Как так получилось, что русские земли оказались за границей

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НОВОСТЬ ЧАСА

Глава МИД Польши отправился со срочным визитом в Киев из-за «угрозы миру»

8 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 10:19  |  vz.ru
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США пугают желающих дать деньги России

Иностранные инвесторы ослабляют рубль Boris Roessler/DPA/ТАСС
Еще недавно иностранцы с большой охотой давали в долг российскому государству – тем более что это приносит им хороший доход. Однако внезапно статистика показала, что иностранные вложения в рублевый госдолг резко снижаются, капитал бежит из России. Чего же испугались иностранцы и чем это угрожает финансовому положению нашей страны? Подробности...
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Zoom подталкивает Россию к отказу от западного софта

Даже конкуренты признают – Zoom контролирует четверть российского рынка видеосвязи Cadu Rolim/imago-images.de/Global Look Press
Сервис видеоконференций Zoom, к которому все привыкли во время самоизоляции, может ограничить свою работу в РФ. Владеющая им компания из-за опасения санкций планирует закрыть доступ к продукту российским госструктурам, в том числе школам и вузам. Эксперты полагают, что России пора избавляться от цифровой зависимости от Запада, ведь вслед за Zoom аналогичные решения могут принять и другие IT-гиганты. Подробности...
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США сделали невольный подарок российской разведке

Ту-204ОН – крайне нужный ВВС России самолет-разведчик wikimedia.org
В Минобороны России могут потирать руки: США приняли решение списать самолеты-разведчики, использовавшиеся в рамках Договора об открытом небе. Эти машины больше не будут исследовать российскую территорию. Зато российские самолеты – аналоги Ту-204ОН продолжат службу на новом поприще, и это можно назвать своеобразным подарком со стороны американских властей. Подробности...
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Лукашенко открыл исторический фронт против Польши

«Это наши поляки. Они здесь жили, их дети живут и будут жить», – гремел Лукашенко Илья Питалев/РИА Новости
Конфликт между Минском и Варшавой вокруг «проклятых солдат» дошел до истеричных ноток. Варшава обвинила Лукашенко в преследовании поляков по этническому принципу, а сам Батька пообещал предъявить Польше претензии за оккупацию. С этим может быть проблема, ведь оккупировали поляки не Белоруссию, а Россию. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Как так получилось, что русские земли оказались за границей

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
Результатом бездумной и безразличной к русскому народу советской политики стало то, что после распада СССР русские превратились в один из крупнейших в мире разделенный народ. За пределами России сейчас обитает около 30 миллионов русских. Подробности...

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Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Турция всерьез намерена построить судоходный канал, соединяющей Черное и Мраморное моря параллельно Босфору. Дискуссия на тему проливов и того, насколько священной является Конвенция Монтре – это показатель выхода турецкого ревизионизма на новый уровень. Подробности...

За Владика кто-то обязательно должен ответить

Анна Долгарева
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
В заасфальтированном дворе осталось небольшое углубление – можно накрыть ладонью. Рядом асфальт в радиусе полуметра словно рябой – густо легли осколки. Это было взрывное устройство небольшой мощности. Ровно настолько, чтобы убить одного человека. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
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Зачем Украине новая война

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Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек. Среди погибших есть дети. Между тем западные СМИ винят Россию в поощрении военной хунты к массовым убийствам
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    Как так получилось, что русские земли оказались за границей

    Михаил Диунов
    кандидат исторических наук, публицист
    		8 апреля 2021, 09:22

    Недавно бывший министр культуры Владимир Мединский задал вопрос, который давно волнует немалую часть граждан России: «Как так получилось, что великоросские земли оказались на территории Украины, Казахстана и даже Белоруссии»?

    Со времен распада СССР прошло уже 30 лет. Многие бывшие советские республики давно превратились в типичные этнократии, где единственный выбор русских – смириться со своим второсортным положением или уезжать. Вопрос о том, почему огромные территории, исторически населенные русскими, оказались за пределами России, стыдливо не поднимался. Видимо, чтобы не портить отношения с соседями. Но отношения с большей частью соседей и так хуже некуда. Некоторые даже считают, что Россия ведет против них открытую войну, а воз, что называется, и ныне там. Никаких, даже символических, претензий к бывшим республикам СССР у России на официальном уровне не было и нет.

    А зря. Ведь исторически всякое государство любой ценой добивалось цели, которая считалась одним из главных смыслов его существования – объединения собственного народа в единых границах. Ради этого Франция вела продолжительные войны на протяжении нескольких столетий. Ради этого железом и кровью объединялась Германия. Ради этого Италия восставала против иноземных властителей, а тамошние революционеры сражались не столько за социальную справедливость, сколько за воссоединение раздробленного народа.

