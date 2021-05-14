За Палестину некому вступиться

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В Турции отменили проведение гран-при «Формулы-1»

14 мая, пятница  |  Последнее обновление — 17:00  |  vz.ru
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Евросоюз собрался спасать мир за счет России

Углеродный налог ЕС навредит также сланцевой добыче в США Сергей Гунеев/РИА Новости
Главный торговый партнер России – Евросоюз – заставит российских экспортеров заплатить углеродный налог с каждого «грязного» товара. Другие страны не такие сознательные в плане экологии, считает ЕС и назначает себя главным спасителем мира. Убытки наших компаний и российского бюджета могут достигать десятки миллиардов евро. Впрочем, есть для России и хорошие новости. Подробности...
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Американскую дипломатию отрезали от российской прессы

Ребекка Росс позволяла себе жесткие заявления во время акций сторонников Навального @USEmbRuPress/Twitter
Больше полугода по вине властей США российское посольство в Вашингтоне работало без пресс-секретаря. Теперь Россия дала зеркальный ответ: атташе по работе с журналистами в американской миссии в Москве Ребекка Росс объявлена персоной нон-грата и будет выслана. Но почему Госдеп наотрез отказывается впустить в страну российского специалиста по работе с журналистами? Подробности...
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Как политика Александра Невского спасла русских от полного уничтожения

Таким принято изображать Александра Невского сегодня Художник Юрий Пантюхин
13 мая 1221 года, ровно 800 лет назад, появился на свет Александр, второй сын князя Ярослава Всеволодовича Переславского. Александр Невский, пожалуй, одна из самых знаменитых и в то же время вызывающих множество споров фигур русской истории. В реальности этот человек был совсем не таким, как его обычно представляет массовая культура. Подробности...
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Болгарам напрасно позволили забыть про нацистское прошлое

В 1996 году монумент «Алеша» уже пытались снести Игорь Ленкин/ТАСС
Некогда «братская» Болгария взорвалась чередой русофобских инициатив – от переименования храмов, названных в честь русских святых, до сноса монументов, посвященных советским солдатам. В частности, речь идет о знаменитом «Алеше», одном из символов города Пловдив. Раз так, болгарам пора напомнить об их преступлениях перед Россией и Европой, о которых мы великодушно разрешили забыть. Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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За Палестину некому вступиться

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
За Палестину реально могут вступиться только Иран и Турция. Но не будут. И поэтому, если ХАМАС не прекратит обстрелы Израиля, то ЦАХАЛ, скорее всего, предпримет очередную сухопутную операцию в Газе. Подробности...

Открытое письмо Виктору Шендеровичу про стыдобесие

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
В девяностых, когда открыли, уж кажется, всю «правду о войне», такой вакханалии покаяния и стыда я не припомню. Не в правде, стало быть, дело – во лжи. Советская она или антисоветская – разницы никакой. К сожалению, правда не бывает красивой для всех. И для одной из сторон тоже. Правда, как и Победа, растет из грязи и крови. Но именно она может спасти мир. Подробности...
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Россию позвали на информационную войну

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Как и война реальная, информационное противостояние требует ресурсов – финансовых, управленческих и технических. Великобритания уже попыталась вынести вопрос информационного сдерживания России на новый, системный уровень. Нет сомнений в том, что эти попытки будут продолжены. Подробности...
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Болгары опять переходят на сторону Гитлера

Обсуждение: 5 комментариев

Евреи против палестинцев: почему опять?

Украина и «мощный сигнал от НАТО»

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На Ближнем Востоке ужесточились ракетные обстрелы городов и столкновения арабов с евреями

Ракеты Израиля разрушили 16-этажное здание Бурж аш-Шурук в центре Газы. В нем располагались офисы палестинских СМИ и компаний, магазины и жилые помещения. Погибли по меньшей мере три человека. Израиль заранее предупредил о ракетном ударе, поэтому большую часть людей успели оперативно эвакуировать
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Вооруженный преступник напал на школу в Казани

На школу в Казани напал вооруженный человек. В результате стрельбы погибла учительница и семеро детей, еще 20 детей получили ранения. Нападавшему 19 лет, он был вооружен официально зарегистрированным гладкоствольным ружьем
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На Красной площади прошел парад Победы

В Москве прошел торжественный парад Победы. В нем участвовали более 12 тыс. военнослужащих. По Красной площади прошло свыше 190 единиц техники, среди которых оказались образцы времен войны и современные машины. Над столицей пролетели 76 самолетов и вертолетов
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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На чьей стороне ваша симпатия в конфликте между Израилем и Палестиной?
  • Израиль

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Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: В Турции отменили проведение гран-при «Формулы-1»
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    На чьей стороне ваша симпатия в конфликте между Израилем и Палестиной?
    Камран Гасанов

    За Палестину некому вступиться

    Камран Гасанов
    старший преподаватель РУДН
    		14 мая 2021, 16:50

    Месяц Рамадан уже кончился, а начавшейся две недели назад очередной битве палестинцев и израильтян нет конца и края. Каждый год мусульмане в последний день поста празднуют Аль-Кудс – день солидарности с борьбой Палестины за свободу. В этом году этот день совпал с Днем Иерусалима. Евреи вспоминают события полувековой давности, когда после Шестидневной войны 1967 года Израиль взял под свой контроль город, являющимся культурным центром для представителей трех мировых религий – иудаизма, христианства и ислама.

    На момент написания материала, Палестинское исламистское движение (ХАМАС) продолжало обстреливать из сектора Газа территорию Израиля. Последний отвечает жестко и решительно, нанося авиаудары по базам ХАМАС. Под снарядами гибнут не только боевики, но и мирные жители. В ходе конфликта уже погибли 87 человек, ранены более 200.

