Для Европы важно, чтобы никто не остался чистеньким

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Кремль: Россия не будет терпеть то, что сейчас творят в Чехии

29 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 13:20  |  vz.ru
Разделы

Нефтяной удар США по Белоруссии затронет Украину

Поставки российской нефти в Белоруссию оказались под угрозой Толочко Виктор/ТАСС
Российские нефтяники могут лишить белорусский НПЗ «Нафтан» своей нефти из-за опасений попасть под американские санкции. Так уверяют источники в СМИ. Эксперты такой вероятности не исключают. Но кроме самой Белоруссии, которая лишится валютной выручки, США тем самым ударят и по Украине. Подробности...
Перейти в раздел…

Взрывы военных складов в Чехии и Болгарии породили вопросы к ЕС

Емельян Гебрев признался, что поставлял Украине боеприпасы вопреки запрету властей ЕС REUTERS/Dimitar Kyosemarliev
Власти Болгарии заподозрили Россию в организации серии взрывов на своих военных складах. Причастность Москвы София объясняет тем, что там хранились предназначенные Грузии и Украине боеприпасы. Сам владелец арсеналов отвергает такую версию. Она к тому же свидетельствует о том, что страны Восточной Европы незаконно торгуют оружием и нарушают подписанные ЕС договора.  Подробности...
Перейти в раздел…

Как масоны стали тайным правительством Запада

Масонская традиция жива и по сей день Arno Burgi/ZB/Global Look Press
Ровно 30 лет назад, 28 апреля 1991 года, в Москве собралась группа людей, решившая повернуть время вспять и возродить в России масонство. Принято считать, что представители этой тайной организации до сих пор правят странами Запада. Так ли это на самом деле, почему СССР называли страной победившего масонства – и какую роль масоны играют в нашей стране сегодня? Подробности...
Перейти в раздел…

Список «недружественных стран» станет началом большого пути

Само словосочетание «недружественная страна такая-то» теперь прочно войдет в публицистику Библиотека Конгресса США
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о критериях, по которым иностранные государства будут заносить в список «недружественных», и пообещал, что ждать его обнародования осталось недолго. При этом важно не столько то, кто именно попадет в этот перечень на первом этапе, а то, что он станет частью абсолютно новой практики, которой Москва прежде избегала, хотя ее активно использовали против нее самой.  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
Перейти в раздел…

Для Европы важно, чтобы никто не остался чистеньким

Максим Кононенко
Максим Кононенко, сетевой публицист
Про солидарную высылку русских дипломатов я уже не стану даже напоминать. Сказано – надо выслать. Значит – надо выслать. И совершенно не важно, хочет кто–то высылать дипломатов или нет. Важно лишь, чтобы все были повязаны одной общей ответственностью. Подробности...

Чехия обречена на колебания в отношениях с Россией

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Заявления нынешнего и бывшего президентов Чехии Милоша Земана и Вацлава Клауса свидетельствуют, что Чехия, несмотря на почти полный разрыв российско-чешских связей, не слилась в едином антироссийском экстазе. В стране по-прежнему есть и русофобы, и русофилы, и более умеренные критики России, и прагматики. Подробности...

В XXI веке замедлилась скорость времени

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Нынешнюю биографию можно уложить в несколько ипотечных кредитов – и заранее знать, что от рождения до смерти даже этот жадный процент не слишком снизится. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
Перейти в раздел…

Список врагов России

Как помочь Донбассу

Как Чернобыль изменил ядерную энергетику России

Перейти в раздел…

Стали известны лауреаты 93-й премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
Подробности...

В Великобритании похоронили принца Филиппа

В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
Подробности...

Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы пойдете в этом году в церковь на Пасху?
  • Да

  • Нет, опасаюсь коронавируса

  • Нет, я не православный
Как вы планируете провести 10-дневные майские выходные?
  • Останусь дома

  • Поеду на дачу

  • Навещу родственников

  • Поеду в путешествие по России

  • Поеду в путешествие за рубеж

  • Буду работать
На фоне обострения российско-чешских отношений вы готовы бойкотировать чешские бренды?
  • Да

  • Нет

  • И раньше их не покупал
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Кремль: Россия не будет терпеть то, что сейчас творят в Чехии
    Глава минюста Чехии заявила о наличии трех версий в деле о взрывах во Врбетице Кравчук решил дополнить предложения России по Донбассу «деталями от Киева» В городах России задержали готовивших теракты сторонников украинских неонацистов Турция закупила «Спутник V»
    Глава МИД Чехии выступил против эскалации отношений с Россией Участники марша нацистов в Киеве собрались «воевать в Москве» В Грузии осудили оппозицию за нападки на посла США в Тбилиси Эксперт оценил возможности будущей космической станции Китая
    Рогозин по-чешски ответил на критику Национального космического центра Навальный назвал себя 72-килограммовым скелетом Эксперт оценил угрозу развития конфликта на границе Киргизии и Таджикистана Мишустин помог баскетболистам ЦСКА обыграть турецкий «Фенербахче»

