Как регулируется «удаленка»

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Google решил ввести налог для не американских блогеров YouTube

11 марта, четверг  |  Последнее обновление — 09:54  |  vz.ru
Разделы

В России придумали новый способ борьбы с ростом цен

Власть подает сигнал бизнесу о необходимости сдерживать цены Виталий Аньков/РИА «Новости»
Российское правительство вводит новую методу контроля за ценами. Теперь каждое ведомство должно проводить постоянный мониторинг и быстро выявлять резкий рост цен на определенные товары. Как будет работать эта система ценового контроля, чем она отличается от существующей, и главное – поможет ли она удержать рост цен? Эксперты опасаются, что перегибы здесь чреваты возникновением дефицита. Подробности...
Перейти в раздел…

Госдеп атаковал «Спутник V» с неожиданной стороны

В версии Госдепа информационная кампания против американских вакцин превратилась в операцию российских спецслужб Luc Nobout/Keystone Press Agency/
Global Look Press
В Госдепартаменте США заявили, что российские спецслужбы ведут информационную войну с западными вакцинами через несколько малоизвестных сайтов. Это очевидная чушь, но сейчас эта чушь нужна США и ЕС, чтобы не проиграть в «вакцинной войне». Подробности...
Перейти в раздел…

Роскомнадзор уронил акции Twitter

Роскомнадзор замедлил трафик Twitter на всех мобильниках и на половине компьютеров страны Christoph Dernbach/dpa/Global Look Press
Роскомнадзор впервые применил свои полномочия, предоставленные ему недавно принятыми законами. Регулятор замедлил скорость работы Twitter на территории России за систематический отказ сервиса удалять посты с пропагандой наркотиков, суицидов и детским порно. Выполнит ли теперь Twitter требования российских властей, ведь действия Роскомнадзора уже отразились на акциях компании?  Подробности...
Перейти в раздел…

«Российских шпионов» ждет литовская тюрьма за советские убеждения

Алексей Грейчус – один из обвиняемых facebook.com/aleksej.greicius
Сам факт общения с гражданином России и «неправильные» политические взгляды могут служить основанием для тюремного заключения. По крайней мере, такие выводы можно сделать из очередного шпионского судебного процесса, который проходит в Литве. В чем заключается «помощь другому государству в деятельности против Литовской Республики», которая является сутью предъявленных обвинений? Подробности...
Перейти в раздел…

Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
Перейти в раздел…

Как регулируется «удаленка»

Сергей Бекренев
Сергей Бекренев, президент Европейской юридической службы
Пандемия коронавируса в корне изменила рынок труда, в частности, многих перевела на удаленную работу. Такой формат оценили и сотрудники, и работодатели. Но как сегодня юридически контролируется новый режим труда? И какие изменения претерпело законодательство? Подробности...

Почему дети стали обузой

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Мы должны признать, что наша малодетность – от трусости. Что мы боимся не то чтобы буквально «не прокормить» своих детей, мы боимся, что дети помешают нам наслаждаться мелкобуржуазным образом жизни. Подробности...
Обсуждение: 58 комментариев

Кто на самом деле раскалывает общество

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Я не против других политических взглядов, не против протестов и обличений свинцовых мерзостей русской жизни. Уважаю многих оппозиционеров, а либералов, которые в хорошем смысле, просто люблю. Но я против плохих смыслов и в поиске здравого. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев
Перейти в раздел…

Чем опасны «проклятые солдаты»

Русофобы Сербии доказали правоту Достоевского

«Экстремальные санкции» от США и Британии

Перейти в раздел…

Мексика отметила 8 марта массовым женским протестом

В Международный женский день 8 марта в столице Мексики прошли массовые акции протеста, в которых приняли участие более 20 тыс. человек. Митинги были спровоцированы президентом страны, который оказал поддержку обвиняемому в изнасиловании нескольких женщин
Подробности...

