет сформирован список кандидатов партии на осенних выборах в Госдуму. Исходя из результатов праймериз и планов партии получить большинство в новом парламенте, состав Госдумы значительно обновится – многие нынешние парламентарии в нее не попадут, зато среди тех, кто пойдет на выборы от партии в Госдуму-2021 будет много новых лиц. Подробности...
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Как американцы создали главные заводы СССР

Строительство Магнитогорского металлургического комбината. Рабочими были русские, ведущими инженерами – американцы РИА Новости
Ровно 90 лет назад, 1 июня 1931 года, был заключен контракт между США и СССР об участии американских инженеров в постройке 90 советских металлургических заводов. Это был лишь один из множества примеров того, как руками иностранных специалистов создавалась индустриальная мощь Советского Союза.  Подробности...
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Газовые интересы России в Европе обеспечит газопровод в Азии

Пропускная способность трубопровода должна быть значительной величины Patrick Pleul/DPA/ТАСС
С одной стороны, многообещающий и прибыльный, с другой – политически рискованный проект будет реализован российскими компаниями в Пакистане. Речь идет о строительстве важнейшего для страны газопровода. Почему «Пакистанский поток» имеет значение для отношений нашей страны и с другими крупными странами? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Почему американцы помогли индустриализации СССР

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
1 июня 1931 года советская индустриализация получила чувствительный толчок – СССР подписал с американцами соглашение об участии бизнеса США в возведении почти сотни крупных предприятий тяжелой промышленности. Еще недавно «буржуазный» мир относился к молодому социалистическому государству с изрядной опаской, а тут вдруг такая массированная передача технологий. Подробности...

Младенцев лишают жизни просто потому, что так удобнее

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы имеем дело с простейшим силлогизмом: 1) все люди обладают правами, начиная с права на жизнь; 2) дитя в утробе – человек; 3) следовательно, дитя в утробе обладает правом на жизнь. Обойти этот вывод можно либо отрицая принадлежность ребенка к людям, либо отрицая, что все люди обладают правом на жизнь. Подробности...
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Запад не торопится окончательно оттолкнуть Лукашенко

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
От введения максимально жестких санкций Запад удерживает лишь то соображение, что тем самым он окончательно толкнет Лукашенко в объятия России. Неужели даже в этой ситуации Лукашенко продолжает играть в многовекторность? Подробности...
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Когда вымрет Китай

Россия запрещает палочки и трубочки

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Литва рассердила китайцев

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В Татарстане состоялся запуск автозавода Aurus

В Татарстане состоялось открытие завода Aurus. В режиме видеоконференции в нем принял участие президент Путин, назвавший Aurus достойной машиной, соответствующей мировым стандартам. Аurus в перспективе планируется выпускать в Китае и в Западной Европе
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    Тимур Шерзад

    Почему американцы помогли индустриализации СССР

    Тимур Шерзад
    журналист
    		1 июня 2021, 12:12

    Что такое Советский Союз? В нашем сознании это, в первую очередь, одна из двух сверхдержав, которая успела победить в самой масштабной в истории человечества войне, построила океанский флот и была способна уничтожить все живое на планете несколько десятков раз. На фоне этого могущества мы часто и не подозреваем, насколько бедной страной был СССР на заре своего существования.

    В 20-е годы страна кое-как пыталась оправиться от последствий двух разрушительных для нее войн – Первой мировой и Гражданской. До этого момента Россия была сильной европейской державой, но похвастаться уверенным промышленным лидерством все-таки не могла. А тут еще и масштабное разорение.

    Во время Русской смуты на страну с разных сторон набросились интервенты. Но тогда от них удалось избавиться сравнительно легко – в первую очередь, потому что великие державы сами устали от большой войны, и политическая обстановка внутри не позволяла прислать большие контингенты. А что бы случилось, если бы обстановка изменилась?

    Победившие большевики имели в своих руках РККА – мотивированную армию с реальным боевым опытом. Но материально-техническое оснащение, сильнейшее во время Гражданской войны, оставляло желать лучшего в серьезной войне против сильного внешнего врага. После Гражданской серьезными проблемами было обеспечение всех младших командиров часами (сверять время для одновременных атак с разных направлений) и выбить хотя бы пригоршню лишних патронов для огневой подготовки на человека. В 20-е годы серьезнейшими потенциальными противниками считались Польша и Финляндия. Если молодой СССР хотел выжить, эту ситуацию надо было менять. А сделать это можно было, только радикально повысив промышленный уровень страны.

    Помощь откуда не ждали

    Большевиков много кто много в чем упрекал, но никто и никогда – в отсутствии решительности. Осознав возможные перспективы и дав стране немного успокоиться недолгим периодом НЭПа, они принялись решать индустриальный вопрос. Но получалось далеко не все – пытались строить и Магнитогорский комбинат, и некоторые ГЭС, и тракторные заводы. Почти все не давало результата.

    Причиной, разумеется, был не «социализм» и не «врожденная криворукость большевиков» – позже, поднабравшись опыта и подготовив специалистов, они тянули и не такие проекты. Хотя, конечно, коммунистическая идеология делала свое дело, пугая уезжавшие из страны квалифицированные кадры. Хотя много кто покинул Россию и в попытках найти лучшую участь просто из-за обнищания страны на фоне двух разрушительных войн. Результат был один – на воплощение могучих планов просто не хватало людей.

