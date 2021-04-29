Для Европы важно, чтобы никто не остался чистеньким

В 1869 году революционер по фамилии Нечаев заставил своих соратников вместе расправиться со студентом по фамилии Иванов. Для того, чтобы повязать всех одной и той же ответственностью. Это преступление произвело глубокое впечатление на Федора Михайловича Достоевского, который по его мотивам написал роман «Бесы». А само явление получило название «нечаевщина».

Эта самая «нечаевщина», конечно, имела место и до самого революционера Нечаева. Имеет она место и сейчас, в наше время. Разве что ее теперь не стесняются. Вот, скажем, глава европейской дипломатии Боррель призывает Сербию, цитирую: «активнее подключаться к санкционным режимам объединения в рамках приготовлений к вступлению в ЕС». Понимаете? Если Сербия хочет в ЕС – она должна ввести санкции против России. Ну, другие-то ввели. А эти чистенькими остаться хотят. Совершенно не важно, чего они там хотят.

Ну или вот, например. Еврокомиссия требует, чтобы Швеция ужесточила свое законодательство в вопросах ксенофобии и дала официальное определение, внимание, отрицания Холокоста. Комиссар Евросоюза по вопросам юстиции Дидье Рейндерс прямо так и говорит, цитирую: «Проблема в том, что мы не видим в уголовном кодексе Швеции официального определения отрицания Холокоста или оправдания международных преступлений». Как вы говорите? В Швеции свой парламент и он решает? Да это не важно!

А уж что творится с вакцинами! Нет, не со всеми, конечно. А только с русскими. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон осудил идею властей Прованса закупить российскую вакцину от коронавируса, назвав это решение безответственным и неравноправным. «Это нехорошо и безответственно. Я хочу, чтобы вакцина была одинаково доступна для всех французов», – сказал этот человек, но так и не объяснил, почему в таком случае нельзя закупить вакцину для всех французов. Впрочем, я могу объяснить – потому что Евросоюз не дает. А чего там хотят французы – не важно.

Евросоюз заставил Литву закрыть атомную электростанцию, а потом и вовсе заставил все три прибалтийские страны отказаться от российской электроэнергии. А что жителям этих стран теперь придется платить за электроэнергию больше – это не важно. Евросоюз потребовал у Ирландии отменить обязательный карантин для приезжающих из других стран ЕС. Потому что это дискриминирует жителей этих стран. А чего там боится Ирландия – это не важно.

Ну а про солидарную высылку русских дипломатов я уже не стану даже напоминать. Сказано – надо выслать. Значит – надо выслать. И совершенно не важно, хочет кто-то высылать дипломатов или нет. Важно лишь, чтобы все были повязаны одной общей ответственностью.

И чтобы никто чистеньким не остался. Ничего не поделаешь – Федор Михайлович Достоевский всемирно известный писатель. Его все внимательно изучили.

Источник: блог Максима Кононенко