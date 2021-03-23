Собчак плавает в говне по самые брови

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НОВОСТЬ ЧАСА

Ростех пообещал показать на МАКС-2021 «принципиально новый самолет»

23 марта, вторник  |  Последнее обновление — 12:02  |  vz.ru
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Турецкая лира затягивает рубль в девальвацию

Обвал турецкой лиры перекинулся на российской рубль REUTERS/Murad Sezer
Турция снова балансирует на грани валютного кризиса. Обвал турецкой лиры после увольнения главы местного ЦБ может рикошетом жестко ударить по российскому рублю, у которого сейчас и своих проблем хватает. Все это грозит увести рубль к курсу 80 за доллар, не исключают эксперты. Почему турецкая лира так плохо влияет на рубль? Подробности...
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Россия призвала Китай дать бой санкциям и доллару

Лавров предложил выстроить глобальную защиту от «причуд» Запада mid.ru
В мире должна появиться широкая коалиция стран – противников американских односторонних санкций. Лишь в этом случае США сложат это оружие для сохранения мирового господства. Об этом, в числе прочего, сказал Сергей Лавров в программном интервью накануне переговоров в Китае. Что Москва и Пекин готовы предложить миру для отказа от американской зависимости? Подробности...
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Почему все меньше россиян считают себя европейцами

Желание ассоциировать себя с Европой все меньше распространено среди жителей России кадр из видео
Еще недавно незыблемое, казалось бы, убеждение большинства жителей России – ощущение себя европейцами, частью большой Европы – теперь существенно поколеблено. По крайней мере, соответствующие результаты показывают социологические опросы. В чем причины таких изменений общественного сознания и стоит ли им радоваться? Подробности...
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Пророссийские силы устроили зачистку черногорских спецслужб

Деян Вукшич устроил перестройку в АНБ Черногории gov.me
В Черногории разгорается крупный скандал, связанный с главной местной спецслужбой – Агентством национальной безопасности (АНБ). На этот раз сторонники и окружение президента страны Мило Джукановича обвиняют руководителя разведки Деяна Вукшича в некомпетентности, разглашении государственной тайны и чуть ли не в сознательной работе на Сербию и Россию. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Собчак плавает в говне по самые брови

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
У Собчак эмпатия мороженой свеклы. Обсуждая, что делал маньяк Мохов с похищенной 14-летней девочкой, Собчак называет это «заниматься сексом». Пользователи соцсетей дискутируют о новом фильме Ксении Собчак про скопинского маньяка. Подробности...

Сокращение числа «православных» – хорошая новость для Церкви

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Это может показаться парадоксальным – но важная часть православной миссии состоит в том, чтобы убедить людей в том, что они пока еще не православные. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Россия – это высокая гора бесхозного прошлого

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Принято говорить, что мы, мол, не любим и не видим будущего, что в то время, как трижды величайший какой-нибудь Илон Маск уже буквально запускает ракеты на Марс и только что не встречается с зелёными человечками, мы всё копаемся в пыльной старине, ну не позор ли. А я скажу: у нас мало прошлого. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий
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Байдена слишком рано хоронят

Пашиняна дожали

Обсуждение: 6 комментариев

Хамство Байдена и отзыв посла

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Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Предпоследние выходные марта президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели в тайге в одном из сибирских регионов. Отдых первых лиц государства включал в себя лесные прогулки – пешком и на вездеходе
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На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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Впервые показан новый отечественный мотоцикл для кортежа президента России

На фото – первое изображение прототипа мотоцикла модели Aurus, представленного Минпромторгом России. Как утверждает разработчик, институт НАМИ, мотоцикл будет электрическим. Его предназначение – сопровождение кортежа главы российского государства
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17:56

В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ

В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Ростех пообещал показать на МАКС-2021 «принципиально новый самолет»
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    Общественное мнение

    Собчак плавает в говне по самые брови

    Общественное мнение
    самые актуальные темы дня в блогосфере
    		23 марта 2021, 12:02

    Наталия ОСИПОВА, журналист: Скажу резко, максимально. То, чем занимаются желтые программы – растление. Помните, наши бабушки и прабабушки произносили такое слово? 

    Современный человек греха не видит ни в чем, хоть людоедствуй. Слово извращенец в ходу. И соку. Он еще может. Он еще сделает. Но слов нет, а явление есть. Развратники растлевают массовую аудиторию. Прямо сейчас. Прямо ваших детей.  Надоело постмодернистски пожимать плечами, глядя на это. Если не работают ни социальные ограничения, ни корпоративные, ни моральные, надо звать прокуроров и законодателей. И принимать закон, запрещающий эксплуатировать преступления против личности для рейтингов, лайков и бабла. И чтобы прямо было записано: в интересах жертв и общества слова маньякам, убийцам, террористам не давать. С террористами, кстати, получилось. Их нет в публичном ппостранстве. Теперь его надо зачистить от хайпа на преступлениях против личности. Источник 

    Дмитрий ОЛЬШАНСКИЙ, публицист: Посмотрел фильм Собчак про маньяка. Прекрасная работа – и самой Ксении, которая буквально на наших глазах за сколько-то лет превратилась из гедонистической знаменитости в смелого репортера, который идет с камерой хоть в секту, хоть к психу.