Каналы Венеции пересохли

Часть каналов Венеции пересохла из-за отлива, который привел к снижению уровня воды на полметра. Многие гондолы и лодки оказались на мели. Это затрудняет передвижение по городу. Навигация сохраняется на Гранд-канале, который тоже заметно обмелел
Подробности...

Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
Подробности...
Обсуждение: 80 комментариев
Перейти в раздел…
17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Ожидаете ли вы начало новой полномасштабной войны на юго-востоке Украины в этом году?
  • Да

  • Нет

  • Не знаю
Как вы относитесь к представляющей Россию на &laquo;Евровидении 2021&raquo; певице Manizha?
  • Нравится

  • Не нравится

  • В первый раз слышу
Будете ли вы смотреть телешоу с отсидевшим свой срок маньяком?
  • Да

  • Нет

  • Ещё не решили
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Google решил ввести налог для не американских блогеров YouTube
    Полковника ФСБ отдали под суд за многомиллионные взятки Китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на Зеленского США отказались продлевать визы российским дипломатам Google решил ввести налог для блогеров YouTube за пределами США
    Захарова напомнила Twitter о блокировке аккаунта Трампа Россия уличила Запад в поддержке саботажа минских договоренностей Госдеп обвинил Россию в «дезинформации» о вакцинах Российские ученые создали технологию превращения шума в электричество
    США допустили введение санкций против оператора «Северного потока – 2» Инструкторы НАТО обучили украинских военных боям в городе Против отца сестер Хачатурян завели дело посмертно Немец после прививки «Спутником» сказал, что жизнь в России приятнее, чем в Германии

    Главная тема


    «Российских шпионов» ждет литовская тюрьма за советские убеждения

    территориальный вопрос


    В Японии заговорили о блокаде Южных Курил

    иностранные инвестиции


    Саакашвили назвал Украину «государством-кидаловом»

    обмен данными


    Способные объединяться в сеть танки Т-90М поступили в Севастопольскую бригаду

    Видео

    специальный репортаж


    Грабли вместо «Искандеров». Как Армения прощается с иллюзиями

    певица Манижа


    Россия поразит «Евровидение» своей толерантностью

    постоянный мониторинг


    В России придумали новый способ борьбы с ростом цен

    эпидемия коронавируса


    Украине предрекли «реверсную» вакцинацию «Спутником V»

    поиск смысла


    Алексей Алешковский: Кто на самом деле раскалывает общество

    «евровидение»


    Петр Акопов: Как «русской женщине» Маниже не врезаться в стену

    семейные ценности


    Герман Садулаев: Почему дети стали обузой

    добыча криптовалюты


    Россия становится крупным источником «цифрового золота»

    на ваш взгляд


    Ожидаете ли вы начало новой полномасштабной войны на юго-востоке Украины в этом году?
    Сергей Бекренев

    Как регулируется «удаленка»

    Сергей Бекренев
    президент Европейской юридической службы
    		11 марта 2021, 09:46

    По данным исследования сервиса SuperJob, компании не торопятся возвращать людей в рабочие пенаты. Так, снова собрать весь коллектив в офисе планируют лишь 25% компаний. 34% опрошенных сделают так с частью сотрудников, а 32% решили оставить работников на «удаленке».

    Учитывая такую тенденцию на рынке труда, которая пробудет с нами еще долго, сегодня остро встал вопрос о правовом регулировании нового формата работы. Это стало понятно еще в начале пандемии. И решения были найдены.

    Право на «удаленку»

    Все изменилось недавно: в конце ноября 2020 года Госдума приняла Федеральный закон № 407-ФЗ об удаленной и дистанционной работе с соответствующими изменениями и дополнениями в Трудовой кодекс РФ с 2021 года.

    Так, изменения, вступившие в силу с 1 января, сообщают, что дистанционная работа может быть предусмотрена не только трудовым договором, но и дополнительным соглашением к нему. Условия документа могут предусматривать несколько вариантов выполнения сотрудником трудовой функции: удаленно на постоянной основе, временно или периодически (чередуя выполнение обязанностей дистанционно и непосредственно на рабочем месте).