    Фото: РИА Новости

    Москве отчаянно, как воздух, требовались технические компетенции, которые позволили бы построить заводы и обучить производственников – того, что оставалось в стране от царской России, не хватало. Да даже если бы остались все – замах был слишком большой, а отведенного как проектировщиками, так и самой жизнью, времени было очень мало.

    Помощь пришла, откуда не ждали – из капиталистической, «дикой» на социальные гарантии, Америки – полной, казалось бы, противоположности строящегося социалистического государства. Американцы проектировали целые заводы-гиганты, поставляли для них все оборудование, и сами руководили его монтажом и пуском производства. Они не только продавали патенты и лицензии на изготовление своих грузовиков, тракторов и даже танковых шасси, но и обучали у себя советских рабочих – таким образом, формировался костяк, передающий знания остальным. Тот же ГАЗ – чисто американское детище, а ведь этот автогигант – лишь один из десятков, сотен больших проектов.

    Взять, к примеру, новые тракторные заводы вроде Сталинградского – позже на них будут делать танки. Но в 20-е годы, при попытках наладить массовое производство тракторов своими силами на существующих заводах получалось изготавливать сотни машин в год. А хотелось, как минимум, десятки тысяч. Можно было, конечно, пытаться «вырастить» мощные заводы самим, но это заняло бы время, десятки, как минимум, лет. А при покупке заводов-гигантов «под ключ» экономился этот, драгоценный, в условиях межвоенного периода, ресурс. Американское участие, фактически, определило облик и конструкцию таких грандиозных строек индустриализации, как ДнепроГЭС, грандиозный Магнитогорский металлургический комбинат, АЗЛК (позже он будет выпускать «Москвичи», но начинал с лицензионных «Фордов»), Харьковский тракторный завод, выпускавший танки до войны и частично эвакуированный в начале ВОВ. Этот список при желании можно продолжать очень долго.

    За всю эту радость нужно было, конечно, платить чудовищную цену – чтобы получать валюту в нужных объемах, Советский Союз был вынужден продавать за границу зерно в разгар бушующего в собственной стране голода и вывозить за рубеж бесценные произведения искусства. Но, чем бы при этом ни руководствовалась такая политика, в итоге сам расчет оказался верен.

    На Европу неотвратимо надвигалась пора суровых испытаний, и, когда в 40-е грянула масштабная война, СССР оказался готовым к ней, насколько в принципе можно было быть готовым, имея такое время и такие стартовые условия, как в начале 20-х годов. Страна перенесла суровейшие испытания, но при этом имела достаточную индустриальную базу, чтобы выстоять и в принципе отстоять свое существование. Не выживи Советский Союз в 1941-м году – сегодня не было бы никакой России. Так что, при всех проблемах, при всех страданиях, ужасных голодных смертях и океанах пролитого пота, американское участие – даже сполна оплаченное деньгами – принесло стране реальную пользу, выиграло для нее бесценное время. Вопрос только в том, как же удалось этого участия добиться.

    С чего такая щедрость

    Звон золота и шелест валюты всегда был для американцев важнейшим мотиватором и двигателем прогресса. Но одно дело – наживаться на продаже готовой продукции, и совсем другое – возводить кому-то тяжелую промышленность практически с нуля, своими же руками порождать нового конкурента. К счастью для Советского Союза, Америке в начале 30-х выбирать особо не приходилось. Осенью 1929-го грянула Великая Депрессия, смешавшая все карты. Множество фирм и заводов было поставлено на грань выживания, и они были готовы браться за любую работу. А русские платили золотом и долларами – вот капиталисты и бросались «продавать коммунистам веревку», на которой те не так давно грозились их же повесить.

    К тому же потенциальную паранойю насчет коммунизма отчасти гасили два фактора. Во-первых, сама социальная обстановка Великой Депрессии, в которой множество американцев или уже потеряли работу, или страшно боялись ее потерять. Возможность в любую секунду оказаться выброшенным на улицу здорово меняла мировосприятие, и повышала симпатии в обществе к левым идеям. А найти в то время более убедительный источник левых идей, чем Советский Союз, было невозможно. Во-вторых, немалую лепту в улучшение собственного позиционирования вносил и сам СССР. Он не только платил готовым переехать американским рабочим щедрую зарплату в долларах, но и умело пропагандировал свой образ строителя социализма. Причем, не бездарной, носящей обратный эффект долбежкой мозга, как это делалось в брежневские времена, а ловко и с энергией.

    Чего только стоили регулярные авиаперелеты. Например, бомбардировщик ТБ-1, носивший имя «Страна Советов», в 1929 году пролетел через большую часть СССР, Тихий океан и всю Америку, в итоге завершив свой тур в Нью-Йорке. Везде по пути самолет собирал огромные толпы – в то время летчики были не обычными «работниками неба», а настоящими рок-звездами, собиравшими стадионы и легионы газетчиков. А сказать русским пилотам было что, и каждый такой перелет всегда вносил увесистый вклад в копилку советской soft power.

    Именно сочетание этого умелого пиара, понимания, чего страна в принципе должна достичь и железной последовательности, даже когда она стоила боли и страданий, а также везения в виде той же Великой Депрессии, и позволило индустриализовать СССР. Именно поэтому появилась база для победы в ВОВ, и, в итоге, всего хорошего, что принес нам Советский Союз – от полета в космос до строительства массового жилья и грандиозной инфраструктуры. А это значит, что игра стоила свеч.

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