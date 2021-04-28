Соратники Навального проиграли «битву между добром и нейтралитетом»

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НОВОСТЬ ЧАСА

Лавров заявил о наличии в России базы для аналога SWIFT

28 апреля, среда  |  Последнее обновление — 09:48  |  vz.ru
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Российский ипотечный пузырь отличается от американского

Россияне погружаются в долговую яму Кирилл Кухмарь/ТАСС
Самая дешевая ипотека за всю историю России привела к перегреву на ипотечном рынке. Банк России фиксирует первые признаки надувания ипотечного пузыря. Беспокойство вызывают и потребительские кредиты. Ипотечный кризис по примеру США образца 2008 года крайне неприятная история. Грозит ли она России? Подробности...
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Россия готовит Среднюю Азию к новой угрозе из Афганистана

Остающиеся в Афганистане американские военные чувствуют себя очень неуютно U.S. Army/Sgt. Cooper T. Cash, Task Force Patriot Public Affairs
США призвали своих граждан оперативно покинуть Афганистан, а дипломатов экстренно отзывают домой. С Ближнего Востока туда, наоборот, «для поддержки вывода войск» спешно перебрасываются установки реактивного залпового огня дальнего действия. Похоже, США готовятся к обострению ситуации в Афганистане. Судя по визиту Сергея Шойгу в страны Средней Азии, не исключают этого и в России. Подробности...
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Как масоны стали тайным правительством Запада

Масонская традиция жива и по сей день Arno Burgi/ZB/Global Look Press
Ровно 30 лет назад, 28 апреля 1991 года, в Москве собралась группа людей, решившая повернуть время вспять и возродить в России масонство. Принято считать, что представители этой тайной организации до сих пор правят странами Запада. Так ли это на самом деле, почему СССР называли страной победившего масонства – и какую роль масоны играют в нашей стране сегодня? Подробности...
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Президент и спецслужбы Чехии схлестнулись из-за России

Глава чешской разведслужбы Михал Куделка – ярый противник президента страны Милоша Земана Vit Simanek/CTK/Global Look Press
В истории со взрывами складов во Врбетице чешская элита раскололась. И хотя внешне скандал пытаются замять, уже совершенно очевидно – в чешском руководстве есть те, кто верит в вину «агентов ГРУ», и есть те, кто не верит. Почему возник этот раскол, кто именно его олицетворяет – и что угрожает противникам разрушения отношений с Россией? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Соратники Навального проиграли «битву между добром и нейтралитетом»

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Добро, разумеется, не в ответе за всех, кто к нему попытался примазаться. А вот за свою свободу в ответе каждый. Независимо от того, было для него свободой выйти или не выйти на площадь. Дядя за нее не заплатит. Подробности...

Сталинград отвоевал место в школе

Павел Данилин
Павел Данилин, политолог
Наши учебные планы неадекватны. Наши учебники по возможности усвоения материала не соответствуют практике обучения истории. А усложнение ЕГЭ по истории в последние годы почти исключает знание ее школьниками. Подробности...
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«Оскар» получает «Международная панорама»

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Главными оскаровскими призами, стало быть, награждена развернутая экранизация типичного сюжета программы Центрального телевидения СССР – про американских безработных, которым Санта-Клаус ничего не принес аж два раза. Подробности...
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Как помочь Донбассу

Как Чернобыль изменил ядерную энергетику России

Иранцы нагрубили Лаврову и России

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Стали известны лауреаты 93-й премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
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В Великобритании похоронили принца Филиппа

В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Как вы планируете провести 10-дневные майские выходные?
  • Останусь дома

  • Поеду на дачу

  • Навещу родственников

  • Поеду в путешествие по России

  • Поеду в путешествие за рубеж

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На фоне обострения российско-чешских отношений вы готовы бойкотировать чешские бренды?
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Почувствуете ли вы себя ущемленным в случае введения запрета для россиян посещать страны ЕС?
  • Да, я планировал посетить Европу

  • Нет, я не планировал посещать Европу
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Лавров заявил о наличии в России базы для аналога SWIFT
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    Алексей Алешковский

    Соратники Навального проиграли «битву между добром и нейтралитетом»

    Алексей Алешковский
    сценарист
    		28 апреля 2021, 09:38

    Свобода для всех – это уже не совсем свобода. Все познается в сравнении. А как свободный человек может не сравнивать себя с рабами, у которых даже на родине демократии, в Афинах, прав не было? Декларация независимости США провозгласила: «все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью». Проект писал рабовладелец Джефферсон, который боролся за все хорошее против всего плохого, но собственных негров освобождать (в отличие от Джорджа Вашингтона) не собирался, – иначе жить стало бы не на что. Экономический фундамент быта одного из отцов-основателей американской демократии очень увлекательно описывается в публикации Смитсоновского института:

    «Во время обеда Джефферсон открывал створку сбоку от камина, клал туда пустую бутылку и через несколько мгновений доставал оттуда полную. Нетрудно догадаться, что ему не хотелось объяснять, каким образом происходят подобные чудеса, если только его изумленные гости не задавали ему вопрос напрямик. За этой створкой скрывался небольшой кухонный лифт, который спускался в подвал. Когда Джефферсон клал пустую бутылку в этот лифт, раб, сидящий в подвале, опускал лифт, менял пустую бутылку на полную и отправлял ее своему хозяину в течение нескольких секунд. Подобным магическим образом подносы с едой появлялись на вращающейся двери, оснащенной полками, а грязная посуда исчезала. Гости не слышали и не видели никаких признаков деятельности рабов, они не чувствовали связи между видимым миром и невидимым, последний из которых волшебным образом обеспечивал пышное изобилие на столе Джефферсона».

