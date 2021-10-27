Однажды забудут и про Facebook

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27 октября, среда  |  Последнее обновление — 12:04  |  vz.ru
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Рубль уверенно демонстрирует доллару силу

Доллар и евро падают Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Российская валюта значительно укрепилась в последние дни, добравшись почти до 69 за доллар и 80 за евро. И многие аналитики считают, что у рубля еще есть потенциал для укрепления. Как сильно способны упасть доллар и евро? И почему российская валюта не может дорожать так же сильно, как нефть? Подробности...
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Россия ответила Франции на танковые учения у своих границ

Отношение к России во Франции заметно лучше, чем в среднем среди стран Западной Европы Henri Szwarc/ABAC/Reuters
«Москва считает, что она не должна получать от Франции – бывшей колониальной державы – «санкцию» на партнерство с Мали, и она абсолютно права», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Арно Дюбьен. По его мнению, появление вооруженных россиян в Мали может быть зеркальным ответом на аналогичную военную активность Франции у границ России. Подробности...
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Как советская власть породила «великое восстание» на Кавказе

Первый секретарь обкома партии Северной Осетии Билар Кабалоев был с позором снят с должности Владимир Савостьянов, Валентин Черединцев/ТАСС
40 лет назад, 23–26 октября 1981 года, в столице Северо-Осетинской АССР городе Орджоникидзе (ныне Владикавказ) произошли массовые беспорядки, для подавления которых пришлось вызывать силы спецназначения и даже воинские части. Для эпохи позднего Брежнева это было почти невероятное происшествие. Чем было оно спровоцировано и почему эти события имеют значение до сих пор? Подробности...
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Германия заглядывается на ядерную бомбу

Немецкие истребители-бомбардировщики «Торнадо» могут нести ядерное оружие – но только американское Carsten Rehder/DPA/ТАСС
Предсказуемо жесткой оказалась реакция России на очередное агрессивное заявление Берлина – на этот раз немецкий министр обороны упомянула даже ядерное оружие в контексте противостояния с Москвой. Парадокс ситуации не только в том, что собственной атомной бомбы Германия не имеет. Возможно, для подобных речей у немецкого министра есть личные мотивы. Но, может быть, меняется и вся политика ФРГ? Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Однажды забудут и про Facebook

Максим Кононенко
Максим Кононенко, сетевой публицист
То ли причина в лютой цензуре, которой Марк Цукерберг пытается оправдать свое существование во главе крупнейшей социальной сети мира. А то ли и в том, что оная социальная сеть попросту устарела и сдает позиции. Подробности...

Почему фашисты смогли захватить власть, находясь в меньшинстве

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Почти сто лет назад, 27 октября 1922 года, начался масштабный Марш на Рим – фашистская партия Муссолини рвалась к власти, невзирая на то, что находилась в абсолютном меньшинстве. Тем не менее, несколько дней спустя молодые фашисты одержали успех и получили в свое распоряжение всю Италию. Подробности...
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«Мягкая сила» Америки сломалась в России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
США включили россиян в категорию «бездомных наций» – народов, которые не могут получить консульские услуги на своей территории. И тем самым в очередной раз ударили по дипломатическим возможностям и национальным интересам. Но не российским, а американским. Подробности...
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Финны разлюбили Россию

Косово бросило вызов России

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Центр «Вектор» впервые показал фото дельта-штамма коронавируса

Впервые опубликовано фото дельта-штамма коронавируса. Российский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» вырастил вирус на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Изображения сняты на камеру электронного микроскопа
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В Японии всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой

В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова судов
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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Максим Кононенко

    Однажды забудут и про Facebook

    Максим Кононенко
    сетевой публицист
    		27 октября 2021, 11:16

    Операция по отъему социальной сети Facebook у ее создателя Марка Цукерберга перешла в новую стадию. Слушания с участием самого Цукерберга в сенате США желаемого результата не принесли. Поэтому вместо самого Цукерберга была найдена его бывшая сотрудница, которая выступила не только в сенате США, но и отправилась в самое настоящее турне по парламентам европейских стран.

    Эта же сотрудница, как рассказывают, передала в прессу множество материалов о том, как у Цукерберга всё плохо. И вот уже, внимание, семнадцать крупнейших американских изданий опубликовали материалы на основе предоставленных той самой сотрудницей внутренних документов компании.

    И в этих материалах – полный кошмар. Оказывается, Facebook удаляет всего 5 процентов материалов, разжигающих ненависть. И то преимущественно в США. Facebook не борется с конспирологией. Зато борется с местными оппозициями по требованию властей. Ну и, конечно, существуют специальные пользователи социальной сети, на которых не распространяются никаких правила сообщества.

    Обвинения, конечно, чудовищные. Для компании, которая генерирует в год почти сто миллиардов долларов выручки нет ничего важнее, чем борьба с конспирологией. А уж насколько это важно для акционеров Facebook вообще невозможно представить. Да пусть они там хоть сатане молятся, но только чтобы оставалась такая же прибыль!

    Однако каток общественного осуждения тронулся с места и его не остановить. И Марк Цукерберг уже вынужден оправдываться. И напоминать о том, что он предлагал регулировать Facebook на государственном или даже межгосударственном уровне. Как будто это может спасти его от экспроприации.

    Фото: Jaap Arriens/Global Look Press

    Впрочем, аудитория уже сама чувствует, куда едет тот самый каток. Агентство Bloomberg пишет, что молодежь игнорирует Facebook. Подростки проводят на сайте на 16 процентов меньше времени, чем в 2020 году. В 2021 году значительно снизилось число регистраций среди молодых людей, а средний возраст первой регистрации повысился с 19-20 лет до 24-25 лет.

    То ли причина в лютой цензуре, которой Марк Цукерберг пытается оправдать свое существование во главе крупнейшей социальной сети мира. А то ли и в том, что оная социальная сеть попросту устарела и сдает позиции ТикТоку и чему-нибудь такому, о чем мы пока даже не знаем. Ну что же. Есть время разбрасывать камни. А вот время собирать камни вовсе не обязательно когда-нибудь наступает.

    И как практически никто теперь не помнит некогда крупнейшую в мире социальную сеть MySpace – так однажды забудут и про Facebook. Осталось только понять, куда теперь идти немолодым людям вроде меня. Не на ТикТок же.

    Источник: блог Максима Кононенко

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