Как спасти училище Юрия Гагарина

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3 февраля, среда  |  Последнее обновление — 11:57  |  vz.ru
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Энергетические просчеты толкают Украину в объятия России

Украина не в состоянии обеспечить себя необходимым объемом электроэнергии Кирилл Кухмарь/ТАСС
Возобновление Украиной закупок электроэнергии в России в Верховной раде называют государственной изменой. Однако без поставок недорогого электричества из России украинская энергосистема может не выдержать. Ведь впереди страну ждет похолодание, которое увеличит нагрузку на энергосистему Украины, а крупный сбой грозит оставить часть населения без тепла и света. Подробности...
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«ИП Навальный» лишился привилегий

Личная поддержка эмиссаров Запада не смогла придать Навальному уверенности на суде пресс-служба Мосгорсуда РФ/ТАСС
Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде рассмотрел требование ФСИН заменить Алексею Навальному условный срок на реальный из-за многократных нарушений испытательного срока. На процесс приехало около двух десятков западных дипломатов. Однако попытка внутри- и внешнеполитического давления не увенчалась успехом – Навальному предстоит почти три года провести в колонии. Подробности...
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Как избавиться от смертельных ДТП на российских дорогах

Высокая смертность на российских дорогах сохраняется из-за слабой подготовки водителей МЧС России/ТАСС
Полиция расследует очередную трагедию на дорогах России – сразу 12 человек погибли в результате аварии с участием рейсового автобуса и грузовика. В последние годы число погибших в ДТП в нашей стране неуклонно снижается, однако все еще остается гораздо выше по сравнению с Западной Европой или Японией. Как можно сделать российские дороги более безопасными? Подробности...
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Франция восстала против «Северного потока – 2»

«Северный поток - 2» нужен не только Германии и России, но и всему Евросоюзу Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
На фоне «дела Навального» Париж решил атаковать проект «Северный поток – 2», не побоявшись ссоры с Берлином. Вашингтон, напротив, проявил интерес к торгам: Германии сулят снятие санкций с газопровода, если она предоставит гарантии дальнейшей прокачки газа через Украину. В любом случае оснований беспокоиться за судьбу важнейшего для России и ЕС проекта нет. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Как спасти училище Юрия Гагарина

Михаил Котов
Михаил Котов, научный журналист
Куда ни посмотри, мы не готовы хранить память о том, что было буквально вчера, и спохватываемся только спустя годы, когда здания разрушены, документы истлели, а от легендарных кораблей остались только имена. Да, можно найти множество исключений, увы, лишь подтверждающих правило. Подробности...

Как финансовый капитализм убивает планету

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Финансовый капитализм основан на архаических догмах и заблуждениях, тщательно вбиваемых в головы простодушных людей. «Деньги должны работать» – нет, деньги никому ничего не должны. Подробности...
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Украинская молодежь выбирает русский язык

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Украинской культуры в ее галицком, как считают патриоты – «чистом», варианте на всю Украину не хватит. Не потому, что она бедна, но потому, что Украина слишком велика и разнообразна, чтобы жить литературой и творчеством только «правильных» украинских писателей, поэтов и музыкантов. Подробности...
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Как снять санкции с «Северного потока – 2»

Казаки против мата в интернете

Обсуждение: 45 комментариев

Главу Киргизии ревнуют к Китаю

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Названа «Мисс Татарстан – 2021»

В Казани прошел XXIII республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан – 2021», в котором победила 18-летняя студентка КФУ Дина Юнусова. Она обошла 29 соперниц и получила право участвовать в финале конкурса «Мисс Россия»
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Умер Василий Лановой

28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
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Ми-8 в Красноярском крае винтами порубил аэродромные постройки

В поселке Богучаны в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ при неудачной посадке зацепил несколько зданий на территории аэропорта и другой вертолет. На борту находились три члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Михаил Котов

    Как спасти училище Юрия Гагарина

    Михаил Котов
    научный журналист
    		3 февраля 2021, 11:56

    Меньше чем через три месяца, 12 апреля 2021 года состоится большой юбилей – шестьдесят лет со дня полёта в космос первого человека. Уже сейчас время от времени попадаются не только статьи с поздравлениями и напоминанием о важности полёта, но и много критических материалов о том, как мы относимся к памяти первого космонавта.

    Вот уже несколько лет в сети всплывают фотографии лётного училища, где учился Юрий Гагарин, легендарного первого военного авиационного училища лётчиков имени К. Е. Ворошилова (с 1967 года им. И. С. Полбина), расположенного в Оренбурге (бывший Чкалов). Гагарин обучался там в 1955-1957 годах, был одним из курсантов известного в то время лётчика-инструктора Ядгара Акбулатова.