    Исходя из этого, действуют и требования к электронной подписи работодателя и работника при оформлении документов. Ранее же понятия «удаленная работа» в Трудовом кодексе РФ не было.

    Договор по-новому

    Пояснения к оформлению договора между работодателем и дистанционным сотрудником можно найти в письме Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 апреля 2020 года № 14-2/10/П-3710. В документе сказано, как именно нужно закреплять отношения. Так, необходимо издать приказ о временном переходе работников на дистанционную деятельность и ознакомить с ним подчиненных, указав, что удаленный режим работы будет продолжаться в течение всего периода распространения коронавирусной инфекции, а возвращение в офис будет регламентировано новым приказом. ТК РФ предусматривает заключение дополнительного соглашения к трудовому договору. И возможно это только по соглашению двух сторон: то есть заставить работника уйти на «удаленку» работодатель не может.

    Что же должно быть прописано в таком дополнительном трудовом соглашении? Во-первых, срок удаленного режима, формы взаимодействия между сотрудником и работодателем (например, телефон, мессенджер, социальные сети, электронная почта), форма отчетности. В последнем случае речь может идти не только о рабочих документах и сводных таблицах, но и о «сигнале» начала и окончания рабочего дня. Например, возможна договоренность о мейле или скриншоте экрана компьютера – это будет свидетельствовать, что сотрудник начал или закончил работу. Во-вторых, стоит четко обозначить правила: нужно ли сотруднику появляться в офисе хотя бы периодически. Например, несколько раз в неделю. В-третьих, можно прописать в договоре техническую сторону рабочего процесса. Это касается специального оборудования или выхода в интернет.

    Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Технический вопрос

    Теперь в ст. 312.6 ТК РФ закреплено, что именно работодатель должен обеспечить дистанционного работника оборудованием, программно-техническими средствами и всем необходимым для выполнения им трудовой функции. Сотрудник может также использовать собственное или арендованное оборудование, но тогда работодатель должен выплачивать компенсацию и возмещать расходы, связанные с использованием таких средств. Порядок, сроки и размеры подобной компенсации определяются коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором или дополнительным соглашением к нему.

    Работодатель должен понимать, что на нем лежит ответственность за средства связи, доступ к рабочей почте и чатам, возможность участия в собраниях и совещаниях в онлайн-формате. Специалисты, работающие с клиентами по телефону и видеосвязи, могут быть подключены к единой CRM-системе из дома. Все это позволит сотрудникам выполнять свои обязанности дистанционно в привычном графике, всегда быть на связи с руководством и подчиненными, решать возникающие в процессе вопросы, но при этом не подвергать себя опасности заражения коронавирусом по дороге на работу.

    Не повод снижать зарплату

    ТК РФ дает пояснение касательно заработной платы дистанционного работника. В кодексе четко сказано, что выполнение работником трудовой функции дистанционно не может являться основанием для снижения ему заработной платы. К сожалению, некоторые недобросовестные компании пытались срезать оплату труда, апеллируя тем, что сотрудник якобы будет меньше работать, а значит, должен и меньше зарабатывать. Но, конечно, это несправедливо и противозаконно.

    Есть в ТК РФ и дополнение, призванное защитить работодателя. Это дополнительные основания прекращения трудового договора с дистанционным работником: договор может быть расторгнут по инициативе работодателя, если в период выполнения трудовой функции сотрудник без уважительной причины не выходит на связь более двух рабочих дней подряд по вопросам, связанным с выполнением его непосредственных обязанностей, со дня поступления соответствующего запроса работодателя, если не установлен более длительный срок (он может также быть прописан в дополнительном соглашении к трудовому договору).

    Подытоживая, стоит отметить, что все перечисленные дополнительные нормы действительно помогут (и уже помогают) регулировать отношения работодателя и сотрудника в правовом поле. Изменения призваны ответить на ряд спорных вопросов, возникающих при оформлении трудовой деятельности и самом процессе работы. Вне всякого сомнения, эти нормы останутся с нами и после полной победы над пандемией.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •