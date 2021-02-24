Варшава и Киев берут Джо Байдена «на слабо»

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24 февраля, среда  |  Последнее обновление — 19:39  |  vz.ru
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Когда заработает «Северный поток – 2»

Украина назвала дату окончания «Северного потока – 2» Stefan Sauer/Global Look Press
Чем ближе завершение «Северного потока – 2», тем активней становятся его противники. Польша и Украина предлагают президенту США Джо Байдену использовать любые средства, лишь бы остановить строительство российского газопровода. Какие этапы осталось преодолеть до завершения проекта и когда он наконец может быть введен в эксплуатацию? Подробности...
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Новая российская партия поставила амбициозную цель

Сергей Миронов, Геннадий Семигин и Захар Прилепин объединили свои партии ради успеха на выборах в Госдуму spravedlivo.ru
«Справедливая Россия» официально объединилась с партиями «Патриоты России» и «За правду». У альянса новое название и символика, а главная идея созданного союза – борьба с бедностью. Корреспондент газеты ВЗГЛЯД разбиралась, о чем спорят между собой лидеры нового объединения и как они планируют работать с молодежью. Подробности...
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Как командование Красной армии выиграло «битву с велосипедами»

Широко известно использование велосипедов в Вермахте – но и Красная армия этим не гнушалась German Federal Archives/wikimedia.org
Архивы Минобороны раскрыли одну из забытых страниц Великой Отечественной. Вступление Красной армии на территорию Германии породило новое массовое явление – захваченные советскими военными трофейные велосипеды «растаскивались и варварски использовались отдельными военнослужащими». В чем было значение велосипедов для военного дела и почему возникли злоупотребления ими? Подробности...
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Как американская энергетика оказалась бессильна перед морозами

Морозы привели даже к проблемам с водоснабжением David J. Phillip/AP/ТАСС
В Соединенных Штатах подводят итоги чрезвычайных холодов, которые за несколько дней убили десятки человек и оставили без электричества и отопления миллионы домов. Виной тому стали, конечно же, не только морозы, но и элементарная безалаберность, экологические амбиции и специфика американского образа жизни. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Варшава и Киев берут Джо Байдена «на слабо»

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Главы МИД Польши и Украины призвали Джо Байдена помешать завершению строительства «Северного потока – 2». В обращении Варшава и Киев доказывают свою нужность США, но на самом деле преследуют свои интересы. Подробности...

Как победить мертвого Гитлера

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Дело в том, что существует одно-единственное научное доказательство внечеловечности нацистской идеологии и вредоносности политических практик фашизма: Победа советского народа в Великой Отечественной войне. Подробности...
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Эта зима доказала бессмысленность зеленой энергетики

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вы не думайте, вы голосуйте, ведь похолодание – это потепление, война – это мир, ветряки – ваше будущее, добьемся уровня вирусов ноль, а лучше, чтобы вы все сдохли и уже не мешали планете быть прекрасной. Подробности...
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Зеленский стал диктатором

Байден увеличит США на пару штатов

Москва и Минск наказали Литву

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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

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    Варшава и Киев берут Джо Байдена «на слабо»

    Олег Хавич
    политический аналитик
    		24 февраля 2021, 18:05

    Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и его украинский коллега Дмитрий Кулеба призвали президента США Джо Байдена использовать «все имеющиеся в его распоряжении средства» для предотвращения завершения строительства «Северного потока – 2». В совместной статье, опубликованной на брюссельском портале Politico, главы дипломатии Варшавы и Киева заявили, что Россия использует проблему энергоснабжения в качестве мощного оружия на международной арене. По мнению министров, Москва находится в «опасной близости» к окончательной реализации «Северного потока – 2», поскольку ей «позволили зайти слишком далеко», несмотря на предупреждения Украины и Польши.

    В материале не обошлось и без антинемецких выпадов: Кулеба и Рау отметили, что уважают право Германии выражать свою точку зрения относительно газопровода, однако «твердо убеждены в том, что такие проекты нельзя рассматривать узко через призму двусторонних отношений». Хотя Джо Байден, в отличие от своего предшественника, предпочитает публично не конфликтовать с Европейским союзом, ядром которого является Германия, геополитическое противостояние между США и ЕС никуда ведь не делось.

    Статья Рау и Кулебы перенасыщена грубой лестью в адрес США и на поверку оказывается попыткой взять нового главу Белого дома, что называется, «на слабо». «Запад, возглавляемый Соединенными Штатами, не может позволить себе съежиться перед лицом шантажа, который идет вразрез со всем, за что мы выступаем», – пафосно заявили министры. Естественно, под «мы» европейские политические галантерейщики имеют в виду как себя, так и заокеанского «кардинала», которому они еще и фактически ставят условия.