    К началу ХХ века русский народ расселился по огромным просторам своего государства. Помимо исторического центрального ядра русских земель, русское большинство проживало и в других областях, вошедших в состав России позднее. Среднее и Нижнее Поволжье было заселено в XVI-XVIII веках. В это же время началась колонизация Сибири и Приуральских степей, где до этого обитали лишь малочисленные племена, ведшие полукочевой образ жизни. В конце XVIII века русские начали массово переселяться в степи Новороссии, до этого почти безлюдные из-за постоянных набегов крымских татар.

    В XIX веке началось быстрое продвижение России в Среднюю Азию. Произошло присоединение казахских жузов, а во второй половине столетия Россия подчинила Кокандское, Бухарское и Хивинское ханства, отсталые, до этого постоянно враждовавшие между собой. Важно отметить, что приход русских не был типичным для Европы колониализмом. Новая власть несла не угнетение, а наоборот – освобождение местного населения от средневекового гнета и беззакония. Там, куда приходили русские, появлялись все признаки современной цивилизации.

    Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    После завоевания Туркестана (как стали называть новую провинцию Российской империи) выяснилось, что население Средней Азии крайне малочисленно, отчего там пустуют огромные области плодородной земли. В то же самое время в Центральной России наблюдалось значительное аграрное перенаселение. Число русских росло очень быстрыми темпами (чему немало поспособствовали успешные реформы Александра II, приведшие к росту уровня жизни), а количество пахотной земли не увеличивалось. Выходом было переселенческое движение на свободные земли в Сибири, на Дальнем Востоке и в Средней Азии. Неслучайно историк Василий Ключевский отмечал, что «история России есть история страны, которая колонизируется». Российское государство создано непрерывными потоками колонизации, которые исходили из ее исторического ядра и постепенно охватывали окружающие области.

    Государство долгое время рассматривало переселенчество как частную инициативу, не препятствуя, но и не помогая ей. Положение изменилось после начала Столыпинской аграрной реформы, когда переселение на новые земли стало рассматриваться как эффектный способ решения проблемы малоземелья и получило самую решительную поддержку от правительства. В том же Казахстане большая часть городов была построена именно русскими, так как местное население и в ХХ веке продолжало оставаться кочевниками, как и тысячу лет назад. Единственный регион Казахстана, где существовали исторические города – Чимкент, никогда не был заселен казахами, а его обитателями являлись потомки жителей древнего Хорезма. Да и гораздо южнее, где к моменту прихода русских существовала пусть архаичная, но хоть какая-то городская культура, именно русские переселенцы начали превращать города в современные центры промышленности и торговли.

    Ситуация тех лет совсем не похожа на ту, что мы наблюдаем сегодня. Многочисленным и быстро растущим народом в Российской империи считались именно русские, в то время как местное население Средней Азии, еще не вышедшее из Средневековья, испытывало постоянные проблемы. Слабая культура ведения сельского хозяйства, крайне низкий уровень жизни и полное отсутствие медицины приводили к тому, что до присоединения к России будущие узбеки, таджики и казахи были немногочисленны и слабы. Такая же картина наблюдалась и на Дальнем Востоке, где демографическое давление русских переселенцев на малонаселенную Маньчжурию, северную часть Китая, медленно, но верно вело к тому, что там должна была появиться новая русская область Желтороссия, о чем не скрывая говорили на самом верху русских правящих кругов.

    Русскими переселенцами все эти новые земли воспринимались как настоящий рай на земле – теплый климат, возможность снимать несколько урожаев в год неизбежно приводили к взрывному росту переселившегося населения. Уже в 1897 году русское население Туркестана составляло 700 тысяч из восьми миллионов. По границе с Китаем, между озерами Балхаш и Иссык-Куль, было создано Семиреченское казачье войско, заселенное казаками, со столицей в городе Верный, ныне Алма-Ата. К 1914 году 40% населения Киргизской степи и 6% населения Туркестана составляли русские, в основном крестьяне. С 1896 по 1916 год более миллиона русских крестьян поселились в районе Акмолинска и Семипалатинска. Все это широчайшее расселение русского народа от Причерноморских степей до дальневосточных границ осуществлялось на абсолютно законных основаниях – ведь эти земли входили в состав русского государства.

    Но после революции 1917 года к власти пришли большевики, официально провозгласившие политику позитивной дискриминации, о которой сейчас так много говорят применительно к современным самым уродливым практикам расового разнообразия в США и Западной Европе. Вождь коммунистов Владимир Ленин писал: «…интернационализм со стороны угнетающей или так называемой великой нации (хотя великой только своими насилиями, великой только так, как велик держиморда) должен состоять не только в соблюдении формального равенства наций, но и в таком неравенстве, которое возмещало бы со стороны нации угнетающей, нации большой, то неравенство, которое складывается в жизни фактически». То есть, говоря по-простому, русские теперь должны оплатить развитие окраинных народов, а также поделиться с ними своим имуществом и землями.

