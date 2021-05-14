За Палестину некому вступиться

Месяц Рамадан уже кончился, а начавшейся две недели назад очередной битве палестинцев и израильтян нет конца и края. Каждый год мусульмане в последний день поста празднуют Аль-Кудс – день солидарности с борьбой Палестины за свободу. В этом году этот день совпал с Днем Иерусалима. Евреи вспоминают события полувековой давности, когда после Шестидневной войны 1967 года Израиль взял под свой контроль город, являющимся культурным центром для представителей трех мировых религий – иудаизма, христианства и ислама.

На момент написания материала, Палестинское исламистское движение (ХАМАС) продолжало обстреливать из сектора Газа территорию Израиля. Последний отвечает жестко и решительно, нанося авиаудары по базам ХАМАС. Под снарядами гибнут не только боевики, но и мирные жители. В ходе конфликта уже погибли 87 человек, ранены более 200.

У каждого конфликта всегда есть фундаментальные причины и повод к началу эскалации. В случае Иерусалима поводом стало решение израильского суда о выселении нескольких семей из района Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме и передаче их домов израильским переселенцам. В этом квартале палестинцы живут уже больше полувека.

Вторым фитилем стала случайность. День Иерусалима и Аль-Кудс совпали по дате, потому что последний день Рамадана выпал на 10 мая. Израильская полиция для обеспечения безопасности евреев ограничила движение мусульман к Храмовой горе, к их святыне, мечети Аль-Акса. Что еще хуже, при разгоне палестинцев израильские силы безопасности вошли в саму Аль-Аксу, открыли там огонь и, в ботинках поднявшись на минбар (трибуну), силой выгнали молившихся прихожан из мечети.

Фундаментальной же причиной постоянных беспорядков в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан остается неурегулированность палестино-израильского конфликта. Когда-то Израиль был согласен на узкие границы вдоль берега Средиземного моря, но арабы с порога отвергли саму идею существования Израиля. В результате трех арабо-израильских войн (1947-1949, 1967, 1973), еврейское государство не только добилось независимости, но и захватило большую часть Палестины, а также некоторые территории Египта и Сирии (Синайский полуостров и Голанские высоты). В том, что Палестина так и не появилась на свет, не меньше Израиля виноваты сами арабские страны. Иордания, например, вообще считала Палестину частью своей территории.

Этот давний конфликт нельзя считать конфликтом между вообще евреями и вообще арабами. Лидер исламского мира, Саудовская Аравия, видит угрозу не в Израиле, а в шиитском Иране. Поэтому, официально не признавая Израиль, КСА все же состоит с ним в негласном альянсе.

Остальные арабские страны ведут себя крайне пассивно. ОАЭ вместе с КСА заняты «иранской угрозой». Бахрейн, Марокко и Объединенные Арабские Эмираты уже заключили сделку с Израилем. Такие же мирные соглашения несколько десятилетий назад с Тель-Авивом подписали Иордания и Египет - последний в обмен на возврат Синая. Ирак раздроблен и не может оказывать никакого давления на Израиль. Так же слаба сейчас и Сирия, чьи Голанские высоты находятся под израильской оккупацией. Катар слишком мал и сам до недавнего времени находился под давлением своих арабских «друзей».

Другие влиятельные игроки либо пассивны, либо нейтральны, либо поддерживают Израиль. Соединенные Штаты при предыдущем главе Белого дома заняли такую позицию, которая ставит под вопрос всю суть мирных переговоров. США перенесли посольство в Иерусалим, признав город, включая арабский Восточный Иерусалим, целиком за Израилем. Демократ Джозеф Байден настроен сдержаннее, но сойти с выбранной колеи ему будет сложно, если не невозможно. Европейский союз, как и Россия, поддерживает принцип деления Иерусалима на восточный и западный, а также сторонится принципа «двух государств», но реальных рычагов давления на Израиль у европейцев нет. Германия, как лидер ЕС, испытывает историческую ответственность перед Израилем и идти против него даже во имя мира и справедливости - постесняется. Великобритания и Франция ведут себя, по большому счету, произраильски. Остается одна Россия, но у Москвы такие же близкие отношения с арабскими государствами, как и с Израилем, где проживает более миллиона русскоговорящих граждан.

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В этой ситуации из региональных игроков за Палестину реально могут вступиться Иран и Турция. Собственно день Аль-Кудс - напоминание о палестинской проблеме – в 1979 году учредил аятолла Хомейни. Нынешний духовный лидер Али Хаменеи тоже при каждом удобном случае говорит о необходимости «прекращения оккупации». Но Иран изолирован и не обладает силой, способной изменить поведение Израиля. Тегеран сам недавно стал жертвой атаки израильских спецслужб, когда была взорвана АЭС в Натанзе.

Турция в военном и экономическом смысле сильнее. Она со времен начала правления Реджепа Эрдогана тоже оказывает помощь палестинцам. В 2009 году на Давосском форуме он вступил в публичную перепалку с бывшим израильским премьером Шимоном Пересом, заявив, что «та громкость, с которой он говорит, является признаком психологии виноватого». «У вас были премьеры, которые заявляли о том, какими счастливыми чувствуют себя, въезжая в Палестину верхом на танке», – возмутился тогда Эрдоган. В следующем году Турция отправила к берегам Газы «Флотилию свободы», из-за чего погибли несколько турецких граждан. В 2018 году, после признания Трампом Иерусалима столицей Израиля, Эрдоган первым созвал саммит исламских стран. И первым же сейчас осудил Израиль, высказав намерение поддержать палестинцев.

Однако Турция в одиночку вряд ли способна предпринимать решительные шаги. «Флотилия свободы» доказала, что единственным инструментом давления Анкары остается риторика. Поэтому неслучайно Реджеп Эрдоган недавно предложил России ввести совместные миротворческие силы в Палестину. Согласится ли Москва? Едва ли. Не только из-за особых отношений с Израилем, но и из-за того, что у России и так много обязательств по миротворчеству и военных операций за рубежом, начиная с Приднестровья и Южной Осетии, заканчивая Сирией и Нагорным Карабахом.

Палестина фактически остается в одиночестве. Если ХАМАС не прекратит обстрелы Израиля, то ЦАХАЛ, скорее всего, предпримет очередную сухопутную операцию в Газе. Израиль уже приступил к подготовке наземной миссии, о чем 13 мая заявил пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус. В лучшем случае, сейчас можно надеяться на то, что стороны по обоюдному согласию объявят о перемирии. До урегулирования конфликта очень и очень далеко, и с каждым годом оно кажется все менее реальным.

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