    У каждого конфликта всегда есть фундаментальные причины и повод к началу эскалации. В случае Иерусалима поводом стало решение израильского суда о выселении нескольких семей из района Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме и передаче их домов израильским переселенцам. В этом квартале палестинцы живут уже больше полувека.

    Вторым фитилем стала случайность. День Иерусалима и Аль-Кудс совпали по дате, потому что последний день Рамадана выпал на 10 мая. Израильская полиция для обеспечения безопасности евреев ограничила движение мусульман к Храмовой горе, к их святыне, мечети Аль-Акса. Что еще хуже, при разгоне палестинцев израильские силы безопасности вошли в саму Аль-Аксу, открыли там огонь и, в ботинках поднявшись на минбар (трибуну), силой выгнали молившихся прихожан из мечети.

    Фундаментальной же причиной постоянных беспорядков в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан остается неурегулированность палестино-израильского конфликта. Когда-то Израиль был согласен на узкие границы вдоль берега Средиземного моря, но арабы с порога отвергли саму идею существования Израиля. В результате трех арабо-израильских войн (1947-1949, 1967, 1973), еврейское государство не только добилось независимости, но и захватило большую часть Палестины, а также некоторые территории Египта и Сирии (Синайский полуостров и Голанские высоты). В том, что Палестина так и не появилась на свет, не меньше Израиля виноваты сами арабские страны. Иордания, например, вообще считала Палестину частью своей территории.

    Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС

    Этот давний конфликт нельзя считать конфликтом между вообще евреями и вообще арабами. Лидер исламского мира, Саудовская Аравия, видит угрозу не в Израиле, а в шиитском Иране. Поэтому, официально не признавая Израиль, КСА все же состоит с ним в негласном альянсе.

    Остальные арабские страны ведут себя крайне пассивно. ОАЭ вместе с КСА заняты «иранской угрозой». Бахрейн, Марокко и Объединенные Арабские Эмираты уже заключили сделку с Израилем. Такие же мирные соглашения несколько десятилетий назад с Тель-Авивом подписали Иордания и Египет - последний в обмен на возврат Синая. Ирак раздроблен и не может оказывать никакого давления на Израиль. Так же слаба сейчас и Сирия, чьи Голанские высоты находятся под израильской оккупацией. Катар слишком мал и сам до недавнего времени находился под давлением своих арабских «друзей».

    Другие влиятельные игроки либо пассивны, либо нейтральны, либо поддерживают Израиль. Соединенные Штаты при предыдущем главе Белого дома заняли такую позицию, которая ставит под вопрос всю суть мирных переговоров. США перенесли посольство в Иерусалим, признав город, включая арабский Восточный Иерусалим, целиком за Израилем. Демократ Джозеф Байден настроен сдержаннее, но сойти с выбранной колеи ему будет сложно, если не невозможно. Европейский союз, как и Россия, поддерживает принцип деления Иерусалима на восточный и западный, а также сторонится принципа «двух государств», но реальных рычагов давления на Израиль у европейцев нет. Германия, как лидер ЕС, испытывает историческую ответственность перед Израилем и идти против него даже во имя мира и справедливости - постесняется. Великобритания и Франция ведут себя, по большому счету, произраильски. Остается одна Россия, но у Москвы такие же близкие отношения с арабскими государствами, как и с Израилем, где проживает более миллиона русскоговорящих граждан.

    В этой ситуации из региональных игроков за Палестину реально могут вступиться Иран и Турция. Собственно день Аль-Кудс - напоминание о палестинской проблеме – в 1979 году учредил аятолла Хомейни. Нынешний духовный лидер Али Хаменеи тоже при каждом удобном случае говорит о необходимости «прекращения оккупации». Но Иран изолирован и не обладает силой, способной изменить поведение Израиля. Тегеран сам недавно стал жертвой атаки израильских спецслужб, когда была взорвана АЭС в Натанзе.

    Турция в военном и экономическом смысле сильнее. Она со времен начала правления Реджепа Эрдогана тоже оказывает помощь палестинцам. В 2009 году на Давосском форуме он вступил в публичную перепалку с бывшим израильским премьером Шимоном Пересом, заявив, что «та громкость, с которой он говорит, является признаком психологии виноватого». «У вас были премьеры, которые заявляли о том, какими счастливыми чувствуют себя, въезжая в Палестину верхом на танке», – возмутился тогда Эрдоган. В следующем году Турция отправила к берегам Газы «Флотилию свободы», из-за чего погибли несколько турецких граждан. В 2018 году, после признания Трампом Иерусалима столицей Израиля, Эрдоган первым созвал саммит исламских стран. И первым же сейчас осудил Израиль, высказав намерение поддержать палестинцев.

    Однако Турция в одиночку вряд ли способна предпринимать решительные шаги. «Флотилия свободы» доказала, что единственным инструментом давления Анкары остается риторика. Поэтому неслучайно Реджеп Эрдоган недавно предложил России ввести совместные миротворческие силы в Палестину. Согласится ли Москва? Едва ли. Не только из-за особых отношений с Израилем, но и из-за того, что у России и так много обязательств по миротворчеству и военных операций за рубежом, начиная с Приднестровья и Южной Осетии, заканчивая Сирией и Нагорным Карабахом.

    Палестина фактически остается в одиночестве. Если ХАМАС не прекратит обстрелы Израиля, то ЦАХАЛ, скорее всего, предпримет очередную сухопутную операцию в Газе. Израиль уже приступил к подготовке наземной миссии, о чем 13 мая заявил пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус. В лучшем случае, сейчас можно надеяться на то, что стороны по обоюдному согласию объявят о перемирии. До урегулирования конфликта очень и очень далеко, и с каждым годом оно кажется все менее реальным.

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