Самое жуткое в пандемии - триумф дикого капитализма

Интервью сегодня давал про ковид. В числе политических и социальных вопросов был вполне бытовой. «Когда лучше всего делать тест на антитела после прививки?». Я уточняю: «А вы на какой день после прививки от кори сдавали с ребенком на антитела к ней?» Корр с ужасом на меня посмотрела и говорит: «Ни на какой. А зачем?» «Вот вы и ответили на свой вопрос», – говорю.

Самое жуткое в ковид-истории на самом деле - это триумф абсолютно дикого капитализма административного принуждения. Когда ломаются проверенные веками поведенческие механизмы ради того, чтобы кто-то мог заработать.

Все эти аппараты ИВЛ, 90% которых никогда из коробок не достанут. Все эти бесконечные тест-системы на всё, никому ничего не добавляющие, кроме денег немногим. Все эти дистанционные образования/здравоохранения и искусственные интеллекты для гадания по КТ, нужные только для того чтобы перераспределить деньги врачей/учителей по карманам администраторов. Паспорта эти, полностью по концепции ветеринарные.

И «помощь» в развитых странах, весь смысл которой направить трубу печатного станка в корыто фондового рынка - и более ничего.

Мир уничтожен, а на его развалинах жадно чавкает административный предприниматель. Это раньше богатым было быть стыдновато как-то. А сейчас он сидит дома - спасает жизни. Он же купил акции Модерны и ему совершенно комфортно, когда бедные муравьишки тащут ему жратву из супермаркета и ресторана или шмотки из интернет-магазина.

А в жизни муравьишек к обирающим их заводчикам цифровых платформ прибавляются еще владельцы тест-лабораторий. Ведь правильному человеку важно, чтобы корм ему задавал «чистый», поэтому богатый в своей ипостаси регулятора требует регулярного тестирования простого человека из святых санитарных соображений.

И тут даже не в самом капитализме проблема, а в том, что его коронавирусный извод лишен единственно привлекательного качества - свободы, зато содержит все отрицательные качества антикапиталистических обществ: сверхрегулирование, насаждение абсурдных норм, принуждение как к потреблению, так и к лояльности.

А послушание достигается, помимо запугивания и цензуры, разрушением привычной экологической ниши «обычного человека», уничтожением повседневности как таковой и в бытовом смысле, и во вполне моральном. Китайский анальный тест - он ровно про это.

Не случайно, кстати, что именно в таком капитализме более всего успешны китайцы. Этот строй - идеал их элиты. Наиболее нелепы и смешны европейцы, чьи элиты тоже бы хотели так, да пока не умеют.

Байден логично называет носителей других ценностей неандертальцами. Для ковидных элит сопротивление капитализму принуждения - это сопротивление прогрессу. Ценности старого мира, вот эти все свободы нелепые, - это прошлое.

Ну посмотрим, что получится. Мне кажется, что у неандертальцев в этот раз есть шанс. Слишком уж кроманьонцы самодовольны, наглы и всех за идиотов держат. А страх между тем потихоньку проходит. Слишком долго описывать прогресс как прибыль инвесторов и убыль всех остальных может не срастись. Прогресс - это все-таки про пенициллин для всех история, а не про акции Модерны.

Источник: блог Глеба Кузнецова



