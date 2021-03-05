Самое жуткое в пандемии - триумф дикого капитализма

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НОВОСТЬ ЧАСА

Сошли с рельсов 18 вагонов с нефтью в Хабаровском крае

5 марта, пятница  |  Последнее обновление — 22:44  |  vz.ru
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«Северному потоку – 2» определили конечную дату

Названа дата достройки «Северного потока – 2» Jens Büttner/dpa/Global Look Press
Официально стали известны подробности последнего этапа строительства «Северного потока – 2». К трубоукладчику «Фортуна», который уже кладет трубы на недостроенном датском участке, присоединится «Академик Черский». Более того, назван срок завершения строительства газопровода, в который надо уложиться. Ибо потом давление на проект может усилиться. Подробности...
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Альфред Рубикс: Горбачев был под каблуком

Большинство россиян считают Михаила Горбачева главным виновником распада СССР Лизунов Юрий,Чумичев Александр/ТАСС
«От Горбачева исходил целый вал цветастой болтологии, а смысловых зерен – от силы на два-три предложения. Так он, кстати, и проболтал страну», – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший член политбюро ЦК КПСС Альфред Рубикс, комментируя 90-летие своего политического оппонента. Подробности...
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Кто зарабатывает на «группах смерти» в Рунете

Склонные к депрессии подростки нередко оказываются в плену у сетевых «групп смерти» Zuma/ТАСС
Намеченный на 3 марта в России массовый подростковый суицид удалось предотвратить. Тинейджеров в соцсетях уговаривали покончить с собой именно в этот день. Владимир Путин назвал организаторов «групп смерти» «ублюдками» и «букашками», которых «раздавить не жалко». Какие системные меры надо принять, чтобы заранее свести к минимуму угрозу новых подобных флешмобов? Подробности...
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США меняют методы вмешательства в дела других стран

Американские войска присутствуют по всему миру army.mil
Внешняя политика США должна стать более миролюбивой – по крайней мере, глава Госдепа пообещал, что Вашингтон больше не будет предпринимать попыток «силой сместить авторитарные режимы». «Мы будем поступать по-другому», – говорит Энтони Блинкен. С чем связано появление подобных заверений и как теперь будет выглядеть вмешательство Америки во внутренние дела других стран? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Самое жуткое в пандемии - триумф дикого капитализма

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Мир уничтожен, а на его развалинах чавкает административный предприниматель. Это раньше богатым было быть стыдновато. А сейчас он сидит дома - спасает жизни. Он купил акции Модерны, и ему комфортно, когда муравьишки тащут ему жратву из супермаркета. Подробности...

Санкции Запада стали бледной тенью Черчилля

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Британский правящий класс – это люди, которые по праву рождения считают себя вправе говорить и делать любые глупости. Но невозможность для Запада действовать в ущерб себе отличает современную ситуацию от эпохи начала холодной войны. Подробности...

Внутреннего иностранца неверно считать либералом

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Самое главное – это знать то, как внутренний иностранец будет реагировать на те или иные раздражители, вести себя в тех или иных нормальных и ненормальных ситуациях. И наши недоброжелатели очень хорошо об этом знают. Как это обычно бывает в XX веке, наши враги знают о нас, о частях нас, лучше, чем мы сами. Подробности...
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«Спутник V» подорвал власть в Словакии

«Скопинский маньяк» на свободе

Российскому газу не страшна зеленая энергетика

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Каналы Венеции пересохли

Часть каналов Венеции пересохла из-за отлива, который привел к снижению уровня воды на полметра. Многие гондолы и лодки оказались на мели. Это затрудняет передвижение по городу. Навигация сохраняется на Гранд-канале, который тоже заметно обмелел
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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Глеб Кузнецов

    Самое жуткое в пандемии - триумф дикого капитализма

    Глеб Кузнецов
    политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
    		5 марта 2021, 22:05

    Интервью сегодня давал про ковид. В числе политических и социальных вопросов был вполне бытовой. «Когда лучше всего делать тест на антитела после прививки?». Я уточняю: «А вы на какой день после прививки от кори сдавали с ребенком на антитела к ней?» Корр с ужасом на меня посмотрела и говорит: «Ни на какой. А зачем?» «Вот вы и ответили на свой вопрос», – говорю.

    Самое жуткое в ковид-истории на самом деле - это триумф абсолютно дикого капитализма административного принуждения. Когда ломаются проверенные веками поведенческие механизмы ради того, чтобы кто-то мог заработать.

    Все эти аппараты ИВЛ, 90% которых никогда из коробок не достанут. Все эти бесконечные тест-системы на всё, никому ничего не добавляющие, кроме денег немногим. Все эти дистанционные образования/здравоохранения и искусственные интеллекты для гадания по КТ, нужные только для того чтобы перераспределить деньги врачей/учителей по карманам администраторов. Паспорта эти, полностью по концепции ветеринарные.

    И «помощь» в развитых странах, весь смысл которой направить трубу печатного станка в корыто фондового рынка - и более ничего.

    Мир уничтожен, а на его развалинах жадно чавкает административный предприниматель. Это раньше богатым было быть стыдновато как-то. А сейчас он сидит дома - спасает жизни. Он же купил акции Модерны и ему совершенно комфортно, когда бедные муравьишки тащут ему жратву из супермаркета и ресторана или шмотки из интернет-магазина.

    Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

    А в жизни муравьишек к обирающим их заводчикам цифровых платформ прибавляются еще владельцы тест-лабораторий. Ведь правильному человеку важно, чтобы корм ему задавал «чистый», поэтому богатый в своей ипостаси регулятора требует регулярного тестирования простого человека из святых санитарных соображений.

    И тут даже не в самом капитализме проблема, а в том, что его коронавирусный извод лишен единственно привлекательного качества - свободы, зато содержит все отрицательные качества антикапиталистических обществ: сверхрегулирование, насаждение абсурдных норм, принуждение как к потреблению, так и к лояльности.

    А послушание достигается, помимо запугивания и цензуры, разрушением привычной экологической ниши «обычного человека», уничтожением повседневности как таковой и в бытовом смысле, и во вполне моральном. Китайский анальный тест - он ровно про это.

    Не случайно, кстати, что именно в таком капитализме более всего успешны китайцы. Этот строй - идеал их элиты. Наиболее нелепы и смешны европейцы, чьи элиты тоже бы хотели так, да пока не умеют.

    Байден логично называет носителей других ценностей неандертальцами. Для ковидных элит сопротивление капитализму принуждения - это сопротивление прогрессу. Ценности старого мира, вот эти все свободы нелепые, - это прошлое.

    Ну посмотрим, что получится. Мне кажется, что у неандертальцев в этот раз есть шанс. Слишком уж кроманьонцы самодовольны, наглы и всех за идиотов держат. А страх между тем потихоньку проходит. Слишком долго описывать прогресс как прибыль инвесторов и убыль всех остальных может не срастись. Прогресс - это все-таки про пенициллин для всех история, а не про акции Модерны.

    Источник: блог Глеба Кузнецова

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