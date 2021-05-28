Давайте больше читать сказки

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НОВОСТЬ ЧАСА

Подбросившие Голунову наркотики экс-полицейские получили реальные сроки

28 мая, пятница  |  Последнее обновление — 14:12  |  vz.ru
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В России возник дефицит важнейших природных ресурсов

Специалисты предупреждают, что даже нефть в России закончится относительно скоро Константин Михальчевский/РИА Новости
Представление о том, что наша страна является всемирной кладовой полезных ископаемых, как оказалось, крайне далеко от реальности. В стране наблюдается дефицит важнейших минеральных ресурсов, многое завозится из-за границы, звучат прогнозы о том, что вскоре в России закончится даже нефть. Как такое произошло и какие меры должны быть приняты для решения этой проблемы? Подробности...
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Немецким русофобам запретили работать в России

Наиболее последовательные антироссийские НПО оказались зарегистрированы в Германии Fotoagentur Nordlicht/imago-images.de/Reuters
Берлин обвинил Москву в нанесении серьезного удара по германо-российским отношениям. Поводом для громких заявлений стало решение Генпрокуратуры о запрете в России трех немецких неправительственных структур. Почему именно эта троица была признана нежелательной и как на решение российских прокуроров ответит Берлин?  Подробности...
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Зачем взятие Казани превращают в национальную трагедию

Казань была взята русскими войсками в середине 16-го века А. Д. Кившенко
Духовное управление мусульман Татарстана учредило «день памяти» в годовщину взятия Казани Иваном Грозным. В этот день духовенство республики призвало поминать павших «батыров татарской нации». Предложившие идею религиозные деятели тут же сделали оговорку: политические спекуляции на этой теме недопустимы. Тем не менее это не первое проявление особого взгляда татарского духовенства на российскую историю. Какие проблемы оно провоцирует? Подробности...
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Зачем США ускоренно избавляются от новых боевых кораблей

«Индепенденс» и «Фридом» будут списаны в ближайшее время US Navy/Global Look Press
Два новейших боевых корабля, на которые ВМС США возлагали большие надежды, будут списаны в ближайшее время. О каких именно кораблях идет речь, какие фатальные проблемы заставляют отправить их в резерв – и почему эта позорная история является типичной для американского военно-морского флота? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Давайте больше читать сказки

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
У мальчиков-колокольчиков жизнь тяжёлая. Их все время бьют дядьки-молоточки. Бить колокольчиков их заставляет царевна Пружинка. Мальчик был добрым, но ещё не очень умным. Он прокрался во дворец к царевне и сломал Пружинку... Что было дальше все помнят по истории нашего 91-го года. Подробности...

Куда ведут Европу ее инстинкты

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Если Россия со свойственной ей сдержанностью не поддержит «авиационную войну», которую развязывает Запад, сам факт ее начала говорит очень о многом. Видимо, деградация всей системы международных правил и обычаев приобрела необратимый характер. Подробности...

«Это совсем другое дело» стало клеймом для «либералов»

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Можно ли избавиться от двойных стандартов? Можно ли продолжать считать, что одни протесты подавлять можно, а другие нельзя? Где критерий и критерий чего можно искать, рассуждая на эту тему? Чья свобода должна кончаться там, где начинается свобода другого, и чья – не должна? Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
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Литва рассердила китайцев

Обсуждение: 11 комментариев

Встреча Путина и Байдена: чего ждать?

Прививка от COVID становится обязательной

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В Петербурге пассажирский автобус заехал на мачту освещения

В Петербурге городской пассажирский автобус врезался в дорожную мачту освещения и повис на ней. В результате происшествия пострадали шесть человек, наиболее серьезные повреждения получил водитель автобуса. Причины аварии устанавливаются
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Обсуждение: 4 комментария

Российские бомбардировщики Ту-22М3 впервые разместили в Сирии

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили перелет на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. По мнению экспертов, в зоне досягаемости наших самолетов теперь окажется Северная Африка, Ближний Восток, Средний Восток и Восточное Средиземноморье
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Зеленский поздравил украинцев с днем вышиванки в русской косоворотке

В День вышиванки, который украинцы празднуют в третий четверг мая, президент страны Владимир Зеленский опубликовал в Instagram снимок, на котором он одет в национальную русскую одежду – косоворотку. Эта одежда имеет характерный узкий крой. Предшественник Зеленского Петр Порошенко подобных ошибок не допускал
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Подбросившие Голунову наркотики экс-полицейские получили реальные сроки
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    Ольга Андреева

    Давайте больше читать сказки

    Ольга Андреева
    Журналист
    		28 мая 2021, 14:10

    Среди классических шедевров русской литературы есть три произведения, которые нормальные родители обычно читают детям на ночь. «Городок в табакерке» Одоевского, «Черная курица» Погорельского и «Аталия принцепс» Гаршина.

    Все три сказки, во-первых, формируют то, что называется русским культурным кодом, а во-вторых, учат некой социальной мудрости, которую надо как-то иметь в виду по жизни.

    «Городок в табакерке» – это прелестная вещь, несколько барочная по форме и слегка более архаичная по языку, чем того требовала наличная литературная реальность Одоевского. Сказка вышла в 1834 году. Тогда наш Вертер уже был написан, и Пушкин, вкупе с другими арзамасцами, давно утвердил вкус к простой русской речи. Но тем не менее Одоевский предпочел остаться в шишковской традиции. И был, пожалуй, прав.

    Маленький мальчик очарован отцовской табакеркой. Откроешь крышечку, а оттуда музыка. Да такая нежная! Мальчик заснул в своей милой кроватке в детской комнате с деревянными кониками по углам и увидел сон. Как будто он стал маленький-маленький и вошел в батюшкину табакерку. А там, глядь, настоящий город.

    В нем живут мальчики-колокольчики. Да премилые! Только жизнь у них тяжелая. Их все время бьют дядьки-молоточки. Да дядьки тоже подневольные люди. Бить колокольчиков их заставляет царевна Пружинка. Мальчик был добрым, но еще не очень умным. Он пожалел колокольчиков. Прокрался во дворец к царевне и, ой! Сломал Пружинку...

    Фото: Художник Александр Кошкин

    Что было дальше все помнят по истории нашего 91-го года. Бедные колокольчики жалобно звякнули в последний раз и превратились в металлолом. Я это к тому, что когда дети решают разобрать и собрать папины командирские часы, у них все время остаются лишние детали.

    В истории мировых революций такой лишней деталью обычно оказывается народ. И в России это знали еще триста лет назад. Не надо ломать пружинку государства. Какое бы оно ни было, но пока оно есть, колокольчики звенят, а часы идут. И вообще, давайте поменьше читать новости и побольше сказки! Там много хорошего написано.

    Источник: блог Ольги Андреевой


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