    Главная тема


    Список "недружественных стран" станет началом большого пути

    отключение России от SWIFT


    Джабаров: ЕС придется платить за нефть наличными в чемоданах

    геноцид армян


    Соловьев: Госдеп нанес колоссальный удар по Эрдогану

    триллионы долларов


    Эксперт оценил ключевые заявления из послания Байдена

    Видео

    поставки вакцины


    «Спутник V» вызвал раздражение в Бразилии

    «саммит Моськи и Слона»


    Зеленский ищет встречи с Путиным лишь на словах

    перегрев рынка


    Российский ипотечный пузырь отличается от американского

    мировой гегемон


    Почему Китай не сможет стать главной державой планеты

    учебник истории


    Павел Данилин: Сталинград отвоевал место в школе

    Свобода и несвобода


    Алексей Алешковский: Соратники Навального проиграли «битву между добром и нейтралитетом»

    Бессмысленный памятник


    Сергей Худиев: Примирять большевиков и белых бессмысленно

    специальный репортаж


    Как советская интеллигенция хранила тайну полета Гагарина

    на ваш взгляд


    Вы пойдете в этом году в церковь на Пасху?
    Максим Кононенко

    Для Европы важно, чтобы никто не остался чистеньким

    Максим Кононенко
    сетевой публицист
    		29 апреля 2021, 12:20

    В 1869 году революционер по фамилии Нечаев заставил своих соратников вместе расправиться со студентом по фамилии Иванов. Для того, чтобы повязать всех одной и той же ответственностью. Это преступление произвело глубокое впечатление на Федора Михайловича Достоевского, который по его мотивам написал роман «Бесы». А само явление получило название «нечаевщина».

    Эта самая «нечаевщина», конечно, имела место и до самого революционера Нечаева. Имеет она место и сейчас, в наше время. Разве что ее теперь не стесняются. Вот, скажем, глава европейской дипломатии Боррель призывает Сербию, цитирую: «активнее подключаться к санкционным режимам объединения в рамках приготовлений к вступлению в ЕС». Понимаете? Если Сербия хочет в ЕС – она должна ввести санкции против России. Ну, другие-то ввели. А эти чистенькими остаться хотят. Совершенно не важно, чего они там хотят.

    Ну или вот, например. Еврокомиссия требует, чтобы Швеция ужесточила свое законодательство в вопросах ксенофобии и дала официальное определение, внимание, отрицания Холокоста. Комиссар Евросоюза по вопросам юстиции Дидье Рейндерс прямо так и говорит, цитирую: «Проблема в том, что мы не видим в уголовном кодексе Швеции официального определения отрицания Холокоста или оправдания международных преступлений». Как вы говорите? В Швеции свой парламент и он решает? Да это не важно!

    А уж что творится с вакцинами! Нет, не со всеми, конечно. А только с русскими. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон осудил идею властей Прованса закупить российскую вакцину от коронавируса, назвав это решение безответственным и неравноправным. «Это нехорошо и безответственно. Я хочу, чтобы вакцина была одинаково доступна для всех французов», – сказал этот человек, но так и не объяснил, почему в таком случае нельзя закупить вакцину для всех французов. Впрочем, я могу объяснить – потому что Евросоюз не дает. А чего там хотят французы – не важно.

    Евросоюз заставил Литву закрыть атомную электростанцию, а потом и вовсе заставил все три прибалтийские страны отказаться от российской электроэнергии. А что жителям этих стран теперь придется платить за электроэнергию больше – это не важно. Евросоюз потребовал у Ирландии отменить обязательный карантин для приезжающих из других стран ЕС. Потому что это дискриминирует жителей этих стран. А чего там боится Ирландия – это не важно.

    Фото: REUTERS/Yves Herman

    Ну а про солидарную высылку русских дипломатов я уже не стану даже напоминать. Сказано – надо выслать. Значит – надо выслать. И совершенно не важно, хочет кто-то высылать дипломатов или нет. Важно лишь, чтобы все были повязаны одной общей ответственностью.

    И чтобы никто чистеньким не остался. Ничего не поделаешь – Федор Михайлович Достоевский всемирно известный писатель. Его все внимательно изучили.

    Источник: блог Максима Кононенко

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •