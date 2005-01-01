Имя первого космонавта окружено домыслами. Одни возникли случайно, другие распространялись намеренно. Сможете ли вы отличить правду от расчётливой лжи? По случаю Дня космонавтики газета ВЗГЛЯД предлагает игру-викторину о жизни и подвиге Юрия Гагарина.