    Советская политика национально-территориального размежевания осуществлялась в полном соответствии с этой доктриной. Украина, исторически ограниченная областью вокруг Киева, с городами Чернигов, Сумы, Полтава, Житомир, Каменец-Подолье, получила невиданный по щедрости подарок: всю Новороссию, завоеванную русской армией при Екатерине II и заселенную преимущественно русскими переселенцами. Это огромная территория от Одессы и Херсона до Донецка и Луганска. К подарку добавили большой город Харьков, основанный по указу русского царя Алексея Михайловича. Более того, Киев до 1917 года и довольно долгое время после был городом с русским большинством, регионом, в котором, прямо в издевку над нынешней политикой Украины, выборы регулярно выигрывали русские националисты.

    То же самое повторилось в отношении Белоруссии. В 1924 году правительство СССР распорядилось передать из состава Советской России часть существовавших при царе Смоленской, Витебской и Гомельской губерний. Через два года этого показалось мало и Советской Белоруссии добавили еще. В республике оказалось более 30% русского населения. Однако такие проблемы не пугали большевиков. На Украине и в Белоруссии была объявлена «политика коренизации». Ее следствием был принудительный переход делопроизводства на украинский и белорусский языки, введение образования на этих языках, поощрение развития местной культуры, субсидирование национальных писателей, историков и прочих деятелей культуры, несмотря на то, что часто это были люди отнюдь не выдающегося таланта.

    В Средней Азии дела обстояли таким образом, что даже склонным к бездумному прожектерству большевикам было ясно – создание национальных республик «здесь и сейчас» решительно невозможно. Среди местных народов просто нет должного числа местных специалистов, способных справиться с таким сложным делом, как национальное строительство. Тогда был осуществлен хитрый план – будущие союзные республики первоначально организовывались как автономные республики в составе России, которая должна была самыми ударными темпами вырастить национальные кадры, после чего отправить республики в свободное плавание. Так и произошло – России оплатила культурную революцию в Средней Азии и ее индустриализацию, после чего в период с 1924 по 1936 год там появилось пять республик «с правом выхода из СССР». Тот факт, что в состав новых «социалистических государств» вошли обширные области, населенные русскими, власть СССР не волновал совершенно.

    Даже в ходе признания независимости стран Прибалтики в 1918 году большевики ухитрились полностью удовлетворить самые смелые притязания – отдав эстонцам исторические русские земли с центром в городе Юрьев (ныне Тарту), основанном великим князем Ярославом Мудрым в 1030 году, когда никакой Эстонии не было еще и в проекте. Латвии достались преимущественно русские районы вокруг городов Розеново (переименованного в Зилупе) и Динабурга (Даугавпилс), основанного в Средние века немцами, а затем ставшего частью Витебской губернии.

    В 1954–1965 годах, во время освоения целины, в Северный Казахстан и Семиречье переселилось большое число русских крестьян, принявшихся энергично возделывать новые сельскохозяйственные земли. В результате целый ряд областей Казахстана получили русское большинство населения. При этом они остались в составе Казахстана, превратившись в заложников советской национальной политики. Казахская СССР активно защищала права, национальные и культурные интересы своего коренного народа, но русскими никто особо не занимался – ведь они были чужаками. А формально русской республике – РСФСР – до русского населения в других регионах СССР не было никакого дела.

    В 1954 году под смехотворным предлогом «территориальной близости и экономических связей», Украине был подарен Крым. Президиум Верховного Совета РСФСР безропотно проголосовал за передачу Крыма, слушая приказ главы коммунистической партии Н. Хрущева, которому очень надо было укрепить только что полученную власть, используя, как опору, многочисленную и влиятельную партийную номенклатуру Украины. В этот момент около 70% населения Крыма было русским. На протяжении последующих десятилетий сначала советская, а затем независимая Украина делала все, чтобы уменьшить этот процент и увеличить численность этнических украинцев. К счастью, без особых успехов.

    Результатом этой бездумной и, мягко говоря, безразличной к русскому народу советской политики стало то, что после распада СССР русские превратились в один из крупнейших в мире разделенный народ. За пределами Российской Федерации сейчас обитает около 30 миллионов русских, причем большая часть их приходится на страны – бывшие республики СССР.

    В большей части этих мест русские подвергаются более или менее явной дискриминации, приводящей к тому, что миграция русских из бывших республик идет непрерывным потоком. Так что, если не поменять политику, то пройдет всего несколько десятилетий, и проблема русского населения за границами России решится сама собой – русских там просто не останется.

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