    Оренбургское училище за годы своей работы выпустило 352 Героя Советского Союза, 10 – дважды Героев Советского Союза, четыре лётчика-космонавта, 250 известных в мире лётчиков-испытателей техники и заслуженных лётчиков, штурманов. В декабре 1992 года училище было расформировано, и в настоящее время оставшиеся от него отдельные здания находятся в ужасающем состоянии.

    Училище состояло из нескольких корпусов, и те здания, где занимались штурманы, по адресу Чкаловский проспект 17, в настоящее время разрушены или используются по другому назначению. В одном из корпусов расположилась Оренбургская духовная семинария. Лётчиков же готовили в главном здании по адресу улица Советская, дом 1. Этот дом дореволюционной постройки, изначально созданный как кадетское училище, ещё стоит.

    По документам он числится федеральным объектом культурного наследия, но по факту следили разве что за внешним фасадом, где висит памятная доска о том, что здесь учился Юрий Гагарин (к слову, похожая доска висела и на Челюскинцев, но не уберегла). Необитаемая часть здания была оккупирована бомжами, в 2016 году здесь случился пожар и перекрытия оказались залиты. В другом крыле ещё живут люди, а по документам это здание вообще по частям принадлежит трём разным организациям. Активисты из Оренбурга уже много лет пытаются спасти здание, но сделать это чрезвычайно сложно – множество бюрократических проблем.

    Фото: Клипиницер Борис/Фотохроника ТАСС

    Дмитрий Рогозин, глава Роскосмоса, обратился в правительство Российской Федерации с просьбой спасти это здание, расширить музей Гагарина, восстановить памятные для российских, да и мировых любителей космонавтики, места. Хочется надеяться, что к юбилею успеют начать делать хоть что-нибудь, а после праздника не остановятся и доведут дело до конца.

    Это хорошо, что Дмитрий Рогозин озаботился проблемой, но на самом деле она гораздо глубже и не ограничивается только гагаринским лётным училищем. Большинство государственных механизмов, нацеленных на сохранение национальной памяти, работают с очень серьёзными перебоями. Ведь о том, что это училище Гагарина, было известно и в девяностых, и в двухтысячных годах. Висели мемориальные таблички, рядом стоял памятник с самолетом МиГ-15, на котором обучался Гагарин (к счастью, он стоит и сейчас). И всё равно здания ветшали, переходили из рук в руки, объект культурного наследия постепенно разрушался, и никому до этого не было дела.

    И десять лет назад, когда мы отмечали пятьдесят лет полёта Гагарина, здание было в таком же ужасающем состоянии. Если сейчас что-то поменяется, это будет, скорее, счастливым исключением, потому что неумение, а, скорее, нежелание хранить память и историю, отсутствие прописанных и работоспособных механизмов становятся какой-то типичной чертой. Недавно я сравнивал количество кораблей-музеев в России и США. В Америке их больше двухсот, самых разных, у нас гораздо меньше, но дело даже не в этом.

    В России не стал музеем ни один более-менее крупный корабль, воевавший в Великой отечественной. Есть несколько бронекатеров и пара подводных лодок. И всё. Большая часть была отправлена "на иголки" ещё в советское время, от красивейшего крейсера Киров остались только башни на Васильевском острове. Не сохранилось ни одного эсминца легендарной седьмой серии. Тогда казалось, что много ещё кораблей, из которых можно сделать музей, а потом они резко закончились.

    И так куда ни посмотри, мы не готовы хранить память о том, что было буквально вчера, и спохватываемся только спустя годы, когда здания разрушены, документы истлели, а от легендарных кораблей остались только имена. Да, можно найти множество исключений, увы лишь подтверждающих правило. Но в целом ситуация удручающая. В Калининграде требуется помощь научно-исследовательскому судну «Космонавт Виктор Пацаев», которое без финансирования и ремонта наверняка разрушится, на Байконуре доживают свой век «Бураны», из-за различных юридических коллизий остающиеся умирать на закрытом складе.

    И ведь проблема не в законах, они есть и их достаточно. Проблема, скорее, в отсутствии воли и желания. Та же «гагаринская лётка», которая внесена в список федеральных объектов культурного наследия, должна охраняться законом, но вместо этого тихонько ветшает, дожидаясь юбилея и громкого зова о помощи от неравнодушных людей. Нужно менять отношение целиком, должно быть понимание, что даже если кажется, что сейчас это дорого и не особо нужно, то наши потомки могут решить иначе.

    Ну, а пока остается только совершать героические поступки, пытаясь спасать то, что совсем уже «криком кричит», требуя безотлагательного вмешательства. Подписывать петиции, писать статьи, поднимать проблемы. Вот только всё это так и останется без решения, пока не изменится общее отношение.

    Что имеем не храним, потерявши плачем. Хочется, чтобы эта народная мудрость обошла стороной историю с оренбургским летным училищем, и уже на 12 апреля мы могли со спокойной душой сказать – «Юра, мы исправляемся, всё будет хорошо».


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