    А вот что по-настоящему чудовищно, так это толпа ханжей, которые вопят везде о том, как они оскорблены, и как надо все символически нехорошее запретить, запретить, запретить, а оставить только добрые улыбки. С их точки зрения, нельзя показывать зло, преступность и безумие, ведь если это делать, так это же сплошное воспевание и реклама, увидит человек маньяка – и сам тут же станет маньяком, а если не показывать, так все будет тихо и хорошо.

    К примеру, в СССР в кино и по телевизору показывали все только героическое и светлое, вот и не было там, как мы знаем, ни жестоких дворовых банд, ни маньяков вроде того знаменитого мужика, который вел детский кружок и водил пионеров в походы, а потом с этими пионерами известно чем занимался, да и самого Чикатило – конечно же, не существовало и Чикатило, ведь он не мог вдохновиться советской журналистикой и подцензурным искусством, а значит, откуда ему вообще взяться на свете.

    Но мне интереснее, откуда взялись эти ханжи в таком количестве? Почему они такие невежественные? Отменили мы зло – вот и нет его, зла. А я бы лучше отменил и запретил самих ханжей. Жаль, я не знаю, как это сделать. Источник 

    Алёна ПОПОВА, сооснователь ТыНеОдна: Как интересно у нас устроена система. Маньяк несколько лет держит в подвале и насилует школьниц, а потом выходит на свободу и становится настоящей звездой. Вместо пожизненного срока, ему платят деньги, берут интервью, приходят в гости на чай известные люди. Не удивлюсь, если ему теперь предложат написать книгу, открыть музей и фонд, позовут в политику.

    Это зашквар какой-то… Сигнал всем маньякам и их последователям, что на Изнасиловании и похищении можно сделать крутую карьеру, а потом ещё и цинично говорить в кадре, что секс-это круто... Перевёрнутая пирамида российских медиа. Не надо оскорблять в комментариях только Ксению. Мы все против травли. Обсуждать надо саму адскую ситуацию, когда маньяк и вышел, и у него тут бенефис. Источник

    Сергей МИНАЕВ, главный редактор Esquire Russia: Обличители не понимают одну важную, я бы даже сказал базовую, характеристику Ксении Анатольевны. У людей и животных есть болевой порог. Низкий порог означает слабую переносимость боли, а высокий, как, например, у питбуля, позволяет боль практически не замечать. То же и с говном. Люди, с низким говнопорогом могут испытать немедленный приступ рвоты, проходя мимо общественного туалета. Люди с высоким говнопорогом могут часами сидеть в дачном сортире с дырой в полу, читать газету «Тайны судьбы» и есть бутерброд с сыром.

    Так вот говнопорог Ксении Анатольевны настолько запределен, что позволяет ей плавать в говне по самые брови, набирать его в рот и, подобно киту, пускать из него фонтаны в сторону изумлённой публики, не испытывая дискомфорта.  Она совершенно не чувствует запаха. И этот случай воистину уникален. Источник 

    Марина АХМЕДОВА, журналист: За долгие годы я так и не смогла понять, почему эти два слова «Собчак» и «журналист» пишутся часто вместе. Журналистикой там никогда и не пахло. Поэтому никакие принципы журналистики и не могли бы быть ею нарушены.

    Я считаю, что Собчак, взяв интервью у маньяка, стала соучастницей в запугивании его жертв. Также нарушено право граждан на неполучение опасной информации. Она распространила вредную и опасную для общества информацию. И мне хотелось бы, чтобы эта нежурналист Собчак, настолько жить не могущая без хайпа, что уже путает этот самый хайп с правонарушением, понесла какую-нибудь ответственность, а правоохранительные органы оградили бы пострадавших девушек от маньяка и от Собчак. Источник 

    Нина ДОБРЫНЧЕНКО-МАТУСЕВИЧ, предприниматель: Я пожаловалась на новое видео Собчак с маньяком в Ютуб. Мне кажется, это то малое, что можно сделать. Действия сильнее слов. Если вам тоже кажется это важным, то зайдите в ее блог и нажмите кнопку «пожаловаться». Все обсуждения на эту тему можно прочесть в разных блогах и медиа. Хочу, чтобы этой мерзости просто не было. И точка. Источник

    Елена КОНДАРТЬЕВА, сценарист: У Собчак эмпатия мороженой свеклы. Обсуждая, что делал Мохов с похищенной 14-летней девочкой, Собчак называет это «заниматься сексом». Сама жертва всегда говорит «изнасилование». Источник

    Дмитрий МИХАЙЛИН, медиаменеджер: Делать контент про маньяков, преступников и всяких ублюдков - чрезвычайно просто. Потому что драматургия заложена в самом герое и в самом событии. Основа драматургии - конфликт, а он тут налицо всегда: вот преступник, вот жертва, вот преступление, вот возмездие. Именно поэтому плохие литераторы предпочитают писать детективы, именно поэтому абсолютное большинство сериалов - про ментов и бандитов, а вы, дорогие телезрители, согласно статистике, с гораздо большим энтузиазмом смотрите криминальные новости про подонков, чем программу «Сельский час» про честных тружеников.

    Не надо как-то специально регулировать «плохой» и «хороший» контент в СМИ. Люди – и читатели-зрители, и журналисты – сами истосковались по хорошему. Но почти никто не умеет его делать! Потому что это реально сложнее, чем про какую-то дрянь. Надо думать о том, как рассказывать другую часть правды – ту, что хороших людей все-таки несравнимо больше. Источник


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