    Судя по всему, инициатором обращения стала Польша, потому что появилось оно через три дня после того, как Джо Байден в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил: «Путин хочет ослабить европейский проект и НАТО, хочет подорвать трансатлантическое единство, потому что Кремлю значительно проще атаковать и запугивать отдельную страну, чем вести переговоры с сильным и объединенным трансатлантическим сообществом. Поэтому отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остается жизненно важным вопросом для Европы и США. Я говорю всем: Америка вернулась! Трансатлантический союз вернулся, и мы не будем оглядываться назад».

    То есть президент США ни одного европейского союзника по НАТО не упомянул, а вот Украину отметил специально. Более того, новый глава Госдепартамента Энтони Блинкен поговорил с Дмитрием Кулебой еще 1 февраля, в то время как на Варшаву пока выходят лишь американские силовики (глава Совета национальной безопасности США и министр обороны), а вот представители Белого дома и Госдепартамента молчат.

    Фото: Stefan Sauer/DPA/Global Look Press

    Ясно, что это вызывает нездоровую ревность польских властей. Но хотя представитель канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что «в вопросах, которые касаются польских национальных интересов, мы можем полностью подписаться под выступлением президента Джо Байдена на Мюнхенской конференции по безопасности», никакой реакции из Вашингтона не последовало. Нет ее и на обращение министров Рау и Кулебы, явно направленное не по чину: всё же их уровень – это глава Госдепа, а не Белого дома.

    Примечательно, что в упомянутой статье главы дипломатий Польши и Украины не только сами клянутся в верности «гармоничному демократическому развитию во всей Европе», но и фактически назначают свои страны представителями всей Центральной Европы. Мол, эта часть континента связала себя с Западом, а «Россия задействовала имеющиеся в ее распоряжении рычаги, чтобы если не повернуть вспять, то, по крайней мере, серьезно подорвать этот процесс» – и, подразумевается, только Варшава и Киев могут этому помешать.

    Однако парадокс ситуации в том, что именно Польша, страны Прибалтики и ряд других государств Центральной Европы как раз и подрывают то самое трансатлантическое единство, о возвращении которого заявил Байден. Ведь переговоры по ключевым проблемам отношений США и ЕС Вашингтон предпочитает вести с Берлином и Парижем, а не с Варшавой или Вильнюсом.

    А позиция Германии по тому же «Северному потоку – 2» однозначна: этот проект необходим для немецкой экономики, и Франция с этим согласна. Да, немецкие власти готовы пойти на компромисс, который нужен американцам для сохранения лица, и добиться от России сохранения каких-то объемов транзита газа через Украину – но уж точно не согласны на «выключение» СП-2 по требованию Киева.

    Как отметила на минувшей неделе немецкая деловая газета Handelsblatt, в Берлине опасаются, что в таком случае газоснабжение ФРГ будет слишком сильно зависеть от Украины. «В конечном итоге не исключается, что газовый конфликт спровоцирует не Москва, а Киев», – написало издание. А глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст считает, что это может привести к тому, что европейцы останутся без газа, если, к примеру, Украина не будет платить России по счетам. «Мы не можем ставить нашу энергобезопасность в зависимость от платежеспособности Украины», – сказал Эрнст в начале февраля.

    Собственно, именно эти слова и объясняют беспокойство Варшавы и Киева, которое лежит в основе упомянутого выше обращения. Как говорит старая присказка, если непонятно, о чем речь – значит, о деньгах. Украина, ныне выставляющая Газпрому счета за транзит газа по одним из самых высоких тарифов в Европе, после запуска СП-2 эту возможность со временем потеряет. А Польша, которая потратила миллиарды долларов на постройку инфраструктуры по приему американского СПГ, а ныне строит через Балтику газопровод для поставок дорогого норвежского газа, должна будет объяснить гражданам, почему отказывается от более дешевого российского топлива, которое закупают все соседи по ЕС и НАТО.

    Пока США борются с «Северным потоком – 2» хотя бы на словах, можно пытаться доказывать, что финансовые жертвы Польши и ее жителей связаны с «трансатлантической солидарностью». Но когда газопровод будет достроен и запущен в эксплуатацию, а никаких адских санкций против Газпрома и его европейских партнеров по проекту США не введут, тогда даже преисполненные русофобского гонора поляки поинтересуются, почему они платят за газ больше, чем немцы и чехи, а зарплаты и пенсии получают меньшие? В свою очередь, украинцы справедливо спросят, почему вместо модернизации газотранспортной системы страны на полученные за транзит российского газа миллиарды долларов, власти занимались пропагандистскими кампаниями?

    Именно для такого случая и создано «алиби» в виде совместного опуса глав МИД Польши и Украины: мол, мы-то боролись до последнего, но Запад, возглавляемый Соединенными Штатами, съежился перед лицом шантажа Москвы... Правда, тогда придется объяснять, почему Варшава и Москва всё равно остаются союзниками Вашингтона и Запада в целом. Но тут ничего придумывать не нужно: на «гибридную агрессию» России можно списать вообще всё, что угодно. 

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