    Эта картина – хорошая метафора идеализма вообще. «В этом году исполняется 30 лет революции, которая началась в 1991 году. Пропагандисты нынешнего президента потратили немало усилий для дискредитации 1990-х», – такой твит обнародовал Forbes Russia. Живо представил себе блокбастер, в котором путинские пропагандисты вернулись в прошлое, расстреляли парламент, разворовали страну, устроили бандитский беспредел и чеченскую бойню, превратили журналистов в проституток и теперь наслаждаются плодами своей победы. Нельзя же ведь в здравом уме предположить, что свобода может дискредитировать себя сама?

    Разумеется, проблема не в свободе, демократии или добре с большой буквы. А в людях, которые ими руководствуются, их добиваются, ими манипулируют и клянутся, за них убивают, ими аргументируют и им учат. Недавно мне рассказали про историка из видных либералов, который заявил, что подросткам ни в коем случае нельзя давать думать самостоятельно, иначе они обязательно придут к фашизму. Я был озадачен настолько, что даже засомневался в точности цитаты. Хотя общий контекст располагает этому поверить. Один оппозиционный знакомец вполне серьезно уверял, что, если после победы революции обрушить на головы зомбированного населения правильную пропаганду, все встанет на свои места. То же самое, кстати, предлагал и Ходорковский. Оруэлл наш: министерство правды и свободы.

    Историкам полезно почаще думать о Стэнфордском эксперименте. И о том, что фашизм возник в ХХ веке одной из разновидностей социального идеализма, цель которого оправдывала средства. Россию «самостоятельно думающие» подростки привели к 1917 году. Такое же «самостоятельное» мышление им пытаются прививать и сегодня. А то вдруг разовьётся критическое, и напомнит об уроках истории.

    Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

    Как сказал Фауст Гете, «лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой!» И речь тут, думается, не об окопах или баррикадах (которые можно считать частным случаем), а о ежедневном отстаивании собственных ценностей.

    К сожалению, наша свобода не выдерживает испытания нами. Именно это и случилось в благословенных девяностых, когда СМИ оказались оружием возмездия, а вскормленные олигархическими ипотеками журналисты превратились в киллеров со штыками-перьями наперевес. Когда сегодня они упрекают в том же Соловьева, выглядит это достаточно комично: лучше бы бойцы вспоминали прошедшие дни. В фейсбуке случилась бурная дискуссия по поводу якобы уволенных из ВГТРК сотрудников оппозиционных взглядов. По крайней мере, Маргарита Симоньян написала в Телеграм: «Правильно делает ВГТРК. Мы тоже всегда так делали, делаем и будем делать. Если человек исповедует антигосударственные взгляды и при этом получает зарплату на госканале с прогосударственной редакционной политикой, если совесть его в этой хитрой конструкции чувствует себя уютно, то это нехороший человек, лицемер, лжец и подлец».

    У меня это вызвало смешанные чувства. С одной стороны, практика увольнения инакомыслящих выглядит омерзительно, с другой – этим занимаются практически все «свободные» СМИ «свободного мира» (взять хоть радио «Свобода»). С третьей – довольно странно получать зарплату от «кровавого режима», с которым борешься. Кстати говоря, не знаю, кого Russia Today уволил, а вот приютил он уже не одного ранее оппозиционного журналиста, – и удивительно (или неудивительно?), что их риторика сразу же стала если не сугубо государственнической, то конструктивной.

    Бескомпромиссность заканчивается компромиссом. Героические исключения из этого правила можно пересчитать по пальцам. Иногда люди примитивно продаются, иногда оказываются вынужденными идти на компромиссы не с врагами, а с союзниками – если этого требует линия партии. А так как линия любой партии имеет обыкновение колебаться, то политически ангажированные люди находятся в ситуации постоянного конфликта между чувством и долгом (если, конечно, чувства у них не атрофированы). История КПСС в этом смысле мало отличается от истории демократического движения. Если идеологический Левиафан не пожирает своих детей, он переваривает их души.

    В книге «Бродский: поэт в аудитории» Розетт Ламонт цитирует его статью в New York Times Magazine: «Я не верю в политические движения, я верю в личное движение, в движение души, когда человек, взглянувши на себя, устыдится настолько, что попытается заняться какими-нибудь переменами: в себе самом, а не снаружи. Вместо этого нам предлагается дешевый и крайне опасный суррогат внутренней человеческой тенденции к переменам: политическое движение, то или иное. Опасный более психологически, нежели физически. Ибо всякое политическое движение есть форма уклонения от личной ответственности за происходящее. Ибо человек, борющийся в экстерьере со Злом, автоматически отождествляет себя с Добром, начинает считать себя носителем Добра».

    «Финальная битва между добром и нейтралитетом», которую объявили соратники Навального, оказалась проигранной. Добро, разумеется, не в ответе за всех, кто к нему попытался примазаться. А вот за свою свободу в ответе каждый. Независимо от того, было для него свободой выйти или не выйти на площадь. Дядя за нее не заплатит.

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