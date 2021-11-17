Треть рабочей жизни мы отдыхаем

Большинство людей постоянно пребывает в невинных заблуждениях, которые кажутся очевидными. Ну, скажем, очень, очень многие люди думают, что слова «Зима! Крестьянин, торжествуя, / На дровнях обновляет путь» написал Некрасов. А слова «Сижу за решеткой в темнице сырой, / Вскормленный в неволе орел молодой» написал, наоборот, Лермонтов. Между тем и то и другое написал Пушкин. Но мы пребываем, так сказать, в добросовестном заблуждении.

И вот вам еще одно подобное заблуждение. Вот как вы думаете, сколько у русского человека в году выходных и праздничных дней? Я специально провел эксперимент, опросив об этом своих домашних. Ну, месяц – сказали они. И ведь я тоже так думал.

Пока не наткнулся на производственный календарь, опубликованный Министерством труда и социальной защиты. Так вот, в 2022 году мы с вами будем отдыхать, внимание, 118 дней. А это практически ровно треть общего числа дней в году.

В это, конечно, трудно поверить. Но только в январе мы будем не работать ровно половину месяца. В феврале будет девять выходных. Плюс еще четыре серии длинных выходных в мае, июне и ноябре. И ведь каждая из этих цифр не производит на нас никакого особенного впечатления. Ну разве что кроме новогодних каникул, на которые поборники здорового образа жизни покушаются вот уже сколько лет.

Но суммарно число 118 не может не производить впечатление. Любой интернет-шутник, глядя на такое число, обязательно скажет, что заводы стоят. Но ведь что удивительно – при том, что мы с вами третью часть года не работаем, заводы работают все равно. И это один из удивительных парадоксов нашего бытия.

А теперь задумайтесь, что треть каждого рабочего года – это треть всей рабочей жизни. Треть всей рабочей жизни мы отдыхаем. Не считая детства. Треть того времени, когда мы работаем, мы спим. Около часа каждый день готовим еду. И еще около часа ее едим. И если посчитать, сколько средний современный взрослый человек в развитой стране, собственно, работает, то нас с вами ждет еще одно откровение. Около десяти лет. За всю жизнь. Это примерно равно тому времени, которое тот же самый человек проводит за свою жизнь перед телевизором.

Вот вы, верно, спросите – а на что это я тут вам намекаю? А я вам тут намекаю на то, что жизнь наша с вами прекрасна и удивительна. И если представлять себе ее количественные детали – то жить становится еще веселее.

Источник: Блог Максима Кононенко