Давайте больше читать сказки

Среди классических шедевров русской литературы есть три произведения, которые нормальные родители обычно читают детям на ночь. «Городок в табакерке» Одоевского, «Черная курица» Погорельского и «Аталия принцепс» Гаршина.

Все три сказки, во-первых, формируют то, что называется русским культурным кодом, а во-вторых, учат некой социальной мудрости, которую надо как-то иметь в виду по жизни.

«Городок в табакерке» – это прелестная вещь, несколько барочная по форме и слегка более архаичная по языку, чем того требовала наличная литературная реальность Одоевского. Сказка вышла в 1834 году. Тогда наш Вертер уже был написан, и Пушкин, вкупе с другими арзамасцами, давно утвердил вкус к простой русской речи. Но тем не менее Одоевский предпочел остаться в шишковской традиции. И был, пожалуй, прав.

Маленький мальчик очарован отцовской табакеркой. Откроешь крышечку, а оттуда музыка. Да такая нежная! Мальчик заснул в своей милой кроватке в детской комнате с деревянными кониками по углам и увидел сон. Как будто он стал маленький-маленький и вошел в батюшкину табакерку. А там, глядь, настоящий город.

В нем живут мальчики-колокольчики. Да премилые! Только жизнь у них тяжелая. Их все время бьют дядьки-молоточки. Да дядьки тоже подневольные люди. Бить колокольчиков их заставляет царевна Пружинка. Мальчик был добрым, но еще не очень умным. Он пожалел колокольчиков. Прокрался во дворец к царевне и, ой! Сломал Пружинку...

Что было дальше все помнят по истории нашего 91-го года. Бедные колокольчики жалобно звякнули в последний раз и превратились в металлолом. Я это к тому, что когда дети решают разобрать и собрать папины командирские часы, у них все время остаются лишние детали.

В истории мировых революций такой лишней деталью обычно оказывается народ. И в России это знали еще триста лет назад. Не надо ломать пружинку государства. Какое бы оно ни было, но пока оно есть, колокольчики звенят, а часы идут. И вообще, давайте поменьше читать новости и побольше сказки! Там много хорошего написано.

Источник: блог Ольги Андреевой