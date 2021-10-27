Однажды забудут и про Facebook

Операция по отъему социальной сети Facebook у ее создателя Марка Цукерберга перешла в новую стадию. Слушания с участием самого Цукерберга в сенате США желаемого результата не принесли. Поэтому вместо самого Цукерберга была найдена его бывшая сотрудница, которая выступила не только в сенате США, но и отправилась в самое настоящее турне по парламентам европейских стран.

Эта же сотрудница, как рассказывают, передала в прессу множество материалов о том, как у Цукерберга всё плохо. И вот уже, внимание, семнадцать крупнейших американских изданий опубликовали материалы на основе предоставленных той самой сотрудницей внутренних документов компании.

И в этих материалах – полный кошмар. Оказывается, Facebook удаляет всего 5 процентов материалов, разжигающих ненависть. И то преимущественно в США. Facebook не борется с конспирологией. Зато борется с местными оппозициями по требованию властей. Ну и, конечно, существуют специальные пользователи социальной сети, на которых не распространяются никаких правила сообщества.

Обвинения, конечно, чудовищные. Для компании, которая генерирует в год почти сто миллиардов долларов выручки нет ничего важнее, чем борьба с конспирологией. А уж насколько это важно для акционеров Facebook вообще невозможно представить. Да пусть они там хоть сатане молятся, но только чтобы оставалась такая же прибыль!

Однако каток общественного осуждения тронулся с места и его не остановить. И Марк Цукерберг уже вынужден оправдываться. И напоминать о том, что он предлагал регулировать Facebook на государственном или даже межгосударственном уровне. Как будто это может спасти его от экспроприации.

Впрочем, аудитория уже сама чувствует, куда едет тот самый каток. Агентство Bloomberg пишет, что молодежь игнорирует Facebook. Подростки проводят на сайте на 16 процентов меньше времени, чем в 2020 году. В 2021 году значительно снизилось число регистраций среди молодых людей, а средний возраст первой регистрации повысился с 19-20 лет до 24-25 лет.

То ли причина в лютой цензуре, которой Марк Цукерберг пытается оправдать свое существование во главе крупнейшей социальной сети мира. А то ли и в том, что оная социальная сеть попросту устарела и сдает позиции ТикТоку и чему-нибудь такому, о чем мы пока даже не знаем. Ну что же. Есть время разбрасывать камни. А вот время собирать камни вовсе не обязательно когда-нибудь наступает.

И как практически никто теперь не помнит некогда крупнейшую в мире социальную сеть MySpace – так однажды забудут и про Facebook. Осталось только понять, куда теперь идти немолодым людям вроде меня. Не на ТикТок же.

Источник: блог Максима Кононенко