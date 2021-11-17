Треть рабочей жизни мы отдыхаем

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17 ноября, среда  |  Последнее обновление — 13:09  |  vz.ru
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Новое препятствие для «Северного потока – 2» может обернуться удачей

Европа сама себя загоняет в газовую ловушку Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Остановка немецким регулятором сертификации «Северного потока – 2» породила конспирологические версии о причинах случившегося. Однако предположения, что это ответ Германии за миграционный кризис и угрозу Белоруссии перекрыть газовый вентиль, явно далеки от реальности. Что же на самом деле заставило Берлин задержать запуск российского газопровода? И каков положительный момент в этой истории для Газпрома? Подробности...
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Донбасс станет почти российским регионом

Киев добивался затягивания экономической удавки на шее Донбасса. Москва разрушила этот план Александр Кряжев/РИА «Новости»
Владимир Путин подписал указ, которого жители ДНР и ЛНР ждали несколько лет. Россия в полной мере открыла свои рынки для производимых в Донбассе товаров, что поможет ему обратить вспять хозяйственную деградацию и отток населения. На наших глазах рушится стратегический план Украины по возвращению мятежного региона. Плохо лишь то, что отреагировать в Киеве могут радикально – вплоть до начала новой войны. Подробности...
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«Безобразнейшее судно». Как броненосцы вернули России морское величие

Броненосец «Первенец» Россия была вынуждена строить в Великобритании Otto Leder/Wikipedia
16 ноября 1861 года, ровно 160 лет назад, российский флот заказал к постройке первый свой полноценный броненосец. Корабль получил соответствующее название – «Первенец». Каким образом корабли этого типа сначала нанесли России чудовищное поражение, а затем способствовали восстановлению могущества нашей страны как мировой державы? Подробности...
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Чем Россия готова помочь Армении в новом обострении с Азербайджаном

Азербайджан и Армения никак не могут разглядеть границу между собой, что приводит к перестрелкам mil.am
Ереван обратился к Москве с призывом защитить территориальную целостность Армении. В Ереване утверждают, что колонны азербайджанской бронетехники вторглись на территорию страны. Вспыхнул бой, появились убитые, пленные. По договору 1997 года Россия действительно согласилась защищать Армению. Настал ли момент для выполнения обязательств? Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Треть рабочей жизни мы отдыхаем

Максим Кононенко
Максим Кононенко, сетевой публицист
Как вы думаете, сколько у русского человека в году выходных и праздничных дней? Я специально провел эксперимент, опросив об этом своих домашних. Ну, месяц – сказали они. Подробности...
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Лукашенко крутит перед российским носом крымской морковкой

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Было бы замечательно, если бы Лукашенко наконец признал территориальную целостность своего партнера по Союзному государству, а также публично открестился бы от политики так называемой многовекторности. Подробности...
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Русскому человеку нужны самость и грихастха

Михаил Мошкин
Михаил Мошкин, журналист
Русский человек может пожалеть и марсианского пролетария, и гренадского мужика, и несчастного носителя одного из 154 гендеров. Но для этого надо самим найти то, что немцы называют Selbst. Подробности...
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Армения просит у России военной помощи

Глава Госдепа сходит с ума

Пограничный кризис между Польшей и Белоруссией

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В Москве прошел десятый бал дебютанток Tatler

Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
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Мигранты атаковали границу Польши с Белоруссией

Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Максим Кононенко

    Треть рабочей жизни мы отдыхаем

    Максим Кононенко
    сетевой публицист
    		17 ноября 2021, 12:02

    Большинство людей постоянно пребывает в невинных заблуждениях, которые кажутся очевидными. Ну, скажем, очень, очень многие люди думают, что слова «Зима! Крестьянин, торжествуя, / На дровнях обновляет путь» написал Некрасов. А слова «Сижу за решеткой в темнице сырой, / Вскормленный в неволе орел молодой» написал, наоборот, Лермонтов. Между тем и то и другое написал Пушкин. Но мы пребываем, так сказать, в добросовестном заблуждении.

    И вот вам еще одно подобное заблуждение. Вот как вы думаете, сколько у русского человека в году выходных и праздничных дней? Я специально провел эксперимент, опросив об этом своих домашних. Ну, месяц – сказали они. И ведь я тоже так думал.

    Пока не наткнулся на производственный календарь, опубликованный Министерством труда и социальной защиты. Так вот, в 2022 году мы с вами будем отдыхать, внимание, 118 дней. А это практически ровно треть общего числа дней в году.

    В это, конечно, трудно поверить. Но только в январе мы будем не работать ровно половину месяца. В феврале будет девять выходных. Плюс еще четыре серии длинных выходных в мае, июне и ноябре. И ведь каждая из этих цифр не производит на нас никакого особенного впечатления. Ну разве что кроме новогодних каникул, на которые поборники здорового образа жизни покушаются вот уже сколько лет.

    Но суммарно число 118 не может не производить впечатление. Любой интернет-шутник, глядя на такое число, обязательно скажет, что заводы стоят. Но ведь что удивительно – при том, что мы с вами третью часть года не работаем, заводы работают все равно. И это один из удивительных парадоксов нашего бытия.

    Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    А теперь задумайтесь, что треть каждого рабочего года – это треть всей рабочей жизни. Треть всей рабочей жизни мы отдыхаем. Не считая детства. Треть того времени, когда мы работаем, мы спим. Около часа каждый день готовим еду. И еще около часа ее едим. И если посчитать, сколько средний современный взрослый человек в развитой стране, собственно, работает, то нас с вами ждет еще одно откровение. Около десяти лет. За всю жизнь. Это примерно равно тому времени, которое тот же самый человек проводит за свою жизнь перед телевизором.

    Вот вы, верно, спросите – а на что это я тут вам намекаю? А я вам тут намекаю на то, что жизнь наша с вами прекрасна и удивительна. И если представлять себе ее количественные детали – то жить становится еще веселее.

    Источник: Блог Максима Кононенко

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